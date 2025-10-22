Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
ProTV.md, 22 octombrie 2025 08:50
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
Acum 10 minute
09:10
Explozii și incendii la Kiev, după atacuri masive ale Rusiei. Au fost vizate și alte orașe ucrainene. „Toată noaptea, inamicul a lovit” # ProTV.md
Explozii și incendii la Kiev, după atacuri masive ale Rusiei. Au fost vizate și alte orașe ucrainene. „Toată noaptea, inamicul a lovit”
Acum 30 minute
08:50
Grav accident la Sîngerei: Două persoane au murit pe loc, după ce două automobile s-au lovit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO
08:50
MEC retrage gradele didactice unui director din capitală și șefului Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Ce au făcut # ProTV.md
MEC retrage gradele didactice unui director din capitală și șefului Direcției Generale Învățământ din UTA Găgăuzia. Ce au făcut
Acum o oră
08:40
Fără panică. Mascații de la Fulger ar putea fi observați în raionul Hîncești. Explicațiile poliției # ProTV.md
Fără panică. Mascații de la Fulger ar putea fi observați în raionul Hîncești. Explicațiile poliției
08:30
Țigări de contrabandă de peste 7.700.000 lei - confiscate. PCCOCS vine cu detalii
Acum 2 ore
08:10
Deputații aleși se întrunesc astăzi în prima ședință a noului Parlament
08:10
Cer variabil cu minime de până la 3 grade în nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Cer variabil cu minime de până la 3 grade în nordul țării. Ce temperaturi se vor înregistra în toată țara. Prognoza meteo
Acum 12 ore
23:20
Tragedie pe șoselele din Sîngerei: Două persoane au murit pe loc în urma unui impact frontal devastator între două automobile
22:50
Pană majoră de curent în Ucraina, după noile bombardamente ale armatei lui Putin
22:40
Marian îl amenință pe Costiuc cu judecata, după ce acesta a spus că PAS și-ar fi „desenat” și falsificat rezultatul alegerilor: „Are 15 zile să-și ceară scuze public" - VIDEO
22:30
Fracțiunea PAS s-a întrunit înainte de prima ședință a noului Parlament: „Suntem pregătiți, nu este timp de pierdut” - VIDEO
22:10
De pe malul mării în vârful Suediei fotbalistice: Mjällby, echipa dintr-un sat de pescari, câștigă primul titlu din istorie și uluiște giganții campionatului - VIDEO
22:10
Surse: Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul apropiat”, susține un oficial de la Casa Albă
21:50
Alegeri în Olanda. Partidul de extremă-dreapta al lui Wilders este mare favorit în sondaje, dar are șanse mici să revină la putere
21:50
Descoperire importantă făcută de specialiştii INSEMEX în cazul exploziei din București. Prima ipoteză privind cauza deflagrației
21:40
Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, și-a început executarea pedepsei de 5 ani de închisoare - VIDEO
21:30
Petrolul a învins fosta campioană CFR Cluj, care acum ocupă un rușinos loc 11 - VIDEO
21:20
O lebădă care s-a rătăcit, salvată de inspectorii de mediu din Orhei. Recomandările specialisților - VIDEO
21:20
Gunoiul face scandal la Bălți: Primarul Petkov acuză întreprinderea municipală de incompetență și promite evacuarea deșeurilor cu o firmă nouă, pe banii celor vechi - VIDEO
21:10
Incendiu devastator la etajul cinci în Bălți: Un bărbat a sărit pe geam pentru a scăpa din flăcări, iar 20 de oameni, inclusiv copii, au fost evacuați în toiul nopții - VIDEO
21:00
Atacuri masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Cernigov în beznă, Cerkasî afectat, iar la Harkov numărul răniților urcă la 11 - VIDEO
21:00
Trafic rutier suspendat temporar în apropierea localității Ivancea. Care este motivul
21:00
Donald Trump dă startul demolării unei aripi a Casei Albe pentru construirea noii săli de bal prezidențiale - VIDEO
20:50
Vlad Plahotniuc a primit mandat de arest pentru 30 de zile și în dosarele „Metalferos” și blanchetelor pentru pașapoarte. Ce spune avocatul - VIDEO
20:50
Planul unei întâlniri istorice între Putin și Trump la Budapesta prinde contur, dar Moscova spune că „mai sunt multe de făcut” - VIDEO
20:50
Furt șocant la Muzeul Luvru: Președintele Franței promite că hoții vor fi prinși, în timp ce ancheta scoate la iveală grave lacune în securitatea muzeului - VIDEO
20:40
Vladimir Bolea anunță că mai mulți miniștri din guvernul Recean se vor regăsi în noul Executiv. Despre cine este vorba - VIDEO
20:40
„Mănânc cu căciula pe cap și tot așa dorm”: Locatarii unui bloc din cartierul Poșta Veche îndură frigul în apartamente, în așteptarea căldurii promise de autorități - VIDEO
20:30
Recensământul din 2024 schimbă peisajul identitar: Peste 32% dintre moldoveni spun că limba română este maternă, în timp ce numărul celor care se declară români crește ușor - VIDEO
Acum 24 ore
20:10
Risc de erori și lipsă de pregătire instituțională: De ce autoritățile au decis amânarea introducerii TVA de 20% la importul de autoturisme din 2026 - VIDEO
20:10
Costuri neschimbate pentru cumpărători, pierderi pentru stat: Experții avertizează că amânarea TVA-ului la importul mașinilor avantajează dealerii și amână alinierea la standardele UE - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.10.2025
19:10
Vlad Plahotniuc a primit mandat de arest pentru 30 de zile și în dosarele „Metalferos” și blanchetelor pentru pașapoarte. Ce spune avocatul
19:00
PSRM anunță formarea Fracțiunii Socialiștilor în noul Parlament: „Vom fi o opoziție cu adevărat a poporului”
18:50
Ucraina a prelungit legea marţială și a suplimentat bugetul de război. Aproape 2/3 din bugetul țării a mers la armată anul acesta
18:40
Guvernul britanic autorizează doborârea dronelor suspecte care survolează bazele militare din UK
18:30
Rusia exclude încetarea luptelor înaintea întâlnirii Putin-Trump. Lavrov: Ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului
18:10
Copiii de 14 ani din stânga Nistrului pot fi sancționați contravențional începând cu 22 octombrie: Regimul de la Tiraspol coboară pragul de răspundere administrativă
17:50
Fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, percheziționat într-un dosar de trafic de influență: Ar fi intervenit pentru eliberarea unui învinuit
17:40
Pe ultima sută de metri: Repetiții pentru prima ședință a noului Parlament - VIDEO
17:20
Victoria Belous explică de ce Guvernul a amânat aplicarea TVA de 20% la importul de mașini: „Vrem un sistem sigur, nu un haos la vamă”
17:10
Vlad Plahotniuc, arestat preventiv pentru încă 30 de zile și în dosarele „Metalferos” și blanchetele pentru pașapoarte. Ce spune avocatul
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 21.10.2025
17:00
Sergiu Prodan părăsește Ministerul Culturii după patru ani de mandat: „Revin la film, acolo unde mă așteaptă un proiect neterminat”
16:40
Au apelat o bătrână de 85 de ani, s-au dat drept medici și i-au cerut bani pentru „operația fiicei”: Trei tineri, reținuți la Bălți după ce au înșelat-o să le dea 300 000 de lei - VIDEO
16:30
Volodimir Zelenski și liderii UE îl susțin pe Donald Trump să utilizeze actuala linie de front drept „bază” pentru negocierile de pace
16:20
Ungaria prelungește starea de urgență cu încă șase luni. Drepturi extinse pentru guvernul Orban
16:20
Ce spune Rusia despre un summit Trump-Putin pe tema războiului din Ucraina, la Budapesta
16:10
Cât de mulțumit este Vlad Plahotniuc de condițiile din penitenciar și de ce nu se prezintă la ședințele de judecată? Declarațiile avocatului acestuia
16:00
În acest weekend echipa Moldindconbank a participat, în calitate de partener oficial al evenimentului, la cea de-a treia ediție a „Moldova Business Forum”, desfășurată la Arena Chișinău - VIDEO
