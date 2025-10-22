Mascați și tehnică blindată pe străzile din raionul Hîncești. Poliția anunță exerciții tactice

15:10

Sergiu Prodan susține că nu mai vrea să fie ministru al Culturii. Oficialul în exercițiu a precizat că urmează să se concentreze pe activitatea de creație. Funcționarul a precizat că lucrează la un film care nu poate fi ținut pe pauză încă patru ani. Potrivit lui, filmarea producției este suspendată de când a venit ministru. […] Articolul VIDEO Sergiu Prodan nu mai vrea să fie ministru: Categoric, voi termina filmul apare prima dată în Realitatea.md.