Scorpionii se confruntă cu reveniri neașteptate, iar Balanțele vor avea parte de momente frumoase: Află ce-ți prezic astrele
UNIMEDIA, 22 octombrie 2025 08:30
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și înțelegere. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor ghida reacțiile noastre. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
• • •
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, scrie presa română.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
(foto) Alertă în spațiul aerian american: Un Boeing cu 140 de persoane la bord, deviat de urgență după impactul cu un obiect neidentificat # UNIMEDIA
Un avion de tip Boeing 737 MAX 8 aparţinând companiei United Airlines care asigura o legătură de la Detroit la Los Angeles a fost redirecţionat la Salt Lake City după ce s-a descoperit o fisură în parbrizul cockpitului, iar potrivit CBS News anchetatori de la National Transportation Safety Board (NTSB) urmează să stabilească dacă aeronava a fost lovită în zbor de un balon meteorologic, scrie news.ro.
07:30
(video) Două persoane au decedat, iar una rănită, după ce două mașini s-au lovit violent la Sîngerei: Imagini de la fața locului # UNIMEDIA
Un grav accident a avut loc ieri noapte în raionul Sîngerei. Potrivit informațiilor, două persoane au decedat, iar una a fost rănită după ce două mașini s-au lovit violent.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant stabilă și lipsită de precipitații semnificative, cu cer parțial noros și temperaturi moderate, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Cine sunt cei doi bărbați bănuiți că pregăteau acțiuni de sabotaj pentru Rusia, în România: Indivizii au fost capturați # UNIMEDIA
Doi ucraineni care plănuiau acțiuni de sabotaj pe teritorul României sub coordonarea Rusiei, cu ținte spre Ucraina și Republica Moldova au fost capturați în urma unei acțiuni spectaculoase a Serviciului Român de Informații (SRI), în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, scrie spynews.ro. Cine sunt cei doi indivizi.
(doc) Marian îl amenință pe Costiuc cu judecata: „A spus că PAS și-ar fi „desenat” și falsificat rezultatul alegerilor. Dacă nu-și cere scuze, mergem în instanță” # UNIMEDIA
Deputatul PAS, Radu Marian, îl acuză pe liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, de „răspândirea unor falsuri grave”, după ce acesta ar fi declarat într-o emisiune că Partidul Acțiune și Solidaritate „și-ar fi desenat” rezultatele la alegerile parlamentare.
22:00
Atenție! Trafic restricționat lângă Ivancea: Poliția a efectuat un experiment într-un dosar de accident mortal # UNIMEDIA
Poliția Națională anunță că, în această seară, începând cu ora 21:00, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei. Măsura este necesară pentru efectuarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, deschise după un accident rutier soldat cu decesul unui pieton.(update 21:23) Circulația rutieră a fost reluată, a anunțat Poliția.
De la Soroca, la Cahul: Șapte tineri procurori, repartizați de CSP la locuri de muncă, după ce au depus jurământul # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a găzduit astăzi ceremonia solemnă de depunere a jurământului de către șapte noi procurori, care își vor începe activitatea în mai multe procuraturi teritoriale din țară.
Oficial ucrainean: Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să cedeze Donbasul Rusiei, la întâlnirea de la Casa Albă. „Țara voastră va îngheța și va fi distrusă” # UNIMEDIA
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată de tensiuni, oficialii ucraineni susținând că președintele american a exercitat presiuni pentru ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas către Rusia, scrie adevarul.ro.
(video) „Oare e un rus?” Daniela Costețchi iubește din nou. Când își va prezenta bloggerița noul iubit fanilor: „Nu-ți vom da pace...” # UNIMEDIA
După o perioadă de liniște în plan personal, Daniela Costețchi pare că trăiește din nou fiorii dragostei. Bloggerița a dat de înțeles, printr-un video postat pe rețelele de socializare, că în viața ei există un nou bărbat care i-a readus zâmbetul pe buze, scrie SHOK.md.
Șeful interimar al PCCOCS, Victor Furtună a trecut Vettingul: CSP a acceptat raportul de evaluare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a validat raportul de evaluare externă al procurorului Victor Furtună, confirmând că acesta corespunde criteriilor de integritate financiară și etică și a trecut cu succes procedura de vetting.
(foto) Cristian Botgros a fost externat. Prima fotografie a interpretului alături de tatăl său, după spital: „Vă salutăm cu drag!” # UNIMEDIA
După aproximativ o lună petrecută în spital, interpretul Cristian Botgros a fost externat. Tatăl interpretului, Corneliu Botgros, a publicat prima fotografie cu acesta, din fața Palatului Național.
Benzină și motorină un pic mai ieftine, mâine: TOP stații PECO unde găsești cele mai bune prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 22 octombrie 2025. Astfel, prețul benzinei va scădea cu 3 bani, iar motorina se va ieftini cu 4 bani.
Boala Lyme face ravagii în Cehia, unde s-a înregistrat un număr record de îmbolnăviri. Riscul rămâne crescut și în România # UNIMEDIA
Cehia se confruntă în 2025 cu cel mai mare număr de cazuri de boală Lyme de la începutul înregistrărilor oficiale. Specialiștii avertizează că și România rămâne vulnerabilă, după ce, în 2023, au fost raportate peste 1.200 de cazuri, scrie adevarul.ro.
PSRM a anunțat formarea fracțiunii Socialiștilor în Parlament: „Alegerile au fost nici libere, nici corecte. Noi vom fi o opoziție cu adevărat a poporului” # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a organizat astăzi ședința Consiliului Republican, în cadrul căreia a fost analizată situația politică de după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea susține că scrutinul „nu a fost nici liber, nici corect” și anunță crearea unei noi fracțiuni parlamentare.
Capcane online cu „profit garantat” din energie verde: Avertismentul ANRE asupra unor platforme ilegale de investiții # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) avertizează cetățenii cu privire la apariția unor platforme online neautorizate care promovează investiții în energie regenerabilă, promițând câștiguri garantate prin tarifele reglementate
Cine este judecătorul pe numele căruia a fost pornită urmărirea penală, după acordul CSM: A fost percheziționat și audiat de CNA # UNIMEDIA
Un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț a fost percheziționat de Centrul Național Anticorupție și de procurori într-un dosar de trafic de influență. Acțiunile au avut loc după ce Consiliul Suprem al Magistraturii a dat undă verde pentru inițierea urmăririi penale pe numele său.
Încă 30 de zile de arest pentru Plahotniuc în alte dosare: Cele trei demersuri ale procurorilor, admise de magistrați # UNIMEDIA
Magistrații au admis cele trei solicitări ale procurorilor de prelungire a arestului preventiv cu 30 de zile pentru fostul deputat PD, Vladimir Plahotniuc. Despre aceasta a anunțat Procuratura Anticorupție, într-un comunicat.
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 17 subiecte.
(video) După Maia Sandu, și Igor Grosu îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare: „Îmi cere 100 mii de lei și iarăși aceleași scuze publice” # UNIMEDIA
După șefa statului Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, îl acuză pe Gheorghe Gonța de defăimare. Potrivit jurnalistului, Grosu i-ar fi cerut despăgubiri în valoare de 100 de mii de lei și scuze publice.
(video) Trei tineri, încătușați la Bălți, după ce au lăsat o femeie fără 300.000 de lei: I-au spus că fiica ei a fost rănită într-un accident # UNIMEDIA
Polițiștii din Bălți au reținut trei persoane, cu vârste între 18 și 31 de ani, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat, specializat în escrocherii.
Noi reguli pentru permisele de conducere, aprobate de Parlamentul European. Ce trebuie să știe toți șoferii din UE # UNIMEDIA
Parlamentul European a adoptat, marți, o revizuire a normelor Uniunii Europene privind permisele de conducere, în scopul creșterii siguranței rutiere și reducerii numărului de accidente, care provoacă anual aproape 20.000 de decese în UE. Noile reguli introduc măsuri pentru șoferii începători, dar și pentru cei profesioniști, și o tranziție către permisele de conducere digitale, scrie digi24.ro.
Polonia îl avertizează pe Vladimir Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian: „Riscă să fie predat instanței de la Haga” # UNIMEDIA
Polonia l-a avertizat marţi pe liderul rus Vladimir Putin să nu-i traverseze spaţiul aerian pentru a participa la preconizatul summit de la Budapesta cu preşedintele american Donald Trump, afirmând că ar putea fi nevoită să pună în executare mandatul internaţional de arestare emis pe numele lui, relatează Reuters, citat de libertatea.ro.
O mașină de taxi și un Nissan, boțite într-o intersecție din capitală: O pasageră, transportată la spital # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc astăzi la intersecția străzilor Mitropolit G.B. Bodoni și strada București. Potrivit infomațiilor, impactul a avut loc între un Nissan și o mașină de taxi, iar o pasageră a fost transportată la spital.
(foto) Cum arată închisoarea în care a fost închis Nicolas Sarkozy. Va avea celulă privată cu frigider, televizor, duș, toaletă și telefon fix. Aproape toate au un preț # UNIMEDIA
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns marți la închisoarea La Santé din Paris pentru a-și ispăși o pedeapsă de cinci ani de închisoare. Dacă face apel la condamnare, Sarkozy poate ieși mai repede, până la o decizie finală, scrie hotnews.ro.
Adus cu forța la judecată, dar îmbrăcat în haine de lux: Cât costă bomberul cu care s-a afișat Țuțu în instanță # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu a apărut la ședința de judecată de ieri, la care a fost adus silit, purtând o jachetă marca Billionaire. Potrivit site-ului oficial al brandului, articolul vestimentar este evaluat la aproximativ 1 800 de euro.
(video) Carla’s Dreams și The Motans, pentru prima dată pe aceeași scenă: Duetul a stârnit delirul fanilor # UNIMEDIA
Carla’s Dreams și The Motans au electrizat publicul de la Paris cu prima lor apariție comună pe scenă, într-un concert parte din turneul „Și...? Dă‑i!”.
Țara din Europa care vrea să introducă ChatGPT în clase: Cum îi va ajuta pe elevi inteligența artificială # UNIMEDIA
Ministerul Educației din Grecia a anunțat lansarea unui proiect-pilot numit „AI in Schools”, care va introduce în 20 de școli o versiune educațională a instrumentului ChatGPT, denumită ChatGPT Edu, scrie playtech.ro.
Incendiu la cea mai mare rafinărie din Ungaria: Guvernul lui Orban ar putea apela la rezervele strategice de combustibil # UNIMEDIA
Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat marți autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Nu au fost raportate victime, scrie digi24.ro.
Plenul Consiliului Superior al Procurorilor s-a întrunit astăzi, 21 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 10 subiecte, dintre care șase au fost contestații
„Felicitări și vedem pe cine vom compătimi”: Reacția lui Ion Chicu, după anunțul Alei Nemerenco despre plecarea din Guvern # UNIMEDIA
Fostul premier, Ion Chicu, a comentat ironic plecarea Alei Nemerenco din noul Guvern. „Vedem pe cine urmează să-i compătimim, că n-o lasă fără funcție înaltă”, a scris liderul PDCM pe rețele.
(video) Suspans la vârful Ministerului Finanțelor: Ce a răspuns Victoria Belous, întrebată dacă va rămâne ministră în noul Guvern # UNIMEDIA
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a evitat să ofere un răspuns direct în privința unei eventuale reconfirmări în funcție, în contextul formării noului Guvern.
Judecătorul de la Curtea de Apel Sud, Dmitrii Fujenco, a fost dat afară din sistem după ce a picat Vetting-ul. Decizia a fost luată de membrii CSM în cadrul ședinței de astăzi.
Ultima oră! Fără Prodan în Guvern: Ministrul Culturii a picat din lista pregătită de noul premier # UNIMEDIA
Sergiu Prodan a anunțat că nu își mai dorește să conducă Ministerul Culturii, dorind să se concentreze pe activitatea sa de creație. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă.
(foto) Alertă la Sîngerei: Un bărbat de 43 de ani, dat dispărut cu tot cu mașină. Poliția cere ajutorul cetățenilor # UNIMEDIA
Un bărbat de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sîngerei, este dat dispărut și este căutat de poliție. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, acesta a plecat de acasă într-o direcție necunoscută, la volanul unui automobil Dacia Logan de culoare argintie, cu numărul de înmatriculare NYD 998. Mașina nu a fost depistată până în prezent în trafic.
(video) A reușit să se salveze în ultima secundă: Momentul în care un pieton e cât pe ce să fie lovit de un Range Rover pe zebră, la Botanica # UNIMEDIA
Un incident rutier periculos a fost surprins pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei. Imaginile au arătat cum un șofer aflat la volanul unui Range Rover nu a acordat prioritate unui pieton, care traversa regulamentar.
„O operațiune de sabotaj a Rusiei”, dejucată de SRI. Colete cu dispozitive incendiare, depuse la sediul Nova Post din București # UNIMEDIA
România și Polonia au reținut opt persoane suspectate că plănuiau acte de sabotaj în numele Rusiei, au anunțat marți autoritățile de la Varșovia, trei dintre arestări având legătură cu un presupus nou plan de trimitere de colete explozive – de data aceasta către Ucraina, transmite agenția Reuters, citată de hotnews.ro.
Judecătorul Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud, demis de CSM după ce a picat Vetting-ul: Acesta nu va putea reveni în sistem timp de 5 ani # UNIMEDIA
Judecătorul de la Curtea de Apel Sud, Serghei Pilipenco, a fost dat afară din sistem după ce a picat Vetting-ul. Decizia a fost luată de membrii CSM în cadrul ședinței de astăzi.
(stop cadru) Lebedinschi, la ședința CMC: „Dacă vreți să încălcați regulamentul, foc la ghete, băieți” # UNIMEDIA
Președintele fracțiunii PSRM din CMC, Adrian Lebedinschi, a ținut să aducă aminte consilierilor regulamentul de care se ține cont atunci când un proiect este supus votului. „Votarea proiectului se face în două etape, dacă vreți să încălcați, foc la ghete, băieți”, a menționat Lebedinschi în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Municipal Chișinău.
De la Parlament, direct pe scena Palatului: Botgros, care a fost „onorat”, apoi a refuzat să conducă prima ședință a Legislativului, va susține seara un mare concert # UNIMEDIA
Maestrul Nicolae Botgors are un program plin pentru mâine, 22 octombrie 2025. În calitatea sa nouă de deputat PAS, acesta urmează să participe la prima ședință a forului ales pe 28 septembrie, iar pentru seară este anunțat un mare concert cu Lăutarii, la Palatul Național. Asta în timp ce susținători PAS se revoltă pe rețele că anume deputata PSRM, Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a Parlamentului și nu dirjorul Botgros.
