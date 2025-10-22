Exerciții tactice ale Brigăzii „Fulger” în raionul Hîncești: Poliția îndeamnă populația la calm
Noi.md, 22 octombrie 2025 08:30
Poliția Națională anunță că, pe parcursul zilei de astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești.Potrivit instituției, aceste instruiri fac parte din planul periodic de pregătire al poliției și au drept scop perfecționarea abilităților de intervenție ale efectivelor speciale.Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să-ș
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensațiile pentru energia electrică și căldură pînă la sfîrșitul acestui an, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.Oficialul a precizat că situația privind compensațiile pentru anul 2026 va fi clarificată de următorul Guvern. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV.{{843543}}Potrivit l
Exerciții tactice ale Brigăzii „Fulger" în raionul Hîncești: Poliția îndeamnă populația la calm
Poliția Națională anunță că, pe parcursul zilei de astăzi, mascații Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger” vor desfășura exerciții tactice în raionul Hîncești.Potrivit instituției, aceste instruiri fac parte din planul periodic de pregătire al poliției și au drept scop perfecționarea abilităților de intervenție ale efectivelor speciale.Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să-ș
Radu Marian îl amenință pe Vasile Costiuc cu acțiune în instanță: „Dacă nu-și cere scuze, mergem în judecată"
Deputatul PAS, Radu Marian, îl acuză pe liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, de răspîndirea unor falsuri grave, după ce acesta ar fi afirmat într-o emisiune că Partidul Acțiune și Solidaritate „și-ar fi desenat” și falsificat rezultatele alegerilor parlamentare.„Îi solicit lui Costiuc să dezmintă falsul grav spus la o emisiune, precum că PAS și-ar fi „desenat” și ar fi falsif
Președintele României, Nicușor Dan, a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central din București, generalul Florentina Ioniță. Aceasta a fost pusă sub control judiciar de procurori, într-un dosar care vizează fapte de corupție admise în instituția medicală, transmite IPN.Nicușor Dan a menționat că o armată puternică înseamnă nu doar dotări moderne și capacități tehnice, ci și integ
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:22 octombrie — a 295-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 70 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Pomenirea dreptului Avraam şi a nepotului său Lot. Sf. Ap. Iacov, fiul lui Alfeu. Sf
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de compensațiile pentru energia electrică și căldură pînă la sfîrșitul acestui an, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.Oficialul a precizat că situația privind compensațiile pentru anul 2026 va fi clarificată de următorul Guvern. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV.Potrivit lui Buzu, c
Poliția avertizează: escrocii online devin tot mai inventivi – cele mai frecvente cinci scheme
Poliția și platforma SigurantaDigitala.md evidențiază cinci dintre cele mai frecvente escrocherii online comise în Republica Moldova. Pe primul loc se află investițiile false, inclusiv cele în criptomonede, transmite IPN.Fraudele online devin tot mai frecvente și mai sofisticate. „Indiferent dacă ofertele vin prin e-mail, SMS, apel telefonic sau rețele sociale, scopul este același: să-ți fur
Astăzi se va menține cer variabil, fără precipitații.Pe alocuri sînt posibile înghețuri ușoare în aer, cu intensitatea de la –1 pînă la –3 °C.Vînt slab pînă la moderat, din direcția sud-est.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +16…+18°C, în regiunile centrale temperatura va fi de +14...+16°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +11...+13°C.
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie urmează să se întrunească astăzi în prima ședință plenară, marcînd constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. La eveniment este așteptată și președinta Maia Sandu, care va adresa un mesaj noilor parlamentari, transmite IPN.Ședința de constituire va fi prezidată de decanul supleant de vîrstă, Zinaida Greceanîi. În debutul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat formarea în Parlament a Fracțiunii Socialiștilor. Decizia a fost luată de Consiliul Republican al formațiunii, reunit în ședință pe 21 octombrie, cu o zi înainte de ședința de constituire a noului Parlament, transmite IPN.Potrivit unui comunicat de presă publicat pe pagina oficială a partidului, în cadrul ședinței s-a subliniat că aleger
Denis Roșca explică cum poate fi acoperit deficitul bugetar fără credite și fără impozite noi
Economistul și liderul Partidului Politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a publicat o analiză în care explică, printr-un exemplu simplu, cum poate fi acoperit deficitul bugetar al Republicii Moldova fără majorarea taxelor și fără noi împrumuturi externe.Roșca compară economia națională cu o brutărie care funcționează eficient datorită vitezei de circulație a banilor.{{840322}}„Dacă bru
SOS! Clădirea de pe strada Veronica Micle nr. 5 din Chișinău are nevoie urgentă de renovare
Clădirea de pe strada Veronica Micle nr. 5 din Chișinău, monument arhitectural de importanță națională, în care s-a decis anterior crearea Centrului Cultural Eugen Doga, se află într-o stare avansată de degradare și necesită lucrări urgente de reparație.Asupra acestui lucru a atras atenția renumitul arhitect moldovean Mihail Orlov și reprezentantul platformei Arboretum.live, Alexandru Sainsus,
Mașa Kinaș despre cum a cucerit un vîrf în Nepal: „Cel mai important este să te întorci acasă"
Expertă în domeniul stilului de viață sănătos și pilates, și, în același timp, mamă a cinci copii, Mașa Kinaș a povestit în emisiunea „Кредо героя” despre ascensiunea sa la 8.163 metri în Nepal — o încercare care a devenit pentru ea o limită interioară și spirituală.„A fost un proces îndelungat, pentru că m-am hotărît să merg în munți încă de acum un an. Adică pentru mine a fost o decizie: gat
Boxerul din Chișinău al companiei de promovare „Wise Management”, Dmitri Blinov, care concurează în categoria de greutate 72,5 kg, a participat la o gală de box profesionist în orașul francez Moselle.Partida cu francezul Remy Scholer a avut loc pe 18 octombrie și a fost planificată pentru 6 runde, transmite boxing.md.În ciuda unei accidentări la mînă suferite în timpul luptei, Dmitri, dînd
Un avion a fost lovit de un obiect misterios deasupra Statelor Unite iar pilotul, deși rănit, a efectuat o aterizare de urgență.Un pasager a povestit momentele terifiante, transmite stirileprotv.roZborul United 1093 de la Denver la Los Angeles a efectuat o aterizare de urgență în Salt Lake City joi, după ce un obiect dur a lovit parbrizul cu o forță atît de mare încît a spart un strat de s
Contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar -Satu Mare, care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ungaria, a fost semnat marţi cu compania Construcţii Erbaşu, a anunţat, marţi, directorul general CNAIR, Cristian Pistol.„Am semnat astăzi contractul pentru construcţia Drumului Expres Oar - Satu Mare care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România şi Ung
O angajată a unei bănci australiene a cîștigat un caz fără precedent la tribunalul muncii, obținînd dreptul de a lucra numai de acasă, într-o decizie ce ar putea crea un precedent național.Comisia pentru Muncă Echitabilă din Australia a publicat marți decizia prin care a dat cîștig de cauză lui Karlene Chandler, o angajată part-time a băncii Westpac, care a contestat obligația de a lucra cel p
Falimentele de companii ar urma să crească pe plan mondial cu 5% in 2026, a cincea crestere anuală consecutivă, conform previziunilor firmei internaţionale de asigurari Allianz Trade.In Germania, cea mai mare economie europeană, numărul de insolvente ar urma să se situeze anul viitor la 24.500, un avans anual de 1% şi cel mai ridicat nivel din mai mult de un deceniu, a anunțat compania, o subs
Oamenii de știință chinezi au identificat, în probele de sol lunar colectate de misiunea Chang'e-6, urme provenite din impactul unui meteorit de tip CI, un tip rar de corp ceresc bogat în apă și materii organice, provenit din regiunile externe ale sistemului solar, scrie romanian.cgtn.comRezultatele cercetării au fost publicate în prestigiosul jurnal internațional Proceedings of the National A
Capitala României va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară
Capitala României, București, va fi legată de orașul Salonic din Grecia printr-o autostradă și o linie feroviară.Acordul privind dezvoltarea acestei conexiuni strategice urmează să fie semnat în luna noiembrie de către România, Bulgaria și Grecia, transmite IPN.Potrivit publicației Business Daily, acordul urmează să fie semnat în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Bruxelles. Proiectu
Țările europene colaborează cu Kievul la o propunere în 12 puncte care să pună capăt războiului declanșat de Rusia de-a lungul liniilor actuale de luptă, plan prin care sînt respinse cererile reînnoite ale președintelui rus Vladimir Putin către SUA ca Ucraina să cedeze teritorii în schimbul unui acord de pace, relatează marți Bloomberg News.Un comitet de pace prezidat de președintele american
00:00
Cei cinci moștenitori ai legendei fotbalului Diego Maradona, decedat pe 25 noiembrie 2020, vor comercializa o gamă de produse sub marca Maradona.Aceștia au semnat un parteneriat exclusiv cu omul de afaceri suedezo-iranian, Ash Pournouri și compania sa, Electa Global.{{841663}}Electa Global se va ocupa de „toate aspectele legate de conceperea produselor, fabricație, marketing și distribuție
Testele de alimentare cu combustibil și de aprindere statică pentru racheta reutilizabilă Zhuque-3 au fost finalizate cu succes, intrîndu-se în faza critică de pregătire pentru prima lansare, scrie romanian.cgtn.comRacheta este proiectată pentru lansarea rețelelor de sateliți de mari dimensiuni.Testele au cuprins întreaga secvență operațională, inclusiv transportul orizontal, ridicarea ver
Moldova a devenit casă pentru alți trei cetățeni: a avut loc ceremonia de depunere a jurămîntului
Primăria Municipiului Chișinău informează că un grup de 3 persoane care domiciliază în municipiul Chișinău au depus astăzi jurămîntul pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova, în prezența viceprimarului capitalei, Angela Cutasevici.Persoanele cărora le-a fost acordată cetăţenia Republicii Moldova sînt originare din România, Ucraina și Liban.{{838152}}În conformitate cu legislaţia în
Consumul total anual de zahăr în Republica Moldova (inclusiv industrie alimentară și consum casnic) este estimat oficial la 63.000 – 67.000 de tone pe an (date ale Biroului Național de Statistică).Intervalul corespunde, în linii mari, scăderii consumului per capita combinată cu o populație de 2,6 milioane. Trebuie menționat că unele surse din industrie includ și regiunea transnist
Organizația Internaţională de Mediere (IOMed) a intrat marți în funcțiune, la Hong Kong. La ceremonia de inaugurare au participat aproape 200 de reprezentanţi din ţările fondatoare și diferitelor categorii sociale din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, scrie romanian.cgtn.comFilozofia fondării IOMed se potrivește cu inițiativa de guvernanță globală propusă de președintele Xi Jinping ș
Piramidele egiptene sînt în continuare învăluite în mister, iar oamenii de știință continuă să facă descoperiri uimitoare.{{841144}}Conform informațiilor publicate de Science XXI, un grup internațional de cercetători a emis ipoteza existenței unui sistem ramificat de tuneluri subterane sub celebrele piramide din Giza, relatează alldaily.ru Folosind un radar specializat pentru scanarea sp
O nouă întrevedere între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu va avea loc curînd, a anunțat un oficial de rang înalt al Casei Albe, sub protecția anonimatului.Decizia vine la scurt timp după ce Trump sugerase că ar urma să se întîlnească din nou cu Putin, la Budapesta, în următoarele două săptămîni.„Nu este prevăzută o întîlnire a președintelui Trump cu preșe
Astăzi, 21 octombrie 2025, grupe mixte de specialiști feroviari din cadrul Î.S. "Calea Ferată din Moldova"(CFM) și S.A. "Grup Feroviar Român" (GFR) au efectuat vizite de lucru în sucursalele CFM.Scopul acestor vizite a fost evaluarea stării tehnice și identificarea necesităților de reabilitare a parcului de locomotive și vagoane al CFM, precum și verificarea calității lucrărilor de reabilitare
În necropola Sakkara din Egipt, arheologii au descoperit mormîntul prințului Waser-If-Re, iar ușile mormîntului s-au dovedit a fi roz și nu pot fi deschise în niciun fel.„Este o ușă neobișnuită, care nu duce nicăieri, prima de acest fel ca material și dimensiuni, descoperită în Egiptul antic. Mormîntul aparține fiului regelui Userkaf, care a fondat a cincea dinastie a Egiptului și a trăit cu a
Partidul Socialiștilor (PSRM), care a acces în Parlament pe lista Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, va forma o fracțiune separată în viitorul Parlament.Anunțul a fost făcut de liderul socialiștilor, Igor Dodon, în seara zilei de 21 octombrie, după ședința Consiliului Republican al PSRM.„Conform rezultatelor alegerilor parlamentare, Par
Medalii pe bandă rulantă pentru R.Moldova, în concursul de lupte greco-romane, de la Campionatul Mondial de lupte U-23, de la Novi Sad, Serbia.După ce Vitalie Eriomenco ( 63 kg) a cucerit medalia de argint, un alt reprezentanat al Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, Alexandru Solovei, a adus țării noastre medalia de bronz.El l-a învins dramatic în finala mică a categoriei
Trump a declarat că aliații sînt gata să intre în Fîșia Gaza și să „pună la punct" Hamas-ul
Aliații SUA din Orientul Mijlociu și nu numai sînt gata să-și trimită soldații în Fîșia Gaza pentru a restabili ordinea acolo. Dar Hamas mai are încă o șansă să se îndrepte.Despre aceasta, președintele SUA, Donald Trump, a scris pe Truth Social, relatează RBC-Ucraina.„Mulți dintre actualii noștri mari aliați din Orientul Mijlociu și din regiunile învecinate mi-au comunicat în mod direct și
În satul Vasilcău, raionul Soroca, tradiția prinde viață prin mîinile Ludmilei Prepeliță - meșter popular și maestră a croșetatului de aproape 25 de ani.De la fețe de masă și dantele fine, pînă la globuri și mărțișoare lucrate cu migală, fiecare creație spune povestea unei pasiuni transmise din generație în generație, notează Noi.md.{{759911}}Prin centrul „Croșeta Fermecată”, Ludmila Prepe
Poliția Națională anunţă că în această seară, începînd cu ora 21:00, circulația rutieră va fi suspendată temporar pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei, din ambele sensuri de deplasare, transmite moldpres.Potrivit poliţiei, măsura este necesară pentru desfășurarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, inițiate după un accident rutier anterior, solda
Bunica Maria, 82 de ani, din Republica Moldova, a devenit senzația TikTok după ce a prezentat 12 cărți citite în doar două luni. Filmulețele sale au atras atenția internauților nu doar pentru vîrsta sa, ci și pentru modul autentic și pasionat în care vorbește despre lectură și viață.Printre autorii menționați se numără Paul Goma, Panait Istrati, Valentina Șcerbani și Emanuele Iurkin. Bunica Ma
Arheologii au descoperit în Bavaria Superioară un monument roman circular extrem de rar și masiv, care aruncă o nouă lumină asupra istoriei Retiei, o provincie romană din sudul Germaniei.Administrația bavareză pentru protecția monumentelor a anunțat recent o „descoperire deosebit de remarcabilă” – fundația unui gorgan (movilă) roman lîngă un drum roman antic, în apropiere de Volkertshhofen, în
China Media Group (CMG), singura instituție media care asigură emisie prin semnal 8K pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, a trimis, luni, primul transport de echipamente spre Italia, scrie romanian.cgtn.comUn total de 1.026 de echipamente au fost ambalate în 18 camioane care vor călători spre Portul Meishan din Ningbo, după care vor pleca spre Italia, în zece containere. Ulte
Astăzi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia a fost examinată situația politică creată în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În cadrul ședinței s-a menționat că „alegerile parlamentare care au avut loc nu au fost nici libere, nici corecte. Acestea s-au desfășurat sub presiunea brutală a resurselor administ
În satul Congaz din autonomia găgăuză a răsunat de muzică și dans. Acolo s-a desfășurat un festival care a scos în evidență coloritul și diversitatea tradițiilor din sudul țării.La Congaz, pe aceeași scenă au evoluat 20 de ansambluri de dansuri moldovenești, bulgărești și ucrainene.Festivalul „Vremea dansului” a început cu parada costumelor populare care au colorat străzile din Congaz. Loc
Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a urcat pentru al treilea an consecutiv pe podiumul de premiere la Campionatul Mondial de lupte U-23.La ediția 2025, Viatalie Eriomenco a cucerit medalia de argint, în categoria de greutate de pînă la 63 kg.Tot în acest an, Vitalie și-a trecut în palmares medalia de bronz la Campionatul Mondial, rezervat seniorilor.
Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei i-a mulțumit ambasadorului Moldovei pentru activitatea sa de succes
Marți, 21 octombrie, ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrei Sibiga, l-a primit pe Valeriu Chiveri, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Moldovei în Ucraina, care își încheie mandatul de patru ani în Ucraina.Șeful MAE al Ucrainei i-a mulțumit diplomatului moldovean pentru contribuția personală la consolidarea și dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate între Ucraina și Moldo
Cercetătorii au inventat un microcip, care îi ajută pe pacienții orbi să-și recapete vederea
Cercetătorii au inventat un implant ocular electronic ce îi ajută pe pacienții care au orbit să își recapete văzul prin refacerea parțială a vederii centrale esențiale pentru citit și alte activități de zi cu zi.Dispozitivul i-a ajutat pe 84% dintre pacienții care sufereau de o formă avansată de degenerescență maculară legată de vîrstă (DMLV), o afecțiune oculară ce afectează în special persoa
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc astăzi prima rundă de consultări publice privind constituirea Oficiului Horticol, instituție publică ce va contribui la dezvoltarea durabilă a sectorului horticol din Republica Moldova.Secretara generală adjunctă a ministerului, Ina Butucel, a subliniat că acest demers derivă din Legea horticulturii, adoptată recent, care prevede i
Creșterea porumbeilor este un hobby, cam uitat în lumea modernă. Această îndeletnicire este însă păstrată în satul Palanca, unde locuiește Victor Covalenco, unul dintre puținii cunoscători ai frumoaselor zburătoare.Hulubii au devenit pasiunea lui Victor Covalenco din fragedă copilărie, pe cînd avea doar cinci ani. Astăzi, în curtea lui se aud gîngurind peste 400 de porumbei din zece rase difer
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor privind magistrații Curții de Apel Sud, Dmitri Fujenco și Serghei Pilipenco.Examinarea acestor două rapoarte de către CSM marchează finalizarea evaluării externe a integrității tuturor judecătorilor aflați în funcție la momentul inițierii procedurii de vetting la cele două Curți de Apel r
Percheziții la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar de trafic de influență
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț.Acțiunile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal de trafic de influență.Potrivit materialelor cauzei, fostul președinte interimar ar fi pretins, accept
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a declarat că între țara sa și Armenia „a început etapa păcii”.El a făcut această declarație în timpul discursului său la cea de-a doua reuniune a Consiliului Interstatal Superior Azerbaidjan-Kazahstan, relatează „Adevărul European”.În timpul discursului său de marți, 21 octombrie, Aliyev a declarat că a început „etapa de pace” între Azerbaidjan
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa miercuri, 22 octombrie, la prima ședință a noului Parlament, ales în data de 28 septembrie, curent.Deputații se vor întruni în ședință începînd cu ora 10:00. În cadrul acesteia, șefa statului va susține un discurs în plenul Legislativului. Tot în prima ședință, deputații vor alege președintele Parlamentului, precum și organele sale de con
În Moldova a fost anunțat un concurs pentru postul de administrator al întreprinderii de stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”.Potrivit Agenției Proprietății Publice, Fabrica de sticlă din Chișinău caută un lider cu viziune și integritate, care: are studii superioare în domeniul economiei, dreptului, finanțelor, contabilității sau administrației publice; are cel puțin 4 ani de experiență în ma
