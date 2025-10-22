Zi noroasă cu temperaturi blânde: Care va fi maxima termică astăzi

12:50

Maestrul Nicolae Botgors are un program plin pentru mâine, 22 octombrie 2025. În calitatea sa nouă de deputat PAS, acesta urmează să participe la prima ședință a forului ales pe 28 septembrie, iar pentru seară este anunțat un mare concert cu Lăutarii, la Palatul Național. Asta în timp ce susținători PAS se revoltă pe rețele că anume deputata PSRM, Zinaida Greceanîi va conduce prima ședință a Parlamentului și nu dirjorul Botgros.