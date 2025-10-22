/METEO/ Vânt slab și ceață: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 22 octombrie 2025
TV8, 22 octombrie 2025 07:10
/METEO/ Vânt slab și ceață: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 22 octombrie 2025
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
07:40
Acum o oră
Acum 12 ore
23:00
22:50
22:10
21:50
21:30
21:10
21:00
20:30
20:10
19:40
19:30
18:50
Acum 24 ore
18:40
18:10
17:50
17:20
17:10
16:50
16:40
16:40
16:10
16:10
15:40
15:00
14:50
14:20
14:20
14:20
14:00
13:20
13:00
12:30
12:00
11:50
11:50
11:30
10:40
10:10
09:40
09:30
08:50
08:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.