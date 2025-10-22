Coreea de Nord a lansat mai multe rachete balistice, prima lansare în câteva luni

13:30

Un bărbat de 43 de ani, din satul Mărinești, raionul Sîngerei, a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit. Polițiștii au fost sesizați de fratele acestuia. Potrivit Inspectoratului de Poliție Sîngerei, bărbatul a plecat cu un automobil de model Dacia Logan, de culoare argintie, cu numărul de înmatriculare NYD 998, care […] Articolul A plecat cu mașina și nu s-a mai întors. Polițiștii caută un bărbat de 43 de ani din Sîngerei apare prima dată în Realitatea.md.