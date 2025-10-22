Cum explică ministra Finanțelor creșterea prețurilor la apartamente

06:20

Trei minori și-au pus viața în pericol, iar unul a fost salvat la timp, după ce au urcat pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana din Chișinău. Unul dintre ei a sărit în interiorul acesteia. Din fericire, un angajat alPremier Energy Distribution care trecea întâmplător pe acolo, a observat și a intervenit la timp. […] Articolul Trei minori și-au pus viața în pericol, iar unul a fost salvat la timp, după ce au urcat pe gardul unei staţii electrice din sectorul Ciocana apare prima dată în SafeNews.