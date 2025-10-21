Șapte șoferi amendați la Călărași pentru transport ilicit de călători. ANTA și INSP au ridicat plăcuțele de înmatriculare auto
Radio Moldova, 21 octombrie 2025 09:30
Mai mulți șoferi din Călărași au fost amendați pentru practicarea ilegală a taximetriei, în urma unor razii organizate în oraș de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) împreună cu polițiștii de patrulare ai Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). Pe lângă amenzi, autoritățile au dispus și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare a mașinilor folosite pentru transport ilicit de călători.
• • •
Acum 10 minute
09:40
În timp ce sistemul de asistență socială se confruntă cu o criză acută de asistenți parentali, unii oameni sunt gata să-și deschidă casele și sufletele pentru un copil lipsit de ocrotire. În prezent, în Chișinău activează 28 astfel de specialiști, în timp ce necesarul este de aproape 70. Salariile modeste, neproporționale cu responsabilitatea pe care și-o asumă asistenții, este una dintre cauzele ce generează fenomenul. Există însă exemple care arată că empatia și dragostea contează.
Acum 30 minute
09:30
09:20
Mihai Isac: Diplomația hibridă rusă va tergiversa negocierile de încetare a focului în Ucraina # Radio Moldova
Lipsa unei mediatizări a ultimei întrevederi dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său american Donald Trump atestă o maturizare a dialogului, contrar episoadelor anterioare tensionate. Constatarea aparține expertului în spațiul Mării Negre Mihai Isac, care a atenționat despre strategiile rusești „de diplomație hibridă, menite să întârzie cu cât mai multă putință deschiderea unor negocieri de încheiere a focului”.
Acum o oră
09:10
Abandonul școlar, un pericol tăcut: psihologii avertizează asupra riscurilor sociale și emoționale # Radio Moldova
Deși numărul cazurilor de abandon școlar în Republica Moldova a scăzut simțitor în ultimii ani (de la 250 de 100 de copii), fenomenul rămâne o problemă serioasă, strâns legată de sărăcia din familii și de lipsa sprijinului emoțional și educațional. Psihologul Lilia Dubița atrage atenția că elevii care renunță la studii riscă excluderea socială și devianță comportamentală, iar ministrul Muncii și Protecției Sociale în exercițiu, Alexei Buzu, afirmă că autoritățile intensifică intervențiile pentru a preveni asemenea situații.
09:10
Accident grav la Edineț: un tânăr, descarcerat de pompieri după ce s-a lovit cu automobilul de un copac # Radio Moldova
Un tânăr de 31 de ani a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac. Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de 20 octombrie, în satul Chiurt, raionul Edineț.
09:00
Componența viitorului Guvern, stabilită spre sfârșitul acestei săptămâni. Alexandru Munteanu: „Vor fi schimbări” # Radio Moldova
Unii membrii ai Guvernului condus de Dorin Recean se vor regăsi și în viitorul Cabinet de miniștri. Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, anunță că vor fi și „schimbări”, iar lucrurile vor fi mai „clare” către sfârșitul acestei săptămâni.
Acum 2 ore
08:40
Forumul Extinderii UE: Lideri europeni și țările candidate, inclusiv R. Moldova, vor discuta despre viitorul Europei # Radio Moldova
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment la care vor paelrticipa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii.
08:40
08:30
Călătoria de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău până în centrul capitalei ar putea deveni, în curând, mult mai rapidă și mai comodă. Autoritățile lucrează la un proiect care va lega aeroportul de Gară printr-o linie de tren destinată pasagerilor, a anunțat vicepremierul în exercițiu, Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 20 octombrie.
08:20
Nouă persoane au fost rănite în urma unui atac al armatei ruse asupra orașului Harkov, în noaptea de luni spre marți. Potrivit autorităților locale, cel puțin 15 case au fost avariate după ce forțele ruse au lansat bombe aeriene ghidate asupra cartierului Industrial.
08:10
Gluma cancelarului german, făcută la Chișinău, despre Emmanuel Macron și candidatul la funcția de premier, Alexandru Munteanu # Radio Moldova
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a participat, pe 27 august curent, la întâlnirea cu unii dintre cei mai importanți lideri europeni, care au felicitat cetățenii R. Moldova cu ocazia Zilei Independenței, inclusiv în limba română, de pe scena instalată în centrul Chișinăului. Totuși, Alexandru Munteanu respinge informațiile potrivit cărora candidatura sa ar fi „impusă” de Occident autorităților de la Chișinău pentru funcția de premier.
08:10
Bulgaria ar putea permite avionului care îl transportă pe Putin la Budapesta să traverseze spațiul său aerian # Radio Moldova
Autoritățile bulgare au anunțat că îi vor permite președintelui rus Vladimir Putin să survoleze spațiul aerian al Bulgariei în cazul în care acesta se va deplasa la Budapesta pentru întâlnirea planificată cu președintele american Donald Trump. Informația a fost difuzată luni, 20 octombrie, de Radio Național Bulgar (BNR), care citează o declarație a ministrului bulgar de externe, Gheorghi Gheorghiev.
08:00
Sancțiunile împotriva Rusiei, în așteptare: Washingtonul nu vrea să tensioneze relațiile înainte de întrevederea Trump–Putin # Radio Moldova
Senatul Statelor Unite nu va examina noul proiect de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei înainte de întrevederea președintelui american Donald Trump cu omologul său rus, Vladimir Putin, programată să aibă loc la Budapesta. Informația a fost confirmată luni, 20 octombrie, de agenția Bloomberg, care citează declarațiile liderului majorității republicane din Senat, John Thune.
Acum 4 ore
07:50
Forumul Extinderii UE: lideri europeni și țările candidate, inclusiv Republica Moldova, vor discuta cum extinderea asigură viitorul Europei # Radio Moldova
Pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, Comisia Europeană organizează prima ediție a Forumului Extinderii Uniunii Europene, un eveniment care aduce împreună lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri pentru a discuta viitorul Uniunii. Scopul evenimentului este să transforme extinderea într-un proiect comun al întregii societăți europene, notează Executivul european.
07:20
Corespondență Dan Alexe // Parlamentul UE: Care ar fi consecințele extinderii în absența reformelor interne? # Radio Moldova
Parlamentul European va discuta marți, 21 octombrie, un raport combinat cu o propunere de reformare în profunzime a instituțiilor europene în perspectiva viitoarei extinderi a UE în Balcani (cinci țări candidate) și în estul Europei (Ucraina și R. Moldova). Există un consens în UE în a spune și a constata că orice extindere de acum înainte a Uniunii Europene trebuie însoțită de reforme instituționale interne în profunzime.
Acum 12 ore
23:10
Adrenalină la maximum și show de zile mari la o nouă ediție a competiției „Red Bull Rampage”. Vedetele din free-ride mountain-biking, dar și sportivi nou-veniți, au concurat pentru titlul de campion în localitatea Virgin din statul american Utah.
22:40
22:20
Noul Guvern al R. Moldova, învestit la sfârșitul lunii octombrie. Vladimir Bolea își va continua activitatea în Executiv # Radio Moldova
Republica Moldova ar putea avea un nou Guvern la sfârșitul lunii octombrie, a anunțat viceprim-ministrul în exercițiu Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării regionale, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova1. Oficialul a declarat că a avut deja o întrevedere cu candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, iar discuțiile au vizat proiectele din domeniul infrastructurii.
22:10
Director România Energy Center: UE accelerează eliminarea dependenței de gazul rusesc # Radio Moldova
Miniștrii Energiei din UE, reuniți la Luxemburg pe 20 octombrie curent, au decis eliminarea importurilor de gaze rusești până în 2028 , conform planului REPowerEU, și au discutat despre securitatea energetică a Republicii Moldova și Ucrainei. Eugenia Gusilov, director al România Energy Center, a atras atenția, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, asupra complexității tranziției energetice și a constatat că, în ciuda rezistenței unor state-membre, Bruxelles-ul va impune interdicții pentru gazele rusești, solicitând planuri obligatorii de diversificare energetică.
21:50
Satul Congaz din autonomia găgăuză a răsunat de muzică și dans. Acolo s-a desfășurat un festival care a scos în evidență coloritul și diversitatea tradițiilor din sudul țării. Pe aceeași scenă au evoluat 20 de ansambluri de dansuri moldovenești, bulgărești și ucrainene.
21:20
Șase zile de magie teatrală la „United Shakespeare”: festivalul s-a încheiat cu „Hamlet” în regia lui Declan Donnellan # Radio Moldova
Festivalul Internațional „United Shakespeare” de la Chișinău s-a încheiat după șase zile de spectacole internaționale. Publicul a avut ocazia să urmărească producții teatrale din România, Ucraina, Marea Britanie, Spania, Italia și Republica Moldova. Evenimentul s-a încheiat cu spectacolul „Hamlet”, regizat de britanicul Declan Donnellan, o producție a Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova.
Acum 24 ore
20:30
Aplicarea TVA la importul autoturismelor va fi amânată: noul termen - aderarea la UE # Radio Moldova
Intrarea în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată. Anunțul a fost făcut pe Telegram de către deputatul PAS Radu Marian. Se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
20:30
20:00
Constantin Țuțu, reținut anterior în Grecia alături de Vladimir Plahotniuc, a fost adus luni în fața instanței, escortat de mascații de la „Fulger”. Acesta se declară în continuare nevinovat. Procurorii consideră că apărarea încearcă să tergiverseze procesul de judecată.
19:20
Rezerve pentru doar câteva zile: șase regiuni rusești, în pragul colapsului financiar # Radio Moldova
O criză bugetară de proporții se apropie de mai multe regiuni ale Rusiei, care în 2025 s-au confruntat cu o scădere semnificativă a veniturilor din taxe și au fost nevoite să își folosească toate rezervele pentru a acoperi obligațiile de cheltuieli. La 1 septembrie, șase subiecți ai Federației Ruse aveau în conturi bancare sume ce acopereau mai puțin de 1% din bugetul aprobat pentru anul în curs - adică fonduri suficiente doar pentru 2-3 zile de cheltuieli, potrivit datelor agenției de rating „Expert RA”, citate de publicația The Moscow Times.
19:00
Tenismenii Felix Auger-Aliassime, Casper Ruud și Daniil Medvedev speră să se califice la Turneul Campionilor # Radio Moldova
Canadianul Felix Auger-Aliassime, norvegianul Casper Ruud și Daniil Medvedev, tenismen care evoluează sub drapel neutru, continuă să spere în calificarea la Turneul Campionilor, ce va avea loc la Torino în perioada 9 - 16 noiembrie, deși nu au progresat prea mult în clasamentul jucătorilor profesioniști de tenis, dat publicității luni, 20 octombrie.
18:20
Pentru ca Rusia să ocupe complet regiunile Luhansk, Donețk, Herson și Zaporijjie, acțiunile militare ar trebui să continue până în iunie 2030, având în vedere actualul ritm de avansare a armatei ruse. Totodată, pentru ocuparea întregului teritoriu al Ucrainei, ar fi necesari încă 103 ani, arată estimările The Economist.
18:00
Nicio cerere nu a fost depusă încă pentru a oferi acces avionului lui Putin la spațiul aerian al României, Oana Țoiu # Radio Moldova
Niciun zbor nu a fost confirmat și nicio cerere nu a fost depusă deocamdată pentru a oferi acces la spațiul aerian al României președintelui rus Vladimir Putin, ca să ajungă la Budapesta, a declarat ministra de Externe de la București, Oana Țoiu.
17:50
INTERVIU | Rezerviștii, familiarizați periodic cu noul echipament din dotarea Armatei Naționale: Ce scop urmăresc autoritățile # Radio Moldova
Ministerul Apărării organizează, periodic, exerciții de instruire pentru rezerviști cu scopul de a menține pregătirea militară a cetățenilor care au făcut serviciul militar sau au o specialitate relevantă pentru apărarea națională. Autoritățile susțin că aceste activități contribuie la consolidarea capacității de reacție a Forțelor Armate și la întărirea securității în situații de criză.
17:20
„Trădare” și „terorism” - acuzațiile preferate ale justiției ruse în timpul războiului, spun apărătorii drepturilor omului # Radio Moldova
În primele șase luni ale anului 2025, în Rusia au fost condamnați 105 oameni în baza articolului privind trădarea de stat (articolul 275 din Codul Penal al Federației Ruse), potrivit calculelor realizate de Sever.Realii pe baza datelor Curții Supreme de la Moscova, transmite Currenttime.tv.
16:50
Pentru ca o donație destinată unei instituții de învățământ să nu fie interpretată drept mită, aceasta trebuie să respecte procedurile legale. Într-un reportaj realizat de jurnalista Alina Chiperi, pentru emisiunea „Zi de zi”, de la Radio Moldova, Angela Prisăcaru, șefă adjunctă de direcție la Ministerul Educației și Cercetării, a explicat cum pot părinții sprijini în mod transparent școlile și grădinițele.
16:40
Chișinăuienii, rugați să semnaleze cazurile boschetarilor: 27 de persoane fără adăpost, internate cu suspiciuni de tuberculoză # Radio Moldova
Chișinăuienii sunt îndemnați să raporteze reprezentanților Centrului municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil cazurile persoanelor aflate în dificultate sau care necesită sprijin. Unele dintre acestea ajung în situații critice, necesitând spitalizare de urgență atât din cauza stării de sănătate precare, cât și a riscului pe care îl pot prezenta pentru cei din jur. Pe parcursul anului curent, echipa mobilă a Centrului a transportat 27 de astfel de persoane la spital, cu suspiciuni de tuberculoză.
16:20
Solidaritate cu jurnalista Elena Celac de la Radio Moldova Comrat. Un grup de organizații media cere intervenția autorităților # Radio Moldova
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și alte opt organizații de media condamnă campania de hărțuire online la adresa jurnalistei Elena Celac de la Radio Moldova Comrat și solicită organelor de drept să sancționeze autorii injuriilor și atacurilor verbale. Potrivit declarației comune, jurnalista a devenit ținta unor injurii, etichetări jignitoare și acuzații nefondate lansate pe rețelele sociale, după o emisiune în care deputatul Adunării Populare de la Comrat, Nicolai Dudoglo, a părăsit studioul drept reacție la solicitarea moderatoarei de a-și susține afirmațiile cu probe.
16:20
Chișinăul se pregătește pentru iarnă: utilaje verificate și materiale antiderapante stocate # Radio Moldova
Autoritățile municipale din Chișinău anunță că serviciile responsabile sunt pregătite să acționeze în caz de ninsori și polei. Întreprinderile municipale dispun de echipamentele necesare de intervenție, iar stocurile de material antiderapant sunt în proces de completare.
16:10
Programul examenelor naționale de absolvire pentru anul de studii 2025–2026 a fost stabilit de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Toate probele vor începe la ora 9:00, indiferent de disciplină sau centrul de examen în care se desfășoară.
16:10
Comisara europeană Marta Kos: Progresele R. Moldova vor fi evaluate în raportul anual al Comisiei Europene în această toamnă # Radio Moldova
Autoritățile Republicii Moldova sunt încurajate să mențină ritmul implementării reformelor necesare pentru avansarea în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mesajul a fost transmis de comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, la întrevederea cu viceprim-ministrul în exercițiu, Mihai Popșoi, desfășurată luni, 20 octombrie, în marja reuniunii miniștrilor Afacerilor Externe privind securitatea și conectivitatea interregională.
16:00
Socialista Greceanîi revine la tribuna Legislativului, după refuzul lui Nicolae Botgros de a prezida ședința de constituire a noului Legislativ # Radio Moldova
Ședința de constituire a noului Parlament, care va avea loc pe 22 octombrie curent, va fi prezidată de socialista Zinaida Greceanîi, după refuzul decanului de vârstă, Vladimir Voronin (84 de ani), și al dirijorului Nicolae Botgros (73 de ani).
15:50
Expert militar, despre atenționările cancelarului Merz: „Rusia nu s-ar opri la Republica Moldova” # Radio Moldova
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia „în 24 de ore” dacă Kievul ar înceta luptele și ar ceda teritoriile sale Federației Ruse, consideră cancelarul german Friedrich Merz, care a avertizat însă că o altă țară, cum ar fi Republica Moldova, ar putea deveni următoarea țintă a Moscovei. Analistul moldovean Artur Leșcu, expert militar WatchDog.MD, a comentat în context că, dacă nu va fi oprită, Rusia nu se va opri nici la granițele Ucrainei, nici la Republica Moldova.
15:40
Echipa națională de fotbal a Suediei are un nou selecționer. În urma rezultatelor dezastruoase din preliminariile Campionatului Mondial din anul 2026, danezul Jon Dahl-Tomasson a fost demis. În locul acestuia, la timonă a fost instalat un tehnician cu experiență în fotbalul englez - Graham Potter. Antrenorul de 50 de ani va conduce selecționata Suediei în ultimele două meciuri din calificări: cu Elveția în deplasare și cu Slovenia pe teren propriu, dar și în eventualele partide din play-off în luna martie a anului viitor.
15:20
Miniștrii Energiei din Uniunea Europeană (UE) au convenit asupra poziției de negociere privind un nou regulament care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia, cu aplicare integrală de la 1 ianuarie 2028. Măsura este parte a planului REPowerEU, menit să reducă dependența energetică a UE. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii ministeriale de profil a Consiliului, care se desfășoară luni, 20 octombrie, la Bruxelles.
15:10
15:00
Vladimir Plahotniuc, încă 30 de zile în arest preventiv. Procurorii spun că riscurile inițiale rămân valabile # Radio Moldova
Vladimir Plahotniuc va sta încă 30 de zile în arest preventiv. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis luni, 20 octombrie, demersul procurorilor anticorupție și au dispus prelungirea mandatului de arest pe numele fostului lider al Partidului Democrat.
15:00
Salariile mici și programul solicitant ar putea lăsa instituțiile educaționale din Chișinău fără bucătari # Radio Moldova
Chișinăul s-ar putea confrunta, în câțiva ani, cu o penurie semnificativă de bucătari în instituțiile educaționale. Acest lucru se datorează, în principal, vârstei înaintate a personalului actual, precum și salariilor mici, în condițiile unui program solicitant și ale unui volum mare de muncă.
14:40
„Avocații nu sunt funcționari publici”: UARM critică dur propunerea Maiei Sandu privind un eventual vetting în cazul apărătorilor # Radio Moldova
Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UARM) critică în termeni duri ideea președintei Maia Sandu potrivit căreia și avocații ar trebui să fie supuși evaluării externe, la fel ca judecătorii și procurorii. Instituția califică propunerea ca fiind „o ingerință directă în activitatea profesională a apărătorilor” și afirmă că „introducerea unui asemenea mecanism ar contraveni principiilor statului de drept și dreptului constituțional la apărare”.
14:40
Bărbat condamnat la 15 ani de închisoare după ce a rănit dintr-o armă un bărbat pe strada Ismail # Radio Moldova
Un bărbat din Chișinău, care a deschis focul în stradă și a rănit un vecin beat, în aprilie anul trecut, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip închis. Sentința i-a fost aplicată pentru tentativă de omor, la care s-a adăugat parțial o pedeapsă neexecutată anterior pentru o infracțiune legată de droguri.
14:30
Reacția lui Trump la proteste: „Regele” din avionul de luptă aruncă noroi pe adversari # Radio Moldova
Donald Trump a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale, în care este prezentat pilotând un avion de vânătoare cu inscripția „Regele Trump”. Pe cap poartă o coroană, iar în timp ce zboară deasupra protestatarilor din New York, avionul aruncă peste ei noroi, scrie Meduza Live.
14:20
Irina Rîngaci a devenit campioană mondială la lupte pe plajă. După ce a câștigat etapele disputate în orașul croat Poreț și în cel grecesc Katerini, sportiva originară din Sărăteni, raionul Leova, și-a încheiat evoluția la Campionatele Mondialele la lupte pe plajă cu o victorie în ultima etapă, ce a avut loc în orașul Alexandria din Egipt.
14:00
Cancerul mamar începe silențios: circa 12 mii de femei sunt la evidența medicilor oncologi în Republica Moldova # Radio Moldova
Tot mai multe femei din Republica Moldova sunt diagnosticate anual cu cancer mamar, una dintre cele mai agresive, dar și tratabile forme de cancer, dacă este descoperită în stadiu incipient. În 2024, peste 1.200 de femei au fost diagnosticate cu cancer mamar, iar în prezent, aproximativ 12 mii de paciente se află la evidența medicilor oncologi. Specialiștii avertizează că boala este asimptomatică la început, iar controlul preventiv, efectuat o dată la șase luni sau un an, poate salva vieți.
13:50
Neînțelegerile dintre Ion Ceban și consilierii municipali vizavi de bugetul Chișinăului pentru 2025 continuă: „Primarul a pierdut încrederea” # Radio Moldova
Anul 2025 se va încheia peste două luni și câteva zile, iar municipiul Chișinău nu are nici acum un buget aprobat. După eșuarea celei de-a opta tentative de a vota bugetul pentru anul 2025, primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat din nou consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ai Partidului Socialiștilor (PSRM) că au „blocat” subiectul la ultima ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC).
13:40
Mai multe aplicații populare funcționează cu întreruperi din cauza unei defecțiuni la serviciul de găzduire Amazon Web Services (AWS), transmite BBC News.
