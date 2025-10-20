BULETIN 17:00, 8 Septembrie

11:00

Fermierii care cresc bovine, ovine sau caprine pot beneficia de granturi de până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor, prin intermediul Apelului IV de finanțare din cadrul Proiectului AGGRI. Programul este finanțat de Banca Mondială și urmărește sprijinirea producătorilor orientați spre obținerea de lapte, carne sau activitate mixtă. Apelul este deschis între 20 […] Articolul Granturi de până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor de bovine, ovine și caprine apare prima dată în AgroTV.