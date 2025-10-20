BULETIN 23:00, 1 Septembrie
Agro TV, 20 octombrie 2025
Patru ani de reforme în sănătate: investiții record și servicii medicale moderne pentru toți cetățenii # Agro TV
În cadrul conferinței de presă, ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a prezentat raportul de activitate pentru perioada 2021–2025, evidențiind cele mai importante realizări ale mandatului său. În ultimii patru ani, peste 4 miliarde de lei au fost investite în modernizarea infrastructurii medicale – cea mai mare sumă alocată vreodată sistemului de sănătate în Republica Moldova.
Pentru data 21 octombrie, se așteaptă cer noros fără precipitații. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 12 grade, iar cele minime, în timpul nopții, vor coborî până la 4 grade, vântul va sufla cu o viteză de 9 km/h. În zona de nord, ziua termometrele vor indica 8 grade, iar noaptea, […]
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 21 octombrie 2025. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 22 de lei și 51 de bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 30 […]
Piața chiriilor din Moldova, dominată de Chișinău: 86 la sută din încasări provin din capitală # Agro TV
În primele nouă luni ale anului 2025, au fost înregistrate 23 628 de contracte de locațiune a bunurilor imobile, cu aproape 22 la sută mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Serviciului Fiscal de Stat. Încasările din impozitul pe venit din chirii au crescut cu 26,5 la sută, ajungând la 68,3 milioane […]
În 2025, Republica Moldova a decis să limiteze importurile de zahăr, în special din Serbia, din cauza unui val de importuri masive și ieftine care au destabilizat piața internă. Zahărul sârbesc, vândut fără taxe vamale prin CEFTA și la prețuri cu 20–25 la sută mai mici decât zahărul moldovenesc, a afectat grav producătorii locali.
Premieră medicală la Chișinău: trei pacienți cu afecțiuni cardiace au primit implanturi salvatoare # Agro TV
Trei pacienți cu afecțiuni cardiace grave au beneficiat de implantarea unui resincronizator cardiac și a două defibrilatoare cardiace la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime" din Chișinău. Intervențiile au fost realizate cu sprijinul profesorului Cristian Stătescu, specialist al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, România, și s-au încheiat cu succes. Potrivit profesorului Stătescu, aceste dispozitive moderne […]
Prețurile la îngrășămintele azotate ar putea scădea în Republica Moldova, pe fondul rezultatelor licitației internaționale din India pentru achiziționarea a 2 milioane de tone de uree. Prețul minim oferit, de 395 dolari pe tonă, ar putea determina marii exportatori din țări precum Emiratele Arabe Unite, Qatar și Egipt să reducă prețurile de export, influențând indirect […]
Granturi de până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor de bovine, ovine și caprine # Agro TV
Fermierii care cresc bovine, ovine sau caprine pot beneficia de granturi de până la 1 milion de dolari pentru modernizarea fermelor, prin intermediul Apelului IV de finanțare din cadrul Proiectului AGGRI. Programul este finanțat de Banca Mondială și urmărește sprijinirea producătorilor orientați spre obținerea de lapte, carne sau activitate mixtă. Apelul este deschis între 20 […]
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată în raionul Hâncești. Aceasta va oferi date meteo în timp real, ajutând în special agricultorii să planifice mai eficient lucrările și să reducă pierderile provocate de secetă, înghețuri sau inundații. DUMITRU VARTIC, vicepreședintele raionului Hâncești: ,, Agricultorii vor avea un beneficiu enorm prin instalarea acestei stații.
150 de tone de semințe, donate agricultorilor din sudul țării de către Asociația „Forța Fermierilor” # Agro TV
Asociația „Forța Fermierilor" a anunțat finalizarea campaniei umanitare „Semințe de Speranță", prin care au fost distribuite 150 de tone de semințe de grâu, orz și mazăre de toamnă către 70 de fermieri din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, afectați grav de secetă. Potrivit unui comunicat al Asociației, inițiativa este o premieră în sectorul agricol din […]
Serviciul Fiscal de Stat reamintește contribuabililor că termenul-limită pentru prezentarea declarațiilor fiscale și achitarea obligațiilor aferente lunii septembrie este 27 octombrie. Începând cu 10 octombrie, au intrat în vigoare noi reguli privind completarea Declarației TVA, menite să eficientizeze procesul de raportare și să asigure corectitudinea datelor transmise. SFS avertizează că sistemul informatic nu va permite […]
Agromotor Premium revine anul acesta la expoziția Moldagroteh cu cele mai noi inovații în agricultură și tehnică agricolă de ultimă generație, semnată de branduri de renume mondial precum Amazone, Deutz-Fahr, Krone și multe altele. Descoperă echipamente performante, soluții inteligente și consultanță specializată direct de la experți! Agromotor Premium — dealer oficial și exclusiv al brăndurilor germane de top. Sâmbătă, 19 octombrie Expoziția Moldagroteh — și, pentru mai multe detalii, te așteptă și la sediul: Șoseaua Hîncești 35, r. Ialoveni, s. Sociteni 022 011 003
