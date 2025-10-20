Alertă la frontiera Otaci! Șoferul unui Lexus ar fi forțat bariera și a fugit
Realitatea.md, 20 octombrie 2025 10:20
Stare de alertă la punctul de trecere a frontierei Otaci, după ce un automobil de marca Lexus ar fi luat cu asalt „granița”. Incidentul s-ar fi produs în cursul zilei de luni, 20 octombrie, iar șoferul a reușit să fugă de la fața locului, potrivit informațiilor publicate de PulsMedia. Contactată de Realitatea.md, Ilona Răilean, purtătoarea […] Articolul Alertă la frontiera Otaci! Șoferul unui Lexus ar fi forțat bariera și a fugit apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
10:30
DISINFO.MD: Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde # Realitatea.md
Un reportaj difuzat de postul german ZDF în anul 2014 îl arată pe Mihail Gorbaciov afirmând fără echivoc că „garanția privind neextinderea NATO spre Est” este un mit. Cu toate acestea, Vladimir Putin și Dmitri Medvedev au propagat ani la rând ideea că Occidentul ar fi promis că NATO nu se va extinde, invocând în […] Articolul DISINFO.MD: Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:20
Stare de alertă la punctul de trecere a frontierei Otaci, după ce un automobil de marca Lexus ar fi luat cu asalt „granița”. Incidentul s-ar fi produs în cursul zilei de luni, 20 octombrie, iar șoferul a reușit să fugă de la fața locului, potrivit informațiilor publicate de PulsMedia. Contactată de Realitatea.md, Ilona Răilean, purtătoarea […] Articolul Alertă la frontiera Otaci! Șoferul unui Lexus ar fi forțat bariera și a fugit apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Mihai Popșoi, în vizită la Luxemburg pentru discuții privind securitatea și aderarea la UE # Realitatea.md
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, efectuează o vizită de lucru la Luxemburg, unde participă la reuniunea miniștrilor de externe privind securitatea și conectivitatea interregională. Evenimentul are loc în marja Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. La reuniune participă reprezentanți ai statelor membre ale UE, ai țărilor din regiunea Mării Negre și din […] Articolul Mihai Popșoi, în vizită la Luxemburg pentru discuții privind securitatea și aderarea la UE apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
VIDEO Bălțenii au rămas încântați de proiecția filmului „Puterea Dragostei”! Au făcut fotografii cu vedeta locală # Realitatea.md
Bălțenii au rămas încântați de filmul „Puterea Dragostei”, care a fost proiectat trei seri la rând, weekendul trecut, de echipa regizorului Ivan Naniev, la Teatrul „Vasile Alecsandri” din oraș. Este vorba despre un thriller romantic care dezvăluie o poveste intensă, unde dragostea, acțiunea și suspansul se împletesc. La panoul publicitar din foaier, s-au făcut fotografii […] Articolul VIDEO Bălțenii au rămas încântați de proiecția filmului „Puterea Dragostei”! Au făcut fotografii cu vedeta locală apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:00
541 de consumatori rămân fără gaz în raionul Strășeni timp de 5 zile. Cine sunt consumatorii afectați? # Realitatea.md
541 de gospodării și 11 agenți economici din raionul Strășeni vor fi deconectați temporar de la rețeaua de gaze naturale, în perioada 20–25 octombrie 2025. Anunțul a fost făcut de „Ialoveni Gaz” SRL. Oprirea livrării gazului este cauzată de lucrări programate la infrastructura rețelei și vizează comuna Rădeni, satele Drăgușeni și Zămcioji, din zona Sucursalei […] Articolul 541 de consumatori rămân fără gaz în raionul Strășeni timp de 5 zile. Cine sunt consumatorii afectați? apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un tânăr de 19 ani a murit după ce a intrat cu motocicleta într-un gard. Accidentul s-a produs duminică seara, 19 octombrie, în satul Căbăiești din raionul Călărași. Ofițerul de presă al IGP, Mariana Bețivu, a precizat pentru Realitatea.md că băiatul conducea o motocicletă fără număr de înmatriculare și fără a deține permis de conducere. […] Articolul Sfârșit tragic pentru un tânăr de 19 ani la Călărași. Conducea fără permis apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Fermierii din sectorul zootehnic pot depune, începând de astăzi, 20 octombrie 2025, cererile de finanțare în cadrul Apelului IV de granturi al Proiectului „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI)”, finanțat de Banca Mondială. Apelul rămâne deschis până la 31 decembrie 2025. Programul vizează sprijinirea fermelor de bovine, ovine și caprine, specializate în […] Articolul Granturi de până la un milion de dolari pentru fermierii din zootehnie apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
„Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Produsele IT din Moldova, succes pe piața europeană # Realitatea.md
Sectorul tehnologiilor informaționale din Republica Moldova a devenit o istorie de succes cu mai multe rezultate. În opt ani, de la înființarea Moldova IT Park, numărul angajaților din acest sector a crescut de șase ori. Astăzi în Moldova activează 24 de mii de angajați și sute de companii, iar salariul mediu în sectorul IT a […] Articolul „Consens Național” cu Vitalie Dogaru: Produsele IT din Moldova, succes pe piața europeană apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:20
Cum arată spectaculoasele bijuterii ale Coroanei Franței furate în doar 7 minute de la Luvru # Realitatea.md
Cel mai spectaculos jaf produs la Muzeul Luvru de la dispariția celebrului tablou „Mona Lisa” în 1911 a avut loc duminică dimineață, ridicând întrebări serioase privind nivelul de securitate din cel mai vizitat muzeu al lumii, scrie BBC. Potrivit noului ministru de interne al Franței, Laurent Nuñez, gruparea care a pătruns în muzeu a fost […] Articolul Cum arată spectaculoasele bijuterii ale Coroanei Franței furate în doar 7 minute de la Luvru apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Prima ședință în dosarul „Eurasia” la Curtea de Apel are loc azi: SIS cere să fie recunoscută organizație extremistă # Realitatea.md
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de oligarhul fugar Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă […] Articolul Prima ședință în dosarul „Eurasia” la Curtea de Apel are loc azi: SIS cere să fie recunoscută organizație extremistă apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
UE lovește în ”flota fantomă” a Kremlinului: peste 560 de nave intră pe lista sancțiunilor # Realitatea.md
Comisia Europeană le-a cerut statelor membre ale Uniunii Europene să sprijine o declarație maritimă comună care ar permite o colaborare mai strânsă între țările UE și statele de pavilion pentru inspecții la bordul petrolierelor din așa-numita „flotă fantomă” folosită de Rusia pentru a exporta petrol, ocolind sancțiunile occidentale, relatează duminică Reuters. Solicitarea, formulată de Serviciul […] Articolul UE lovește în ”flota fantomă” a Kremlinului: peste 560 de nave intră pe lista sancțiunilor apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md # Realitatea.md
Evenimentele pe care le poți urmări astăzi, 20 octombrie, în direct pe RLIVE TV și rlive.md: 10:00 Dezbaterea publică de informare electorală la tema: „De ce are nevoie societatea? Ce este capabilă să îi ofere noua guvernare?” 10:00 Conferința de presă de totalizare a activităților desfășurate în cei patru ani de mandat ai ministrei Sănătății, […] Articolul CEC se întrunește în ședință. Ce alte evenimente poți urmări în direct pe RLIVE TV și Rlive.md apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Crește numărul moldovenilor care dețin o armă de foc, potrivit celor mai recente date statistice ale poliției. Aproape 65 de mii de persoane aveau permis de port-armă, înregistrându-se o creștere de cinci la sută într-un singur an. Permisul se eliberează în urma unei proceduri complexe, care presupune un curs teoretic și, desigur, unul practic. Datele […] Articolul Crește numărul moldovenilor care dețin arme legal apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:30
Oana Țoiu participă la reuniunea miniștrilor de externe din UE: Va aborda evoluțiile recente din Republica Moldova # Realitatea.md
Ministra română de Externe, Oana Țoiu, va participa în ziua de luni, 20 octombrie curent, la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfășura la Luxemburg. Pe agenda Consiliului Afaceri Externe (CAE) se vor afla subiecte majore de actualitate, între care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația din Orientul Mijlociu și relațiile […] Articolul Oana Țoiu participă la reuniunea miniștrilor de externe din UE: Va aborda evoluțiile recente din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Peste o sută de școli din țară sunt nevoite să apeleze la servicii de catering pentru elevii de gimnaziu, deoarece nu au cantine proprii unde să pregătească prânzuri pentru toți copiii. Directorii afirmă că procedura de contractare nu este complicată. De asemenea, firmele de catering trebuie să respecte proporțiile stabilite de autorități, oferind o alimentație […] Articolul Catering pentru elevii de gimnaziu în peste o sută de școli fără cantină proprie apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Tragedie pe aeroportul din Hong Kong: Avion cargo prăbușit în mare după coliziunea cu un vehicul – doi morți # Realitatea.md
Două persoane și-au pierdut viața pe aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion cargo a lovit un vehicul aflat la sol în timpul aterizării. Ulterior, aeronava a ieșit de pe pistă și s-a prăbușit în mare. Avionul Boeing 747, operat de compania aeriană turcă ACT Airlines, ateriza pe Aeroportul Internaţional Hong Kong în […] Articolul Tragedie pe aeroportul din Hong Kong: Avion cargo prăbușit în mare după coliziunea cu un vehicul – doi morți apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Horoscopul de luni, 20 octombrie 2025. Află cum începe săptămâna pentru fiecare zodie # Realitatea.md
Pe 20 octombrie 2025, astrele ne invită la introspecție. Este o zi potrivită pentru a reflecta asupra situațiilor recente și pentru a lua decizii cu o minte limpede, fără regrete. Luna se află în zodia Balanță, semn al armoniei și echilibrului, ceea ce aduce o energie calmă și favorabilă dialogului și reconectării. Majoritatea nativilor sunt […] Articolul Horoscopul de luni, 20 octombrie 2025. Află cum începe săptămâna pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 20 octombrie # Realitatea.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 20 octombrie. Astfel, moneda euro este cotată la 19.6919 lei, în timp ce un dolar american valorează 16.8451 lei. Hrivna ucraineană are o valoare de 0.4037 lei, iar leul românesc este cotat la 3.8699 lei pentru un unitate. Pentru cele mai […] Articolul Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 20 octombrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Luni, 20 octombrie 2025, vremea va fi răcoroasă, cu temperaturi între +2°C dimineața și +9°C la amiază. Cerul va fi mai mult noros, dar vom avea și puțin soare pe parcursul zilei. Șansele de ploaie sunt mici, doar 10%, iar umiditatea va fi de 66%, ceea ce poate face să simțim frigul mai intens. Vântul […] Articolul Meteo: Temperaturi scăzute și cer variabil în prima zi a săptămânii apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Zelenski îi cere lui Trump o poziție fermă față de Putin și se arată dispus să meargă la Budapesta # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita. Liderul ucrainean a […] Articolul Zelenski îi cere lui Trump o poziție fermă față de Putin și se arată dispus să meargă la Budapesta apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:10
Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă # Realitatea.md
Facebook (Meta) anunță că aplicația Messenger pentru desktop nu va mai putea fi folosită după 15 decembrie. Utilizatorii care deschid aplicația vor fi redirecționați către aplicația Facebook pentru desktop (interfața echivalentă versiunii web de pe facebook.com). Notificările privind retragerea au început deja să apară în aplicație, transmite presa română. Ce se întâmplă după eliminarea aplicației de […] Articolul Facebook renunță la aplicația de chat Messenger pentru desktop, după 15 decembrie va fi inutilă apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Regulament nou: Psihologii școlari vor dedica până la 20 de ore săptămânal activităților cu elevii # Realitatea.md
Psihologii care activează în instituțiile de învățământ general și profesional tehnic vor dedica aproape jumătate din timpul de lucru activităților directe cu elevii – între 18 și 20 de ore pe săptămână – potrivit unui proiect de regulament supus consultărilor publice, transmite IPN. În învățământul general, psihologii vor avea un program de lucru de 35 […] Articolul Regulament nou: Psihologii școlari vor dedica până la 20 de ore săptămânal activităților cu elevii apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
În acest an, ora de iarnă se va schimba în noaptea de 25 spre 26 octombrie. Ceasurile se vor da înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni 3:00, transformând ziua de 26 octombrie în cea mai lungă din an, având 25 de ore. Acest eveniment are o tradiție îndelungată și multiple implicații […] Articolul Ora de iarnă 2025: Când se dă ceasul înapoi și cum ne influențează sănătatea apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Peste 150 de pompieri și salvatori voluntari s-au întrecut la Anenii Noi într-o competiție a curajului și rezistenței # Realitatea.md
Peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din Republica Moldova s-au reunit la cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari în satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi. Evenimentul a fost dedicat eroilor care își riscă viața pentru siguranța comunităților – o zi plină de emoții și energie, cu activități educative, competiții spectaculoase, expoziție de […] Articolul Peste 150 de pompieri și salvatori voluntari s-au întrecut la Anenii Noi într-o competiție a curajului și rezistenței apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene # Realitatea.md
Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din enclavă, au relatat duminică mass-media israeliene, conform Reuters, transmite hotnews.ro. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei […] Articolul Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Încă o explozie într-un bloc din România, ca urmare a unei acumulări de gaze: o persoană rănită, 17 evacuate # Realitatea.md
Un apartament a fost grav afectat după o explozie produsă duminică dimineață într-un bloc din municipiul Bistrița, România. Incidentul a avut loc la etajul al doilea al unui bloc, iar pompierii au intervenit pentru stabilirea cauzei, cel mai probabil o acumulare de gaze naturale, transmite adevărul.ro. Persoanele care locuiesc în blocul din municipiul Bistrița, unde […] Articolul Încă o explozie într-un bloc din România, ca urmare a unei acumulări de gaze: o persoană rănită, 17 evacuate apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Găgăuzia marchează Ziua Foametei – în memoria sutelor de mii de victime ale anilor 1946–1947 # Realitatea.md
La 19 octombrie, în Găgăuzia, este comemorată Ziua Foametei – o zi a durerii și a reculegerii în fața unuia dintre cele mai tragice episoade din istoria Moldovei. Foametea organizată de regimul totalitar sovietic în anii 1946–1947 a curmat sute de mii de vieți în Găgăuzia și pe întreg teritoriul Basarabiei, lăsând răni adânci în […] Articolul Găgăuzia marchează Ziua Foametei – în memoria sutelor de mii de victime ale anilor 1946–1947 apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Milioane de americani protestează împotriva lui Trump în mișcarea „NO KINGS”. Președintele: „Nu sunt Rege!” # Realitatea.md
Americani de toate vârstele au ieşit sâmbătă pe stradă în număr mare pentru a protesta împotriva președintelui Donald Trump. Dreapta descrie această zi de mobilizare naţională ca o mişcare „de ură împotriva Americii”, relatează DCnews. De la New York la Los Angeles, trecând prin mici oraşe din centrul SUA, circa 7 milioane de persoane au […] Articolul Milioane de americani protestează împotriva lui Trump în mișcarea „NO KINGS”. Președintele: „Nu sunt Rege!” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Tragedie rutieră în stânga Nistrului: Un angajat al forțelor de ordine a murit, iar colegul său este în stare gravă # Realitatea.md
Un angajat al forțelor de ordine, în vârstă de 38 de ani, și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în dimineața zile de 19 octombrie curent, în localitatea Karagaș din stânga Nistrului. Colegul său de 26 de ani, a fost internat în stare gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului din Tiraspol, […] Articolul Tragedie rutieră în stânga Nistrului: Un angajat al forțelor de ordine a murit, iar colegul său este în stare gravă apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Jaf la Luvru: bijuterii regale furate, o coroană distrusă. Muzeul, închis din „motive excepționale” # Realitatea.md
Un jaf a avut loc duminică dimineață, 19 octombrie curent, la Muzeul Luvru, a anunțat ministrul Culturii, Rachida Dati. Conform primelor concluzii ale anchetei, au fost furate mai multe bijuterii care erau expuse la galeria Apollon, informează antena3.ro. Potrivit BBC, hoții au spart două vitrine unde erau expuse bijuteriile Coroanei Franței. Presa franceză scrie că […] Articolul Jaf la Luvru: bijuterii regale furate, o coroană distrusă. Muzeul, închis din „motive excepționale” apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Ana Revenco: „În războiul informațional, cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației” # Realitatea.md
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional continuu, în care dezinformarea și manipularea vizează slăbirea încrederii în instituții, divizarea societății și subminarea proceselor democratice. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), subliniază că pentru a proteja democrația nu sunt suficiente reacții punctuale sau […] Articolul Ana Revenco: „În războiul informațional, cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației” apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
În satul Coșernița, raionul Florești, a fost deschisă oficial cantina de ajutor social, destinată să ofere mese calde celor aflați în dificultate. Inițiativa a fost posibilă datorită parteneriatului cu Asociația de caritate din Marea Britanie MSTJ Way, care a sprijinit anterior un proiect similar în raionul Basarabeasca. „Prin deschiderea acestei cantine sociale, venim în sprijinul […] Articolul Sprijin pentru cei nevoiași: cantina socială din Coșernița și-a deschis ușile apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” # Realitatea.md
Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, informează știrileprotv.ro. Condiția a fost impusă în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, preluat de News.ro. Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că […] Articolul Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
148 de ani de la fondare: Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, simbol al culturii chișinăuiene # Realitatea.md
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, una dintre cele mai vechi și prestigioase instituții culturale ale Chișinăului, marchează 148 de ani de la fondare. De la o modestă bibliotecă orășenească, fondată în 1877 și având doar câteva mii de volume, a devenit astăzi o rețea modernă cu zeci de filiale, peste un milion de documente și sute […] Articolul 148 de ani de la fondare: Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, simbol al culturii chișinăuiene apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
10:20
Eliberează-te în mod conștient de îngrijorări și preocupări. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 19 octombrie 2025. Berbec Nava ta intră în sfârșit în port după ce a navigat atât de mult timp pe mări agitate. E timpul să acostezi pentru o vreme. Relaxează-te și explorează zona. Nu e nimic rău în […] Articolul Horoscop 19 octombrie 2025. GEMENII obțin ce-și doresc apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în aceste zile, până în data de 22 octombrie, nivelul apei în fluviul Nistru va crește semnificativ, ca urmare a sporirii volumului deversat din lacul de acumulare Dubăsari până la 700 m³/s. Potrivit datelor operative, pe sectorul cuprins între orașul Criuleni și satul Răscăieți, nivelul apei urmează să crească […] Articolul Avertizare hidrologică pe Nistru: nivelul apei crește, fără risc de inundații apare prima dată în Realitatea.md.
18 octombrie 2025
17:30
Explainer: De ce toată România glumește despre gemul bunicii și TVA? Gafa unui oficial l-a făcut furios și pe Bolojan # Realitatea.md
În ultimele zile, o bună parte din internauții români glumesc despre gemul bunicii și impozite. Totul a pornit de la o declarația a șefului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de peste Prut, Adrian Nica, care a spus că „gemul pe care îl face bunica în casă” apare în discuțiile despre deficitul de colectare de […] Articolul Explainer: De ce toată România glumește despre gemul bunicii și TVA? Gafa unui oficial l-a făcut furios și pe Bolojan apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
UE solicită Apple, Google, Snapchat şi YouTube să protejeze minorii. Giganților tehnologici li se cer rapoarte # Realitatea.md
Uniunea Europeană a expediat solicitări de informații către mai multe companii din domeniul tehnologiei, pentru a verifica dacă acestea aceștia respectă obligațiile privind protecția minorilor. Cererile au fost înaintate către App Store şi Google Play, reţelei de socializare SnapChat, precum şi YouTube, potrivit comisarei europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, înaintea unei […] Articolul UE solicită Apple, Google, Snapchat şi YouTube să protejeze minorii. Giganților tehnologici li se cer rapoarte apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
VIDEO Războiul gunoiului la Bălți: Petkov cere Direcției responsabile să rezolve problema și amenință cu instanța # Realitatea.md
Orașul Bălți a fost cuprins de gunoi în ultimele zile. Primarul Alexand Petkov a publicat imagini și a vorbit despre problemă pe 13 octombrie, menționând că responsabilă este Direcția Reparații și Construcții Drumuri (DRCD), responsabilă de evacuarea deșeurilor și menținerea curățeniei în jurul platformelor, conform unui contract semnat cu autoritățile municipale în 2019. Conform documentului, […] Articolul VIDEO Războiul gunoiului la Bălți: Petkov cere Direcției responsabile să rezolve problema și amenință cu instanța apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Partidul Comuniștilor va avea fracțiune separată în noul Parlament. Anunțul a fost făcut de formațiune după reuniunea Comitetului Central. Anterior, Vladimir Voronin a refuzat să prezideze prima ședință a noului Legislativ. Politicianul invoca încălcări în procesul electoral. Candidații PCRM au candidat la alegerile de pe 28 septembrie pe listele Blocului Electoral Patriotic (BEP). Reuniunea socialiștilor, […] Articolul Comitetul Central al PCRM: Formațiunea va avea fracțiune separată în noul Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Volumul total al creditelor imobiliare noi acordate de băncile din Republica Moldova a ajuns în trimestrul II 2025 la 2,8 miliarde de lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Creșterea față de aceeași perioadă a anului trecut este una spectaculoasă de 76,9%. Totuși, comparativ cu trimestrul I a anului 2025 s-a înregistrat […] Articolul BANI.MD Prețurile la apartamente sunt mai mari cu 34%. Și volumul creditelor crește apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Cântăreața și mamă a doi feciori, Lia Tăburcean se pregătește intens pentru a treia sarcină. Interpreta a povestit la „O seară perfectă” că visează să aibă și o fiică. Artista afirmă că muncește din greu la sala de forță și are un regim alimentar echilibrat, ca să-și pregătească corpul pentru al 3-lea copil, potrivit CANCAN.MD. […] Articolul CANCAN.MD Vine barza în familia Liei Tăburcean? „Mă rog să fie fetiță!” apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
HOROSCOP Berbecii primesc bani, iar Săgetătorii încep o relația. Zodia care va fi cea mai geloasă # Realitatea.md
Weekendul este dominat de realism și sensibilitate. Acest amestec poate vindeca perfect, ajută nativii zodiacului să înțeleagă mai bine oamenii din jur și să își planifice viitorul Berbec Dragoste: Weekendul aduce pasiune, dar și nevoia de sinceritate. O conversație intensă poate limpezi neînțelegeri mai vechi. Bani: Ai ocazia să primești o sumă neașteptată sau o […] Articolul HOROSCOP Berbecii primesc bani, iar Săgetătorii încep o relația. Zodia care va fi cea mai geloasă apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Poliția de Frontieră din România: Doi indieni voiau să treacă ilegal Prutul pe o saltea gonflabilă # Realitatea.md
Doi cetățeni indieni intenționau să treacă ilegal Prutul, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Planurile le-au fost date peste cap de polițiștii români de frontieră. Incidentul a avut loc la Rădăuți. În timpul unor verificări, străinii au fost prinși încercând să traverseze râul ilegal, pe o saltea gonflabilă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Poliția de Frontieră din România: Doi indieni voiau să treacă ilegal Prutul pe o saltea gonflabilă apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
FOTO, VIDEO Mii de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture # Realitatea.md
Circa 4000 de arbori și 16.500 de arbuști vor fi sădiți în această toamnă în capitală. Locuitorii Chișinăului sunt invitați să se alăture campaniei. Primarul Ion Ceban și reprezentanții municipalității au sădit arbori în sectorul Botanica. În context, edilul a mulțumit tuturor celor care contribuie la amenajarea orașului. „Campania de plantare de toamnă continuă astăzi […] Articolul FOTO, VIDEO Mii de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Guvernatoarea BNM, declarații în SUA: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive # Realitatea.md
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, susține guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Oficial a abordat subiectul la „Women Leaders’ Discussion”, desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. Evenimentul, organizat de Antonella Bassani, vicepreședintă a Băncii Mondiale pentru Europa și Asia […] Articolul Guvernatoarea BNM, declarații în SUA: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
FOTO, VIDEO Mii de arbori se de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture # Realitatea.md
Circa 4000 de arbori și 16.500 de arbuști vor fi sădiți în această toamnă în capitală. Locuitorii Chișinăului sunt invitați să se alăture campaniei. Primarul Ion Ceban și reprezentanții municipalității au sădit arbori în sectorul Botanica. În context, edilul a mulțumit tuturor celor care contribuie la amenajarea orașului. „Campania de plantare de toamnă continuă astăzi […] Articolul FOTO, VIDEO Mii de arbori se de arbori se sădesc în această toamnă în Capitală. Primar: Invit locuitorii să se alăture apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Nu vă speriați dacă observați tehnică militară! Ofițerii moldoveni participă la antrenamente comune cu soldații români # Realitatea.md
Militarii moldoveni și cei români vor participa împreună la exercițiul „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET). Antrenamentele vor avea loc în perioada 20-31 octombrie 2025. Evenimentul se desfășoară anual, începând cu 2009. Ministerul Apărării precizează că, în contextul antrenamentelor, tehnica militară urmează să se deplaseze din unități la centrele de instruire ale Armatei Naționale, pentru a […] Articolul Nu vă speriați dacă observați tehnică militară! Ofițerii moldoveni participă la antrenamente comune cu soldații români apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
STOP CADRU Nu doar politicienii moldoveni o pățesc! Trump, filmat cum înjură în timpul unei conferințe de presă # Realitatea.md
Donald Trump a vorbit licențios în fața camerelor, în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o înainte de întrevederea cu Vladimir Zelenski. Liderul american s-a scăpat cu vorba, fiind întrebat de jurnaliști despre omologul din Venezuela, Nicolas Maduro. „A oferit totul. A oferit totul, aveți dreptate. Știți de ce? Pentru că nu vrea să […] Articolul STOP CADRU Nu doar politicienii moldoveni o pățesc! Trump, filmat cum înjură în timpul unei conferințe de presă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Remediul neașteptat care te poate salva de răceală. Ameliorează simptomele și crește vigilența # Realitatea.md
Un studiu cercetătorilor de la Universitatea din Cardiff demonstrează că bomboanele mentolate reprezintă un remediu eficient în caz de răceală. Acestea sunt eficiente dacă boala afectează starea de spirit și performanța. Oamenii de știință au monitorizat 81 de studenți timp de 10 săptămâni. În această perioadă, 17 participanți la cercetarea au dezvoltat o afecțiune ușoară […] Articolul Remediul neașteptat care te poate salva de răceală. Ameliorează simptomele și crește vigilența apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.