(video) Jenika Guțu face milioane lunar. Dezvăluirile influenceriței despre venitul său: „Pe mine nimeni nu mă întreabă la cât mă trezesc și când mă culc”

Un bărbat de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sîngerei, este dat dispărut și este căutat de poliție. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, acesta a plecat de acasă într-o direcție necunoscută, la volanul unui automobil Dacia Logan de culoare argintie, cu numărul de înmatriculare NYD 998. Mașina nu a fost depistată până în prezent în trafic.