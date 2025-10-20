Noi reguli pentru Declarația TVA: Termen-limită și verificări stricte la depunere
Agro TV, 20 octombrie 2025 09:30
Serviciul Fiscal de Stat reamintește contribuabililor că termenul-limită pentru prezentarea declarațiilor fiscale și achitarea obligațiilor aferente lunii septembrie este 27 octombrie. Începând cu 10 octombrie, au intrat în vigoare noi reguli privind completarea Declarației TVA, menite să eficientizeze procesul de raportare și să asigure corectitudinea datelor transmise. SFS avertizează că sistemul informatic nu va permite […] Articolul Noi reguli pentru Declarația TVA: Termen-limită și verificări stricte la depunere apare prima dată în AgroTV.
• • •
Alte ştiri de Agro TV
Acum 30 minute
09:30
Serviciul Fiscal de Stat reamintește contribuabililor că termenul-limită pentru prezentarea declarațiilor fiscale și achitarea obligațiilor aferente lunii septembrie este 27 octombrie. Începând cu 10 octombrie, au intrat în vigoare noi reguli privind completarea Declarației TVA, menite să eficientizeze procesul de raportare și să asigure corectitudinea datelor transmise. SFS avertizează că sistemul informatic nu va permite […] Articolul Noi reguli pentru Declarația TVA: Termen-limită și verificări stricte la depunere apare prima dată în AgroTV.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
Agromotor Premium revine anul acesta la expoziția Moldagroteh cu cele mai noi inovații în agricultură și tehnică agricolă de ultimă generație, semnată de branduri de renume mondial precum Amazone, Deutz-Fahr, Krone și multe altele. Descoperă echipamente performante, soluții inteligente și consultanță specializată direct de la experți! Agromotor Premium — dealer oficial și exclusiv al brăndurilor germane de top. Sâmbătă, 19 octombrie Expoziția Moldagroteh — și, pentru mai multe detalii, te așteptă și la sediul: Șoseaua Hîncești 35, r. Ialoveni, s. Sociteni 022 011 003 Articolul Inovații germane în agricultură la Moldagroteh cu Agromotor Premium! apare prima dată în AgroTV.
15:40
Articolul BULETIN 23:00, 28 August apare prima dată în AgroTV.
15:40
Articolul BULETIN 14:00, 29 August apare prima dată în AgroTV.
15:40
Articolul BULETIN 17:00, 29 August apare prima dată în AgroTV.
15:40
Articolul BULETIN 19:00, 29 August apare prima dată în AgroTV.
15:40
Articolul BULETIN 21:00, 29 August apare prima dată în AgroTV.
15:40
Articolul BULETIN 23:00, 29 August apare prima dată în AgroTV.
14:50
Articolul BULETIN 19:00, 28 August apare prima dată în AgroTV.
14:50
Articolul BULETIN 21:00, 28 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 17:00, 26 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 19:00, 26 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 21:00, 26 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 23:00, 26 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 17:00, 27 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 19:00, 27 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 21:00, 27 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 23:00, 27 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 14:00, 28 August apare prima dată în AgroTV.
14:40
Articolul BULETIN 17:00, 28 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 21:00, 20 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 23:00, 20 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 14:00, 21 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 17:00, 21 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 19:00, 21 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 21:00, 21 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 23:00, 21 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 14:00, 22 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 19:00, 22 August apare prima dată în AgroTV.
14:20
Articolul BULETIN 21:00, 22 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 14:00, 15 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 17:00, 15 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 19:00, 15 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 21:00, 15 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 23:00, 15 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 14:00, 18 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 17:00, 18 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 19:00, 18 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 21:00, 18 August apare prima dată în AgroTV.
14:10
Articolul BULETIN 23:00, 18 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 19:00, 11 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 19:00, 12 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 21:00, 11 August 1 apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 21:00, 12 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 23:00, 12 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 23:00, 11 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 14:00, 12 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 14:00, 13 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 17:00, 13 August apare prima dată în AgroTV.
14:00
Articolul BULETIN 19:00, 13 August apare prima dată în AgroTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.