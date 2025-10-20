Tragedie pe aeroportul din Hong Kong: Avion cargo prăbușit în mare după coliziunea cu un vehicul – doi morți

06:50

Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita.