Revenco: Cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației

10:00

Trei oameni și-au pierdut viața şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, 17 octombrie 2025 într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP. Accidentul a avut loc pe un drum care leagă oraşul Sremska […] Articolul Accident rutier grav în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat apare prima dată în SafeNews.