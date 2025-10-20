Revenco: Cetățeanul informat este cea mai bună apărare a democrației
Republica Moldova se confruntă cu un război informațional continuu, în care dezinformarea și manipularea vizează slăbirea încrederii în instituții, divizarea societății și subminarea proceselor democratice. Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), subliniază că pentru a proteja democrația nu sunt suficiente reacții punctuale sau […]
Condiția impusă de Putin lui Trump pentru oprirea războiului din Ucraina: „Este ca și cum le-ai vinde propriul picior"
Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiţie pentru încetarea războiului, informează știrileprotv.ro. Condiția a fost impusă în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, relatează Washington Post, preluat de News.ro. Potrivit publicaţiei americane, citată de https kyivindependent.com, Putin a indicat că este […]
Tensiuni în Gaza. „Teroriști" au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene
Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului din enclavă, au relatat duminică mass-media israeliene, conform Reuters, transmite hotnews.ro. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea armatei sau […]
Uniunea Europeană a anunțat vineri că a trimis cereri de informații către mai multe companii din domeniul tehnologiei pentru a verifica dacă acestea își respectă obligațiile în materie de protecție a minorilor. Solicitările au fost trimise magazinelor de aplicații Apple și Google (App Store și Google Play), rețelei de socializare SnapChat, precum și YouTube, a […]
Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială. Douăzeci de școli vor fi incluse programul „AI în școli", introducând ChatGPT Edu, o versiune a instrumentului AI conceput pentru educație, a declarat Ministerul Educațieik începând din decembrie 2025 pentru profesori și din martie 2026 pentru elevi. […]
Jaf în 4 minute la muzeul Luvru. Au fost furate bijuterii „inestimabile", anunță autoritățile franceze. Primele informații din anchetă
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică, 19 octombrie 2025 în urma unui jaf, a anunțat ministrul culturii din Franț. Conform ministrului de interne, au fost furate bijuterii de o „valoare inestimabilă". Muzeul, un simbol mondial al culturii franceze și unul dintre cele mai păzite locuri din Paris, este complet închis publicului pentru restul […]
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul prețurilor mai scăzute și a aprecierii rublei, arată calculele Reuters. Aceste venituri sunt cea mai importantă sursă de numerar pentru Kremlin, fiind responsabile pentru […]
Trotinetă electrică găsită „parcată" la 40 de metri deasupra solului, pe un pod din Polonia
Trotinetele electrice fac parte din viața cotidiană, iar parcarea lor în cele mai diverse locuri este deja un fapt obișnuit. Locuitorii Cracoviei au rămas, totuși, surprinși de „locul de parcare" găsit de utilizatorul unei trotinete de închiriat. Podul care este închis trecătorilor și este exclusiv unul auto traversează râul Vistula la periferia orașului Cracovia, în […]
Zelenski: „Ucraina nu va oferi niciodată teroriștilor vreo recompensă pentru crimele lor și contăm pe partenerii noștri"
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski și-a îndemnat duminică, 19 octombrie 2025, țările din UE- să ia „măsuri decisive" împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington, unde a eșuat în încercarea de a obține din partea președintelui american Donald Trump sprijinul militar consolidat pe care l-a cerut, consemnează agențiile AFP și EFE, preluate […]
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, va fi încarcerat marți la Paris pentru a-și ispăși o sentință de 5 ani
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispășească începând de marți o sentință de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare. Sarkozy va fi încarcerat în închisoarea Santé din […]
Un tânăr de 22 de ani a murit electrocutat la un atelier auto. Familia acestuia cere dreptate
Familia unui tânăr de 22 de ani cere dreptate după ce fiul lor a decedat la locul de muncă, unde lucra fără contract, acuzând angajatorii de neglijență. Incidentul a avut loc la un atelier auto din Colonița, municipiul Chișinău, pe data de 9 octombrie. Băiatul de 22 de ani a murit electrocutat, iar familia acestuia […]
Guvernatorul BNM, la Washington: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la evenimentul „Women Leaders' Discussion", desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. „Când femeile au acces egal la resurse financiare și la educație economică, întreaga societate are […]
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă AFP. Agenția descrie o scenă cu adolescenții în uniforme îngrămădiți în jurul unui coleg, pe care îl îndeamnă să-i 'vâneze pe ruși'. Tinerii se antrenează pe un simulator, dar pentru Polonia amenințarea pare reală. În septembrie, avioane […]
Timp de două zile, experți, autorități și parteneri internaționali s-au reunit pentru a discuta implementarea angajamentelor Capitolului 24 „Justiție, libertate și securitate", un pas esențial spre integrarea europeană a Republicii Moldova. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Societatea civilă – parteneriat pentru integrare europeană", a avut loc cu participarea Ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, Ambasadoarei UE, Iwona […]
Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. „Acest instrument este utilizat cu succes în Europa"
Proiect de lege în România. Investitorii străini ar putea obţine drept de şedere temporară în România, în schimbul unor investiţii de cel puţin 400.000 de euro. Senatorul Partidului Național Liberal (PNL) Lucian Rusu, unul dintre iniţiatori parlamentari români, afirmă că „acest instrument este utilizat cu succes în Europa". „Am iniţiat, alături de colegii mei din […]
Autoritățile din Polonia au declanșat o anchetă de amploare după ce sute de documente militare sensibile ar fi fost descoperite într-o groapă de gunoi. Potrivit publicației poloneze Onet, care susține că a intrat în posesia unor dosare oficiale, printre documentele găsite s-ar afla hărți ale depozitelor de muniție, planuri de evacuare a explozibililor și date […]
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă, după ce preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate. Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă […]
Kremlinul propune construirea unui „tunel Putin-Trump" care să lege Rusia de SUA prin strâmtoarea Bering. Giganticul proiect ar costa 65 de miliarde de dolari, dar Moscova spune că l-ar putea construi cu numai opt miliarde de dolari. Rusia și SUA ar trebui să construiască un „tunel feroviar Putin-Trump" prin strâmtoarea Bering pentru a conecta cele […]
O stație electrică din regiunea rusă Ulyanovsk a fost lovită de drone ucrainene și a luat foc sâmbătă, potrivit relatărilor din mass media rusă, citată de The Kyiv Independent. Un atac aerian a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, care a vizat stația electrică Veshkaima, o instalație de 500 kW deținută de o […]
Accident rutier grav în Serbia. Trei oameni au murit, iar peste 60 au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat
Trei oameni și-au pierdut viața şi câteva zeci au fost răniţi, mulţi dintre ei grav, vineri, 17 octombrie 2025 într-un accident în care a fost implicat un autobuz care transporta angajaţi ai unei fabrici din nord-vestul Serbiei, au anunţat autorităţile locale citate de AFP. Accidentul a avut loc pe un drum care leagă oraşul Sremska […]
Președintele SUA, la întâlnirea cu Zelenski: „Putem încheia războiul fără să ne gândim la Tomahawk-uri"
Preşedintele SUA, Donald Trump, a indicat că nu este pregătit să furnizeze Ucrainei rachetele de croazieră Tomahawk solicitate, comentează BBC. Liderul de la Kiev Vladimir Zelenski a declarat, după întrevederea cordială, că el şi Trump au discutat despre rachete cu rază lungă de acţiune, dar au decis să nu facă declaraţii pe acest subiect „pentru […]
O femeie amendată cu 25.000 de lei pentru că a încercat să mituiască polițiștii de frontieră cu bani ascunși în pașaport
O femeie a fost condamnată la o amendă de 25.000 de lei după ce a încercat să mituiască polițiștii de frontieră pentru a facilita trecerea ilegală a nepotului său minor peste graniță. Incidentul a avut loc pe 6 iunie 2025, la un punct de trecere a frontierei din sudul țării, unde polițiștii de frontieră din […]
Premierul Ungariei dă asigurări că Putin
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a oferit președintelui rus Vladimir Putin garanții privind organizarea și participarea la viitorul summit cu fostul președinte american Donald Trump, care va avea loc la Budapesta, în ciuda mandatului internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, potrivit agențiilor Reuters și EFE, informează Agerpres. „Ne […] Articolul Premierul Ungariei dă asigurări că Putin nu va fi arestat dacă va veni la summit în Budapesta apare prima dată în SafeNews.
Incident grav pe aeroportul din Catania: un Airbus A320 a pierdut altitudine imediat după decolare # SafeNews
Un avion low-cost al companiei Air Arabia a pierdut altitudine imediat după decolarea de pe aeroportul din Catania, ajungând la o înălțime de aproximativ 60 de metri deasupra nivelului mării și la o viteză de peste 480 de kilometri pe oră, scrie ziarul italian Corriere della Sera. Aeronava a urcat apoi rapid, dar Agenția Națională pentru […] Articolul Incident grav pe aeroportul din Catania: un Airbus A320 a pierdut altitudine imediat după decolare apare prima dată în SafeNews.
Alexandru Cazacu, chitaristul emblematic al formației „Noroc”, a încetat din viață. Maia Sandu: „A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre” # SafeNews
Lumea muzicală din Republica Moldova este în doliu. Alexandru Cazacu, chitaristul care a marcat generații întregi prin activitatea sa alături de legendara formație „Noroc”, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii, care a transmis un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul esențial pe care artistul l-a avut în dezvoltarea muzicii autohtone. Născut […] Articolul Alexandru Cazacu, chitaristul emblematic al formației „Noroc”, a încetat din viață. Maia Sandu: „A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre” apare prima dată în SafeNews.
Șapte persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci. IMSP trage un semnal de alarmă # SafeNews
Serviciul de Asistență Medicală Urgentă (IMSP CNAMUP) anunță că în doar câteva zile de la începutul săptămânii, șapte persoane au fost transportate de urgență la spital după ce au consumat ciuperci culese din pădure. Medicii avertizează asupra riscurilor grave pentru sănătate și recomandă evitarea ciupercilor neidentificate sau preparate în condiții nesigure. Primul caz a fost […] Articolul Șapte persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci. IMSP trage un semnal de alarmă apare prima dată în SafeNews.
Un cunoscut om de afaceri și președinte de echipă de fotbal a fost atacat și împușcat în mașina sa, lângă casa sa din Limassol # SafeNews
Vineri dimineață, Stavros Dimosthenous, cunoscut om de afaceri și președinte al echipei de fotbal Karmiotissa, a fost atacat și împușcat în timp ce se afla în mașina sa, lângă locuința sa din zona Agios Athanasios, Limassol. Atacatorul a coborât dintr-un van, a deschis focul asupra victimei, apoi s-a urcat înapoi în vehicul și a fugit […] Articolul Un cunoscut om de afaceri și președinte de echipă de fotbal a fost atacat și împușcat în mașina sa, lângă casa sa din Limassol apare prima dată în SafeNews.
Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor # SafeNews
Isak Andic, în vârstă de 71 de ani, care a creat de la zero unul dintre cele mai mari branduri de modă din lume, o rețea care include circa 2.800 de magazine în lumea întreagă, a murit în decembrie 2024, după ce a căzut de pe o stâncă în timp ce se afla într-o drumeție […] Articolul Răsturnare de situație în cazul morții miliardarului care a fondat lanţul de modă Mango. Noua pistă a polițiștilor apare prima dată în SafeNews.
FOTO // Tentativă de introducere în țară a unui lot comercial de produse medicale, ascuns sub pretextul „bunurilor personale” # SafeNews
La postul vamal Leușeni, un bărbat în vârstă de 32 de ani, cetățean nerezident, a fost oprit pentru control în timp ce conducea un autoturism Hyundai i20 din România spre Republica Moldova. Deși a declarat că transportă doar bunuri personale, comportamentul său și analiza de risc au atras atenția inspectorilor vamali. În urma unui control […] Articolul FOTO // Tentativă de introducere în țară a unui lot comercial de produse medicale, ascuns sub pretextul „bunurilor personale” apare prima dată în SafeNews.
Trump nu vrea să ”sărăcească” rezervele americane de rachete de tip Tomahawk, cerute de Ucraina # SafeNews
Statele Unite nu-şi pot ”sărăci” rezervele de rachetă de croazieră de tip Tomahawk, pe care Ucraina vrea să le procure de la Washington pentru a răspunde atacurilor Rusiei, a declarat preşedintele american Donald Trump, relatează AFP. ”Nu putem sărăci (rezervele) propriei noastre ţări”, a răspuns joi Donald Trump, întrebat despre acest subiect. ”Şi noi avem […] Articolul Trump nu vrea să ”sărăcească” rezervele americane de rachete de tip Tomahawk, cerute de Ucraina apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 17 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Mai mulți oficiali din Venezuela ar fi negociat cu SUA un plan de înlocuire a lui Nicolas Maduro # SafeNews
Un grup de oficiali venezueleni de rang înalt, printre care vicepreședinta Delcy Rodriguez și fratele ei Jorge Rodriguez, președintele Adunării Naționale, s-au promovat în discret în ultimele luni pe lângă adminisrația Trump ca o alternativă „mai acceptabilă” față de regimul lui Nicolas Maduro, dezvăluie Miami Herald, care citează surse apropiate dosarului. Propunerile, făcute prin intermediari […] Articolul Mai mulți oficiali din Venezuela ar fi negociat cu SUA un plan de înlocuire a lui Nicolas Maduro apare prima dată în SafeNews.
Tot mai mulți oameni își declară chiria, iar statul a încasat cu 26,5% mai mulți bani în primele 9 luni ale anului 2025 # SafeNews
În perioada ianuarie – septembrie 2025, încasările din impozitul pe venit de la persoanele fizice care dau în chirie locuințe și alte bunuri imobile au crescut cu 26,5%, ajungând la 68,3 milioane lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Autoritățile fiscale au identificat 1.374 de persoane care transmit în locațiune bunuri imobile și au înregistrat […] Articolul Tot mai mulți oameni își declară chiria, iar statul a încasat cu 26,5% mai mulți bani în primele 9 luni ale anului 2025 apare prima dată în SafeNews.
În ultimele 24 de ore, polițiștii din nordul Republicii Moldova au intervenit în mai multe cazuri în care persoane aflate sub influența alcoolului au pus în pericol siguranța rutieră. În Edineț, un bărbat de 46 de ani care conducea un Opel a fost surprins conducând haotic, iar testul alcoolscopic a confirmat o alcoolemie de aproape […] Articolul Mai mulți șoferi și un biciclist prinși băuți la volan în nordul țării apare prima dată în SafeNews.
Primarii din Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Nostru, vor rămâne în funcții pentru a evita alegerile anticipate # SafeNews
Nina Cereteu și Stela Onuțu, primarele orașelor Drochia și Glodeni, au decis să nu preia mandatele de deputat obținute pe listele Partidului Nostru, preferând să rămână în funcțiile lor actuale. Decizia a fost anunțată de liderul formațiunii, Renato Usatîi, care a explicat că scopul este de a preveni organizarea de alegeri locale anticipate, ce ar […] Articolul Primarii din Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Nostru, vor rămâne în funcții pentru a evita alegerile anticipate apare prima dată în SafeNews.
Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene. „Au respins atacurile ucrainene atât de mult încât au reușit să doboare propriul avion astăzi […] Articolul Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului apare prima dată în SafeNews.
Astăzi, 17 octombrie, a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerile locale noi programate pe 16 noiembrie 2025. Candidații care vor participa la scrutin trebuie să respecte reguli stricte pentru a asigura un proces corect și transparent. Printre principalele interdicții se numără folosirea resurselor administrative sau a fondurilor publice în scop electoral, precum și organizarea […] Articolul Campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie începe astăzi apare prima dată în SafeNews.
Trafic restricționat pe strada Albișoara, duminică, 19 octombrie. Află ce porțiune va fi închisă și de ce # SafeNews
în data de duminică, 19 octombrie, circulația rutieră va fi temporar suspendată pe un tronson al străzii Albișoara, între orele 06:00 și 17:00, ca urmare a desfășurării unui eveniment sportiv organizat de Clubul Sportiv „SPORTER”. Segmentul afectat se întinde între intersecția cu strada Mihai Viteazul (zona podului) și Petru Rareș. Pentru siguranța participanților și fluidizarea […] Articolul Trafic restricționat pe strada Albișoara, duminică, 19 octombrie. Află ce porțiune va fi închisă și de ce apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Consilierii PAS din CMC îl acuză pe Ivan Ceban că a adăugat netransparent 306 milioane de lei în bugetul Chișinăului pentru 2025 # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău îl acuză pe primarul general Ivan Ceban că a modificat netransparent proiectul de buget al municipiului pentru anul 2025, adăugând 306 milioane de lei care nu figurau în versiunea discutată public în urmă cu 10 luni. Potrivit PAS, aceste modificări au fost făcute fără nicio explicație, iar acum primarul […] Articolul VIDEO // Consilierii PAS din CMC îl acuză pe Ivan Ceban că a adăugat netransparent 306 milioane de lei în bugetul Chișinăului pentru 2025 apare prima dată în SafeNews.
R. Moldova și Italia își consolidează parteneriatul bilateral: Vicepremierul Mihai Popșoi l-a primit pe noul ambasador italian, Giuseppe Maria Perricone # SafeNews
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi l-a primit astăzi la sediul Ministerului Afacerilor Externe pe noul ambasador al Republicii Italiene în Republica Moldova, Excelența Sa Giuseppe Maria Perricone, recent acreditat în țara noastră. În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre stadiul actual al relațiilor bilaterale și despre perspectivele de dezvoltare ale acestora. Ministrul Popșoi a […] Articolul R. Moldova și Italia își consolidează parteneriatul bilateral: Vicepremierul Mihai Popșoi l-a primit pe noul ambasador italian, Giuseppe Maria Perricone apare prima dată în SafeNews.
Un soldat rus a ucis vineri un camarad al său, înainte de a se sinucide, la o bază a armatei ruse din regiunea Moscovei, au anunţat autorităţile citate de agenţiile de presă ruse. „Pe 17 octombrie, în timpul nopţii, în incinta unei baze militare din regiunea Moscovei, un soldat în misiune la un post de […] Articolul Un soldat rus și-a împușcat un coleg după care s-a sinucis. Unde a avut loc incidentul apare prima dată în SafeNews.
Un cutremur de magnitudinea 6,1 a avut loc vineri în sudul Filipinelor, potrivit Institutului american de geofizică USGS, la o săptămână după alte două cutremure puternice, de magnitudinea 7,4 şi 6,7, în estul Insulei Mindanao acest arhipelag din Asia de Sud-Est, în urma căruia nu s-au raportat imediat victime sau pagube materiale, potrivit salvatorilor. Epicentrul […] Articolul Un nou cutremur de magnitudinea 6,1 a zguduit arhipelagul Filipinelor apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Momentul în care un bărbat, condamnat pentru viol și dat în căutare, sare de la balcon ca să evite arestarea # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 36 de ani, originar din satul Opaci și condamnat la 5 ani de închisoare pentru viol, a fost reținut de polițiștii din Căușeni în urma unor acțiuni operative și de investigație. Potrivit Inspectoratului de Poliție, în data de 15 octombrie, autoritățile au stabilit că individul se ascundea într-un apartament din […] Articolul VIDEO // Momentul în care un bărbat, condamnat pentru viol și dat în căutare, sare de la balcon ca să evite arestarea apare prima dată în SafeNews.
Doi șoferi de curse internaționale, surprinși încercând să mituiască polițiștii de frontieră la Cahul # SafeNews
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, șoferi ai unor curse internaționale de pasageri, au încercat în această săptămână să mituiască polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere „Cahul”. În ambele cazuri, agenții au refuzat banii și au raportat faptele autorităților competente. Primul incident s-a produs pe sensul de ieșire din țară. Un bărbat în vârstă […] Articolul Doi șoferi de curse internaționale, surprinși încercând să mituiască polițiștii de frontieră la Cahul apare prima dată în SafeNews.
Nicolae Botgros ar putea prezida ședința de constituire a noului Parlament, după refuzul lui Vladimir Voronin # SafeNews
Dirijorul Nicolae Botgros este cel care ar urma să prezideze ședința de constituire a Parlamentului de legislatura a XII-a, în urma refuzului liderului PCRM, Vladimir Voronin, de a deschide prima ședință a noului legislativ. Într-un comunicat de presă emis de Partidul Comuniștilor, Voronin și-a motivat decizia prin faptul că noul Parlament „nu reflectă preferințele reale […] Articolul Nicolae Botgros ar putea prezida ședința de constituire a noului Parlament, după refuzul lui Vladimir Voronin apare prima dată în SafeNews.
Declarație PLDM: Îngrijorare profundă față de acțiunile Maiei Sandu, care își subordonează întreaga putere de stat # SafeNews
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), printr-o declarație publică semnată și de fostul premier Vlad Filat, își exprimă „îngrijorarea profundă” față de acțiunile recente ale președintei Maia Sandu, acuzând-o de subordonarea întregii puteri de stat și încălcarea gravă a principiilor constituționale. Potrivit PLDM, declarația șefei statului privind asumarea identificării candidatului pentru funcția de prim-ministru, confirmată […] Articolul Declarație PLDM: Îngrijorare profundă față de acțiunile Maiei Sandu, care își subordonează întreaga putere de stat apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // Cultivator de marijuana, reținut la Edineț: 4 arme și un sistem de supraveghere, descoperite la domiciliu acestuia în urma perchezițiilor # SafeNews
Un bărbat de 47 de ani din raionul Edineț a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că a cultivat cânepă într-o zonă forestieră izolată, cu scopul de a o comercializa. În urma perchezițiilor efectuate, în locuința acestuia au fost depistate și ridicate substanțe narcotice, precum și un arsenal impresionant. Oamenii legii, în colaborare cu procurorii, […] Articolul VIDEO // Cultivator de marijuana, reținut la Edineț: 4 arme și un sistem de supraveghere, descoperite la domiciliu acestuia în urma perchezițiilor apare prima dată în SafeNews.
Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament, deși este decanul de vârstă # SafeNews
Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, a anunțat că nu va prezida prima ședință a noului Parlament, deși, în calitate de cel mai în vârstă deputat ales, ar fi avut acest rol la deschiderea oficială a Legislativului. Decizia sa vine pe fondul unor critici dure la adresa actualei puteri, despre care afirmă că a recurs la […] Articolul Vladimir Voronin refuză să prezideze prima ședință a noului Parlament, deși este decanul de vârstă apare prima dată în SafeNews.
VIDEO // O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI # SafeNews
Jurnalistul italian Sigfrido Ranucci, prezentatorul emisiunii de investigații „Report” difuzată pe canalul al treilea al rețelei publice de televiziune RAI, a anunțat vineri că mașina sa a explodat, aparent din cauza unui dispozitiv exploziv plasat sub ea în timp ce era parcată în fața casei sale din apropierea capitalei italiene, transmit agențiile AFP și EFE, […] Articolul VIDEO // O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI apare prima dată în SafeNews.
Maia Sandu propune vetting pentru avocați: „Trebuie să fie oameni onești și să-și demonstreze sursa veniturilor” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că este timpul ca și avocații să fie supuși unui proces riguros de evaluare, similar celui aplicat judecătorilor și procurorilor. Declarația a fost făcută într-un interviu la RealitateaTV, în contextul în care șefa statului s-a arătat nemulțumită de activitatea unor membri ai breslei, acuzând implicarea lor în acte de […] Articolul Maia Sandu propune vetting pentru avocați: „Trebuie să fie oameni onești și să-și demonstreze sursa veniturilor” apare prima dată în SafeNews.
