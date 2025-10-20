Zelenski: „Ucraina nu va oferi niciodată teroriștilor vreo recompensă pentru crimele lor și contăm pe partenerii noștri”

10:40

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Bucureștiului. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţ. Din primele informații, cel puțin […] Articolul Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: doi morți și 11 răniți. A fost activat Planul Roșu de Intervenție apare prima dată în SafeNews.