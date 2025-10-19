Din Muzeul Luvru, Paris, au fost furate bijuterii în plină zi

09:00

Cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Republica Moldova, BB Hamodialyse, a fost achiziționat recent de un grup de investiții din Dubai, condus de omul de afaceri britanic ... Post-ul Ministrul Energiei: Nu există motive pentru modificarea tarifelor la energie electrică sau gaze naturale apare prima dată în Unica.md.