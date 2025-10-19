Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord de încetare a focului, după discuțiile de pace de la Doha

16:50

Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la 8% în 2022. În Republica Moldova, de la începutul acestui an, cel puțin zece cetățeni au fost implicați, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane în scopul exploatării prin activități infracționale, transmite IPN.