VIDEO | Premieră medicală la Spitalul „Sfânta Treime”: 3 pacienți cu afecțiuni cardiace grave au primit implanturi, cu sprijinul medicilor din Iași
Radio Chisinau, 19 octombrie 2025 12:40
Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” din Chișinău anunță despre o premieră medicală pentru Republica Moldova. Este vorba despre trei pacienți cu boli cardiace severe au beneficiat de implantarea unui resincronizator cardiac (CRT) și a două defibrilatoare cardiace (ICD), ale căror intervenții s-au desfășurat fără complicații. Echipa medicală a fost asistată de profesorul Cristian Stătescu, specialist al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, România.
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:15
Vladimir Putin ar fi cerut, într-o discuție cu Donald Trump, controlul deplin asupra Donețkului drept condiție pentru încetarea războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiție pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
Acum 2 ore
11:45
Filmul „Dracula” de Radu Jude, o satiră despre putere, frică și miturile naționale, închide Zilele Filmului Românesc la Chișinău # Radio Chisinau
Zilele Filmului Românesc se încheie duminică, 19 octombrie, cu pelicula „Dracula”, semnată de Radu Jude – o satiră istorică și contemporană care explorează modul în care legenda lui Dracula a fost folosită, reinterpretată și distorsionată de-a lungul timpului, de la originile medievale până la mitologia pop modernă. Tot astăzi, cinefilii sunt invitați să vizioneze și filmul „Nu mă lăsa să mor” de Andrei Iepure. În program a fost inclusă și pelicula pentru copii „Tinerețe fără bătrânețe”. Intrarea la toate proiecțiile este liberă, transmite MOLDPRES.
11:20
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, una dintre cele mai vechi instituții culturale ale Chișinăului, marchează 148 de ani de la înființare, notează IPN.
Acum 4 ore
10:55
„No Kings”: Aproape 7 milioane de persoane din toată America au protestat împotriva lui Donald Trump # Radio Chisinau
Mii de persoane s-au adunat pentru a protesta la adresa politicilor președintelui Donald Trump în orașe din întreaga SUA - printre care New York, Washington DC, Chicago, Miami și Los Angeles, relatează BBC. Aproape șapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulți decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstrații „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziție față de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a președintelui Donald Trump, au anunțat organizatorii, citați de CNN.
10:25
Explozia din București s-a produs în apartamentul unei avocate. Toate victimele sunt femei # Radio Chisinau
Toate cele trei persoane decedate în explozia de vineri, produsă la București, sunt femei. Ele au fost identificate, însă pentru două dintre victime se așteaptă confirmarea prin test ADN. Deflagrația s-ar fi produs în apartamentul unei avocate pensionare din cadrul Baroului București, transmite IPN.
10:00
Frontiera de stat, traversată de peste 70 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 70 568 de traversări.
09:30
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală” # Radio Chisinau
Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Cristian Păunescu, repune pe tapet, într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld, chestiunea Tezaurului României, nerecuperat de la Rusia. Acesta afirmă că pentru români, recuperarea lui este o chestiune de datorie morală. S-au încercat toate căile posibile de negociere, dar URSS și, ulterior, Rusia au ignorat această datorie. Valoarea Tezaurului se ridică acum la 8 miliarde de euro.
09:05
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi cerul va fi noros la variabil, cu ploi slabe în unele zone ale Republicii Moldova.
Acum 24 ore
18:20
Guvernatoarea BNM, la Washington: Echitatea de gen face instituțiile mai eficiente și competitive # Radio Chisinau
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la evenimentul „Women Leaders’ Discussion”, desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.
17:55
Austria își schimbă poziția și sprijină noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei # Radio Chisinau
Austria a anunțat sâmbătă că va susține cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, renunțând la opoziția exprimată anterior și eliminând astfel un obstacol important înaintea votului programat pentru începutul săptămânii viitoare, transmite Reuters, preluată de News.ro.
17:25
Militari din Republica Moldova și România participă la exercițiul multinațional JCET 2025. Exercițiul se va desfășura la poligoanele Armatei Naționale # Radio Chisinau
Armata Națională desfășoară exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), în perioada 20-31 octombrie. La activități vor participa și militari români, în cadrul unei tradiționale cooperări care are loc în contextul acestui exercițiu din anul 2009. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că pe durata exercițiului, tehnica militară se va deplasa din unități către centrele de instruire
16:50
Raport ONU: Traficul de persoane în scopuri infracționale ia amploare la nivel global, inclusiv în Republica Moldova # Radio Chisinau
Traficul de ființe umane în scopul exploatării în activități criminale s-a extins la nivel global, atât ca amploare, cât și ca intensitate. Potrivit Raportului Global al ONU privind Traficul de Persoane 2024, numărul cazurilor acestui tip de trafic a crescut de la 1% din totalul victimelor identificate la nivel global în anul 2016, până la 8% în 2022. În Republica Moldova, de la începutul acestui an, cel puțin zece cetățeni au fost implicați, prin înșelăciune, în situații de trafic de persoane în scopul exploatării prin activități infracționale, transmite IPN.
16:25
Președintele român Nicușor Dan cere urgentarea anchetei în cazul exploziei din București # Radio Chisinau
Președintele României, Nicușor Dan, solicită urgentarea anchetei în cazul exploziei produse vineri într-un bloc locativ de pe Calea Rahovei din București, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o tânără însărcinată, iar alte 15 au fost spitalizate, unele fiind în stare gravă, transmite IPN.
15:50
Cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Republica Moldova a fost preluat de un investitor din Dubai care promite investiții de milioane # Radio Chisinau
Kavit Handa, cetățean britanic care susține că este investitor global în domeniul sănătății cu sediul în Dubai, a anunțat achiziționarea a 100% din firma BB Hamodialyse din Cipru, care deține cel mai mare furnizor de servicii de dializă din Republica Moldova.
15:20
UE propune un mecanism prin care Ucraina să utilizeze active rusești înghețate pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare și achiziții de armament # Radio Chisinau
Comisia Europeană a sugerat, vineri, ca o parte dintr-un „împrumut pentru reparații” în valoare de 140 miliarde de euro, finanțat din lichiditățile obținute din active rusești înghețate în UE, să fie folosit de guvernul de la Kiev pentru susținerea industriei sale de apărare și pentru a achiziționa arme și muniții, potrivit unui document consultat de AFP și Reuters și transmis statelor membre înaintea summit-ului european din 23–24 octombrie, relatează Agerpres.
14:55
Trei sportivi moldoveni, Dumitru Ceban, Cristian Țugulea și Alexandru Romanov au câștigat medaliile de bronz la Campionatul mondial de grappling din Serbia, transmite IPN.
14:30
Trei persoane au murit și alte cinci au fost rănite în urma unei explozii produse vineri seară la fabrica de explozibili Avangard din orașul Sterlitamak, în regiunea Bashkortostan, a anunțat guvernatorul regional Radi Habirov pe canalul său de Telegram, transmite Reuters, citat de News.ro.
14:00
Festivalul Pompierilor Voluntari, la Gura Bâcului: 20 de echipe concurează la probe de intervenție în situații de urgență # Radio Chisinau
Cea de-a patra ediție a Festivalului Pompierilor Voluntari se desfășoară astăzi pe stadionul din satul Gura Bîcului, raionul Anenii Noi, reunind peste 150 de pompieri și salvatori voluntari din întreaga țară. Evenimentul, devenit deja o tradiție, pune în valoare curajul, forța și spiritul de echipă al celor care intervin, adesea primii, în situații de urgență, transmite MOLDPRES.
13:35
MEMORIAL BASARABEAN | Nicolae Negru: Filologul Ion Conțescu mi-a cerut scrisorile lui Gheorghe David adresate lui Gorbaciov și în scurt timp Europa Liberă a relatat despre cazul lui (Audio) # Radio Chisinau
În cadrul emisiunii „Memorial Basarabean” vă propunem continuarea interviului cu scriitorul și publicistul Nicolae Negru, în care invitatul își deapănă amintirile inserate în volumul „O progenitură dușmană”. Aflăm momente mai puțin cunoscute despre mișcarea de rezistență din anii 1970-80 ai secolului trecut, despre disidentul Gheorghe David, o victimă a represiunilor regimului comunist, alți colegi de generație ai lui Nicolae Negru.
13:10
Incendiu la un bloc cu 10 etaje din București: 45 de persoane evacuate, o victimă cu arsuri # Radio Chisinau
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă dimineață, la subsolul unui bloc de 10 etaje situat pe Calea Plevnei, în Sectorul 6 al Capitalei. Flăcările s-au extins pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov.
Ieri
12:45
Zilele Filmului Românesc la Chișinău | „Pădurea de molizi”, un film inspirat din tragedia de la Fântâna Albă, în regia lui Tudor Giurgiu # Radio Chisinau
Cea de-a treia zi a Festivalului Filmului Românesc aduce pe marele ecran pelicula „Pădurea de molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, inspirată din tragedia de la Fântâna Albă, petrecută pe 1 aprilie 1941.
12:20
ONU întâmpină obstacole majore în livrarea ajutoarelor către nordul înfometat al Gazei # Radio Chisinau
Convoaiele umanitare ale Organizației Națiunilor Unite se confruntă cu dificultăți serioase în a ajunge în zonele din nordul Fâșiei Gaza afectate de foamete, din cauza drumurilor distruse de război și a menținerii închise a principalelor rute de acces, în pofida încetării focului dintre Israel și Hamas, a anunțat vineri ONU.
11:55
Republica Moldova va găzdui, în premieră, un festival și concurs internațional dedicat acordeonului # Radio Chisinau
În perioada 23–28 octombrie 2025, Republica Moldova găzduiește, în premieră, un concurs internațional și un festival dedicat acordeonului - „Moldova Accordion Days”. Evenimentul include patru concerte de excepție și competiții cu participanți din mai multe țări europene, reunind tineri talentați și artiști consacrați ai genului. În cadrul festivalului vor avea loc patru concerte - trei în Chișinău și unul la Bălți.
11:35
Donald Trump le-a cerut lui Putin și Zeleski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump dorește înghețarea liniei frontului în Ucraina și minimizează așteptările privind o posibilă furnizare de rachete Tomahawk. Trump le-a cerut lui Putin și lui Zelenski să „se oprească unde se află” și să pună capăt războiului, transmite IPN.
11:05
Târguri cu produse autohtone în toate sectoarele orașului Chișinău, în acest weekend # Radio Chisinau
În zilele de 18 și 19 octombrie, în toate sectoarele capitalei vor fi organizate târguri și iarmaroace cu produse autohtone. Primăria municipiului Chișinău menționează că inițiativa are scopul de a sprijini producătorii locali și de a le oferi chișinăuienilor acces la fructe, legume și alte produse de sezon.
10:45
Frontiera de stat, traversată de peste 63 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 63 600 de traversări.
10:15
Prințul Andrew renunță la toate titlurile regale, inclusiv la cel de duce de York, „după discuții cu Regele Charles” # Radio Chisinau
Prințul Andrew a acceptat să renunțe la titlul de duce de York, arată o declarație publicată prin intermediul Palatului Buckingham.
09:50
Atenție, călători! Trafic intens la PTF Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră atenționează că, la această oră, în PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, aglomerată fiind direcția de ieșire din Republica Moldova.
09:25
Întâlnire Trump-Zelenski la Casa Albă: Președintele Ucrainei susține că Putin „nu e pregătit” pentru pace, iar Trump speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei speră să-l convingă pe Donald Trump să livreze țării sale rachete Tomahawk, transmite AFP și Reuters, citate de AGERPRES.
09:00
Ploi slabe în unele regiuni ale Republicii Moldova. Ce temperaturi vom avea astăzi, 18 octombrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță că astăzi cerul va fi noros la variabil, cu ploi slabe în unele zone ale Republicii Moldova.
17 octombrie 2025
21:05
Chișinăul se alătură unui proiect european care are obiectivul de a îmbunătăți îngrijirea și calitatea vieții oamenilor în etate. Consiliul municipal Chișinău a aprobat astăzi participarea Primăriei la inițiativa „Longevity”, finanțată din fondurile Uniunii Europene. Din valoarea totală de circa 160 de mii de euro, aproape 40 de mii reprezintă contribuția municipiului, transmite IPN.
20:45
Republica Moldova a detașat al 4-lea contingent de carabinieri în misiunea internațională KFOR din Kosovo # Radio Chisinau
Republica Moldova a detașat astăzi cel de-al al patrulea contingent de carabinieri, o femeie și doi bărbați, în misiunea internațională KFOR din Kosovo.
20:25
Avertizări timpurii privind seceta, înghețurile și inundațiile. La Hâncești a fost inaugurată o nouă stație meteo # Radio Chisinau
O nouă stație meteorologică automată a fost inaugurată în raionul Hâncești. Echipamentul modern, dotat cu senzori de înaltă precizie, va măsura temperatura și umiditatea aerului, viteza și direcția vântului, cantitatea precipitațiilor și radiația solară. Stația va oferi date meteo în timp real și avertizări timpurii privind fenomenele climatice extreme.
20:05
Comisia de evaluare a procurorilor a audiat doi procurori anticorupție. Este vorba de procurorul anticorupție Grigore Clevadî și a procurorului anterior delegat în Procuratura Anticorupție, Irina Catan.
19:40
Pentru prima dată, Republica Moldova exportă mai multe servicii decât bunuri. În trimestrul II al anului curent, exporturile de servicii au însumat 804 milioane de dolari, depășind valoarea exporturilor de bunuri, care s-au cifrat la 790 de milioane. Expertul în politici economice la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, menționează că această evoluție marchează o etapă nouă pentru economia națională, transmite IPN.
19:20
Alegeri locale noi: CEC a aprobat simbolurile electorale ale partidelor înregistrate pentru imprimare în buletinele de vot # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat astăzi simbolurile electorale ale partidelor politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale noi pentru imprimare în buletinele de vot.
19:05
Toate serviciile ANSA pentru antreprenori au fost digitalizate. Lista serviciilor disponibile online # Radio Chisinau
Toate serviciile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pot fi accesate online, fără drumuri și hârtii, după ce recent au fost digitalizate încă nouă servicii noi, dedicate în special antreprenorilor. Cererile se depun de la distanță, cu semnătură electronică, iar documentele ajung direct în cabinetul personal de pe platforma guvernamentală.
18:35
Trafic rutier suspendat pe strada Albișoara din Chișinău, în contextul organizării unui eveniment sportiv # Radio Chisinau
Duminică, 19 octombrie, traficul rutier va fi suspendat pe strada Albișoara din capitală, între orele 06:00-17:00. Măsura este aplicată pe tronsonul cuprins între str. Mihai Viteazul (de la pod) și str. Petru Rareș, în contextul organizării evenimentului sportiv „Chișinău Dual Fest”.
18:15
FOTO | Orașul Ungheni va beneficia de un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane # Radio Chisinau
La Ungheni va fi implementat un proiect major de modernizare a spațiilor verzi urbane. Astăzi, 17 octombrie, a avut loc conferința de lansare a proiectului, scopul căruia este, potrivit autorirăților, să dezvolte capacitățile orașelor Ungheni, Thermi (Grecia) și Tulcea (România), prin regenerarea spațiilor verzi și creșterea rezilienței urbane la schimbările climatice.
18:00
Livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană au fost reluate începând de vineri. Informația a fost confirmată pentru IPN de către Vadim Ceban, președinte interimar al Consiliului de Administrare al Moldovagaz.
17:40
Șapte persoane au ajuns la spital în ultimele zile după ce s-au intoxicat cu ciuperci culese și consumate în gospodărie. În context, autoritățile trag alarma și recomandă cetățenilor să evite consumul ciupercilor necunoscute sau adunate în condiții nesigure, întrucât poate avea consecințe grave asupra sănătății.
17:20
Republica Moldova a obținut cinci medalii, una de argint și patru de bronz, la Campionatul Mondial de taekwondo ITF care a avut loc în Croația, în perioada 7-11 octombrie, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv.
16:55
Ploi de scurtă durată se anunță pentru ziua de sâmbătă și noaptea de duminică, iar luni și marți vor fi înghețuri în aer de până la -2 grade Celsius, au comunicat specialiștii de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat la IPN.
16:35
Curtea de Apel va examina luni cererea SIS de recunoaștere a organizației „Eurasia” drept extremistă # Radio Chisinau
Prima ședință de judecată în dosarul inițiat de Serviciul de Informații și Securitate împotriva organizației „Eurasia” urmează să aibă loc luni, 20 octombrie. Anterior, aceasta fusese stabilită pentru 6 octombrie, însă a fost amânată, din motive necunoscute. Potrivit autorităților, organizația ar fi folosită de oligarhul fugar Ilan Șor pentru a coordona proiecte de influență subversivă împotriva Republicii Moldova. Cazul este examinat de Curtea de Apel Centru, iar SIS solicită ca „Eurasia” să fie recunoscută drept organizație extremistă, transmite IPN.
16:20
„A lăsat o amprentă de neuitat asupra culturii noastre”. Maia Sandu transmite condoleanțe în legătură cu decesul lui Alexandru Cazacu # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a transmis condoleanțe familiei, colegilor și „tuturor celor care l-au admirat și prețuit” pe Alexandru Cazacu, chitaristul formației „Noroc”, care a decedat astăzi, 17 octombrie.
16:00
Astăzi, 17 octombrie, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În acest context, Comisia Electorală Centrală (CEC) îndeamnă concurenții electorali să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate.
15:35
Rușii și-ar fi doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului # Radio Chisinau
Rusia a doborât propriul avion militar deasupra Crimeei, în timp ce apărarea aeriană încerca să intercepteze drone ucrainene care zburau spre peninsula ocupată și adânc în interiorul Rusiei peste noapte, a declarat Dmitro Pletenchuk, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene.
15:15
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, aleși pe listele Partidului Nostru, nu merg în Parlament # Radio Chisinau
Primarii orașelor Drochia și Glodeni, Nina Cereteu și Stela Onuțu, alese deputate pe listele Partidului Politic Partidul Nostru, nu vor merge în Parlament. Potrivit liderului formațiunii, Renato Usatîi, acestea vor rămâne în fruntea administrațiilor locale pentru a evita organizarea alegerilor locale noi. „Nu vor lăsa primăriile pentru a sta în opoziție”, a declarat politicianul în cadrul unei conferințe de presă, transmite IPN.
15:00
Zeci de proiecte moldo-române în domeniul cercetării, în derulare la Universitatea de Stat a Moldovei, cu finanțare din partea DRRM # Radio Chisinau
La ediția 2025 a concursului „Proiecte complexe bilaterale cu Republica Moldova” USM a depus 66 de proiecte, dintre care 20 au fost acceptate și sunt în plină desfășurare. Anunțul a fost făcut de prorectorul pentru activitate științifică al Universității de Stat din Moldova, Georgeta Stepanov, în cadrul dezbaterii publice „Beneficiile bilaterale ale cooperării moldo-române în domeniul cercetării”, organizată de Agenția de presă IPN.
