Peste 200 de copii din Soroca au arătat maturilor beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme
TVR Moldova, 17 octombrie 2025 20:10
Peste 200 de copii din oraşul Soroca şi-au propus, prin propriul exemplu, să le demonstreze localnicilor care sunt beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme. Aceştia au venit în centrul municipiului pe biciclete şi trotinete şi au dat o tură prin oraş. Evenimentul este o contuare a şirului de activităţi dedicate Mobilității Urbane, o campanie anuală organizată de Uniunea Europeană.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
20:10
Peste 200 de copii din Soroca au arătat maturilor beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme # TVR Moldova
Peste 200 de copii din oraşul Soroca şi-au propus, prin propriul exemplu, să le demonstreze localnicilor care sunt beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme. Aceştia au venit în centrul municipiului pe biciclete şi trotinete şi au dat o tură prin oraş. Evenimentul este o contuare a şirului de activităţi dedicate Mobilității Urbane, o campanie anuală organizată de Uniunea Europeană.
Acum o oră
19:40
Culisele operațiunii rusești împotriva Moldovei: Noi nu am luptat cu Şor, ci cu serviciile secrete # TVR Moldova
Federaţia Rusă a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari pentru a deturna statul de drept din Republica Moldova, prin fraudarea alegerilor parlamentare. Multe alte transferuri de bani au fost blocate de autorităţi. Sunt date estimative prezentate de Inspectoratul Naţional de Investigaţie, după campania Moscovei de fraudare, prin mâna condamnatului fugar, Ilan Şor.
Acum 2 ore
19:10
Intoxicațiile alimentare cu ciuperci continua să dea bătăi de cap medicilor. Doar în ultima săptămâna, șapte oameni au ajuns la spital din cauza după ce au mâncat ciuperci necunoscute sau culese în condiții nesigure.
18:40
Cinci luni de la incendiul masardei blocului din Durlești; locatarii rămân în continuare fără gaz # TVR Moldova
La cinci luni de la incendiul care a distrus mansarda unui bloc din orașul Durlești, locatarii nu au fost reconectați la gaz. Acum, când temperaturile au scăzut, oamenii se plâng că îngheață în case și gătesc doar la plite electrice. Autoritățile dau asigurări că problema va fi rezolvată în următoarele săptămâni, însă lucrările la acoperiș sunt blocate de un locatar care nu vrea să renunțe la câțiva metri pătrați de mansardă.
Acum 4 ore
17:10
Chişinăul găzduieşte a 11-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc. Timp de patru zile pot fi vizionate filme noi, va fi un eveniment dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, şi întâlniri cu invitaţi speciali. Festivalul va continua şi în alte orașe din Republica Moldova.
16:40
Cu drag de tradițiile noastre, comunitatea basarabenilor din Franța a organizat Festivalul „Dor de Casă”. Evenimentul a adunat artizani, colective artistice și multă lume dornică de a sărbători valorile autentice.
Acum 6 ore
16:10
„Nu vom da foc la țară”. Ce planuri au Grosu, Ceban, Dodon, Usatîi și Costiuc în noul Parlament? # TVR Moldova
Prima şedinţă a noului Parlament va avea loc săptămâna viitoare, pe 22 octombrie, prin decretul semnat vineri de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Ieri, Curtea Constituţională a validat alegerile parlamentare pentru că nu au fost hotărâri judecătoreşti definitive care să demonstreze că rezultatul scrutinului a fost viciat.
15:40
Radu Albot s-a oprit în faza sferturilor turneului de categoria challenger desfășurat în orașul grecesc Hersonissos. Tenismenul din Republica Moldova a fost învins astăzi de bulgarul Dimitar Kuzmanov, considerat al patrulea favorit la cucerirea trofeului.
15:40
Astăzi pregătim un sandwich italian din focaccia făcută de colega noastră, Betty Turculețe, pe bază de maia naturală, măsline și sare grunjoasă. Un aluat simplu, dar cu gust autentic, pe care îl vom umple cu ingrediente delicioase.
15:30
În ce comisie parlamentară se vede Renato Usatîi? „Am promovat mai mulți ani aderarea la Schengen” # TVR Moldova
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că nu va renunța la mandatul de deputat și că formațiunea sa este pregătită să-și asume rolul unei opoziții responsabile în Parlament. Deși spune că partidul pe care îl reprezintă nu își dorește funcții, Renato Usatîii afirmă că ar putea face treabă bună în comisia pentru integrare europeană, care ar urma să fie înființată în următorul Legislativ.
15:10
Traficul rutier va fi suspendat duminică, 19 octombrie 2025, orele 06:00-17:00, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, informează Primăria Chișinău.
Acum 8 ore
14:10
Fostul ministru al Muncii, Marcel Spatari, a confirmat că va face parte din noul Parlament în urma alegerilor unde a candidat pe listele PAS. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă susținută astăzi, alături de actualul ministru al Muncii, Alexei Buzu.
14:10
Raed Arafat: Blocul afectat de explozie are risc de colaps. Nu riscați să intrați în bloc! # TVR Moldova
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat că blocul afectat de explozia produsă vineri, în sectorul 5, București, prezintă risc de prăbușire și a fost evacuat în totalitate. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar operațiunile de căutare-salvare continuă la fața locului, transmite TVR INFO.
13:40
Riscul unei crize energetice în regiunea transnistreană a trecut deocamdată pe muchie. De astăzi, malul stâng primește gaze în cantitățile necesare. Şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a anunțat că vor fi furnizate zilnic până la 3 milioane de metri cubi de gaz, volum ce va permite restabilirea alimentării cu apă caldă și începerea sezonului de încălzire. Cu toate acestea, spune Ceban, livrarea gazelor în regiune în prag de iarna rămâne încă incertă.
13:20
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a anunțat într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook că va rămâne în Parlament. Totodată, el a declarat că echipa socialiștilor urmează să fie reformată și modernizată, iar formațiunea este deschisă la colaborări cu alte partide, inclusiv cu cel condus de Irina Vlah.
13:10
Colectarea taxei de salubrizare in Chișinău a fost anulată. Cetatenii nu vor mai plăti câte 120 de lei pentru fiecare membru al gospodăriei. Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței de pe 16 octombrie.
13:00
Voronin refuză să inaugureze prima ședință a Parlamentului, în calitate de decan de vârstă # TVR Moldova
Liderul Partidului Comuniștilor (PCRM), Vladimir Voronin, refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului, în calitate de decan de vârstă, potrivit unui comunicat emis de formațiunea sa politică.
12:30
Noi construcții la Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca, cu sprijinul Guvernului României # TVR Moldova
Mănăstirea Eroilor Români din Ţiganca se află la o nouă etapă de construcție. Cu sprijinul Guvernului Românie, a fost construită Casa Atelierelor și Trapeza ale așezământului monahal. Valoarea lucrărilor constituie 2,6 milioane de lei, din care 2,5 milioane reprezintă finanțarea nerambursabilă oferită de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Restul banilor - 125.000 de lei - este contribuția proprie.
Acum 12 ore
12:10
Grupare criminală specializată în migrație ilegală și trafic de droguri, destructurată de autorități # TVR Moldova
Poliţiştii de frontieră şi procurorii din Edineţ şi Briceni au destructurat o organizaţie criminală care se ocupa de organizarea migrației ilegale a cetățenilor din statele Asiei de Sud, trafic internațional de droguri, șantaj și estorcare de bunuri materiale.
12:10
Una dintre figurile emblematice ale muzicii ușoare din Republica Moldova, renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu, a trecut la cele veșnice. Anunțul a fost făcut de către Ministerul Culturii.
12:00
„Nu văd de ce s-ar schimba mecanismele”. Maia Sandu refuză orice întrevedere cu Krasnoselski # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, refuză să se întâlnească cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, movitând că în prezent există suficiente mecanisme de comunicare între autoritățile constituționale și regimul secesionist din stânga Nistrului.
11:40
Un Lectorat de limba română a fost înfiinţat la prestigioasa Universitate Cambridge, în cadrul Facultăţii de Limbi Moderne şi Medievale şi de Lingvistică. Proiectul este finanţat de către Guvernul României, Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul Limbii Române şi promovat de Ambasada României la Londra, potrivit g4media.ro.
11:30
Anchetă la Serviciul Vamal după descoperirea unui milion de țigări: Cel puțin un vameș este implicat # TVR Moldova
Șeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, a confirmat vineri, într-o conferință de presă, că un angajat al instituției este suspectat de implicare într-un caz de contrabandă cu aproape un milion de țigări, depistate la punctul de trecere a frontierei Leușeni–Albița.
10:40
Donald Trump îl primește vineri la Washington pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski # TVR Moldova
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump,
10:30
În București, 2 persoane decedate și 9 rănite în urma unei explozii într-un bloc de locuințe # TVR Moldova
O explozie puternică s-a produs, vineri dimineață, într-un bloc situat pe „Calea Rahovei”, în sectorul 5, în București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 şi 5. A fost declanșat planul roșu, s-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov.
10:10
Toți pasagerii și angajații Aeroportului Internațional „Eugen Doga” au fost evacuați, după ce a fost găsit un bagaj suspect care ar putea conține o substanță explozivă, menționează administrația instituției.
09:40
Trump și Putin vor organiza un nou summit pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina # TVR Moldova
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi că a convenit cu liderul rus Vladimir Putin organizarea unui nou summit pentru a discuta posibilitățile de încheiere a războiului din Ucraina. Întâlnirea ar urma să aibă loc la Budapesta, după o convorbire telefonică de peste două ore, descrisă de Trump drept „productivă”. Kremlinul a confirmat intenția privind summitul, fără a anunța însă o dată concretă.
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Potrivit documentului, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00.
08:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat transmite pentru ziua de vineri, 17 octombrie, vreme stabilă, fără precipitații atmosferice.
08:20
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc joi, 16 octombrie.
Acum 24 ore
22:10
Alexandru Munteanu, detalii despre propunerea Maiei Sandu: „Am avut două nopți nedormite” # TVR Moldova
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a dezvăluit că în discuțiile privind înaintarea sa la acest post nu i s-a propus nicio condiție, ba mai mult, spune el, are mână liberă pentru a-și alege echipa cu care urmează să lucreze.
21:10
Radu Albot a intrat deja în faza sferturilor a turneului de categoria challenger desfășurat în orașul grecesc Hersonissos. Tenismenul din Republica Moldova a obținut o victorie convingătoare în optimile de finală.
21:10
„Îl cunosc din anii 90”. Cum l-a convins Maia Sandu pe Al. Munteanu să accepte funcția de premier # TVR Moldova
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat în cadrul unei emisiuni de la Realitatea, că l-a sunat pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier. Șefa statului a spus că, în urma refuzului lui Dorin Recean de a-și continua activitatea în fruntea Guvernului, subiectul a fost discutat cu unii membri ai PAS și s-a decis că profilul candidatului la funcția de premier trebuie să fie unul economic.
20:50
Naționala Republicii Moldova și-a încheiat evoluția la Campionatul European de Tenis de Masă. Tricolorii au fost învinși astăzi de selecționata Sloveniei și s-au oprit în optimile de finală.
20:40
Alexandru Romanov și Eldar Rafigaev au cucerit câte două medalii la Campionatul Mondial de Grappling # TVR Moldova
Luptătorii Alexandru Romanov și Eldar Rafigaev au cucerit câte două medalii la Campionatul Mondial de Grappling. Primul a obținut aurul și bronzul, iar al doilea sportiv și-a adjudecat argintul şi bronzul la competiţia din Serbia.
20:30
Cele mai moderne soluţii tehnologice în agricultură pot fi văzute la expoziţia Moldagrotech, care şi-a deschis porţile astăzi în Chişinău. Peste 200 de companii, atât din Republica Moldova cât și din Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina, pun aceste echipamente la dispoziţia fermierilor şi specialiştilor în domeniul agricol. Unele dintre aceste maşini sunt folosite, deja, pe câmpurile şi în gospodăriile din ţară, contribuind la creşterea eficienţei lucrărilor.
Ieri
20:10
Locuitorii de pe strada Chimiștilor din Durlești se plâng că trăiesc lângă un morman de gunoi. În zonă există o singură platformă pentru colectarea deşeurilor. Tomberoanele se umplu repede, apoi deşeurile se adună împrejur, iar firma care ar trebui să le strângă la timp nu-şi face treaba, se plâng oamenii. Pentru această situaţie Primăria dă vina pe ploaia din ultima săptămână și promite instalarea unor noi platforme de gunoi în următoarele luni.
19:40
După aproximativ un an de la declanşarea problemei privind transportul direct din Chişinău către oraşul Leova, autorităţile nu au încă soluţii pentru pasageri. La finalul anului 2024, cursele care aveau inclusă staționarea în orașul Leova au fost modificate, iar cei care vor să ajungă aici în prima parte a zilei sunt nevoiţi să cumpere un bilet până la Cantemir sau chiar până la Cahul şi să achite cu cel puţin 20 de lei mai mult. Transportatorii dau vina pe o lege nouă aplicată de ANTA, instituţie pe care o acuză de favorizarea unui anumit agent economic.
19:10
Republica Moldova face un pas important spre locuințe mai verzi și eficiente energetic. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat, la Chișinău, un nou program de finanțare, în valoare de 40 de milioane de euro, destinat modernizării caselor și reducerii consumului de energie. Programul este susținut de Uniunea Europeană și Norvegia.
18:40
La Curtea Constituțională, Costiuc le-a propus altor deputați un masterclass de promovare pe rețele # TVR Moldova
Schimburi de replici şi acuzaţii la ședința Curții Constituționale. Reprezentanții Blocului electoral "Patriotic" au denunțat subminarea democrației și au cerut nevalidarea scrutinului, în timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate a solicitat recunoaşterea mandatelor. Iar liderul Partidului Democrația Acasă s-a lăudat cu succesul campaniei sale pe online şi a spus că e pregătit să le ofere şi altor deputaţi un masterclass de promovare pe online.
18:20
Cum vor fi repartizate fotoliile deputaților în parlament, după recunoașterea alegerilor de CC # TVR Moldova
Curtea Constituțională a confirmat, joi, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea, Înalta Curte a validat mandatele deputaților aleși. O hotărâre care prevede acest lucru a fost aprobată de judecătorii Curții Constituționale.
18:10
Ziua Mondială a Alimentației: Galina Tomaș vorbește despre pașii spre un stil de viață echilibrat # TVR Moldova
Într-o lume în care nutriția corectă devine tot mai importantă pentru sănătate, Galina Tomaș, nutriționistă și fondatoare a Centrului Online de Nutriție și Sport, ne-a vorbit despre necesitatea unui echilibru alimentar și despre pașii concreți spre un stil de viață mai conștient.
17:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță mai multe restricții temporare în prestarea serviciilor de stare civilă, în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie 2025, ca urmare a implementării noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, care va fi lansat oficial pe 3 noiembrie 2025.
17:10
CUM SĂ EVITĂM PIRAMIDELE FINANCIARE Toate piramidele financiare ajung să eșueze, nu există nicio excepție, a declarat Stas Madan, directorul Programului „Mediu de afaceri și IMM” din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”
17:00
Detaliu necunoscut în cazul omorului de la Fălești: Un alt tânăr a fost condamnat la 22 de ani # TVR Moldova
Gherman Nicu, cea de-a doua persoană implicată în omorul lui Sergiu Oală, 19 ani, din Fălești, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor cu premeditare săvârșit de două sau mai multe persoane. Decizia a fost pronunțată pe 16 octombrie 2025 de Judecătoria Bălți. Instanța a aplicat o amendă de 50.000 de lei, care urmează a fi achitată separat. Faptașii au ascuns cadavrul lui Sergiu Oală într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Călinești, Fălești, și a fost găsit peste o lună jumătate de la crimă.
16:50
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele parlamentarelor și a validat mandatele deputaților # TVR Moldova
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 de deputați. Hotărârea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.
16:40
Detaliu necunoscut în cazul omorului de la Fălești: Un alt tânăr condamnat la 22 de ani # TVR Moldova
Gherman Nicu, cea de-a doua persoană implicată în omorul lui Sergiu Oală, 19 ani, din Fălești, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor cu premeditare săvârșit de două sau mai multe persoane. Decizia a fost pronunțată pe 16 octombrie 2025 de Judecătoria Bălți. Instanța a aplicat o amendă de 50.000 de lei, care urmează a fi achitată separat. Faptașii au ascuns cadavrul lui Sergiu Oală într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Călinești, Fălești, și a fost găsit peste o lună jumătate de la crimă.
16:10
Între 16 și 19 octombrie, Chișinăul găzduiește cea de-a XI-a ediție a Zilelor Filmului Românesc, un eveniment care aduce în prim-plan cele mai apreciate producții recente, proiecții speciale și întâlniri cu cineaști de marcă. Despre selecția filmelor, temele dominante și importanța cinematografiei românești în peisajul cultural local ne vorbește criticul de film, Ionuț Mareș.
15:50
În ziua scrutinului parlamentar, infrastructura Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost supusă uneia dintre cele mai ample campanii cibernetice înregistrate până în prezent în Republica Moldova - aproape 1 miliard de atacuri pe parcursul zilei de 28 septembrie, a afirmat președinta instituției, Angelica Caraman, la prezentarea raportului privind alegerile parlamentare în cadrul ședinței Curții Constituționale.
15:30
Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova” # TVR Moldova
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acasă după o perioadă petrecută în Uniunea Europeană. Acolo a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru muncă și calitatea — valori pe care astăzi le aplică în propria afacere din Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.