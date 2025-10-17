Peste 200 de copii din Soroca au arătat maturilor beneficiile unei vieți urbane fără autoturisme

19:40

După aproximativ un an de la declanşarea problemei privind transportul direct din Chişinău către oraşul Leova, autorităţile nu au încă soluţii pentru pasageri. La finalul anului 2024, cursele care aveau inclusă staționarea în orașul Leova au fost modificate, iar cei care vor să ajungă aici în prima parte a zilei sunt nevoiţi să cumpere un bilet până la Cantemir sau chiar până la Cahul şi să achite cu cel puţin 20 de lei mai mult. Transportatorii dau vina pe o lege nouă aplicată de ANTA, instituţie pe care o acuză de favorizarea unui anumit agent economic.