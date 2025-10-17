Mai mulți șoferi au fost documentați în nordul Moldovei, după ce au urcat băuți la volan. Ce concentrație de alcool aveau - VIDEO

ProTV.md, 17 octombrie 2025 13:00

Mai mulți șoferi au fost documentați în nordul Moldovei, după ce au urcat băuți la volan. Ce concentrație de alcool aveau - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 17.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 17.10.2025
Acum 30 minute
13:00
Mai mulți șoferi au fost documentați în nordul Moldovei, după ce au urcat băuți la volan. Ce concentrație de alcool aveau - VIDEO ProTV.md
Mai mulți șoferi au fost documentați în nordul Moldovei, după ce au urcat băuți la volan. Ce concentrație de alcool aveau - VIDEO
12:50
S-a baricadat într-un apartament din Chișinău și a încercat să scape prin balcon: bărbat condamnat pentru viol, capturat de polițiștii din Căușeni - VIDEO ProTV.md
S-a baricadat într-un apartament din Chișinău și a încercat să scape prin balcon: bărbat condamnat pentru viol, capturat de polițiștii din Căușeni - VIDEO
Acum o oră
12:40
Trafic suspendat duminică, 19 octombrie, pe strada Albișoara din Chișinău. Care este motivul ProTV.md
Trafic suspendat duminică, 19 octombrie, pe strada Albișoara din Chișinău. Care este motivul
12:30
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților ProTV.md
Doi primari aleși deputați pe lista „Partidului Nostru” renunță la mandatul din Parlament și rămân în fruntea localităților
Acum 2 ore
12:10
Igor Dodon rămâne în Parlament și anunță că Blocul Patriotic nu va susține un Guvern condus de Alexandru Munteanu ProTV.md
Igor Dodon rămâne în Parlament și anunță că Blocul Patriotic nu va susține un Guvern condus de Alexandru Munteanu
12:10
Plantator de marijuana prins în flagrant într-o pădure din Edineț: arme, droguri și sisteme de supraveghere găsite la domiciliul suspectului - VIDEO ProTV.md
Plantator de marijuana prins în flagrant într-o pădure din Edineț: arme, droguri și sisteme de supraveghere găsite la domiciliul suspectului - VIDEO
12:00
Blocul din Bucure;ti în care a avut loc explozia riscă să se prăbușească, spune Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați” ProTV.md
Blocul din Bucure;ti în care a avut loc explozia riscă să se prăbușească, spune Raed Arafat: „Rugămintea este să nu riscați”
12:00
Zelenski a ajuns în Statele Unite și urmează să se întâlnească cu Donald Trump la Washington - VIDEO ProTV.md
Zelenski a ajuns în Statele Unite și urmează să se întâlnească cu Donald Trump la Washington - VIDEO
11:50
LIVE TEXT. Explozie devastatoare într-un bloc din București: Trei persoane au murit, iar cel puțin 12 victime au fost transportate la spital. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție - FOTO/VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Explozie devastatoare într-un bloc din București: Trei persoane au murit, iar cel puțin 12 victime au fost transportate la spital. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție - FOTO/VIDEO
11:50
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate ProTV.md
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate
11:50
Alexandr Lukașenko încearcă în spatele ușilor închise să se apropie din nou de UE, după dezghețarea relațiilor cu Statele Unite ProTV.md
Alexandr Lukașenko încearcă în spatele ușilor închise să se apropie din nou de UE, după dezghețarea relațiilor cu Statele Unite
11:30
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI ProTV.md
O bombă a explodat sub mașina renumitului jurnalist de investigație Sigfrido Ranucci de la RAI
11:20
LIVE TEXT. Explozie devastatoare într-un bloc din București: Două persoane au murit, iar cel puțin 12 victime au fost transportate la spital. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție - FOTO/VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Explozie devastatoare într-un bloc din București: Două persoane au murit, iar cel puțin 12 victime au fost transportate la spital. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție - FOTO/VIDEO
11:20
Martorii exploziei din București descriu momentele de panică și spun că „s-a simțit miros de gaz” încă de joi. „Am auzit o bubuitură groaznică, s-a auzit foarte puternic” - VIDEO ProTV.md
Martorii exploziei din București descriu momentele de panică și spun că „s-a simțit miros de gaz” încă de joi. „Am auzit o bubuitură groaznică, s-a auzit foarte puternic” - VIDEO
Acum 4 ore
11:10
LIVE TEXT. Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO/VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO/VIDEO
11:10
Autoritățile au verificat bagajul suspect de pe Aeroportul „Eugen Doga”, dar alerta nu s-a confirmat. Zborurile au fost reluate ProTV.md
Autoritățile au verificat bagajul suspect de pe Aeroportul „Eugen Doga”, dar alerta nu s-a confirmat. Zborurile au fost reluate
11:00
Sorana Cîrstea e în semifinale la Osaka! Vom avea două tricolore în top 50 WTA și o posibilă finală 100% românească ProTV.md
Sorana Cîrstea e în semifinale la Osaka! Vom avea două tricolore în top 50 WTA și o posibilă finală 100% românească
10:50
NIXON este un simbol al excelenței în locuire ProTV.md
NIXON este un simbol al excelenței în locuire
10:50
Marcel Spatari revine în Parlament cu promisiunea de a continua reformele sociale: „Indiferent cine va fi ministru, sprijinul meu rămâne necondiționat” ProTV.md
Marcel Spatari revine în Parlament cu promisiunea de a continua reformele sociale: „Indiferent cine va fi ministru, sprijinul meu rămâne necondiționat”
10:40
EDEN - un proiect deosebit pentru viața ProTV.md
EDEN - un proiect deosebit pentru viața
10:30
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO/VIDEO ProTV.md
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO/VIDEO
10:30
De 5 ani, parte din casa ta! Sărbătorim 5 ani de Bellona Moldova cu reduceri aniversare ProTV.md
De 5 ani, parte din casa ta! Sărbătorim 5 ani de Bellona Moldova cu reduceri aniversare
10:20
„Când țara te cheamă, nu ai cum să spui nu”: Cu lacrimi în ochi, Alexandru Munteanu a spus DA chemării președintelui - VIDEO ProTV.md
„Când țara te cheamă, nu ai cum să spui nu”: Cu lacrimi în ochi, Alexandru Munteanu a spus DA chemării președintelui - VIDEO
10:20
Ultima oră. Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență - FOTO/VIDEO
10:10
Ultima oră. Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență ProTV.md
Ultima oră. Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Pasagerii, evacuați de urgență
10:00
Ultima oră. Alertă de securitate pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat într-un bagaj. Pasagerii, evacuați de urgență ProTV.md
Ultima oră. Alertă de securitate pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat într-un bagaj. Pasagerii, evacuați de urgență
09:50
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO ProTV.md
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO
09:40
Migrație ilegală, trafic de droguri, șantaj și violență: Poliția de Frontieră a destructurat o grupare criminală la frontiera moldo-română. Trei lideri ai rețelei, reținuți - VIDEO ProTV.md
Migrație ilegală, trafic de droguri, șantaj și violență: Poliția de Frontieră a destructurat o grupare criminală la frontiera moldo-română. Trei lideri ai rețelei, reținuți - VIDEO
09:40
Sinner l-a învins din nou pe Djokovic și va juca în finala de la Six Kings Slam contra lui Alcaraz ProTV.md
Sinner l-a învins din nou pe Djokovic și va juca în finala de la Six Kings Slam contra lui Alcaraz
09:30
Final de meci nebun la Csikszereda - CFR: Penalty acordat cu VAR la ultima fază ProTV.md
Final de meci nebun la Csikszereda - CFR: Penalty acordat cu VAR la ultima fază
09:20
Jaqueline Cristian, în premieră în semifinale la Osaka. Naomi Osaka s-a retras ProTV.md
Jaqueline Cristian, în premieră în semifinale la Osaka. Naomi Osaka s-a retras
09:20
S-au vândut deja peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială 2026! Surpriza uriașă anunțată de FIFA ProTV.md
S-au vândut deja peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială 2026! Surpriza uriașă anunțată de FIFA
Acum 6 ore
08:50
Ultima oră. Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Când va avea loc prima ședință / DOC ProTV.md
Ultima oră. Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Când va avea loc prima ședință / DOC
08:40
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată ProTV.md
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată
08:30
Trump, înainte de întâlnirea cu Zelenski, despre rachetele Tomahawk: „Avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem face” ProTV.md
Trump, înainte de întâlnirea cu Zelenski, despre rachetele Tomahawk: „Avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem face”
08:30
Donald Trump spune când se va întâlni în Ungaria cu Vladimir Putin ProTV.md
Donald Trump spune când se va întâlni în Ungaria cu Vladimir Putin
08:20
Curs valutar BNM pentru 17 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 17 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Viktor Orban, „pregătit” pentru un summit Putin-Trump la Budapesta: „O veste grozavă pentru iubitorii de pace” ProTV.md
Viktor Orban, „pregătit” pentru un summit Putin-Trump la Budapesta: „O veste grozavă pentru iubitorii de pace”
08:00
Ce avertisment a transmis liderul de la Kremlin în privința rachetelor Tomahawk. Anunțul Kremlinului după convorbirea Putin-Trump ProTV.md
Ce avertisment a transmis liderul de la Kremlin în privința rachetelor Tomahawk. Anunțul Kremlinului după convorbirea Putin-Trump
08:00
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:50
Împreună au 199 de ani și au scris istorie în tenis: doi jucători veterani devin cei mai vârstnici adversari într-un meci oficial - VIDEO ProTV.md
Împreună au 199 de ani și au scris istorie în tenis: doi jucători veterani devin cei mai vârstnici adversari într-un meci oficial - VIDEO
23:40
Emisiunea ÎN PROfunzime cu Lorena Bogza din 16.10.2025. Invitat: Alexandru Munteanu - VIDEO ProTV.md
Emisiunea ÎN PROfunzime cu Lorena Bogza din 16.10.2025. Invitat: Alexandru Munteanu - VIDEO
23:30
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării - VIDEO ProTV.md
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării - VIDEO
23:20
Ce vă califică pentru funcția de prim-ministru? Cum răspunde Alexandru Munteanu ProTV.md
Ce vă califică pentru funcția de prim-ministru? Cum răspunde Alexandru Munteanu
23:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO ProTV.md
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO
22:40
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată din partea Maiei Sandu de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea” ProTV.md
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată din partea Maiei Sandu de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea”
22:30
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime ProTV.md
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
22:30
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata” ProTV.md
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata”
22:20
Structura noului Cabinet de miniștri, stabilită în proporție de 80-90%. Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata cu componența” ProTV.md
Structura noului Cabinet de miniștri, stabilită în proporție de 80-90%. Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata cu componența”
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.