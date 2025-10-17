Doliu în muzica moldovenească: s-a stins din viață Alexandru Cazacu, chitaristul „Noroc”
Noi.md, 17 octombrie 2025 13:00
S-a stins din viață renumitul chitarist al formației „Noroc”, Alexandru Cazacu. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii, transmite Noi.md.Ministerul Culturii a transmis sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au admirat pe Alexandru Cazacu, chitaristul care a scris, prin muzica sa, o parte din istoria de aur a muzicii moldovenești.Alexandru Cazacu s-a născut la
Acum 15 minute
13:00
13:00
În data de 01.11.2025, vor intra în vigoare modificările Legii nr. 100/2001 privind actele de stare civilă.Începînd cu data de 03 noiembrie 2025, va fi lansat noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”.{{841399}}În acest context, în perioada 20.10.2025-04.11.2025, cetățenii nu vor putea depune online cereri de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă.Cererile de solicit
13:00
Vladimir Voronin refuză să conducă prima ședință a Parlamentului: explicațiile fostului președinte # Noi.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat ales, Vladimir Voronin, a anunțat că refuză să deschidă prima ședință a Parlamentului de Legislatura a XII-a, deși, în calitate de cel mai în vîrstă deputat, acest rol îi revine conform tradiției și regulamentului Parlamentului. {{842682}} „Da, există tradiții, există regulament. Însă mai există și demnitate politică. Iar a
13:00
Renumitul sportiv moldovean Alexander Romanov a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de Grappling în kimono, care s-a desfășurat în perioada 14-16 octombrie la Novi Sad (Serbia).Anterior, el a devenit campion mondial la categoria fără kimono.{{842286}}Potrivit Media Sport, în drumul său către mica finală a turneului (Gi) în categoria de greutate pînă la 130 kg, sportivul în vîr
Acum o oră
12:30
Alexei Buzu recunoaște restanțe la final de mandat: „Integritatea în asistența socială este o chestiune morală” # Noi.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a încheiat conferința comună cu Marcel Spătari cu un mesaj de sinceritate și autocritică, recunoscînd că nu toate obiectivele stabilite la începutul mandatului au fost atinse.„Dacă mai permiteți, eu am și regrete și restanțe”, a declarat Buzu. „Spre exemplu, nu am reușit pînă la capăt să clarificăm procesul în care se definește dizabilitatea
12:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat trei cazuri de încălcare a legislației vamale, ce vizează transportarea și comercializarea ilicită a mărfurilor prin eludarea controlului vamal, transmite Noi.md.Primul incident a avut loc în apropierea orașului Cimișlia, unde inspectorii vamali au stopat un automobil, condus de un bărbat de 32 de ani. În urma verificărilor, în habi
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că prețurile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale se mențin pe un trend descendent pentru a treia săptămînă consecutiv. Astfel, în perioada de referință, prețurile maxime stabilite de ANRE pentru principalele produse petroliere s-au redus cu circa 3,3 % la benzina COR 95 și 3,4 % la motorina stan
12:30
În Moldova s-a înregistrat un deficit comercial exterior la produse alimentare și agricole, pe fundalul unui deficit general semnificativ, ceea ce înseamnă că țara nu poate să se hrănească singură, fapt care pune în pericol securitatea alimentară.Asupra acestui lucru a atras atenția economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, în comentariul său referitor la ultimele date a
Acum 2 ore
12:00
După prezentarea bilanțului celor patru ani de reforme la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu și Marcel Spătari au fost întrebați dacă vor colabora și în viitorul Executiv. Ambii au confirmat că intenționează să continue cooperarea, chiar dacă în funcții diferite.„Urmează decizia să fie luată de către prim-ministru, care va fi, cred eu, desemnat săptămîna viitoare”, a declarat
12:00
Serviciul Fiscal de Stat: Milioane de lei TVA declarate suplimentar la buget în urma acțiunilor de conformare # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) continuă promovarea conformării voluntare și aplicarea celor mai eficiente metode pentru a reduce riscurile de neconformare și a crește gradul de responsabilitate fiscală a contribuabililor.Potrivit instituției, în urma acțiunilor de conformare fiscală întreprinse pentru perioada fiscală iunie 2025, contribuabilii care au înregistrat divergențe în declarațiile pr
12:00
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a venit cu detalii noi în cazul destructurării unei rețele criminale implicate într-o tentativă de contrabandă cu aproape un milion de țigarete, precum și lichidarea a trei fabrici clandestine de producere a produselor din tutun.În cadrul unei conferințe de presă, șeful instituției, Alexandru Iacub, a precizat că succesul operațiunii se datorează colaborăr
12:00
Cunoscuta actriță franceză Brigitte Bardot a fost internată în spital cu o „boală gravă”.Potrivit informațiilor jurnaliștilor, Bardot se află de trei săptămîni într-un spital privat din Toulon, unde a fost operată.{{841790}}Se așteaptă ca actrița să fie externată în cîteva zile, însă starea sa este îngrijorătoare, relatează Noi.md, cu referire la caliber.az.Brigitte Bardot are acum 91
11:30
„Patru ani în 10 minute”: Buzu și Spatari anunță saltul pensiilor, stop la munca la negru și revoluția e-Social # Noi.md
Ministrul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Alexei Buzu, și fostul ministru Marcel Spatari au prezentat un bilanț comun al celor patru ani de mandat la MMPS, subliniind continuitatea reformelor pe fondul crizelor multiple și al provocărilor structurale (demografie, muncă informală, inegalități, sărăcie, incluziune).„Ieri Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor și am consider
11:30
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi legea care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale.Actul normativ prevede amenzi cuprinse între 500 și 10 000 de lei românești (echivalentul a aproximativ 2 000–38 600 de lei moldovenești), ca sancțiune distinctă de pedeapsa cu închisoarea, transmite IPN.Coruperea unui funcț
Acum 4 ore
11:00
Chitaristul principal al trupei Kiss, Paul „Ace” Frehley, a murit la vîrsta de 74 de ani.Informația a fost publicata de revista Variety. {{842067}}Potrivit acesteia, muzicianul a decedat joi, 16 octombrie, în urma traumelor suferite în urma unei căderi în studioul său luna trecută. Frehley a suferit și o hemoragie cerebrală, ceea ce l-a făcut să anuleze concertele planificate, transmite
11:00
Medicii anesteziologi sînt specialiștii care știu cum să oprească durerea ca pacientul să nu sufere pe durata operației. Lipsa lor se simte din ce în ce mai mult în instituțiile medicale, iar speranța rămîne la cei care aproape ajung la vîrsta de pensionareDe 30 de ani, Cornelia Voitic, care activează la Spitalul Clinic municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” din capitală monitorizează fiecare bă
11:00
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) aduce la cunoştinţă plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care au obţinut titlul de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei, reglementările actelor normative aferente declarării contribuţiilor de asigurări sociale.În rezultatul monitorizării declarării venitului asigurat de rezidenţii parcului pentru tehnologi
11:00
10:43 // Verificările efectuate de echipele specializate au fost finalizate, iar alerta semnalată la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău nu s-a confirmat. În urma controlului, s-a constatat că bagajul suspect nu conținea substanțe explozive.Activitatea aeroportului a fost reluată în regim normal, iar pasagerii își pot continua deplasările.Poliția de Frontieră, în cooperare cu
10:30
Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Autoritățile au activat planul roșu. Din primele informații, 11 persoane ar fi prinse sub dărîmături.Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim d
10:30
Piețele comerciale chinezești și americane au tăiat răsuflarea micilor afaceri și comercianților cu amănuntul din Moldova. Pe aceste platforme online, coletele cu valoarea mai mică de 150 EUR fiind scutite de taxe reprezintă o concurență neloială pentru afacerile locale, și le provoacă pierderi. Statul pierde și el – bugetul pierde miliarde de lei. Antreprenorii solicită guvernului să modifice leg
10:30
Alexandru Munteanu a povestit unde s-a stabilit cu traiul la revenirea în Moldova și despre planurile sale de viitor # Noi.md
Întors recent în Republica Moldova, candidatul PAS la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, afirmă că locuiește „deocamdată la hotel” și că nu își face planuri pe termen lung, sugerînd că mandatul său ar putea fi mai scurt decît patru ani. „Voi încerca să-mi fac misiunea mai repede, poate”, a declarat omul de afaceri la emisiunea „În PROfunzime”.{{842508}}Candidatul propus de P
10:30
Primăria Chișinău, prin Direcția Generală Educație, continuă dezvoltarea și extinderea grupelor și claselor cu program prelungit (GPP) — un serviciu educațional municipal unic în țară, creat pentru a sprijini copiii și familiile acestora.Grupele cu program prelungit oferă elevilor un mediu sigur și organizat după finalizarea orelor de curs, unde: Își pot face temele sub îndrumarea cadrel
10:00
Șefa grădiniței nr.32 din Chișinău, Dina Pavaleanu, acuzată de corupere pasivă, a fost condamnată joi, în lipsă, la trei ani de închisoare cu suspendare.Anterior, procurorii au cerut nouă ani de detenție. Avocatul condamnatei a declarat presei că va ataca decizia instanței. Potrivit anchetei, Dina Pavaleanu a perceput 3000 de lei pentru înmatricularea copiilor la grădiniță.{{841928}}Instan
10:00
ANAF îl va da în judecată pe Klaus Iohannis: Se cere sechestru pe toate casele fostului preşedinte al României # Noi.md
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) îl va acționa în instanță pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la un milion de euro. {{797441}}Măsura vine după ce fostul șef de stat ar fi refuzat să plătească suma stabilită de Fisc, în urma confiscării imobilului din centrul Sibiului, relatează Observator. Potrivit Antena 3 C
10:00
Alexandru Munteanu, premierul desemnat de președinta Maia Sandu, promite o echipă de elită și un guvern care va pune omul în centrul deciziilor. Noul lider al Executivului spune că vrea un „dream-team” capabil să relanseze economia, să ducă Moldova în Uniunea Europeană pînă în anul 2028 și să implementeze reforme „cu grijă față de populație, nu pe seama ei”.Într-un interviu, acordat emisiunii
10:00
Costi Burlacu critică PAS după incidentul cu Adriana Ochișanu: „Nu ne tăvăliți prin noroiul luptelor voastre politice” # Noi.md
Interpretul Costi Burlacu a reacționat dur după ce consilierii municipali ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-au prezentat la ședința Consiliului Municipal Chișinău cu imaginea interpretei Adriana Ochișanu, cerînd explicații privind excluderea acesteia din programul de hram al capitalei.Artistul a acuzat guvernarea de ipocrizie și discriminare față de artiștii independenți:„Le
10:00
09:44 // Poliția de Frontieră informează că, la ora actuală, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost găsit un bagaj în care se presupune că s-ar afla o substanță explozivă.Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din Aeroport. La fața locului sunt prezente subdiviziunile specializate ale MAI. Procedura de înregistrare este s
09:30
Poliția ar fi fost pusă pe jar cu puțin timp în urmă din cauza unei alerte cu bombă la Aeroportul Internaționale Chișinău.Despre aceasta scrie canalul de Telegram PulsMedia.Redacția Noi.md a apelat după detalii la Inspectoratul General de Poliție, care ne-a redirecționat la Poliția de Frontieră, dar, deocamdată, nu am primit răspuns.Reprezentanta Poliției de Frontieră, Ilona Răilean, n
09:30
România repornește șapte hidrocentrale considerate strategice, prin aprobarea unui proiect de lege care deblochează investițiile în aceste obiective.Ministrul energiei de la București, Bogdan Ivan, a declarat că cele șapte hidrocentrale vor adăuga capacități de 214 MW de energie sigură în sistemul energetic românesc, transmite IPN.„Energie sigură și curată produsă în România, locuri de m
09:30
Brandul ambițios GEELY aduce în Moldova noul crossover Coolray Facelift 2026 — și doar până la sfârșitul anului beneficiezi de O OFERTĂ SPECIALĂ: Versiunea LUXURY la 16 500 $ (*din 01.01.26 cu TVA incl. – 21 500 $)! Versiunea FLAGSHIP la 20 880 $ (*din 01.01.26 cu TVA incl. – 25 000 $)!Când viața nu așteaptăÎn fiecare zi ești în mișcare — muncă, întâlniri, familie, drumuri. Și ai
09:30
Polițiștii de frontieră, sub conducerea Procuraturii Edineț, Oficiul Briceni și în baza schimbului operativ de informații dintre autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și României, au documentat și destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în săvîrșirea mai multor infracțiuni, inclusiv organizarea migrației ilegale, traficul internațional de droguri, șantaj
09:30
Trump, înainte de întîlnirea cu Zelenski: „Nu vom sărăci stocurile americane pentru Ucraina” # Noi.md
Președintele american Donald Trump a relatat, joi seara, în Biroul Oval, despre convorbirea telefonică purtată cu Vladimir Putin, care a avut loc cu doar cîteva ore mai devreme.Liderul SUA a fost întrebat de jurnaliști despre o posibilă livrare de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina – subiect despre care președintele Volodimir Zelenski urmează să discute vineri la Washington.„Am
Acum 6 ore
09:00
Locatarii celor 15 apartamente de la mansarda blocului din Durlești, distrus de incendiu, riscă să piardă o parte din spațiul locuinței.Autoritățile spun că mansarda a fost construită ilegal și nu va putea fi reconstruită. Singura soluție este ridicarea unui nou acoperiș, fără reamenajarea etajului ars. Majoritatea locatarilor au acceptat soluția propusă, însă unul dintre proprietari refuză să
09:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi Decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începînd cu ora 10:00.În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului și să inițieze pr
09:00
Guvernul actualizează regulile pentru centrele maternale: nicio mamă și niciun copil fără protecție # Noi.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune noi standarde de calitate pentru centrele maternale din țară, cu scopul de a le transforma în spații sigure, prietenoase și incluzive.Femeile însărcinate și mamele aflate în dificultate ar urma să beneficieze de sprijin concret pentru a-și crește copiii și a-și reconstrui viața.Modificările vizează actualizarea standardelor în vigoare, stab
08:30
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a fost contactat personal de președinta Maia Sandu pentru a i se propune această funcție.Anunțul a fost făcut de șefa statului, care a menționat că decizia de a-l înainta pe la șefia executivului a fost luată de comun acord cu mai mulți membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate, transmite IPN.{{842705}}„În momentul în care do
08:30
Monografia „Curtea Constituțională a Republicii Moldova – 30 de ani de activitate”, lansată oficial # Noi.md
La Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost lansată lucrarea „Curtea Constituțională a Republicii Moldova – 30 de ani de activitate”, semnată de Valeriu Kuciuk, doctor în drept, avocat și lector universitar.Evenimentul a reunit juriști, foști magistrați constituționali, profesori și studenți pasionați de dreptul constituțional, care au salutat contribuția autorului la analiza și docume
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:17 octombrie — a 290-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 75 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mc. Ierotei al AteneiCe se sărbătorește în lume: Ziua luc
08:00
Prima declarație a lui Viktor Orban, după ce Donald Trump a anunțat că se va întîlni cu Vladimir Putin la Budapesta # Noi.md
Premierul ungar Viktor Orban s-a arătat încîntat de întîlnirea planificată a președintelui american Donald Trump cu Vladimir Putin la Budapesta. Acesta a calificat anunțul liderului de la Casa Albă drept o „veste excelentă pentru iubitorii de pace”, scrie digi24.ro.„Întîlnirea planificată între președinții american și rus este o veste excelentă pentru oamenii iubitori de pace din întreaga lume
07:30
Astăzi cerul va fi variabil, fără precipitații.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din sud.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +16...+18°C.În centru se așteaptă +14...+16°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +11...+13°C.
07:30
Candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a relatat în cadrul emisiunii „În PROfunzime” momentul în care a fost sunat de președinta Maia Sandu pentru a-i propune această funcție.„Era o seară frumoasă, stăteam cu soția și a sunat telefonul. Nu știam cine mă sună, dar am recunoscut vocea. Am vorbit puțin despre căței, despre Codr
07:30
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a crescut și mai mult față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 2,5 bani, iar de la dolarul american - circa 7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 17 octombrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,6460 lei pentru un euro (-2
Acum 8 ore
06:30
Prin propunerea candidaturii lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Moldovei, partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) face o mișcare foarte puternică.Această opinie a fost exprimată de expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Moldovei, Alexandru Muravschi, relatează Noi.mdEl a menționat că îl cunoaște personal pe Alexandru
06:30
H.D. Hartmann: „Globaliștii pierd contactul cu realitatea. Europa se prăbușește economic și politic” # Noi.md
Într-un nou interviu pentru MLive, analistul politic român H.D. Hartmann a comentat criza politică din statele Uniunii Europene și declinul pe care, în opinia sa, îl traversează „tabăra globalistă”.Hartmann afirmă că liderii europeni „au pierdut contactul cu votanții” și că politicile promovate în ultimii ani au dus la o prăbușire economică și instituțională fără precedent.„Trump le dă lov
06:00
Cînd se face frig, corpul tînjește după confort, pături și ciocolată caldă. Sportul, în acel moment, pare aproape o trădare față de dorința firească de a rămîne la căldură.Dar tocmai acum, cînd zilele sînt mai scurte și soarele lenevește să răsară, mișcarea devine nu un lux — ci o salvare.Nu mai lupta cu tine însățiO greșeală frecventă este să transformi sportul într-o pedeapsă pentr
05:30
Cînd David Benavídez spune că va continua să boxeze încă cincisprezece ani, nu sună a bravură.Sună a plan — precis, calculat, măsurat la gram de masă musculară și la minut de antrenament.Are doar 28 de ani, dar a trăit deja mai multe „vieți” de boxer: a devenit cel mai tînăr campion mondial la categoria supermijlocie, a pierdut de două ori titlul în afara ringului, a revenit și a dominat d
Acum 12 ore
04:30
Autoritățile israeliene au declarat că data redeschiderii punctului de trecere Rafah, la granița dintre Egipt şi Făşia Gaza, va fi anuntată ulterior.COGAT, un organism al Ministerului israelian al Apărării responsabil cu administrarea civilă a teritoriilor palestiniene ocupate, a afirmat că punctul de trecere va fi deschis doar pentru circulația persoanelor, transmite agerpres.roData va fi
03:30
Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice intr-un efort de a reduce consumul de tutun.De asemenea, este analizată şi o posibilă interzicere a comercializării de ţigări în magazine, benzinării şi chioşcuri.Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătăţii (OMS) din noiem
02:30
Preşedintele american Donald Trump va începe pe 29 octombrie o vizită de două zile în Coreea de Sud cu ocazia participării la summitul Forumulul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) de la Gyeongju, conform unui anunţ făcut joi de biroul preşedinţiei sud-coreene.Preşedintele Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping urmează să se întîlnească cu ocazia acestui summit, care se va inche
01:30
În anul 2023 în Uniunea Europeană s-au irosit aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, iar in total blocul comunitar a generat 58,2 milioane de tone de deşeuri alimentare, inclusiv părți comestibile şi necomestibile, in creștere cu 0,7% faţă de situația din 2022 (57,8 milioane de tone), arată datele publicate de Eurostat.Deşeurile menajere au reprezentat mai mult de jumătat
