11:00

Medicii anesteziologi sînt specialiștii care știu cum să oprească durerea ca pacientul să nu sufere pe durata operației. Lipsa lor se simte din ce în ce mai mult în instituțiile medicale, iar speranța rămîne la cei care aproape ajung la vîrsta de pensionareDe 30 de ani, Cornelia Voitic, care activează la Spitalul Clinic municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” din capitală monitorizează fiecare bă