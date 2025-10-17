Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO
17 octombrie 2025
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
Acum 10 minute
10:00
Ultima oră. Alertă de securitate pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga”: Bagaj în care s-ar afla o substanță explozibilă - depistat într-un bagaj. Pasagerii, evacuați de urgență # ProTV.md
Acum 30 minute
09:50
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime - FOTO # ProTV.md
09:40
Migrație ilegală, trafic de droguri, șantaj și violență: Poliția de Frontieră a destructurat o grupare criminală la frontiera moldo-română. Trei lideri ai rețelei, reținuți - VIDEO # ProTV.md
09:40
Sinner l-a învins din nou pe Djokovic și va juca în finala de la Six Kings Slam contra lui Alcaraz # ProTV.md
Acum o oră
09:30
Final de meci nebun la Csikszereda - CFR: Penalty acordat cu VAR la ultima fază
09:20
Jaqueline Cristian, în premieră în semifinale la Osaka. Naomi Osaka s-a retras
09:20
S-au vândut deja peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială 2026! Surpriza uriașă anunțată de FIFA # ProTV.md
Acum 2 ore
08:50
Ultima oră. Președintele Republicii Moldova a semnat Decretul privind convocarea Parlamentului nou ales. Când va avea loc prima ședință / DOC # ProTV.md
08:40
Serviciul de informaţii din Franţa a dejucat un plan de asasinare a unui opozant al lui Putin. Vladimir Osecikin a mai scăpat o dată # ProTV.md
08:30
Trump, înainte de întâlnirea cu Zelenski, despre rachetele Tomahawk: „Avem și noi nevoie de ele, așa că nu știu ce putem face” # ProTV.md
08:30
Donald Trump spune când se va întâlni în Ungaria cu Vladimir Putin
08:20
Curs valutar BNM pentru 17 octombrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Viktor Orban, „pregătit” pentru un summit Putin-Trump la Budapesta: „O veste grozavă pentru iubitorii de pace” # ProTV.md
Acum 4 ore
08:00
Ce avertisment a transmis liderul de la Kremlin în privința rachetelor Tomahawk. Anunțul Kremlinului după convorbirea Putin-Trump # ProTV.md
08:00
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Acum 12 ore
23:50
Împreună au 199 de ani și au scris istorie în tenis: doi jucători veterani devin cei mai vârstnici adversari într-un meci oficial - VIDEO # ProTV.md
23:40
Emisiunea ÎN PROfunzime cu Lorena Bogza din 16.10.2025. Invitat: Alexandru Munteanu - VIDEO # ProTV.md
23:30
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării - VIDEO # ProTV.md
23:20
Ce vă califică pentru funcția de prim-ministru? Cum răspunde Alexandru Munteanu
23:10
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO # ProTV.md
22:40
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată din partea Maiei Sandu de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea” # ProTV.md
22:30
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
22:30
Structura noului Guvern, stabilită în proporție de 80-90 la sută. Anunțul făcut de Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata” # ProTV.md
22:20
Structura noului Cabinet de miniștri, stabilită în proporție de 80-90%. Alexandru Munteanu la În PROfunzime: „Săptămâna viitoare vom fi gata cu componența” # ProTV.md
22:00
Alexandru Munteanu, despre propunerea neașteptată de a deveni prim-ministru: „Era o seară frumoasă… a sunat telefonul. Am recunoscut vocea” # ProTV.md
Acum 24 ore
21:00
LIVE. Viitorul premier, Alexandru MUNTEANU, vine astăzi la emisiunea ÎN PROfunzime
20:50
Trump anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina” # ProTV.md
20:40
Un tablou de Picasso a dispărut în timp ce era transportat către o expoziție din Granada. Pictura valorează 600.000 de euro # ProTV.md
20:30
Trump anunță anunță că se va întâlni cu Putin la Budapesta, „pentru a vedea dacă putem pune capăt războiului «rușinos» dintre Rusia și Ucraina” # ProTV.md
20:30
Radu Albot a ajuns la opt victorii în ultimele nouă meciuri. Tenismenul nostru s-a calificat în sferturile de finală la un turneu din Grecia, după ce a învins astăzi un adversar ivorian - VIDEO # ProTV.md
20:30
Visul frumos al naționalei Moldovei de tenis de masă la Campionatul European pe echipe s-a încheiat în optimi. Băieții noștri au fost învinși de Slovenia - VIDEO # ProTV.md
20:20
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezon: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO # ProTV.md
20:10
Un dovleac de peste o tonă face senzație în California: gigantul crescut în curtea unui fermier poate fi mutat doar cu ajutorul mai multor oameni - VIDEO # ProTV.md
20:10
Echipa feminină de fotbal a clubului Barcelona se distrează în Liga Campionilor. Gruparea catalană conduce în clasamentul unic, după a doua victorie consecutivă - VIDEO # ProTV.md
20:10
Fostul luptător din UFC, Alexandr Romanov, a devenit campion mondial la grappling, iar într-o altă categorie a cucerit bronzul - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.10.2025
19:50
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezo: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO # ProTV.md
19:50
Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri: cultivau cânepă în sere și o distribuiau în Chișinău - VIDEO # ProTV.md
19:30
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO # ProTV.md
19:30
Infrastructura energetică, noul front al războiului: drone ucrainene lovesc o substație din Rusia, în timp ce milioane de ucraineni rămân fără curent după atacuri aeriene - VIDEO # ProTV.md
19:20
Curtea Constituțională confirmă că alegerile au fost corecte: PAS, Blocul Patriotic, Alternativa, PDA și Partidul Nostru împart mandatele în noul legislativ - VIDEO # ProTV.md
19:10
Trump vorbește acum la telefon cu Putin: „Conversația este una lungă”. Discuția, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă. Ce strategie nouă pregătește Kievul # ProTV.md
18:30
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski # ProTV.md
18:10
40 de bănci din Moldova și alte trei țări din regiune aderă oficial la SEPA: Tranzacții în euro mai rapide, mai ieftine și mai sigure # ProTV.md
18:00
Domnica Manole, după validarea alegerilor: Noul Parlament va fi convocat de președinte în cel mult 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
18:00
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin - VIDEO # ProTV.md
18:00
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus # ProTV.md
17:50
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse - VIDEO # ProTV.md
17:50
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: Unii nu știu că sunt vizați de deportare - VIDEO # ProTV.md
17:50
Naționala de tineret a Argentinei este la un pas de un nou titlu de campioană mondială - VIDEO # ProTV.md
