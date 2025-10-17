Bagaj suspect cu posibilă substanță explozivă, descoperit pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău

07:30

Comisia Europeană și-a prezentat joi, 16 octombrie, „foaia de parcurs” în domeniul apărării, un plan comun care analizează ce ar trebui să facă Europa pentru a fi pregătită de un război până în 2030. Miniștrii Apărării din cele douăzeci și șapte de state membre discutaseră subiectul cu o zi înainte. Planul Comisiei Europene prezintă căile de urmat pentru a se asigura că Europa dobândește capabilitățile care i-ar permite să fie pregătită să se apere (și, prin urmare, singură, fără sprijinul SUA) la începutul următorului deceniu.