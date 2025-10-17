Facturi mai mari la apă și canalizare după noile tarife ANRE

12:40

Chișinăul este pregătit pentru sezonul rece. Potrivit lui Ion Burdiumov, șef al Direcției generale locativ-comunale și amenajare a Consiliului municipal Chișinău, autoritățile dispun, la acest moment, de stocuri suficiente de materiale antiderapante și sunt gata să intervină pentru deszăpezirea drumurilor în orice moment. Măsurile vin în contextul apropierii iernii, când condițiile meteo dificile pot afecta […] Articolul Pregătiri pentru iarnă: Peste 1000 de tone de material antiderapant și zeci de autospeciale pregătite pentru deszăpezirea drumurilor