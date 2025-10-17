Taxa de salubrizare pentru 2025 a fost anulată. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate
Ziarul de Garda, 17 octombrie 2025 09:50
Colectarea taxei de salubrizare din municipiul Chișinău pentru 2025 a fost anulată. Astfel, chișinăuienii nu vor mai plăti câte 120 de lei pentru fiecare membru al gospodăriei. Decizia a fost susținută de 38 de consilieri municipali în cadrul ședinței de joi, 16 octombrie. TV8 a întrebat-o pe șefa Direcției generale Finanțe, Olesea Pșenițchi, ce se...
Conferință de presă de „totalizare” a celor doi foști miniștri ai Muncii și Protecție Sociale, Alexei Buzu și Marcel Spatari # Ziarul de Garda
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu și Marcel Spatari, deputat pe lista PAS și predecesorul lui Buzu la minister au susținut o conferință de presă astăzi, 17 octombrie. Buzu a declarat că a dorit să facă o „totalizare a celor patru ani a mandatului de la minister. Împreună cu Marcel spunem că au fost...
„Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale, când fiecare este și creator, și multiplicator, și consumator de știri”. Interviu cu Ana Revenco despre cum luptă R. Moldova cu propaganda rusă # Ziarul de Garda
Într-un context de război informațional continuu, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), relatează despre cum funcționează instituția, care este rolul ei și ce a reușit să facă în doi ani de la fondare. Într-un interviu pentru ZdG, Revenco vorbește despre rolul Centrului de Comunicare Strategică, despre necesitatea unei abordări...
Canditatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu: Este un obiectiv realist ca R. Moldova să adere la UE până în 2028 # Ziarul de Garda
Aderarea țării la Uniunea Europeană până în 2028 reprezintă un obiectiv realist și prioritar, a declarat Alexandru Munteanu, candidatul propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova, în cadrul emisiunii În Profunzime de la Pro TV Chișinău. „Majoritatea cetățenilor au votat pentru integrarea europeană, iar obiectivul rămâne realist: aderarea Republicii Moldova...
ULTIMA ORĂ/ A fost stabilită data când va avea loc ședința de constituire a noului Parlament. Președinta a semnat decretul # Ziarul de Garda
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 17 octombrie, Decretul privind convocarea Parlamentului R.Moldova de Legislatura a XII-a, anunță Președinția printr-un comunicat. Conform Decretului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie curent, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru...
LIVE TEXT/ Un depozit de petrol și unul de muniții din Crimeea au luat foc, după ce au fost atacate de dronele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1332 # Ziarul de Garda
8:15 În noaptea de 17 octombrie, dronele ucrainene au atacat Crimeea, aflată temporar sub ocupație. A fost lovit , depozit de petrol din satul Gvardeyskoye, raportează de canalul de Telegram Crimean Wind. Conform sursei citate, s-au auzit mai multe explozii în jurul orei 2:00 dimineața. La fel, ar fi fost lovit și un depozit de...
Potențialul prim-ministru a fost invitat în funcție de Maia Sandu: „Cred că dacă l-am învia din morți pe Ștefan cel Mare, nici el nu ar fi suficient de bun pentru unii” # Ziarul de Garda
Candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, Alexandru Munteanu, a fost invitat să preia șefia Guvernului de Maia Sandu. În seara zilei de joi, 16 octombrie, potențialul premier, Alexandru Munteanu, a povestit, în cadrul emisiunii În Profunzime, de la Pro TV Chișinău, cum s-a întâmplat. În cadrul unei emisiuni de la Realitatea, în aceeași...
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi, 16 octombrie, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Budapesta. Declarația a fost făcută într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth, după o convorbire telefonică de aproximativ două ore cu liderul de la Kremlin. Potrivit lui Trump, înaintea întrevederii vor avea loc discuții între...
Primarul orașului Hîncești a plecat din PDCM: „Cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot” # Ziarul de Garda
Primarul orașului Hîncești, Alexandru Botnari, vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a părăsit formațiunea condusă de Ion Chicu. Anunțul a fost făcut de liderul partidului pe 16 octombrie. Botnari și-a anunțat intenția de a părăsi formațiunea într-o discuție cu jurnaliștii TV8, menționând: „Cu tot Blocul ăsta Alternativa, cam un haos a fost în tot”....
LIVE TEXT/ Trump anunță că are o convorbire telefonică cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:10 Președintele american Donald Trump are joi, 16 octombrie, o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin. Convorbirea dintre Trump și Putin are loc cu o zi înaintea întâlnirii președintelui american cu liderul ucrainean Volodîmîr Zelenski, programată la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus anterior jurnaliștilor că pe 16...
Lista celor 101 deputați ale căror mandate au fost validate de Curtea Constituțională și profilurile formațiunilor # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) au confirmat rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie și au validat mandatele celor 101 de deputați aleși. ZdG vă propune să vedeți listele deputaților din noul Legislativ, dar și profilurile formațiunilor. Unii au anunțat deja că vor renunța la funcția de parlamentar. Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea: PAS –...
Shift Happens 2026 aduce pe scenă lideri inspiraționali din România și Republica Moldova # Ziarul de Garda
Pe 28 noiembrie, 2025, la Digital Park, se va desfășura Shift Happens 2026, unul dintre cele mai importante evenimente de business și dezvoltare personală din Republica Moldova. Conferința promite să inspire, să conecteze și să genereze schimbare prin prezența unor speakeri de renume din România și Moldova. Shift Happens este mai mult decât o conferință...
Motivele validării scrutinului parlamentar: „Nu orice încălcare sau neregulă echivalează cu fraudarea alegerilor” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) au confirmat rezultatele scrutinului parlamentar din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși. Joi, 16 octombrie, după pronunțarea hotărârii, președinta Înaltei Culți, Domnica Manole, a explicat motivele care au stat la baza hotărârii, menționând că instanța NU a identificat „încălcări suficient de grave care să facă imposibilă stabilirea opiniei electoratului”....
Moldovagaz anunță reluarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană din 17 octombrie. „Acest lucru va permite reluarea furnizării apei calde și începutul sezonului de încălzire” # Ziarul de Garda
Din 17 octombrie livrările, de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate în cantități contractate suficiente pentru a satisface necesitățile tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost fătut de către directorul Moldovagaz, Vadim Ceban. „Începând cu 17 octombrie, livrările complete de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate în volumele...
Procurorul general al României, întrebat dacă în spatele războiului hibrid din România se află Rusia: „Toate firele duc acolo” # Ziarul de Garda
Toată infrastructura online folosită pentru propagarea de dezinformare în mediul online a fost analizată și astfel procurorii pot proba că în spatele campaniei de dezinformare se află Rusia, a declarat procurorul general al României, Alex Florența într-un interviu pentru EuropaLiberă. Războiul hibrid din România continuă, iar procurorii au multe alte „fire” care duc către Rusia ca...
Când urmează să aibă loc ședința de constituire a noului Parlament? Precizările CEC # Ziarul de Garda
Parlamentul nou-ales urmează să se întrunească în ședința de constituire, la convocarea președintei Maia Sandu, în cel mult 30 de zile de la alegerile parlamentare, anunță Comisia Electorală Centrale (CEC). În conformitate cu prevederile legale, CEC susține într-un comunicat că va publica rezultatele finale ale scrutinului în termen de 24 de ore de la primirea...
Urmează să-l avem pe al 18-lea, dacă nu-i luăm în calcul pe cei 4 interimari. O parte dintre ei au fost vasali ai Rusiei, o parte – slujnici ai oligarhilor locali, o parte au servit ambele sfere de interese și doar câțiva dintre ei au servit interesul public. În cei peste 30 de ani de...
„Probe suficiente” pentru condamnarea lui Alexei Cotorobai, învinuit de omor și viol. Acesta a ajuns pe banca acuzaților după o anchetă ZdG # Ziarul de Garda
Alexei Cotorobai, bărbatul care a fost acuzat că ar fi omorât un copil de 10 luni acum 15 ani, la Telenești, dar cazul ar fi fost mușamalizat, a ajuns din nou în faţa instanţei. Pe caz a fost audiată bunica bebelușului ucis. Procurorii susţin că au suficiente probe care demonstrează vinovăţia inculpatului, scrie TVR Moldova. Joi,...
ULTIMA ORĂ/ Curtea Constituțională a VALIDAT rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Cum vor fi repartizate mandatele în Parlament # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) au examinat joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Judecătorii CC au validat rezultatele scrutinului. Repartizarea celor 101 mandate în viitorul Parlament va fi următoarea: Din cele circa 1,6 milioane de voturi, fiecare...
Rafinăriile de petrol indiene se pregătesc să reducă importurile de petrol rusesc, au declarat joi, 16 octombrie, după ce președintele american Donald Trump a afirmat că India a oferit asigurări că va opri achizițiile pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina, scrie Reuters. Potrivit publicației, India și China sunt cei mai mari cumpărători de...
Nouă administrație militară instituită în Odesa, după retragerea cetățeniei primarului # Ziarul de Garda
Președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Serhii Lisak, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, în funcția de șef al noii Administrații Militare din Odesa, la 15 octombrie, potrivit unui decret publicat pe site-ul prezidențial, anunță publicația The Kyiv Independent. Această decizie permite autorităților centrale să preia temporar o parte din atribuțiile conducerii locale, în baza legii marțiale. Serviciul...
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola se va afla într-o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie # Ziarul de Garda
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola se va afla într-o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului european pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu, pentru Radio Chișinău. Potrivit eurodeputatului român, Roberta Metsola va fi prezentă la Chișinău alături de o delegație a Parlamentului European, după ce noul Parlament...
Două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sebastien Lecornu din Franța au fost respinse # Ziarul de Garda
Adunarea Națională a Franței a respins joi, 16 octombrie, două moțiuni de cenzură depuse de stânga radicală și de extrema dreaptă împotriva guvernului premierului Sebastien Lecornu, nereușind să obțină cele 289 de voturi necesare, relatează AFP și dpa, citează Agerpres. Cele două moțiuni de cenzură depuse de partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI) și...
Comisiile de specialitate din Parlamentul European susțin interdicția importurilor de gaze naturale și petrol din Rusia. „Un punct de cotitură în politica energetică europeană” # Ziarul de Garda
Joi, 16 octombrie, Comisiile pentru industrie, cercetare și energie și comerț internațional din cadrul Parlamentului European au aprobat proiecte de lege care planifică interzicerea a importurilor de gaze naturale rusești – atât prin conducte, cât și prin gaze naturale lichefiate (GNL) – începând cu 1 ianuarie 2026, cu excepții limitate pentru contractele pe termen scurt...
Trump intenționează să creeze un „fond al victoriei” pentru Ucraina și să îl finanțeze cu venituri din taxele vamale impuse Chinei # Ziarul de Garda
Administrația Donald Trump intenționează să propună aliaților europeni să impună Chinei tarife mari la achizițiile sale de petrol rusesc. Trump a făcut deja un astfel de apel, dar acum vrea să folosească veniturile obținute din astfel de tarife pentru a finanța ajutorul militar acordat Ucrainei. „Președintele Trump a dorit să le transmită aliaților noștri europeni...
CA atenționează Adunarea Populară a Găgăuziei, fondatorul furnizorului public regional, asupra „derapajelor înregistrate de GRT în campania pentru parlamentare” # Ziarul de Garda
Ca rezultat al aprobării de către Consiliul Audiovizualului (CA), în ședința din 10 octombrie curent, a rezultatelor Raportului final de monitorizare privind modul de reflectare în mass-media TV a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025, autoritatea de reglementare a audiovizualului a emis un comunicat de presă prin care semnalează „un comportament contrar statutului și misiunii”...
VIDEO/ Patru alerte de atac aerian și o noapte petrecută într-un adăpost subteran. Reportaj ZdG de la Kiev # Ziarul de Garda
După un somn de 4 ore, în zorii zilei de joi, 9 octombrie, am pornit spre Kiev, unde urma să particip, împreună cu jurnalista ZdG Natalia Zaharescu, la Donbas Media Forum (DMF) 2025, ajuns la a 10-a ediție. Pe drum, în apropiere de Kiev, ne-am descărcat în telefoane aplicația „Alert” și ne-am abonat la câteva...
Igor Dodon, unul din liderii Blocului „Patriotic”, a acuzat în timpul campaniei electorale că alegerile ar fi fost falsificate, însă după încheierea scrutinului și anunțarea rezultatelor, nu a mai revenit cu dovezi sau explicații, se arată în raportul prezentat de comunitatea Watchdog. Deși Dodon a acuzat atât autoritățile, cât și concurenții de „fraudă”, aceste afirmații...
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Angelica Caraman, președinta CEC, cere validarea mandatelor de deputat și confirmarea listelor de candidați supleanți # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 13:04 Pavel Postică, vicepreședintele CEC, spune că deciziile CEC luate pe parcursul campaniei au avut la bază legislația. Postică vorbește inclusiv despre utilizarea resurselor...
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Costiuc cere validarea alegerilor și a mandatelor: „Suntem gata în următorul Parlament să facem un masterclass tuturor celor care vor să ne asculte” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 12:50 Partidul „Democrația Acasă” este reprezentant la Curtea Constituțională de avocata Doina Ioana Străisteanu. Ea vorbește în fața judecătorilor despre „calitatea legii” și afirmă...
Schimbare de poziție. PAS cere validarea tuturor mandatelor deputaților aleși, deși anterior a solicitat excluderea Partidului „Democrația Acasă” din cursa parlamentară # Ziarul de Garda
Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a solicitat chiar în ziua scrutinului, la 28 septembrie 2025, anularea înregistrării Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA) în alegerile parlamentare, astăzi, în fața magsitraților Curții Constituționale, reprezentantul PAS a solicitat „validarea mandatelor tutoror concurenților electorali”, inclusiv a PPDA. PAS a solicitat anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA La...
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. PAS cere validarea rezultatelor scrutinului și a mandatelor tuturor deputaților aleși # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 12:40 Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” vorbește despre rezultatele alegerilor. El invocă faptul că în ultimii ani nu ar fi avut acces la...
R. Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Ziarul de Garda
R. Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene (UE) dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA), transmite printr-un comunicat de presă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Potrivit comunicatului, R. Moldova va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una...
Circa 100 000 țigarete, fără acte de proveniență, depistate într-o localitate din UTA Găgăuzia # Ziarul de Garda
O cantitate totală de 4990 de pachete de țigări, fără documentele de proveniență, a fost depistată după ce două unități de transport de model „BMW 530 E” și ,,Ford Mondeo” au fost stopate și supuse controlului, în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia, transmite Serviciul Vamal. În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj...
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Blocul electoral „Patriotic” cere Curții Constituționale invalidarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 12:23 Adrian Lebedinschi a solicitat invalidarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. UPDATE 12:04 Adrian Lebedinschi, reprezentantul Blocului electoral „Patriotic” a acuzat președinta R....
LIVE TEXT/ Ucraina confirmă atacul cu drone asupra unei rafinării de petrol rusești din regiunea Saratov. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Saratov din Rusia în noaptea de 16 octombrie, au confirmat Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei, scrie The Kyiv Indepedent. „Rafinăria Saratov este una dintre cele mai vechi întreprinderi rusești de rafinare a petrolului, cunoscută anterior sub numele de Uzina de Cracare,...
UE va fi pregătită în caz că Rusia pregătește o altă invazie în Europa. Planul care urmează să fie prezentat liderilor UE # Ziarul de Garda
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de un potențial război, în caz că Rusia va decide să atace din nou Europa, potrivit unui plan militar care va fi prezentat Comisiei Europene și care a fost consultat de POLITICO. „Până în 2030, Europa trebuie să dețină o postură de apărare europeană...
Dezvoltați-vă afacerea cu dobândă fixă de 8,88% – noua ofertă maib pentru antreprenori # Ziarul de Garda
Maib continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor din sectoarele non-agro, oferind soluții financiare flexibile și adaptate cerințelor actuale ale antreprenorilor. Până pe 31 decembrie 2025 companiile din comerț, industrie, transport, HoReCa, tipăriri și alte domenii non-agro pot accesa credite pentru afaceri cu rată fixă, create pentru a oferi stabilitate, predictibilitate și acces rapid la capital. Detalii...
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Președinta CEC: Dacă am aplica modalitatea de excludere a persoanelor care se regăsesc pe listele suplimentare și cele de bază, noi, de fapt, am avea un alt procent de participare la vot # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 11:49 Angelica Caraman a precizat că sunt necesare modificări la cadrul legal pentru a avea mai multe reglementări a spațiului online în campaniile electorale....
LIVE TEXT/ Patru persoane au fost rănite în Harkiv în urma atacului cu drone și rachete de noaptea trecută din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Patru persoane au fost rănite în Harkiv în urma unui atac combinat al Rusiei asupra unor obiective de infrastructură, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma unui atac combinat cu rachete și drone, care a durat câteva ore fără întrerupere, au izbucnit incendii în raioanele Bohoduhiv, Izium și Lozova ale regiunii. „Lucrările...
Cetățenii moldoveni care au lucrat oficial în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Ziarul de Garda
Moldovenii care au activat oficial în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. În acest sens, la Bratislava au avut loc negocieri pe marginea proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre R. Moldova și Slovacia în domeniul securității sociale, anunță printr-un comunicat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Acest aranjament...
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Domnica Manole anunță că pe rolul instanțelor nu se află niciun dosar care are ca obiect contestații depuse în materie electorală: „Toate contestațiile au fost soluționate” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 11:14 Președinta CC, Domnica Manole, anunță că pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) și al Curții de Apel Centru nu se află „niciun...
Trei bărbați au fost reținuți pentru trafic de droguri. Aceștia creșteau marijuana în sere improvizate la domiciliu # Ziarul de Garda
Un grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău este documentat de Inspectoratul General al Poliției (IGP), anunță joi, 16 octombrie, instituția. Potrivit informațiilor, pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea a trei bărbați, cu vârste de 42, 44 și 60 de...
Liderul maghiar spune că se va întâlni cu Trump pentru a discuta un „acord economic” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a declarat miercuri, 15 octombrie, în cadrul unui interviu, că se așteaptă să se întâlnească în curând cu președintele american Donald Trump pentru a discuta un acord economic între cele două țări, scrie Reuters. „Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la...
Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate. Acestea au fost găsite inconștiente, dar medicii au reușit să le resusciteze # Ziarul de Garda
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 15 octombrie, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Conform informațiilor...
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu a avut o întâlnire cu Directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional, la Washington # Ziarul de Garda
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi, 16 octombrie, o întrevedere cu Alfred Kammer, directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, desfășurate, în perioada 13-18 octombrie 2025, la Washington, se arată în comunicatul de presă emis de BNM....
VIDEO/ Vezi că poți! A zidit o afacere ca-n poveștile bunicilor: cu sute de stupi de albine, o căsuță țărănească și o locație de vis în Codrii Moldovei. Vezi istoria Victoriei Sobol # Ziarul de Garda
La marginea satului Bravicea, din raionul Călărași, printre zumzetul liniștitor al albinelor și mirosul dulce de miere proaspătă, o găsești pe Victoria Sobol – o tânără care a transformat pasiunea pentru natură într-o afacere prosperă. VEDEȚI AICI ÎNTREAGA POVESTE: Totul a început cu doar cinci familii de albine, dar și cu dorința de a face...
