Taxa de salubrizare pentru 2025 a fost anulată. Ce se întâmplă cu sumele deja achitate

Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a declarat miercuri, 15 octombrie, în cadrul unui interviu, că se așteaptă să se întâlnească în curând cu președintele american Donald Trump pentru a discuta un acord economic între cele două țări, scrie Reuters. „Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la...