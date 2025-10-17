Zelenski: Rachetele Tomahawk grăbesc reacția Moscovei

12:00

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă majoră împotriva Rusiei și că Washingtonul ar putea furniza armament avansat pentru a sprijini această acțiune, inclusiv rachetele de croazieră Tomahawk, care au provocat îngrijorare la Moscova. „Vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință”, a […] Articolul Trump îl amenință pe Putin cu rachetele Tomahawk: „Ucrainenii vor să treacă la ofensivă” apare prima dată în Realitatea.md.