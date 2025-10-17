Alexandru Muravschi: „PAS face o mișcare foarte puternică”
Noi.md, 17 octombrie 2025 06:30
Prin propunerea candidaturii lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Moldovei, partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) face o mișcare foarte puternică.Această opinie a fost exprimată de expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei Moldovei, Alexandru Muravschi, relatează Noi.mdEl a menționat că îl cunoaște personal pe Alexandru
H.D. Hartmann: „Globaliștii pierd contactul cu realitatea. Europa se prăbușește economic și politic” # Noi.md
Într-un nou interviu pentru MLive, analistul politic român H.D. Hartmann a comentat criza politică din statele Uniunii Europene și declinul pe care, în opinia sa, îl traversează „tabăra globalistă”.Hartmann afirmă că liderii europeni „au pierdut contactul cu votanții” și că politicile promovate în ultimii ani au dus la o prăbușire economică și instituțională fără precedent.„Trump le dă lov
Cînd se face frig, corpul tînjește după confort, pături și ciocolată caldă. Sportul, în acel moment, pare aproape o trădare față de dorința firească de a rămîne la căldură.Dar tocmai acum, cînd zilele sînt mai scurte și soarele lenevește să răsară, mișcarea devine nu un lux — ci o salvare.Nu mai lupta cu tine însățiO greșeală frecventă este să transformi sportul într-o pedeapsă pentr
Cînd David Benavídez spune că va continua să boxeze încă cincisprezece ani, nu sună a bravură.Sună a plan — precis, calculat, măsurat la gram de masă musculară și la minut de antrenament.Are doar 28 de ani, dar a trăit deja mai multe „vieți” de boxer: a devenit cel mai tînăr campion mondial la categoria supermijlocie, a pierdut de două ori titlul în afara ringului, a revenit și a dominat d
Autoritățile israeliene au declarat că data redeschiderii punctului de trecere Rafah, la granița dintre Egipt şi Făşia Gaza, va fi anuntată ulterior.COGAT, un organism al Ministerului israelian al Apărării responsabil cu administrarea civilă a teritoriilor palestiniene ocupate, a afirmat că punctul de trecere va fi deschis doar pentru circulația persoanelor, transmite agerpres.roData va fi
Uniunea Europeană analizează interzicerea ţigărilor cu filtru şi a ţigărilor electronice intr-un efort de a reduce consumul de tutun.De asemenea, este analizată şi o posibilă interzicere a comercializării de ţigări în magazine, benzinării şi chioşcuri.Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătăţii (OMS) din noiem
Preşedintele american Donald Trump va începe pe 29 octombrie o vizită de două zile în Coreea de Sud cu ocazia participării la summitul Forumulul de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC) de la Gyeongju, conform unui anunţ făcut joi de biroul preşedinţiei sud-coreene.Preşedintele Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping urmează să se întîlnească cu ocazia acestui summit, care se va inche
În anul 2023 în Uniunea Europeană s-au irosit aproximativ 130 de kilograme de alimente pe cap de locuitor, iar in total blocul comunitar a generat 58,2 milioane de tone de deşeuri alimentare, inclusiv părți comestibile şi necomestibile, in creștere cu 0,7% faţă de situația din 2022 (57,8 milioane de tone), arată datele publicate de Eurostat.Deşeurile menajere au reprezentat mai mult de jumătat
Afirmațiile potrivit cărora Parisul, capitala Franței, se pregătește să demoleze cea mai emblematică atracție turistică a sa au devenit virale în mediul online.Afirmații senzaționale potrivit cărora Turnul Eiffel va fi demolat în 2026 au circulat pe rețelele de socializare, în urma închiderii temporare a atracției.La începutul acestei luni, locuitorii au ieșit în stradă în peste 200 de ora
Sancțiunile și blocajul impus de SUA împotriva Venezuelei sub pretextul combaterii traficului de droguri reprezintă un act de agresiune bazat pe minciuni, dar și o amenințare directă la adresa păcii și suveranității Venezuelei, a declarat Jorge Rodríguez, președintele Congresului Național al țării, scrie romanian.cgtn.comAmenințarea, sancțiunile și blocajul impuse de SUA nu vizează un anumit g
În a doua jumătate a lunii octombrie vine momentul în care putem observa cel mai bine cea mai apropiată de noi galaxie spirală.Galaxia Andromeda, sau M31, este cea mai apropiată de Calea Lactee galaxie mare. Ea se află la o distanță de aproximativ 2,5 milioane de ani lumină de noi. Această galaxie spirală poate fi văzută pe cerul nopții în est după apusul soarelui, iar apoi în nord-vest, mai a
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe de inginerie și a faptului că nu a fost testat corespunzător, potrivit unui raport oficial, relatează BBC. Tragedia s-a petrecut în iunie 2023 și a dus la moartea tuturor celor cinci pasageri aflați la bord, inclusiv CEO-ul OceanGate, Stockt
16 octombrie marchează Ziua Mondială a Cerealelor. Cu acest prilej, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a publicat cel mai recent raport privind starea securității cerealiere și nutriției la nivel mondial, scrie romanian.cgtn.comDocumentul arată că, deși proporția persoanelor afectate de foamete este în scădere constantă, aproximativ 673 de milioane de oameni s
Modernizare în raionul Criuleni: CNAM sprijină renovarea unui oficiu al medicilor de familie # Noi.md
Oficiul Medicilor de Familie (OMF) din Boșcana, raionul Criuleni, a fost recent renovat în cadrul unui proiect de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale.Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), valoarea totală a lucrărilor a fost de 926 de mii de lei, din care 750 de mii de lei au fost asigurați de CNAM, iar 176 de mii de lei au provenit din
Astăzi, la Chișinău, inspectorii cu drept de control ai Agenției Naționale Transport Auto (ANTA) și-au consolidat competențele în cadrul unei sesiuni de instruire organizate în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP). Scopul instruirii a fost creșterea eficienței verificărilor în trafic și asigurarea siguranței atît a participanților la trafic, cît și a personalului de co
Primul caz de infectare locală cu febra chikungunya a fost identificat în statul american New York.Despre acest lucru a comunicat departamentul local de sănătate. O femeie de 60 de ani din orașul Hempstead, statul New York, a fost testată pozitiv la acest virus în septembrie. Ea a declarat, sub condiția anonimatului, că nu a călătorit nicăieri în ultima perioadă. {{840516}}Experții dezbat
Peste 200 de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina participă la expozițiile „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a), care au fost inaugurate la Moldexpo. Acesta este considerat cel mai important eveniment al anului pentru sectorul agroindustrial din Republica Moldova.După cum transmite Noi.md cu referire la MOLDPRES, expozițiile reunesc
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans peste 946 milioane de lei prestatorilor de servicii medicale pentru luna octombrie, asigurînd astfel continuitatea îngrijirii populației.Din această sumă, aproximativ 892 milioane de lei au fost virați instituțiilor publice, iar 54 milioane de lei prestatorilor privați. Plățile anticipate sînt efectuate conform Programulu
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne și Serviciul Național de Protecție din cadrul Ministerului de Interne al Ungariei au semnat la Budapesta un Protocol de cooperare care prevede extinderea colaborării bilaterale în domeniul prevenirii și combaterii corupției și criminalității organizate, transmite Noi.md.Potrivit acordului, cele două instituți
Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis joi un mesaj de felicitare Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la înființarea organizației, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a salutat contribuția FAO la asigurarea securității cerealiere mondiale, promovarea dezvoltării rurale, tranziția sistemului cerealier, precum și în îm
Camerele iPhone 18 vor avea o nouă funcție: tehnologia diafragmei variabile.Aceasta va permite modificarea automată a diafragmei obiectivului în funcție de iluminare, îmbunătățind calitatea fotografiilor în condiții de lumină slabă și sporind claritatea imaginilor realizate în timpul zilei. Însă această funcție va fi disponibilă doar pe modelele superioare - iPhone 18 Pro și 18 Pro Max. {{
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a anunțat încheierea perioadei de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor afectați de înghețurile tîrzii din primăvara anului 2025. Termenul-limită a fost 14 octombrie curent, transmite Noi.md. Potrivit ministerului, au fost depuse în total 690 de cereri, care vizează o suprafață afectată de peste 13 mii de hectar
Elevii din Comrat au aflat despre provocările și nevoile persoanelor cu deficiențe de vedere # Noi.md
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului a desfășurat două sesiuni de informare care au avut ca scop sensibilizarea tinerilor cu privire la dificultățile și provocările cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de vedere, transmite Noi.md.La cele două activități au participat circa 60 de tineri, elevi ai claselor a VIII-a și a X-a de la Liceul Teoretic „Nicolai Tretiacov” di
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola se va afla într-o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie.Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului european pentru relațiile cu R. Moldova, Victor Negrescu, pentru Radio Chișinău, transmite deschide.mdPotrivit eurodeputatului român, Roberta Metsola va fi prezentă la Chișinău, alături de o delegație a PE, de îndată ce nou
Astăzi a avut loc o competiție de Sambo organizată de Inspectoratul General de Carabinieri (IGC) al Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Spartachiadei IGC 2025. Evenimentul a reunit patru echipe care s-au confruntat într-un spectacol de forță, strategie și fair-play, transmite Noi.md.Pe saltea, carabinierii au demonstrat nu doar o excelentă pregătire fizică, ci și spirit de echipă și sol
Președinta Maia Sandu urmează să semneze în scurt timp decretul privind convocarea noului Parlament ales. Informația este confirmată pentru AGORA de serviciul de comunicare al instituției. {{842682}}Șefa statului, Maia Sandu, va semna decretul de convocare a noului Parlament în cel mai scurt timp, confirmă pentru AGORA serviciul de comunicare al președinției. Acest lucru s-ar putea întîmpl
Compania americană Impulse Space a anunțat că în viitorul apropiat va trimite pe Lună modulul său de aterizare. Acesta va fi transportat acolo cu ajutorul unui remorcher spațial special.Compania Impulse Space a anunțat dezvoltarea unui modul lunar robotizat de aterizare, care ar urma să fie trimis pe satelitul Pămîntului deja în 2028. Împreună cu remorcherul spațial, astfel de module vor putea
El este simbolul unei epoci, omul venerat de milioane și cel care a depășit de mult granițele fotbalului. Dar, în spatele zîmbetului modest și al manierei tăcute, se ascunde unul dintre cei mai meticuloși perfecționiști ai planetei.Iată zece fapte despre Lionel Messi care rareori ajung în interviuri — și tocmai de aceea merită spus că el nu este doar un sportiv, ci un om care trăiește altfel.
Locuitorii satului Moara de Piatră, raionul Drochia, beneficiază în prezent de condiții moderne și sigure de alimentare cu apă, grație implementării proiectului „Construcția rețelelor de apeduct”.Proiectul a fost implementat în perioada martie – august 2025 și a adus o schimbare esențială în viața oamenilor, care, timp de ani la rînd, s-au confruntat cu probleme cronice de aprovizionare cu apă
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat legalitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 deputați aleși. Decizia a fost anunțată joi, 16 octombrie, de președinta Curții, Domnica Manole, în cadrul unui briefing public. Magistrata a precizat că hotărârea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a unei a
Un nou parteneriat internațional în domeniul auditului, consultanței și serviciilor fiscale – Forvis Mazars – a fost lansat oficial în Republica Moldova. Evenimentul de inaugurare a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai mediului de afaceri, precum și conducerea regională și internațională a grupului, transmite Noi.md.Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a fost prezentă la lansare,
Un turist britanic a petrecut aproximativ două săptămîni în jungla thailandeză, hrănindu-se cu furnici și scoarță de copac.Lawrence Stallard Honor, în vîrstă de 19 ani, călătorea prin Thailanda și a decis să treacă în țara vecină Myanmar printr-un punctul de frontieră închis. Însă încercarea a eșuat, iar turistul s-a rătăcit în pădure.{{841768}}Mama lui Lawrence se temea că acesta ar putea
Conducerea partidului INIMA MOLDOVEI a discutat cu reprezentanții Ambasadei SUA în Moldova subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice.Președinta INIMA MOLDOVEI, fostul bașcan al ATO Gagauzia, Irina Vlah, i-a informat pe reprezentanții Ambasadei despre abuzurile la care a fost supus recent partidul, inclusiv excluderea ilegală a candidaților săi din lista electorală a Blocului
Cinci sportivi moldoveni au cucerit medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF.Potrivit Olympic Moldova, competiția s-a desfășurat în orașul Porec din Croația.{{842514}}Alte două medalii de bronz au fost adjudecate la nivel de cadeți, prin Gherman Arnaut (40 kg) și Maxim Munteanu (45 kg), transmite Unimedia.La Campionatul Mondial de la Porec au concurat 1 473 d
Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului, Ion Bulmaga, a venit cu un mуsaj de felicitare în contextul aniversării a 35 de ani de la fondarea instituției, notează Noi.md."Această frumoasă aniversare nu reprezintă doar o bornă temporală, ci și o recunoaștere a muncii neobosite, a dedicării și a profesionalismului de care ați dat dovadă de-a lungul anilor.Prin perseverență, integritate
Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, s-a retras din Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și a anunțat că își va continua activitatea în afara politicii.În cadrul unei întruniri desfășurate pe 16 octombrie 2025, acesta a propus-o pe viceprimara Olga Moraru pentru funcția de președintă a Organizației Teritoriale PDCM Hîncești. Candidatura a fost acceptată, iar Olga
Barourile Cahul și Bălți au anunțat convocarea adunărilor generale ordinare ale avocaților.Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Uniunii Avocaților din Republica Moldova, avocații din Baroul Cahul urmează să se întrunească în data de 24 octombrie, iar cei din Baroul Bălți – la 14 noiembrie.{{841147}}Unul dintre subiectele incluse pe ordinea de zi este alegerea unui membru în Comisia
Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) a organizat miercuri Congresul al VIII-lea, la care au participat delegații din întreaga țară, notează Noi.md.Congresul al VIII-lea al FSLC a reafirmat angajamentul Federației de a proteja drepturile și interesele profesionale ale lucrătorilor din domeniul culturii și de a promova un dialog social constructiv în sector.{{841043}}Delega
Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis recent o scrisoare personalului didactic și studenților de la Universitatea Agricolă din China, felicit îndu-i cu ocazia împlinirii a 120 de ani de la înființarea instituției, scrie romanian.cgtn.comÎn scrisoare, Xi și-a exprimat speranța ca profesorii să continue să promoveze tradițiile valoroase ale universității, să se dedice agriculturii și prosper
Un eveniment special va avea loc în perioada 17–19 octombrie în sectorul Botanica, aducînd atmosfera caldă a toamnei în inima capitalei.Potrivit Preturei sectorului Botanica, zilnic, pe bd. Dacia 26, între orele 09:00 și 20:00, vizitatorii sînt invitați să descopere produse autentice realizate de producători locali.Vizitatorii vor putea descoperi produse naturale și preparate culinare real
Începînd cu 17 octombrie, livrările de gaze naturale în regiunea transnistreană vor fi reluate complet, în volumele contractuale necesare pentru acoperirea necesarului tuturor categoriilor de consumatori.Despre acest lucru a anunțat președintele interimar al Consiliului de administrație al SA „Moldovagaz”, Vadim Ceban, care a menționat că acest lucru va permite reluarea furnizării apei calde ș
Promotorul britanic Frank Warren a reaprins interesul în divizia grea, adăugînd o nouă intrigă. Potrivit acestuia, Oleksandr Usyk urmează să decidă în scurt timp dacă își va apăra centura WBO sau o va lăsa vacantă pentru un nou campion.„Meciul dintre Parker și Wardley va avea loc în curînd, iar cîștigătorul va deveni campion interimar. Apoi, Usyk va trebui să decidă dacă își va îndeplini oblig
Podul Giurgiu-Ruse care asigură legătură între Bulgaria și România va fi închis traficului în 4 noiembrie, în urma unor reparații majore, a anunțat joi Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA) din România.După cum transmite Noi.md cu referire la Agerpres, căile de rulare pentru trecerea autoturismelor vor fi restricționate de la 9:00 A.M. la 9:00 P.M, iar cele pentru camioane grele de la 9:
Noul Parlament de la Chișinău, de legislatura a XII-a, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului Electoral Patriotic (BP), opt deputați ai Blocului Alternativa și cîte șase ai Partidul Nostru (PN) și Partidului Democrația Acasă (PPDA).Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate joi, 16 octombrie,
Primăria municipiului Chișinăului informează că, în legătură cu executarea unor lucrări planificate, S.A. „Apă-Canal Chișinău” va întrerupe furnizarea apei potabile pe anumite străzi din sectorul Ciocana, marți, 21 octombrie 2025, în intervalul orar: 09:00 – 20:00.Adrese afectate sînt: bd. Mircea cel Bătrân; str. Mihail Sadoveanu; str. Igor Vieru; str. Alecu Russo.Cetățenii sînt îndemnați
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea, Înalta Curte a validat mandatele deputaților aleși. O hotărîre care prevede acest lucru a fost aprobată de judecătorii Curții Constituționale.Astfel, șase formațiuni politice au trecut pragul electoral și au acces în legislativ. Este vorba despre Partidul Politic „Partidul
Republica Moldova a participat la Reuniunea comună a Grupurilor de lucru pentru gestionarea integrată și evaluarea resurselor de apă, organizată în cadrul Convenției pentru protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere și a lacurilor internaționale, la care sînt parte 57 de state.Evenimentul a oferit un cadru esențial pentru schimb de experiență și bune practici în gestionarea int
UE a prezentat o foaie de parcurs cu patru niveluri de protecție împotriva dronelor și a altor amenințări # Noi.md
Comisia Europeană a prezentat statelor membre un plan cuprinzător de consolidare a capacităților de apărare europene, care prevede, printre altele, combaterea dronelor și a altor amenințări din aer, mare și spațiu.Potrivit „Европейская правда”, foaia de parcurs în domeniul apărării stabilește obiective și etape clare pentru a depăși lacunele în capacități, pentru a accelera investițiile în apă
Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în perioada de 9 luni ale anului 2025, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 37717,4 mil. lei sau 77,8% din planul anual prevăzut.Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 20439,1 mil. lei sau 73,0% din prevederile anuale, în
Uniformă a Poliției de Frontieră, găsită într-o mașină închiriată: cazul a stîrnit discuții online # Noi.md
O uniformă a Poliției de Frontieră, găsită într-o mașină închiriată, a stîrnit discuții pe rețelele sociale după ce imaginile au fost făcute publice de un bărbat care administrează o companie de închirieri auto. {{842479}}La o zi distanță, autorul videoului a revenit cu o nouă înregistrare, în care a explicat contextul și a precizat că incidentul nu are nicio conotație penală.Potrivit
