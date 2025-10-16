Premierul propus de PAS și-a anulat deja o călătorie planificată și a vorbit despre averea sa: „Nu am avioane, iahturi, dar am suficiente mijloace să-mi asigur familia”

11:00

Două persoane, un bărbat de 65 de ani și o femeie de 52 de ani, din satul Glinjeni, raionul Fălești, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată și defectă, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, victimele au fost găsi...