Alexandru Munteanu: „Am finalizat evaluarea miniștrilor pentru noul Cabinet în proporție de 80%. Când țara te cheamă, nu poți să refuzi”
Moldpres, 16 octombrie 2025 22:50
Noul candidat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a vorbit deschis despre procesul de formare a viitorului cabinet și despre prioritățile pe care le va urmări în guvernare, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. El a spus că nu pl...
• • •
21:30
Maia Sandu, despre desemnarea lui Alexandru Munteanu: „Avem nevoie de un premier cu profil economic care să învioreze economia Republicii Moldova” # Moldpres
Candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova a fost examinată după anunțul lui Dorin Recean privind retragerea sa din funcție. După aceasta au avut loc consultări în interiorul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ia...
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat pe platforma Truth Social că a avut o convorbire telefonică „foarte productivă” cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin. Potrivit lui Trump, discuția s-a concentrat pe perspectivele de pace în Orient...
Pentru vineri, 17 octombrie, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează vreme fără precipitații și temperaturi mai generoase, transmite MOLDPRES.Conform meteorologilor, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu direcții p...
Agenția Servicii Publice (ASP) lansează, începând cu data de 3 noiembrie, noul Sistem informațional „Acte de stare civilă”, comunică MOLDPRES.Conform sursei citate, noul sistem va permite extinderea serviciilor online, reducerea timpului de proces...
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Parlamentul European este pregătit să continue colaborarea cu legislativul de la Chișinău" # Moldpres
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare din septembrie 2025 și a salutat validarea oficială a rezultatelor de către Curtea Constituțională.„Parlamentul European este pregătit s...
Președinta CC Domnica Manole: „Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 sunt legale, mandatele deputaților sunt confirmate” # Moldpres
Curtea Constituțională a emis o adresă Parlamentului prin care îi cere să consolideze competențele autorităților în domeniul serviciilor de partajare a materialelor video. Anumțul a foat făcut de președinta CC, Domnica Manole, în cadrul unui briefing,&...
Cristina Gherasimov, la Bruxelles: „Moldovenii au ales o țară care să fie parte a Uniunii Europene” # Moldpres
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a participat, joi, la evenimentul „Starea Europei 2025”, organizat la Bruxelles de Fundația Jacques Delors Friends of Europe. Dezbaterea a reunit lideri și oficiali europeni, printre care: președintele ...
AIPA a recepționat circa 700 de cereri din partea fermierilor a căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvară # Moldpres
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a recepționat 690 de cereri pentru acordarea sprijinului financiar destinat fermierilor afectați de înghețurile târzii din primăvara anului 2025, informează MOLDPRES.Potrivit AIPA, cererile depus...
Igor Grosu după validarea alegerilor: „Acest pas înseamnă începutul unei noi etape importante” # Moldpres
După validarea alegerilor parlamentare de către Curtea Constituțională, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a mulțumit deputaților din legislatura a XI-a pentru activitatea depusă și a anunțat că începe o nouă etapă importantă, comunică MOLDPRES.&bd...
Moldovagaz anunță reluarea livrărilor de gaze către regiunea transnistreană din 17 octombrie # Moldpres
Din 17 octombrie livrările, de gaze naturale către regiunea transnistreană vor fi reluate în cantități contractate suficiente pentru a satisface necesitățile tuturor categoriilor de consumatori. Anunțul a fost fătut de către directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, tra...
Un nou parteneriat internațional în domeniul serviciilor profesionale de audit, taxe și consultanță, lansat în R. Moldova # Moldpres
La Chișinău a fost lansat un nou parteneriat internațional în domeniul serviciilor profesionale de audit, taxe și consultanță – Forvis Mazars. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, ai comunității de afaceri, precum și conducerea...
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare și a validat mandatele de deputat # Moldpres
Curtea Constituțională (CC) a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și mandatele celor 101 deputați aleși în noul Legislativ, comunică MOLDPRES.După mai mult de trei ore de deliberări, președinta Curții Constituționale, Domnica Manol...
Dialog la nivel înalt la Washington. Anca Dragu: „FMI rămâne un partener de încredere al Republicii Moldova” # Moldpres
Perspectivele economice globale și regionale, reziliența economiei Republicii Moldova și rolul BNM în consolidarea stabilității financiare și în avansarea reformelor structurale în linie cu parcursul european al țării au fost analizate în cadrul &i...
Comisia Europeană a salutat aderarea oficială a 40 de bănci din Republica Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la schemele Zonei Unice de Plăți în Euro (SEPA) – un pas considerat istoric pentru integrarea economică a acestor state cu Uniunea Europe...
Filmul „Kontinental ’25” de Radu Jude deschide Zilele Filmului Românesc în Republica Moldova # Moldpres
Filmul „Kontinental ’25”, semnat de regizorul Radu Jude, va fi proiectat la Gala de deschidere a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) în Republica Moldova. Pelicula, distinsă cu „Ursul de Argint” pentru cel mai bun scenariu la Festivalul Inte...
Ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova vor colabora direct cu polițiștii din Ungaria printr-un canal de comunicare specializat, instituit în baza unui nou protocol de cooperare semnat la ...
Expozițiile „Moldagrotech” și „Farmer”, inaugurate la Moldexpo. Peste 200 de companii își prezintă ofertele # Moldpres
Peste 200 de companii din Republica Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina participă la expozițiile „Moldagrotech” (ediția a 46-a) și „Farmer” (ediția a 28-a), care au fost inaugurate la Moldexpo. Acesta este considerat ...
Guvernul lui Sebastien Lecornu a supraviețuit. Deputații francezi au respins cele două moțiuni de cenzură # Moldpres
Adunarea Națională a Franței a respins joi două moțiuni de cenzură depuse de stânga radicală și de extrema dreaptă împotriva guvernului premierului Sebastien Lecornu, nereușind să obțină cele 289 de voturi necesare, relatează AFP și dpa, citate de AGERP...
BERD acordă o finanțare de 40 milioane de euro pentru implementarea soluțiilor de eficiență energetică în gospodăriile casnice # Moldpres
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a lansat programul de finanțare verde rezidențială în Republica Moldova, cu o valoare de 40 de milioane de euro, care își propune să ajute familiile să-și modernizeze locuințele, să reducă facturil...
CA: Postul public „TV-Găgăuzia”, sancționat pentru partizanat politic și conținut discriminatoriu în campania electorală # Moldpres
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat postul public regional „TV-Găgăuzia” pentru abateri grave comise în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025. Potrivit raportului de monitorizare aprobat de CA, televiziunea pu...
Zilele Filmului Românesc, ajunse la cea de-a XXI-a ediție, aduc în Republica Moldova cele mai noi și titrate filme ale regizorilor din România și Republica Moldova. Organizarea evenimentului din acest an a implicat un efort deosebit, organizatorii constat&aci...
Magistrații Curții Constituționale s-au retras în deliberări pentru a decide asupra validării alegerilor parlamentare # Moldpres
Magistrații Curții Constituționale (CC) s-au retras în deliberări pentru a decide asupra validării alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Înalta Curte a examinat astăzi sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor ...
GALERIE FOTO // Magistrații Curții Constituționale examinează sesizarea CEC cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # Moldpres
Magistrații Curții Constituționale examinează sesizarea CEC cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. După pronunțarea hotărârii, președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va susține un briefing de presă...
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # Moldpres
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relateaz...
Anca Dragu, la Washington: „Astăzi putem spune că Moldova nu mai este o țară la marginea Europei, ci un stat care inspiră prin maturitate democratică” # Moldpres
Republica Moldova traversează un moment de transformare istorică, fiind un exemplu de curaj și reziliență democratică, iar recentele alegeri parlamentare demonstrează că drumul european al Republicii Moldova este ireversibil. Declarații în acest sens au fost făcut...
Dorin Recean le-a mulțumit comunicatorilor săi pentru competență. „Comunicarea nu este doar despre mesaje. Este despre încredere” # Moldpres
Premierul Dorin Recean le-a adus mulțumiri publice membrilor echipei sale de comunicare, subliniind rolul esențial pe care aceștia l-au avut în asigurarea unei legături transparente și oneste între Guvern și cetățeni. Într-o postare pe Facebook, Recean a...
Irlanda va inaugura o ambasadă la Chișinău până la sfârșitul acestui an. Deschiderea acestei reprezentanțe diplomatice va consolida prezența diplomatică și va facilita dialogul politic, economic și cultural între cele două țări, a declarat vice...
Republica Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Moldpres
Republica Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA), transmite MOLDPRES.Potrivit Minsiterului Educa...
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti pentru război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de Politico, transmite Hotnews.ro.„Până în 2030, Europa are nevoie de o poz...
Moldovenii care muncesc legal în Slovacia vor beneficia de pensii și alte prestații sociale. Perioada de activitate în cele două țări va putea fi cumulată # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. În acest sens, la Bratislava a fost ratificat Aranjamentul administrativ pentru aplicarea Acordului î...
Două persoane din Fălești au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu fumul de la o sobă defectă # Moldpres
Două persoane, un bărbat de 65 de ani și o femeie de 52 de ani, din satul Glinjeni, raionul Fălești, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată și defectă, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, victimele au fost găsi...
VIDEO // O rețea de cazinouri operaționale pe internet, destructurată de organele de forță. Veniturile ilegale ajung la 25 de milioane de lei # Moldpres
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei, a fost destructurată de organele de forță. Pe acest caz, trei bărbați sunt cercetați penal pentru organizarea jocurilor de noroc ilegale și spălare de bani, informează MOLDPRES....
O nouă condamnare în dosarul escrocheriilor prin schema „rude implicate în accident”. Un tânăr din Cimișlia va sta șapte ani după gratii # Moldpres
Un tânăr de 21 de ani din Cimișlia a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „rude implicate în accident”. El va plăti și o amendă în valoare de 450.000 de lei, comunică MOLDPRES.Potrivit Procu...
Volodimir Zelenski a condamnat un nou val de atacuri rusești: „Putin este surd la tot ce spune lumea, așa că singurul limbaj pe care îl poate înțelege încă este limbajul presiunii” # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat un nou val masiv de atacuri lansate de Rusia în noaptea precedentă, asupra poporului ucrainean, asupra sectorului energetic și asupra infrastructurii civile. Potrivit liderului ucrainean, forțele ruse au folosit pes...
Un bărbat din Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că și-a atacat prietenul cu un topor # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor, în urma unui conflict la beție, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, inci...
Premierul Dorin Recean a declarat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru, este „o persoană integră”. Recean a criticat modul în care au fost lansate ieri informații și într...
Fostul Președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, decorat cu „Ordinul Republicii” # Moldpres
Fostul Președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a fost decorat cu „Ordinul Republicii”. Cu aceeași distincție s-au ales și deputatul Oazu Nantoi și ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Decretul, semnat de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ...
Peste 63,9% dintre adulți din Republica Moldova sunt supraponderali, iar 22,7% sunt obezi. Datele au fost făcute publice de Ministerul Sănătății, în contextul marcării Zilei Mondiale a Alimentației, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, în anul curent...
Aproape toată Ucraina s-a confruntat miercuri seara cu întreruperi de curent electric din cauza pagubelor provocate infrastructurilor electrice de loviturile ruse, a anunțat operatorul de rețea Ukrenergo, transmite AFP.„Din cauza situației complexe în si...
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu trei bani și costă 19 lei și 66 de bani. Cotația dolarului scade cu opt bani și ajung...
Eforturile Republicii Moldova de a consolida stabilitatea macroeconomică, discutate cu cu reprezentanții Departamentului Trezoreriei SUA # Moldpres
Eforturile Republicii Moldova de a consolida stabilitatea macroeconomică, guvernanța și transparența sectorului financiar, în contextul reformelor structurale aflate în derulare și al parcursului european al țării, au fost analizate de delegația Băncii Națio...
Deputați ai Parlamentului de legislatura a XII-a, semnatari ai Declarației de Independență a Republicii Moldova, Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică au fost distinși cu „Ordinul Republicii”. Decretul, semnat de președinta Maia Sandu, a fost publicat în...
DOC // SFS a blocat fonduri care s-ar afla sub controlul indirect al unei persoane suspuse măsurilor restrictive # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, supus măsurilor restrictive, conform deciziei Consiliului Interinstituțional de Supervizare. Decizia în acest sens a fost publi...
Magistrații Curții Constituționale se întrunesc astăzi, la ora 10:00, pentru a examina sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși, comuni...
Exporturile de mărfuri, în creștere în luna august. Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești # Moldpres
Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2025 au avut o valoare de 332,6 milioane dolari SUA, cu 4,2% mai puțin în raport cu luna iulie 2025 și cu 22% mai mult comparativ cu luna august 2024. Uniunea Europeană rămâne principala destinație ...
Planificarea achizițiilor publice, aliniată la standardele europene. Decizia aprobată de Guvern # Moldpres
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un nou cadru legal pentru planificarea achizițiilor publice, care va înlocui prevederile existente și va alinia procesul la legislația europeană și la realitățile actuale, informează MOLDPRES.Ministra Finanțelor, Victori...
Vreme fără precipitații și înghețuri în unele regiuni, anunțate de meteorologi pentru joi # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru joi, 16 octombrie, vreme fără precipitații și înghețuri în orele nocturne și ale dimineții, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), mâine cerul va fi variabil, fără precipitații. V...
