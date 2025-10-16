Bruxelles-ul vrea ca „zidul anti-drone” să fie operaţional în 2027

20:30

Maia Sandu l-a sunat pe Alexandru Munteanu pentru a-i propune funcția de premier, a declarat șefa statului în studioul RLIVE TV. Președinta a relatat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” că a discutat subiectul cu unii colegi din PAS, după ce Dorin Recean a refuzat funcția. Într-un final, s-a decis că e nevoie de un […] Articolul VIDEO Sandu l-a sunat pe Munteanu, ca să-i propună funcția de premier: După mai multe discuții, a dat acordul apare prima dată în Realitatea.md.