Sprijin emoțional pentru tineri: ședințe gratuite de consiliere la Centrul Municipal de Tineret

În sectorul Botanica din Chișinău, găsim un scuar amenajat în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl. Acesta se află lângă parcul Valea Trandafirilor, iar în perioada comunistă, zona era cunoscută ca „Parcul orășenesc de cultură și odihnă Lenin". Dintr-o zonă abandonată și periculoasă, scuarul, în prezent, a ajuns un loc plăcut pentru odihnă și un […]