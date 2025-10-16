Președinta l-a convins pe Alexandru Munteanu să accepte funcția de premier: „L-am sunat, împărtășește valorile noastre”
TV8, 16 octombrie 2025 21:00
Președinta l-a convins pe Alexandru Munteanu să accepte funcția de premier: „L-am sunat, împărtășește valorile noastre”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 10 minute
21:30
21:30
Acum 30 minute
21:10
Acum o oră
21:00
20:40
Acum 2 ore
20:30
19:40
Acum 4 ore
18:10
17:40
Acum 6 ore
17:10
16:50
16:20
16:10
15:50
Acum 8 ore
14:50
14:00
Acum 12 ore
13:30
13:30
13:00
13:00
12:30
12:30
11:40
11:30
11:00
10:40
10:30
10:00
09:10
Acum 24 ore
08:20
07:40
07:10
15 octombrie 2025
22:40
22:20
22:10
21:40
Ieri
21:20
21:10
20:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.