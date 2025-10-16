Problema transportului spre Leova rămâne nerezolvată. Ce spun autoritățile?
TVR Moldova, 16 octombrie 2025 19:40
După aproximativ un an de la declanşarea problemei privind transportul direct din Chişinău către oraşul Leova, autorităţile nu au încă soluţii pentru pasageri. La finalul anului 2024, cursele care aveau inclusă staționarea în orașul Leova au fost modificate, iar cei care vor să ajungă aici în prima parte a zilei sunt nevoiţi să cumpere un bilet până la Cantemir sau chiar până la Cahul şi să achite cu cel puţin 20 de lei mai mult. Transportatorii dau vina pe o lege nouă aplicată de ANTA, instituţie pe care o acuză de favorizarea unui anumit agent economic.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 30 minute
19:40
După aproximativ un an de la declanşarea problemei privind transportul direct din Chişinău către oraşul Leova, autorităţile nu au încă soluţii pentru pasageri. La finalul anului 2024, cursele care aveau inclusă staționarea în orașul Leova au fost modificate, iar cei care vor să ajungă aici în prima parte a zilei sunt nevoiţi să cumpere un bilet până la Cantemir sau chiar până la Cahul şi să achite cu cel puţin 20 de lei mai mult. Transportatorii dau vina pe o lege nouă aplicată de ANTA, instituţie pe care o acuză de favorizarea unui anumit agent economic.
Acum o oră
19:10
Republica Moldova face un pas important spre locuințe mai verzi și eficiente energetic. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a lansat, la Chișinău, un nou program de finanțare, în valoare de 40 de milioane de euro, destinat modernizării caselor și reducerii consumului de energie. Programul este susținut de Uniunea Europeană și Norvegia.
Acum 2 ore
18:40
La Curtea Constituțională, Costiuc le-a propus altor deputați un masterclass de promovare pe rețele # TVR Moldova
Schimburi de replici şi acuzaţii la ședința Curții Constituționale. Reprezentanții Blocului electoral "Patriotic" au denunțat subminarea democrației și au cerut nevalidarea scrutinului, în timp ce Partidul Acțiune și Solidaritate a solicitat recunoaşterea mandatelor. Iar liderul Partidului Democrația Acasă s-a lăudat cu succesul campaniei sale pe online şi a spus că e pregătit să le ofere şi altor deputaţi un masterclass de promovare pe online.
18:20
Cum vor fi repartizate fotoliile deputaților în parlament, după recunoașterea alegerilor de CC # TVR Moldova
Curtea Constituțională a confirmat, joi, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate la data de 28 septembrie. De asemenea, Înalta Curte a validat mandatele deputaților aleși. O hotărâre care prevede acest lucru a fost aprobată de judecătorii Curții Constituționale.
18:10
Ziua Mondială a Alimentației: Galina Tomaș vorbește despre pașii spre un stil de viață echilibrat # TVR Moldova
Într-o lume în care nutriția corectă devine tot mai importantă pentru sănătate, Galina Tomaș, nutriționistă și fondatoare a Centrului Online de Nutriție și Sport, ne-a vorbit despre necesitatea unui echilibru alimentar și despre pașii concreți spre un stil de viață mai conștient.
Acum 4 ore
17:40
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță mai multe restricții temporare în prestarea serviciilor de stare civilă, în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie 2025, ca urmare a implementării noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, care va fi lansat oficial pe 3 noiembrie 2025.
17:10
CUM SĂ EVITĂM PIRAMIDELE FINANCIARE Toate piramidele financiare ajung să eșueze, nu există nicio excepție, a declarat Stas Madan, directorul Programului „Mediu de afaceri și IMM” din cadrul Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”
17:00
Detaliu necunoscut în cazul omorului de la Fălești: Un alt tânăr a fost condamnat la 22 de ani # TVR Moldova
Gherman Nicu, cea de-a doua persoană implicată în omorul lui Sergiu Oală, 19 ani, din Fălești, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor cu premeditare săvârșit de două sau mai multe persoane. Decizia a fost pronunțată pe 16 octombrie 2025 de Judecătoria Bălți. Instanța a aplicat o amendă de 50.000 de lei, care urmează a fi achitată separat. Faptașii au ascuns cadavrul lui Sergiu Oală într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Călinești, Fălești, și a fost găsit peste o lună jumătate de la crimă.
16:50
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele parlamentarelor și a validat mandatele deputaților # TVR Moldova
Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 de deputați. Hotărârea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.
16:40
Detaliu necunoscut în cazul omorului de la Fălești: Un alt tânăr condamnat la 22 de ani # TVR Moldova
Gherman Nicu, cea de-a doua persoană implicată în omorul lui Sergiu Oală, 19 ani, din Fălești, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare pentru omor cu premeditare săvârșit de două sau mai multe persoane. Decizia a fost pronunțată pe 16 octombrie 2025 de Judecătoria Bălți. Instanța a aplicat o amendă de 50.000 de lei, care urmează a fi achitată separat. Faptașii au ascuns cadavrul lui Sergiu Oală într-o fâșie forestieră din extravilanul satului Călinești, Fălești, și a fost găsit peste o lună jumătate de la crimă.
16:10
Între 16 și 19 octombrie, Chișinăul găzduiește cea de-a XI-a ediție a Zilelor Filmului Românesc, un eveniment care aduce în prim-plan cele mai apreciate producții recente, proiecții speciale și întâlniri cu cineaști de marcă. Despre selecția filmelor, temele dominante și importanța cinematografiei românești în peisajul cultural local ne vorbește criticul de film, Ionuț Mareș.
Acum 6 ore
15:50
În ziua scrutinului parlamentar, infrastructura Comisiei Electorale Centrale (CEC) a fost supusă uneia dintre cele mai ample campanii cibernetice înregistrate până în prezent în Republica Moldova - aproape 1 miliard de atacuri pe parcursul zilei de 28 septembrie, a afirmat președinta instituției, Angelica Caraman, la prezentarea raportului privind alegerile parlamentare în cadrul ședinței Curții Constituționale.
15:30
Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova” # TVR Moldova
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acasă după o perioadă petrecută în Uniunea Europeană. Acolo a învățat ce înseamnă profesionalismul, respectul pentru muncă și calitatea — valori pe care astăzi le aplică în propria afacere din Moldova.
15:10
Ploile puternice din ultimele săptămâni scot la iveală probleme mai vechi ale satelor Republicii Moldova - drumuri degradate şi lipsa unei infrastructuri. În satul Racovăţ din raionul Soroca, oamenii se plâng că în urma lucrărilor la apeduct şi a vremii rele nu pot ieşi din case, deoarece toate drumurile s-au umplut de noroi. Autorităţile publice locale le cer oamenilor puţină răbdare şi le promit că la finalul anului vor încheia o primă etapă a lucrărilor din cadrul unui proiect european.
14:10
„Probe suficiente” pentru condamnarea lui Al. Cotorobai, învinuit de moartea unui copil de 10 luni # TVR Moldova
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului condamnat la detenţie pe viaţă pentru omorul unei tinere însărcinate, a ajuns din nou în faţa instanţei. Acesta este învinuit că a luat viaţa unui bebeluş de 10 luni şi că a violat mama copilului. Printre ultimii martori audiaţi a fost şi bunica micuţului.
Acum 8 ore
13:50
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a dezmințit într-un comunicat informațiile apărute în mediul online potrivit cărora patru persoane ar fi decedat și aproximativ 60 ar fi fost intoxicate cu salmonella după o masă de pomenire în satul Ciocâlteni, raionul Orhei. Potrivit ANSP, aceste date nu corespund realității și nu sunt susținute de rezultatele anchetei epidemiologice.
12:30
Curtea Supremă de Justiție a respins, pe 16 octombrie, cererea partidului lui Vasile Costiuc, „Democrația Acasă”, cu privire la lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru performanțele obținute la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu noiembrie 2026. Această decizie urmează unei alte decizii a Înaltei Curți luată pe 13 octombrie, care prevede lipsirea formațiunii de alocațiile bugetare pentru o perioadă de 12 luni, începând cu noiembrie 2025.
12:10
Moldovenii care muncesc legal în Slovacia ar putea beneficia de prestații sociale și pensii # TVR Moldova
Cetățenii R. Moldova care muncesc legal în Slovacia ar putea beneficia de prestații sociale și pensii. La Bratislava au avut loc negocieri pe marginea proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale.
Acum 12 ore
11:40
UE pregăteşte o lege a reparaţiilor de război din fondurile activelor rusești locate de sancțiuni # TVR Moldova
Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis, care speră să convingă partenerii din cadrul G7 să facă acest lucru.
11:00
„Tentativă de eschivare” / Serviciul Fiscal a blocat activele unei firme afiliate lui Andronachi # TVR Moldova
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, vizat de măsuri restrictive internaționale. Hotărârea a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.
10:50
Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate # TVR Moldova
Două persoane au ajuns la spital în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon, produsă în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești.
10:40
Tauber reclamă persecuție după ce procurorii au solicitat o pedeapsă mai aspră pentru ea # TVR Moldova
Marina Tauber a reacționat la decizia Procuraturii Anticorupție de a contesta decizia primei instanțe care prevede șapte ani și jumătate de închisoare. Fosta deputată acuză guvernarea PAS că nu dorește altceva decât să o persecute pe ea și pe liderul său, Ilan Șor, ambii fugiți la Moscova. Procuratura Anticorupție și-a explicat demersul prin faptul că nu reflectă gravitatea faptelor, nu asigură corectarea eficientă a inculpatei și nu descurajează comiterea unor infracțiuni similare.
10:30
Un tânăr a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocheria „ruda implicată în accident” # TVR Moldova
Procuratura Generală informează că un tânăr din Cimișlia în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”.
09:40
Percheziții în Chișinău.Trei bărbați, reținuți pentru jocuri de noroc ilegale și spălare de bani # TVR Moldova
Oamenii legii anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei.
08:20
Europa pierde teren. În ciuda excelenţei academice şi a ecosistemelor de start-up-uri vibrante, continentul nu transformă inovaţia în putere economică globală. Industria tehnologică europeană scade în faţa SUA şi Chinei, investiţiile în sectoare strategice se diminuează constant, iar IMM-urile şi start-up-urile se lovesc de birocraţie şi de finanţări fragmentate.
Acum 24 ore
21:10
Iar la tenis de câmp, Radu Albot s-a calificat în optimile de finală ale turneului de categoria challenger desfășurat în orașul grecesc Hersonissos. În prima rundă de pe tabloul principal, tenismenul din Republica Moldova l-a eliminat pe un reprezentant al gazdelor, posesor de wild card.
20:50
Naționala masculină a Republicii Moldova a intrat în optimile de finală ale Campionatului European de Tenis de Masă. Tricolorii au reușit calificarea în play-off, după o victorie categorică în fața Austriei, scor 3 la 0 la general. Cu această ocazie, echipa țării și-a asigurat, în premieră, participarea la Cupa Mondială.
20:40
Cehia va oferi peste un milion de euro pentru implementarea reformei Restart în R. Moldova # TVR Moldova
Cehia va oferi peste 1 milion de euro pentru implementarea reformei Restart în R. Moldova. Memorandumul a fost semnat astăzi de ministrul Muncii de la Chişinău, Alexei Buzu, viceprim-ministrul Cehiei, Marian Jurečka, și reprezentanţii Agenției cehe pentru Dezvoltare. Proiectul are drept scop consolidarea sistemului de asistență socială prin instruirea lucrătorilor sociali, dotarea cu echipamente IT și acordarea sprijinului managerial.
20:10
Cultura Republicii Moldova și problemele „cele mari” ale bibliotecarilor, muzeografilor şi actorilor # TVR Moldova
Condiţiile precare la locurile de muncă şi salariile mici duc la lipsa tinerilor specialişti în domeniul culturii din Republica Moldova. Este una dintre concluziile celei de-a opta ediţii a Congresului Federaţiei Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură. Cele mai mari probleme sunt la biblioteci, muzee şi teatre. Astfel de întâlniri se organizează o dată la cinci ani, iar astăzi sindicaliştii şi-au stabilit şi strategiile de acţiune până la viitorul congres.
Ieri
19:40
Primăria Chișinău nu știe la care buget să lucreze: la cel pentru 2025 sau la cel pentru 2026? # TVR Moldova
Municipiul Chișinău a intrat în ultimele trei luni ale anului fără un buget aprobat pentru 2025. Proiectul documentului a fost din nou exclus, astăzi, de pe ordinea de zi a Consiliului Municipal, după mai multe încercări eșuate și dispute între consilieri. Fracțiunile PAS și PSRM spun că anul este deja pierdut și că autoritățile locale ar trebui să se concentreze pe elaborarea bugetului pentru 2026. În timp ce opoziția acuză primăria de lipsă de transparență, edilul Ion Ceban afirmă că toate proiectele planificate pentru acest an au fost deja realizate din bugetul provizoriu.
19:10
Transnistria a rămas fără gaze. Cum se încălzesc elevii școlilor cu predare în limba română? # TVR Moldova
În instituţiile de învăţământ din stânga Nistrului, lecţiile vor fi mai scurte cu 15 minute şi vor avea o durată de 30 de minute. Anunţul a fost făcut astăzi de administraţia separatistă de la Tiraspol. Se întâmplă în contextul în care şcolile şi grădiniţele nu sunt conectate la agentul termic din cauza crizei energetice din regiune. Unii profesori ne-au spus că nu știu când va fi conectată căldura. Între timp, autorităţile constituţionale de la Chişinău spun că vor sprijini în măsura posibilităţilor şcolile din regiunea transnistreană.
18:40
Călătorii mai scumpe cu autobuzul cu 40%, pentru dezvoltarea transportului public, spune Bolea # TVR Moldova
Din 1 martie 2026, călătoriile raionale şi inter-raionale cu autobuzul sau microbuzul s-ar putea scumpi chiar şi cu 40 la sută. Guvernul a adoptat astăzi o nouă metodologie de calculare a tarifelor, care stabileşte ca ajustările să fie făcute în baza costurilor reale pe care le suportă agenţii economici, cum ar fi preţul combustibilului. Biletele se vor scumpi şi în funcţie de tipul de transport, confort sau speciful geografic al rutelor. Astfel, pentru bilete mai scumpe, operatorii vor trebui să investească în vehicule.
17:50
Ancheta Rise Moldova și cele 4 dezmințiri ale lui Munteanu, candidat PAS la funcția de premier # TVR Moldova
Candidatul propus de PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, reacționează la investigația realizată de Rise Moldova despre afacerile sale în paradisele fiscale, precizând că, în prezent, nicio companie de-a sa nu este înregistrată în Insulele Virgine Britanice. El respinge orice asociere a sa cu Fabrica Natura Bravo în anul 2016, perioadă în care această întreprindere a fost implicată în afacerea Bahamas.
17:10
În noaptea de 26 spre 27 octombrie, Republica Moldova trece la ora de iarnă. Deși pare o schimbare minoră, ea poate afecta somnul și starea generală. Endocrinologul Luminița Suveică ne spune că de pe acum putem să ne trezim cu 15 minute mai târziu, astfel, mai ușor să ne adaptăm la ora de iarnă.
16:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a numit pe Serhii Lysak, actualul guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, în funcția de șef al noii Administrații Militare din Odesa, potrivit unui decret publicat pe 15 octombrie pe site-ul oficial al președinției.
16:40
Expert imobiliar: Piața imobiliară, în stagnare. Preț record de 1.720 de euro pe metru pătrat # TVR Moldova
Creșterea fulminantă a prețurilor la apartamente a speriat cumpărătorii. Numărul tranzacțiilor a scăzut considerabil, cu până la 70 la sută. Oamenii nu-și mai permit să cumpere apartamente. Dacă anterior proprietarii puneau orice preț voiau, acum nu mai este la fel. Cumpărătorii sunt mai reticenți, aleg mult mai minuțios, susține expertul imobiliar Victor Cernomorcenc.
16:20
Miniștrii apărării din țările NATO s-au reunit azi la Bruxelles, sub conducerea secretarului general Mark Rutte, pentru a discuta prioritățile de securitate ale alianței. Summit-ul are loc pe fondul îngrijorărilor crescânde provocate de incursiunile Rusiei în spațiul aerian european, reducerii sprijinului militar pentru Ucraina și a pregătirii generale a NATO pentru amenințări hibride și atacuri cu drone.
15:50
Sunt semne clare că vine sezonul rece, iar magazinele sunt tot mai căutate pentru schimbarea vestimentaţiei adecvate. Căciuli, mănuşi, paltoane și alte articole de iarnă sunt pe lista celor dispuși să cheltuiască pentru confortul termic.
15:30
Cine este bărbatul acuzat de dublu omor la Grătiești, trimis în judecată după 23 de ani? # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău a anunța trimiterea în judecată a unui dosar complex al unui bărbat de 52 de ani, originar din raionul Ungheni, acuzat de dublu omor din interes material, precum și a altor infracțiuni comise în perioada 1999–2025. Potrivit NewsMaker, bărbatul trimis în judecată este Apostol Eduard, care, pe 25 mai 2002, împreună cu Gheorghe și Tudor Ganea, l-a ucis pe fostul co-fondatorul Ocean Fish, Gheorghe Botnari, și pe soția acestuia. În incident, Tudor Ganea a fost împușcat mortal.
15:20
La Colonița și Cahul, doi muncitori au fost electrocutați în urma unor lucrări neautorizate # TVR Moldova
Doi oameni au murit electrocutați în timpul unor lucrări neautorizate la rețelele electrice. Primul caz a avut loc în localitatea Colonița, municipiul Chișinău, în timp ce o betonieră a staționat ilegal sub conductorii unei linii electrice de 10 kV.
15:20
Chișinăul devine gazda primei ediții a Festivalului Internațional „United Shakespeare” # TVR Moldova
Chișinăul găzduiește, timp de șase zile, prima ediţie a Festivalului Internațional "United Shakespeare". Manifestarea a debutat ieri, la Teatrul Fără Nume, cu premiera piesei "Visul unei nopți de vară", în regia lui Mihai Țărnă. Evenimentul aduce laolaltă artiști, regizori și experți din toată Europa, cu un program variat de spectacole și workshopuri.
15:00
Miniștrii, la ultima ședință de Guvern: Cine aspiră la un alt mandat în Guvernul Munteanu? # TVR Moldova
Executivul s-a întrunit astăzi în ultima şedinţă condusă de premierul Dorin Recean. Unii miniștri au afirmat că sunt pe deplin mulțumiți de activitatea lor, în timp ce alții recunosc că nu au reușit să-și ducă toate planurile la bun sfârșit.
14:50
La Colonița și Cahul, doi muncitori au fost electrocutați mortal în urma unor lucrări neautorizate # TVR Moldova
Doi oameni au murit electrocutați în timpul unor lucrări neautorizate la rețelele electrice. Primul caz a avut loc în localitatea Colonița, municipiul Chișinău, în timp ce o betonieră a staționat ilegal sub conductorii unei linii electrice de 10 kV.
14:40
Jurnalistul TVR Moldova, Alexandru Leahu, a decis să-l provoace pe Marin Robu să joace tenis de masă. Pentru el, nu va fi prima dată, deoarece practică acest sport din pasiune, Totodată, vom afla cum a fost participarea lui la campionatul mondial de haltere.
14:30
Atacurile informaționale ale Federației Ruse împotriva Republicii Moldova din ultima perioadă a evoluat dintr-o succesiune de incidente într-un ecosistem coerent, coordonat și industrializat. Constatarea se regăsește într-un raport realizat de Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării. Acesta mai arată că efortul Moscovei de subminare a democrației din Moldova a depășit pragul istoric, transmite IPN.
13:40
Cetățenii moldoveni care muncesc în Ucraina vor beneficia de pensii și prestații sociale # TVR Moldova
Cetățenii Republicii Moldova care au lucrat în Ucraina, precum și cetățenii ucraineni care au muncit în R. Moldova, vor putea beneficia de drepturi sociale garantate, inclusiv pensii și alte prestații, pentru perioadele de muncă realizate în ambele state. Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea negocierilor în acest sens.
13:40
Procurorii solicită Curții de Apel rejudecarea cauzei Marinei Tauber și majorarea pedepsei la 13 ani # TVR Moldova
Procuratura Anticorupție informează că a contestat la Curtea de Apel Centru sentința Judecătoriei Chișinău în dosarul Marinei Tauber și al Partidului „ȘOR”. Procurorii consideră nejustificată încetarea procesului penal pentru amestec în justiție și apreciază că pedeapsa aplicată pentru celelalte patru capete de acuzare este prea blândă.
13:00
Roman Roșca: Transnistria a rămas de azi fără gaze și nu se știe când va primi bani de la ruși # TVR Moldova
Regiunea transnistreană a rămas de azi, 15 octombrie, fără gaze și nu există nicio certitudine că va fi asigurată în zilele viitoare. Situația dificilă este determinată de incapacitatea Rusiei de a efectua plățile pentru transportul combustibilului în stânga Nistrului din cauza sancțiunilor internaționale pentru războiul împotriva Ucrainei, a spus vicepremierul pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Roman Roșca.
12:00
Averea fostului șef al Căii Ferate, Iurii Topala, rămâne necontrolată: Cum motivează ANI? # TVR Moldova
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să nu inițieze controlul averii și al intereselor personale în privința lui Iurii Topala, fost director general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” după ce s-a constatat că termenul legal pentru verificare a expirat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.