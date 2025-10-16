Fratele lui Gheorghe Cotorobai, acuzat de moartea unui copil, adus din nou în fața instanței. Procuror: Avem suficiente probe pentru condamnarea lui
UNIMEDIA, 16 octombrie 2025 19:40
Alexei Cotorobai, fratele bărbatului condamnat la detenţie pe viaţă pentru omorul unei tinere însărcinate, a ajuns din nou în faţa instanţei. Acesta este învinuit că a luat viaţa unui bebeluş de 10 luni şi că a violat mama copilului. Printre ultimii martori audiaţi a fost şi bunica micuţului, scrie tvrmoldova.
Fratele lui Gheorghe Cotorobai, acuzat de moartea unui copil, adus din nou în fața instanței. Procuror: Avem suficiente probe pentru condamnarea lui
Trump va avea astăzi o convorbire cu Putin, chiar înaintea vizitei lui Zelenski la Washington, confirmă Casa Albă: Ce strategie nouă vrea să propună Kievul
Donald Trump va discuta cu liderul rus Vladimir Putin joi, a anunțat Casa Albă, cu o zi înainte ca președintele american să se întâlnească la Washington cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, scriu AFP și Reuters, citat de hotnews.ro.
Demisie la PDCM: Alexandru Botnari se retrage din funcția de președinte al Organizației Teritoriale Hîncești
Primarul de Hîncești, Alexandru Botnari, și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Organizației Teritoriale PDCM Hîncești. Acesta a declarat că îți va continua mandatul de primar în afara politicii.
Politico: Statele europene au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război cu Rusia. Un plan militar, pe masa Comisie Europene
Până în 2030, statele Uniunii Europene trebuie să fie pregătite de război, ca reacție la invazia rusească împotriva Ucrainei, relatează Politico.
Igor Grosu, după validarea alegerilor de către CC: Avem o mare determinare ca în 2028 Republica Moldova să fie membră a Uniunii Europene
”Este începutul unei etape importante” – așa a comentat pe Facebook președintele PAS, Igor Grosu, validarea mandatelor deputaților aleși la alegerile parlamentare din 28 septembrie de către Curtea Constituțională.
Irina Vlah a discutat cu reprezentanții Ambasadei SUA despre situația Partidului Republican „Inima Moldovei": „Un atac grav asupra democrației"
Conducerea Partidului Republican „Inima Moldovei” a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în cadrul căreia au fost discutate subiecte actuale legate de activitatea formațiunii politice.
(foto) Cinci sportivi moldoveni, medaliați cu argint și bronz la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF. Unde a avut loc competiția
Cinci sportivi moldoveni au cucerit medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF. Potrivit Olympic Moldova, competiția s-a desfășurat în orașul Porec din Croația.
Tânăra muziciană din Sankt Petersburg care a cântat o piesă interzisă, arestată pentru 13 zile. Ce spun versurile care-l deranjează pe Putin
O instanță din Sankt Petersburg a decis arestarea administrativă pentru 13 zile a unei tinere muziciene stradale, acuzată că a organizat o adunare publică neautorizată, unde a interpretat un cântec interzis de autorități. Incidentul a avut loc în centrul orașului și a atras atenția prin prezența unui public numeros și reacții virale în mediul online, scrie adevărul.ro.
Tatăl Andreei Cuciuc, declarații tulburătoare: „Mă tem să nu îmi pierd soția..." Ce regrete are Igor Cuciuc
Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, a făcut declarații tulburătoare după tragedia care i-a zguduit familia. Artistul a vorbit despre durerea pe care o trăiește de când și-a pierdut fiica, dar și despre teama de a nu-și pierde și soția, care este copleșită de suferință, scrie spynews.ro.
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și va decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
(video) „Pe ce se cheltuie banii din taxa de salubrizare?" Viceprimara capitalei: Am aceeași întrebare pentru toate localitățile care au introdus-o! Ivanov: Nu faceți politică
Dezbateri aprinse au avut în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 16 octombrie, unde aleșii au discutat despre anularea taxei de salubrizare pentru anul 2025. Consilierii au cerut explicații viceprimarei Olga Ursu privind modul în care au fost gestionați banii colectați anterior din această taxă.
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare, confirmând astfel legalitatea și corectitudinea scrutinului desfășurat în Republica Moldova pe 28 septembrie.
Țările europene lovite cel mai puternic de tarifele lui Donald Trump – exporturile UE către SUA s-au prăbușit cu 22%
Exporturile țărilor Uniunii Europene către Statele Unite au scăzut în august cu nu mai puțin de 22,2% față de anul precedent, iar acesta este efectul tarifelor vamale de 15% impuse în luna respectivă asupra majorității mărfurilor, scrie publicația Bussiness Insider, citată de libertatea.ro.
(video) „Vino repede acasă, Cristi e la terapie intensivă": Adriana Ochișanu, despre momentul răvășitor când a aflat că fiul ei e în spital: Nu știu cum am ajuns din Barcelona la Chișinău
Interpreta Adriana Ochișanu a povestit că a aflat despre internarea fiului ei, Cristian Botgros, aflat în stare gravă, chiar în timp ce se afla în avion, pe ruta de întoarcere de la Barcelona spre Chișinău. „Eu nu știu cum a aterizat avionul, cum am ieșit din avion. Nu țin minte nimic”, a relatat Ochișanu în cadrul unui interviu cu Dorin Galben.
Ultima oră! Încasarea taxei de salubrizare pentru anul 2025, anulată. Decizia, luată cu tensiuni la ședința CMC
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis anularea încasării taxei de salubrizare pentru anul 2025.
Accesul minorilor la rețelele sociale va fi reglementat la nivelul UE: De la ce vârstă a fost stabilit „majoratul digital"
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor a Parlamentului European a adoptat joi, cu o majoritate largă, propunerea europarlamentarei social-democrate daneze Christel Schlademose ca accesul în orice reţea socială online să fie interzis până la vârsta de 13 ani, iar până la vârsta de 16 ani să fie necesar acordul părinţilor, transmite AFP, preluată de presa română.
(video) CMC, în ședință după ce „a luat masa" 2 ore. În mai puțin de oră a și încheiat-o: „Dragi colegi, pauză până mâine. La revedere!"
Consiliul Municipal Chișinău a continuat astăzi, 16 octombrie, ședința începută pe 15 octombrie. Pe ordinea de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
(video) Bombă de dezvăluiri la „Tinerii care împing Moldova înainte": Daniel Rachier, declarații exclusive despre suma cerută de Crețu pentru un vlog. Reacția actorului
Vloggerul Daniel Rachier, cunoscut pentru seria „Pe patru roți”, în care invită diferite personalități din Republica Moldova să-și prezinte mașinile și să discute cu el, a făcut declarații exclusive în cadrul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Rachier a dezvăluit că l-a invitat pe actorul și prezentatorul Emilian Crețu să participe la emisiune, însă acesta i-ar fi cerut între 2 000 și 5 000 de euro pentru a accepta provocarea.
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator, care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi în sectorul privat. Reforma a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga, scrie digi24.ro.
(live/update) CMC a revenit în ședință, după ce „a luat masa" 2 ore: Ce subiect examinează
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 17 octombrie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 7 bani mai puțin, iar pentru cel de morotorină - 3 bănuți.
Intoxicația de la masa de pomenire, care înainte de alegeri era „FAKE", s-a confirmat peste o lună, cu un deces, la Ciocîlteni: 29 de persoane, spitalizate, iar o femeie a decedat. Ce spune ANSP
Mai multe informații despre o posibilă intoxicație alimentară în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, au apărut încă în plină campanie electorală, însă la acel moment, autoritățile nu au confirmat incidentul. Contactați atunci de UNIMEDIA, reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu au oferit un răspuns, iar oamenii legii au comunicat că „un astfel de caz nu este înregistrat”. La mai bine de o lună de la eveniment, ANSP a emis un comunicat oficial în care confirmă izbucnirea unui focar de toxiinfecție alimentară soldat cu zeci de persoane infectate și un deces.
(foto) Cristian Botgros, prima postare pe rețele, după situația în urma căreia a ajuns internat în stare gravă: Ce a publicat
Interpretul Cristian Botgros, care a fost internat în stare gravă la spital, a revenit pe rețelele sociale după o perioadă de absență. Artistul le-a cerut fanilor să susțină Ansamblul de Dans „Folclor Event Group”, care se pregătește pentru marea finală a concursului „Români Talentați în Diaspora 2025”, programată în acest weekend la Londra.
Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la cel mai longeviv spectacol de comedie din Republica Moldova – „Chirița în provincie”, regizat de Petru Vutcărău. O seară de râs, relaxare și reflecție vă așteaptă!
Când vine vorba de disciplină și transformare, Beyonce este un exemplu impresionant. Artista, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit de-a lungul timpului că îşi schimbă complet rutina alimentară înainte de aparițiile majore, de la concertele din turneele mondiale până la spectacolele de la Coachella sau Met Gala, scrie profm.ro.
(video) Vloggerul Daniel Rachier, în premieră, la „Tinerii care împing Moldova înainte": Cât „costă" interviurile cu vedete, mii de euro din online, Filat, Caras și vâltoarea dragostei
Invitatul noii ediții din cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este vloggerul Daniel Rachier - un tânăr ambițios, care a reușit să-și construiască o comunitate numeroasă în mediul online. Originar din Chișinău, Daniel mărturisește că își iubește țara și crede că succesul vine doar prin muncă, perseverență și sacrificiu. Deși la început nu s-a bucurat de sprijinul deplin al celor apropiați în alegerea de a-și urma pasiunea pentru crearea de conținut, el nu a renunțat. A început cu videouri despre sport și un stil de viață sănătos, iar cu timpul și-a diversificat direcția.
Mii de persoane dau în judecată Johnson & Johnson din cauza riscurilor de cancer asociate pudrei de talc
O acțiune juridică majoră a fost inițiată în Marea Britanie împotriva gigantului farmaceutic Johnson & Johnson, compania fiind acuzată că a vândut în mod conștient pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest, scrie adevarul.ro.
Presa română: Vučić a confirmat prezența cetățenilor ruși în tabăra militară organizată în Serbia pentru moldoveni
Într-un moment de presiune diplomatică crescândă din partea Bruxelles-ului, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a admis oficial pentru prima dată că trei cetăţeni ruşi au fost implicaţi în operarea unei tabere paramilitare în vestul Serbiei, unde zeci de cetăţeni moldoveni ar fi fost instruiţi pentru a submina alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfăşurate pe 28 septembrie, scrie adevarul.ro.
(video) „Vrem detenție pe viață": Reacția părinților lui Sergiu Oală, după ce unul dintre ucigașii fiului lor a fost condamnat la 22 de ani
Revoltă și nemulțumire din partea părinților tânărului Sergiu Oală, ucis în urma unui conflict la Bălți, după ce instanța l-a condamnat la 22 de ani de închisoare pe Nicu Gherman, unul dintre inculpați. Ana și Sergiu Oală consideră că pedeapsa este prea blândă și cer detenție pe viață.
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? BEP - împotriva validării scrutinului, PAS și „Democrația Acasă" - pentru
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
(video) Scântei la CMC. Antoci, cu reproșuri către Ursu: „Ne prezentanți în 5 minute niște cifre și plecați. Nu e un abuz și sabotaj?" Viceprimara: Ați spus o prostie!
Ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost marcată de un schimb de replici între consiliera PSRM, Ala Antoci și viceprimara Olga Ursu, după ce socialista a cerut o prezentare detaliată a raportului pe bugetul 2025.
Modul șocant în care a murit boxerul Ricky Hatton. Pugilistul a fost găsit fără suflare în casă de managerul său
S-a aflat cum a murit, pe 14 septembrie, campionul de box Ricky Hatton, în vârstă de 46 de ani. Decesul a fost învăluit în mister. Abia acum s-a aflat cauza morții, scrie adevarul.ro.
Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea conturilor bancare și a resurselor economice care se află sub controlul direct și indirect al fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, potrivit unei decizii publicate recent în Monitorul Oficial.
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Bloculul Patriotic solicită nevalidarea rezultatelor scrutinului
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere" – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest
Uneori viața vine cu o pauză pentru a ne oferi șansa de a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Așa s-a întâmplat și cu Iurie Clipii, fondatorul și directorul centrului de diagnostic Ultramed din orașul Bălți. După câțiva ani de activitate în alt domeniu, a decis să revină în medicină, să fondeze un centru modern și, de mai bine de zece ani, îl dezvoltă împreună cu familia, cu suportul Microinvest.
Tensiuni în plenul Consiliului Municipal Chișinău, în timpul examinării raportului pe bugetul pentru anul 2025. Consiliera PSRM, Ala Antoci, a avut un schimb de replici aprinse cu un ales MAN. „Nu-mi închideți gura și nu mă șantajați!”, a declarat Antoci.
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic: Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe de inginerie și a faptului că nu a fost testat corespunzător, potrivit unui raport oficial, relatează BBC, potrivit digi24.ro.
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Caraman: Influențele străine nu au influențat rezultatul
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
(live/update) CMC continuă ședința, cu replici. Consilier MAN: „Sunt declarații populiste!"
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
BERD acordă un împrumut de 5 milioane de euro băncii comerciale Eximbank, cu sprijinul UE; Proiectul este susținut de granturi de stimulare din partea UE, în cadrul inițiativei EU4Business; Împrumuturile acordate companiilor reflectă interesul crescut pentru investiții.
Bărbatul care a împușcat în alte persoane, cu care era în conflict, la piața din Calea Basarabiei, reținut pentru 72 de ore: Ce spune poliția
Situația ieșită din comun de la o piață din Calea Basarabiei este investigată de oamenii legii. Potrivit acestora, un conflict între mai mulți bărbați a degenerat în răfuieli cu împușcături. Bărbatul, suspectat că a tras din armă, a fost reținut pentru 72 de ore, a comunicat pentru UNIMEDIA, ofițera de presă a poliției naționale, Cristina Talpă.
(live) CMC continuă ședința, cu replici. Ala Antoci, către Olga Ursu: Veniți și ne prezentanți în 5 minute niște cifre și plecați. Nu e un abuz și sabotaj?
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
(foto) Vechea gardă de „îngeri" Victoria's Secret, senzație la show-ul anual de lenjerie intimă: Adriana Lima, Irina Shayk și Candice Swanepoel au dominat podiumul
Sclipici, dantelă, corpuri sculptate și o notă serioasă de nostalgie — cam așa poate fi descris show-ul Victoria’s Secret 2025, care a avut loc luni seară la Brooklyn Navy Yard din New York. După o pauză lungă și o reinventare mult discutată, brandul a revenit în forță, iar momentul cel mai așteptat nu a fost apariția noilor staruri, ci reîntâlnirea cu „vechea gardă” de îngerași, scrie protv.ro.
Vitalie Perciun: „Am reușit să ne dublăm cifra de afaceri și să consolidăm încrederea gamerilor din Moldova în produsele originale PlayStation"
Interviu cu Directorul Energy One SRL, Distribuitorul Oficial Sony PlayStation în Republica Moldova
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că, viitorul prim-ministru, care, cel mai probabil, va fi omul de afaceri Alexandru Munteanu, imediat după învestirea noului Guvern, ar trebui să întreprindă trei acțiuni foarte importante.
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Manole: Toate sesizările au fost soluționate
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
(live) CMC, în ședință și astăzi, după ce ieri a examinat doar 2 subiecte. Eugenia Ceban, la tribună: „Mincinoșilor!"
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
