Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO
ProTV.md, 16 octombrie 2025 19:30
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 16.10.2025
Acum 15 minute
19:50
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezo: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO # ProTV.md
Tractoare moderne, combine produse în Moldova și puieți de sezo: la Moldexpo s-a deschis expoziția Moldagroteh și târgul Toamna de Aur - VIDEO
19:50
Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri: cultivau cânepă în sere și o distribuiau în Chișinău - VIDEO # ProTV.md
Trei bărbați, reținuți pentru trafic de droguri: cultivau cânepă în sere și o distribuiau în Chișinău - VIDEO
Acum o oră
19:30
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO # ProTV.md
Tensiuni în Consiliul Municipal Chișinău: bugetul pentru 2025, blocat între acuzații de netransparență și lipsa unui raport detaliat - VIDEO
19:30
Infrastructura energetică, noul front al războiului: drone ucrainene lovesc o substație din Rusia, în timp ce milioane de ucraineni rămân fără curent după atacuri aeriene - VIDEO # ProTV.md
Infrastructura energetică, noul front al războiului: drone ucrainene lovesc o substație din Rusia, în timp ce milioane de ucraineni rămân fără curent după atacuri aeriene - VIDEO
19:20
Curtea Constituțională confirmă că alegerile au fost corecte: PAS, Blocul Patriotic, Alternativa, PDA și Partidul Nostru împart mandatele în noul legislativ - VIDEO # ProTV.md
Curtea Constituțională confirmă că alegerile au fost corecte: PAS, Blocul Patriotic, Alternativa, PDA și Partidul Nostru împart mandatele în noul legislativ - VIDEO
19:10
Trump vorbește acum la telefon cu Putin: „Conversația este una lungă”. Discuția, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă. Ce strategie nouă pregătește Kievul # ProTV.md
Trump vorbește acum la telefon cu Putin: „Conversația este una lungă”. Discuția, înainte de vizita oficială a lui Zelenski la Casa Albă. Ce strategie nouă pregătește Kievul
Acum 2 ore
18:30
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski # ProTV.md
Donald Trump și Vladimir Putin discută azi, înainte de întâlnirea crucială a președintelui SUA cu Volodimir Zelenski
18:10
40 de bănci din Moldova și alte trei țări din regiune aderă oficial la SEPA: Tranzacții în euro mai rapide, mai ieftine și mai sigure # ProTV.md
40 de bănci din Moldova și alte trei țări din regiune aderă oficial la SEPA: Tranzacții în euro mai rapide, mai ieftine și mai sigure
Acum 4 ore
18:00
Domnica Manole, după validarea alegerilor: Noul Parlament va fi convocat de președinte în cel mult 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Domnica Manole, după validarea alegerilor: Noul Parlament va fi convocat de președinte în cel mult 30 de zile - VIDEO
18:00
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin - VIDEO # ProTV.md
Adolescentă de 18 ani reținută de poliție, în Sankt Petersburg, pentru că a interpretat un cântec anti-Putin - VIDEO
18:00
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus # ProTV.md
Unul dintre participanții la negocierile de pace Rusia – Ucraina va demisiona din poziția ocupată în guvernul rus
17:50
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse - VIDEO # ProTV.md
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse - VIDEO
17:50
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: Unii nu știu că sunt vizați de deportare - VIDEO # ProTV.md
Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: Unii nu știu că sunt vizați de deportare - VIDEO
17:50
Naționala de tineret a Argentinei este la un pas de un nou titlu de campioană mondială - VIDEO # ProTV.md
Naționala de tineret a Argentinei este la un pas de un nou titlu de campioană mondială - VIDEO
17:30
Cazul tânărului din Fălești ucis într-o pădure. Autorul omorului condamnat la 22 de ani de închisoare. Ce spun părinții victimei - VIDEO # ProTV.md
Cazul tânărului din Fălești ucis într-o pădure. Autorul omorului condamnat la 22 de ani de închisoare. Ce spun părinții victimei - VIDEO
17:30
Igor Grosu, după validarea rezultatelor alegerilor și a mandatelor de deputat: „Începem o nouă etapă. Ținta noastră clară este aderarea la UE în 2028” # ProTV.md
Igor Grosu, după validarea rezultatelor alegerilor și a mandatelor de deputat: „Începem o nouă etapă. Ținta noastră clară este aderarea la UE în 2028”
17:20
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic - VIDEO # ProTV.md
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic - VIDEO
17:20
LIVE. Curtea Constituțională a Republicii Moldova organizează un briefing de presă
17:10
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării # ProTV.md
După două săptămâni de incertitudine și criză, MoldovaGaz anunță reluarea livrărilor de gaz către regiunea transnistreană, dar fără detalii despre durata aprovizionării
17:00
Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 16.10.2025
16:50
LIVE. Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși # ProTV.md
LIVE. Ultima oră. Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele deputaților aleși
16:40
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate” # ProTV.md
Grecia a adoptat legea care permite ziua de muncă de 13 ore, în pofida protestelor din stradă: „După criză, ne așteptam la o revenire la normalitate”
16:40
Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
16:20
Cancelarul german, discurs important în Bundestag despre susținerea Ucrainei. „Doar puterea menține pacea”. Planul prezentat # ProTV.md
Cancelarul german, discurs important în Bundestag despre susținerea Ucrainei. „Doar puterea menține pacea”. Planul prezentat
Acum 6 ore
16:00
Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul # ProTV.md
Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul
15:40
Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău
15:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău
15:20
Zelenski numește primul ombudsman militar din istoria Ucrainei
15:00
Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali - VIDEO # ProTV.md
Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali - VIDEO
14:40
LIVE. Curtea Constituțională examinează sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare: Judecătorii au intrat în deliberare. Decizia va fi anunțată la ora 15:30 # ProTV.md
LIVE. Curtea Constituțională examinează sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare: Judecătorii au intrat în deliberare. Decizia va fi anunțată la ora 15:30
14:30
LIVE. Judecătorii CC au intrat în deliberare. Pronunțarea va avea lor la 15.30. Blocul „Patriotic”, singura formațiune care cere NEVALIDAREA alegerilor # ProTV.md
LIVE. Judecătorii CC au intrat în deliberare. Pronunțarea va avea lor la 15.30. Blocul „Patriotic”, singura formațiune care cere NEVALIDAREA alegerilor
Acum 8 ore
14:00
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
13:50
Vladimir Putin, sfidat chiar în orașul său natal. Sute de tineri au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin # ProTV.md
Vladimir Putin, sfidat chiar în orașul său natal. Sute de tineri au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin
13:40
O anchetă oficială a dezvăluit cauza imploziei submarinului Titan, spulberat de presiunea Oceanului Atlantic, în timp ce cobora spre epava Titanicului # ProTV.md
O anchetă oficială a dezvăluit cauza imploziei submarinului Titan, spulberat de presiunea Oceanului Atlantic, în timp ce cobora spre epava Titanicului
13:40
UE pregătește o lege a reparațiilor de război: fondurile din activele rusești blocate vor fi folosite pentru reconstrucție # ProTV.md
UE pregătește o lege a reparațiilor de război: fondurile din activele rusești blocate vor fi folosite pentru reconstrucție
13:40
Donald Trump asigură că Narendra Modi i-a spus că India nu va mai cumpăra petrol rusesc
13:30
Un moldovean - prins la punctul de trecere a frontierei României cu un automobil furat din Franța - FOTO # ProTV.md
Un moldovean - prins la punctul de trecere a frontierei României cu un automobil furat din Franța - FOTO
13:20
Eximbank obține finanțare de 5 milioane de euro prin sprijinul BERD și al UE
13:20
MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, „comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme” și monitorizarea mass-mediei /DOC - zdg.md # ProTV.md
MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, „comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme” și monitorizarea mass-mediei /DOC - zdg.md
13:10
Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”: Va avea o Antenă IA # ProTV.md
Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”: Va avea o Antenă IA
13:10
Moldovenii stabiliți în Slovacia vor putea beneficia de pensii. Precizările Ministerului Muncii # ProTV.md
Moldovenii stabiliți în Slovacia vor putea beneficia de pensii. Precizările Ministerului Muncii
13:10
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 16.10.2025
12:40
Încă o condamnare în cazul lui Sergiu Oală, tânărului din Bălți ucis într-o pădure în anul 2024. Al doilea învinuit va sta 22 de ani după gratii - FOTO # ProTV.md
Încă o condamnare în cazul lui Sergiu Oală, tânărului din Bălți ucis într-o pădure în anul 2024. Al doilea învinuit va sta 22 de ani după gratii - FOTO
12:40
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia”. Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului # ProTV.md
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia”. Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului
12:20
Un bărbat din capitală - identificat de carabinieri, după ce a anunțat printr-un apel că un obiectiv ar fi minat - FOTO # ProTV.md
Un bărbat din capitală - identificat de carabinieri, după ce a anunțat printr-un apel că un obiectiv ar fi minat - FOTO
Acum 12 ore
12:00
Circa 100 000 țigarete, găsite în două autoturisme, la Găgăuzia. Precizările Serviciului vamal - VIDEO # ProTV.md
Circa 100 000 țigarete, găsite în două autoturisme, la Găgăuzia. Precizările Serviciului vamal - VIDEO
11:40
Dumitru Romaniuc a deschis o nouă filială a clinicii sale: „Toate sunt exclusive pentru copii” - VIDEO # ProTV.md
Dumitru Romaniuc a deschis o nouă filială a clinicii sale: „Toate sunt exclusive pentru copii” - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.