Alertă în Spania: un tablou de Picasso, evaluat la 600.000 de euro, a dispărut fără urmă

După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională (CCM), președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Deputații se vor reuni în prima ședință de […] Articolul Dacă mandatele deputaților vor fi validate la CCM, Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament apare prima dată în Realitatea.md.