Cetățenii nu vor putea depune online cereri de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă până la începutul lunii noiembrie

Presa de la Chișinău scrie despre retragerea lui Dorin Recean din politică și nominalizarea lui Alexandru Munteanu la funcția de premier, subiect analizat intens de experți și jurnaliști, care pun accent pe nevoia de reforme economice și o mai bună comunicare din partea PAS. Totodată, publicațiile urmăresc reacțiile noului candidat la criticile din spațiul public, dar și semnalele pozitive așteptate de la summitul UE privind parcursul european al Republicii Moldova. Alte materiale abordează combaterea dezinformării, precum și situația economică precară din regiunea transnistreană.