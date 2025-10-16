Curtea Constituțională îi solicită Parlamentului să reglementeze platformele online pentru a proteja spațiul informațional în perioadele electorale
Moldova1, 16 octombrie 2025 18:10
Curtea Constituțională a emis o adresă către Parlament, solicitându-i autorității legislative să consolideze competențele autorităților în reglementarea platformelor online și să stabilească măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea libertății de exprimare.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
18:10
Curtea Constituțională îi solicită Parlamentului să reglementeze platformele online pentru a proteja spațiul informațional în perioadele electorale # Moldova1
Curtea Constituțională a emis o adresă către Parlament, solicitându-i autorității legislative să consolideze competențele autorităților în reglementarea platformelor online și să stabilească măsuri eficiente pentru protejarea spațiului informațional în perioadele electorale, cu respectarea libertății de exprimare.
18:10
Livrările de gaze naturale în stânga Nistrului, în volumele contractate pentru a asigura necesarul tuturor categoriilor de consumatori, vor fi reluate din 17 octombrie. Anunțul a fost făcut de Vadim Ceban, președintele interimar al Moldovagaz, companie responsabilă de furnizarea gazelor în regiunea transnistreană.
18:10
O convorbire între președinții Rusiei și Statelor Unite va avea loc joi, 16 octombrie, relatează BBC News cu referire la Axios, care citează o sursă bine informată. Publicația nu oferă alte detalii despre discuție, iar Kremlinul nu a comentat deocamdată această informație.
Acum o oră
17:50
Noul Parlament de la Chișinău, de legislatura a XII-a, este format din 55 de deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), 26 de deputați ai Blocului Electoral Patriotic (BP), opt deputați ai Blocului Alternativa și câte șase ai Partidul Nostru (PN) și Partidului Democrația Acasă (PPDA). Mandatele deputaților și rezultatele alegerilor au fost confirmate joi, 16 octombrie, de Curtea Constituțională.
Acum 2 ore
17:30
Politico: Trump, furios după întâlnirea cu Putin în Alaska - liderul rus „a mers prea departe” # Moldova1
Lăudându-l pe Donald Trump și sperând să-l îmbuneze prin concesii în alte domenii, fără legătură cu oprirea războiului din Ucraina, Vladimir Putin pare că s-a autoînșelat. Continuând să mizeze pe pierderi masive pe front, în speranța că Occidentul se va sătura să sprijine Kievul, liderul rus nu a ținut cont de schimbările bruște de dispoziție ale lui Trump, capabile să-i modifice radical opiniile, scrie The Moscow Times, cu referire la Politico.
17:30
Chișinăuienii scapă de taxa de salubrizare pentru anul 2025. PAS și PSRM vor eliminarea definitivă a acesteia # Moldova1
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti taxa de salubrizare pentru anul 2025. Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a decis joi, 16 octombrie, să anuleze colectarea taxei de salubrizare pentru anul 2025, după o serie de erori tehnice și modificări legislative care ar fi putut obliga locuitorii capitalei să plătească de două ori aceeași taxă într-un singur an.
17:10
IPRE: Cel mai mare risc pentru integrarea europeană a R. Moldova este „tendința de relaxare atât din partea autorităților, cât și a societății” # Moldova1
Deși alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate un test esențial pentru direcția europeană a țării, au confirmat o majoritate proeuropeană, acest rezultat nu trebuie să fie interpretat ca o garanție a reușitei. Potrivit lui Adrian Ermurachi, co-director executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cel mai mare pericol pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova îl reprezintă tendința de relaxare atât din partea autorităților, cât și a societății.
16:50
LIVE TEXT | Curtea Constituțională a dat undă verde noului Parlament: Rezultatele alegerilor și mandatele noilor deputați aleși, validate # Moldova1
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie de președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, care a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral.
16:40
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreținere planificate anterior, pentru a putea satura piața, a declarat miercuri, 15 octombrie, ministrul Energiei, Serghei Țiviliov, citat de Reuters. Totuși, liderul rus, Vladimir Putin, a afirmat astăzi că Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol, în pofida sancțiunilor internaționale.
16:40
ASP anunță modificări de program în următoarele săptămâni: solicitări online indisponibile din 20 octombrie # Moldova1
Cetățenii nu vor putea depune cereri online de solicitare a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 20 octombrie – 4 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Agenția Servicii Publice, în contextul pregătirilor pentru lansarea noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, la data de 3 noiembrie.
Acum 4 ore
16:10
LIVE TEXT | Curtea Constituțională anunță dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
16:10
Daune provocate de înghețuri: Fermierii din raioanele Nisporeni și Orhei au depus cele mai multe cereri pentru a primi compensații de la stat # Moldova1
Un număr de 690 de cereri de sprijin financiar pentru peste 13 mii de hectare afectate de intemperiile din această primăvară au fost depuse de către fermieri la Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA). Perioada de depunere a solicitărilor pentru acordarea sprijinului financiar destinat agricultorilor ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 s-a încheiat pe 14 octombrie.
15:50
Rusia lovește din nou infrastructura de gaze a Ucrainei: producția internă, grav afectată # Moldova1
Federația Rusă a lansat în noaptea de 16 octombrie un nou atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei, vizând în special obiective ale companiei Naftogaz. În urma loviturilor, o parte dintre instalațiile critice au fost oprite, iar în mai multe regiuni au fost raportate distrugeri și persoane rănite.
15:50
TV Găgăuzia, sancționată cu 32.000 de lei pentru partizanat politic și dezinformare în campania electorală # Moldova1
Furnizorul public regional Gagauziya Radio Televizionu (GRT) a fost amendat de Consiliul Audiovizualului (CA) cu 32.000 de lei și sancționat cu avertizare publică, după ce instituția de reglementare a constatat devieri grave de la principiile de echitate, echilibru și imparțialitate în reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
15:40
Comisia Europeană salută aderarea oficială la SEPA a 40 de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord # Moldova1
Comisia Europeană a salutat joi, 16 octombrie, aderarea oficială a 40 de bănci din R. Moldova, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord la zona unică de plăți în euro (SEPA).
15:40
Certificarea energetică a clădirilor devine realitate în R. Moldova: procesul va începe în 2027 # Moldova1
Clădirile din Republica Moldova vor trebui să dețină un certificat energetic începând cu anul 2027. Procesul va fi obligatoriu pentru imobilele noi sau renovate, iar autoritățile promit un sistem digital care va face emiterea certificatelor mai rapidă și mai transparentă. Măsura are scopul de a crește eficiența energetică și de a încuraja consumul responsabil de energie.
15:20
Numărul cetățenilor interziși în R. Moldova a crescut cu aproape 45% în 2025: Peste 8.5 mii de călători, întorși de la frontieră # Moldova1
Numărul persoanelor interzise în R. Moldova a crescut considerabil pe parcursul anului 2025. În primele nouă luni ale anului curent, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a refuzat accesul pe teritoriul statului în 8.578 de cazuri, cu aproximativ 45% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre persoanele întoarse de la frontieră se numără și cetățeni ai Republicii Moldova.
15:00
A ratat calificarea la Cupa Mondială, iar acum și-a reziliat contractul cu Federația Indoneziană de Fotbal # Moldova1
Patrick Kluivert nu mai este selecționerul echipei naționale de fotbal a Indoneziei. Federația de resort din această țară și fostul mare atacant olandez au reziliat contactul, la 4 zile după înfrângerea din meciul cu Irak și ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026.
15:00
Aliații Ucrainei s-au angajat să plătească lunar un miliard de dolari pentru arme americane destinate Kievului # Moldova1
Statele Unite vând arme, membrii NATO le cumpără, iar Ucraina le folosește pentru a se apăra de Rusia – aceasta este noua schemă de sprijin militar pentru Kiev, denumită PURL. Miniștrii apărării din țările NATO au prezentat primele rezultate ale acestei inițiative, relatează DW.
14:50
Școlile din țară devin „mai prietenoase” cu elevii cu dizabilități: Spații senzoriale moderne și acces la servicii de sprijin # Moldova1
Trei Unități de Educație Incluzivă urmează să fie amenajate, începând cu acest an, în școlile din Republica Moldova. Aceste spații vor oferi copiilor cu dizabilități severe servicii de sprijin psihologic, logopedic, precum și acces la spații senzoriale moderne. Specialiștii în educație incluzivă spun că în ultimii ani s-au făcut progrese importante, dar provocări mai rămân în ceea ce ține de integrarea în instituțiile de învățământ și atitudinea societății.
Acum 6 ore
14:20
Reprezentativa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată în play-off a Campionatelor Europene pe echipe # Moldova1
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată de cea a Sloveniei din faza play-off a Campionatelor Europene, competiție ce se desfășoară în orașul croat Zadar. Discipolii lui Igor Ni au fost învinși cu scorul general de 1:3. Singurul punct al „tricolorilor” a fost obținut de Vlad Ursu, care l-a învins în minimum de seturi pe Deni Kozul, scor general 3:0 și parțiale 11:9, 11:6, 11:9.
14:10
Zeci de persoane spitalizate după un praznic în raionul Orhei: ANSP confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani # Moldova1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani, care a consumat alimente infectate cu Salmonella, aduse de rude de la un praznic organizat în satul Ciocîlteni din raionul Orhei, la sfârșitul lunii august. Informațiile vehiculate în presă că patru oameni și-ar fi pierdut viața după acea masă de pomenire nu s-au adeverit.
14:10
Conturile fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată joi, 16 octombrie, în Monitorul Oficial.
14:00
Elevii Colegiului Agroindustrial din Ungheni învață cum să facă agricultură modernă într-o seră hidroponică, înființată cu sprijinul UE # Moldova1
Un nou sistem agricol, bazat pe tehnologia hidroponică – adică creșterea plantelor fără sol – prinde contur și în Republica Moldova. Serele de acest tip folosesc mult mai puține îngrășăminte și pesticide decât fermele convenționale, fiind considerate o alternativă ecologică și eficientă la agricultura tradițională.
13:50
LIVE TEXT | Curtea Constituțională anunță la 15.30 dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:40
Curtea Constituțională anunță la 15.30 dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:30
Tehnologii, inovații și tradiție: agricultura moldovenească, prezentată la Moldagrotech și Farmer # Moldova1
Trei evenimente majore din domeniul agroindustrial – expozițiile internaționale specializate Moldagrotech (ediția a 46-a), Farmer (ediția a 28-a) și târgul Toamna de Aur – au fost inaugurate joi la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Manifestările, care reunesc peste 200 de companii din Republica Moldova și din alte cinci țări, sunt susținute de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și rămân una dintre cele mai importante platforme de promovare a inovațiilor și tehnologiilor agricole din regiune.
13:20
Zilele Filmului Românesc la Chișinău | Biletele, epuizate în două ore: „De trei ori mai mulți doritori decât putem oferi locuri” # Moldova1
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău începe joi, 16 octombrie, și propune publicului, timp de trei zile, cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv noi producții ale unor regizori de pe ambele maluri ale Prutului și propunerea României la Premiile Oscar.
13:20
Primăria Chișinău a prezentat date privind executarea bugetului provizoriu: Consilierii PAS și PSRM acuză raportare formală # Moldova1
Raportarea executării bugetului provizoriu al municipiului Chișinău, pentru primele trei trimestre, s-a transformat într-o nouă scenă de acuzații reciproce la ședința de joi a Consiliului Municipal Chișinău, după ce, o zi mai devreme, la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cu susținerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost retras de pe ordinea de zi.
12:40
Cu jucătoare de top în echipă, FC Barcelona faci furori în Liga Campioanelor la fotbal feminin # Moldova1
FC Barcelona este neoprit în Liga Campioanelor la fotbal feminin. Echipa blau-grana a repurtat a doua victorie consecutivă în grupa unică a noii ediții. După ce în prima etapă Barça a surclasat cu 7:1 pe Bayern Munchen, de data asta discipolele lui Pere Romeu au învins cu 4:0 în deplasare pe AS Roma. În partida disputată pe Stadio Tre Fontane, în prezența a aproape 3 mii de spectatori în tribune, FC Barcelona a preluat conducerea deja în minutul 2, prin golul marcat de Esmee Brugts.
Acum 8 ore
12:30
Meci dramatic la Campionatul Mondial de fotbal pentru juniori „sub 20 de ani”, turneul final al căruia se desfășoară în Chile. Echipa Marocului s-a calificat în finală după ce a eliminat în seria loviturilor de departajate selecționata Franței. Timpul regulamentar și cele două două reprize suplimentare s-au încheiat la egalitate, scor 1:1. În meciul disputat pe stadionul din orașul Valparaíso, marocanii au deschis scorul în minutul 32 din penalty.
12:30
INTERVIU | Cristina Gherasimov: R. Moldova își propune semnarea în 2028, „ca stat reintegrat”, a tratatului de aderare la UE # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău își propun să pregătească R. Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) către anul 2030, iar interesul național este ca acest pas să includă și regiunea transnistreană, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu acordat corespondentului Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe.
11:50
Curtea Constituțională examinează raportul CEC privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Niciun dosar în judecată care să conteste scrutinul # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
11:50
Show de zile mari în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Noua echipă din NHL, Utah Mammoth, și-a prezentat mascota la primul meci jucat acasă, cel cu gruparea Calgary Flames.
10:50
Curtea Constituțională examinează raportul CEC privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședință participă președinta CEC, Angelica Caraman, precum și vicepreședintele instituției, Pavel Postica.
10:40
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședință participă președinta CEC, Angelica Caraman, și vicepreședintele Pavel Postica. Blocul „Patriotic” este reprezentat de juristul Adrian Lebedinschi, iar Partidul „Democrația Acasă” – de Vasile Costiuc și avocata Doina Ioana Străisteanu.
10:40
CLASAMENT | Cât de puternic este pașaportul R. Moldova: Cetățenii moldoveni pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de țări # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de state și teritorii din întreaga lume. Potrivit clasamentului Henley Passport Index 2025, pașaportul moldovenesc se află pe locul 48 din 227 de țări, cu o poziție mai sus față de anul trecut, când ocupa locul 49.
Acum 12 ore
10:30
A mințit bătrâni că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente: șapte ani de închisoare pentru un tânăr de 21 de ani # Moldova1
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident”. Împreună cu alți complici, au mințit mai multe persoane în etate că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente rutiere și au obținut de la ele, prin înșelăciune, cel puțin 550.000 de lei.
10:20
Când alimentele devin „otravă”: peste 63.9% dintre moldoveni sunt supraponderali, iar 5% suferă de malnutriție # Moldova1
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru prevenirea bolilor netransmisibile, transmit autoritățile sanitare în contextul Zilei Mondiale a Alimentației, care este marcată anual pe 16 octombrie. În Republica Moldova, malnutriția și obezitatea coexistă, iar responsabilitatea prevenirii acestora este „o responsabilitate comună – a fiecărui cetățean, a fiecărei instituții și comunități”, evidențiază Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
10:20
UE oferă R. Moldova acces la supercomputere și platforme moderne dedicate cercetării și inovării în domeniul inteligenței artificiale # Moldova1
Cercetătorii și antreprenorii din R. Moldova vor avea acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță datorită aderării Republicii Moldova la inițiativa europeană „IA Factories” – un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA).
10:00
Exporturi mai puține cu 2.5%, de la începutul anului. Țările din Uniunea Europeană, principalii parteneri comerciali ai R. Moldova # Moldova1
Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2025 au însumat 332,6 milioane de dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar în creștere cu 22% comparativ cu august 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești, deținând o pondere de 67,5% din total exporturi, în ușoară creștere față de anul trecut.
09:50
Cazinouri online cu venituri ilegale de 25 de milioane de lei: trei bărbați au fost reținuți # Moldova1
Trei bărbați – doi dintre care sunt cetățeni străini – au fost reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online la Chișinău. Oamenii legii anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu venituri ilegale de 25.000.000 de lei.
08:20
Donald Trump pregătește un fond al victoriei pentru Ucraina, finanțat din taxe aplicate Chinei # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, lucrează la crearea unui fond al victoriei pentru Ucraina, care ar urma să fie finanțat din taxe impuse importurilor din China. Potrivit publicației The Telegraph, liderul american i-a cerut ministrului finanțelor, Scott Bessent, să discute planul cu partenerii europeni înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, programată pentru vineri, 17 octombrie.
08:00
Curtea Constituțională va examina joi raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare # Moldova1
Curtea Constituțională se întrunește în ședință joi, 16 octombrie, pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților. Ședința este programată pentru ora 10:00.
07:50
Rachete rusești au lovit orașul Nijîn din Ucraina: un terminal poștal și un bloc de locuințe au fost distruse # Moldova1
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat miercuri seara, 15 octombrie, un atac masiv cu drone asupra orașului Nijîn, din regiunea Cernihiv, Ucraina. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Ceaus, dronele au lovit un terminal poștal, o clădire cu mai multe etaje și alte obiective de infrastructură civilă. Din primele date, două persoane au fost rănite.
07:40
Rachete rusești au lovit orașul Nijnîn: un terminal poștal și un bloc de locuințe au fost distruse # Moldova1
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat miercuri seara, 15 octombrie, un atac masiv cu drone asupra orașului Nijîn, din regiunea Cernihiv, Ucraina. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Ceaus, dronele au lovit un terminal poștal, o clădire cu mai multe etaje și alte obiective de infrastructură civilă. Din primele date, două persoane au fost rănite.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Balcanii de Vest vs. Ucraina - R. Moldova: stadiul cursei spre aderarea la UE # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, executivul UE, Ursula von der Leyen, tocmai a încheiat un turneu de câteva zile în Balcanii de Vest, ca un preludiu la reuniunea la vârf a șefilor de stat și de guvern, săptămâna viitoare, la Bruxelles. Cinci dintre țările regiunii — Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia — sunt candidate pentru aderarea la UE, practic toate cele care nu sunt încă membre, cu excepția Kosovo, care reprezintă un caz particular.
07:30
Peste 1.600 de amenzi pentru arderea frunzelor. Compostarea - soluția ecologică și eficientă # Moldova1
Arderea frunzelor rămâne o practică des întâlnită la sate, deși este interzisă. Nici amenzile mari aplicate de autorități nu-i opresc pe unii gospodari. O soluție practică și viabilă este compostarea deșeurilor vegetale, care pot fi folosite ca îngrășăminte pentru sol.
Acum 24 ore
22:50
Ștefan Bejan, la Moldova 1: „Mandatul lui Recean a fost unul de securitate și i-a făcut față. Acum sunt necesare reforme economice” # Moldova1
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
22:20
Germania va oferi Ucrainei un pachet suplimentar de ajutor militar în valoare de peste 2 miliarde de euro, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei de la Bruxelles. Pachetul va include sisteme avansate de apărare aeriană, arme ghidate cu precizie și muniție, scrie presa ucraineană. Și Danemarca a promis un ajutor militar de 171 de milioane de dolari Ucrainei, în timp ce Suedia ia în considerare livrarea de avioane suplimentare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.