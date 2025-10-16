Noile norme pentru rutele turistice naționale vor sprijini valorificarea patrimoniului cultural și natural al Moldovei
Realitatea.md, 16 octombrie 2025 18:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noile norme metodologice privind elaborarea și aprobarea rutelor turistice naționale, cu scopul de a valorifica patrimoniul cultural și natural al țării. Aceste reglementări stabilesc reguli clare pentru crearea, monitorizarea și promovarea traseelor turistice, asigurând totodată beneficii economice pentru comunitățile locale. Noile rute vor pune accent pe tradiții, meșteșuguri, obiective istorice
• • •
Acum 5 minute
18:30
Peste 13.000 de hectare afectate de intemperii în 2025. Fermierii au depus 690 de cereri de sprijin financiar # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță că au fost depuse 690 de cereri de sprijin financiar pentru culturile agricole afectate de intemperiile din primăvara anului 2025. Suprafața totală declarată este de peste 13.000 de hectare. Perioada de depunere a cererilor s-a încheiat pe 14 octombrie. Sprijinul acordat vizează compensarea pierderilor provocate de înghețurile târzii
Acum 30 minute
18:10
Noile norme pentru rutele turistice naționale vor sprijini valorificarea patrimoniului cultural și natural al Moldovei # Realitatea.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat noile norme metodologice privind elaborarea și aprobarea rutelor turistice naționale, cu scopul de a valorifica patrimoniul cultural și natural al țării. Aceste reglementări stabilesc reguli clare pentru crearea, monitorizarea și promovarea traseelor turistice, asigurând totodată beneficii economice pentru comunitățile locale. Noile rute vor pune accent pe tradiții, meșteșuguri, obiective istorice
Acum o oră
17:40
VIDEO Domnica Manole: Încălcările depistate nu au influențat rezultatul scrutinului parlamentar # Realitatea.md
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a confirmat legalitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și a validat mandatele celor 101 deputați aleși. Decizia a fost anunțată joi, 16 octombrie, de președinta Curții, Domnica Manole, în cadrul unui briefing public. Magistrata a precizat că hotărârea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC) și
17:40
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a publicat un video pe rețelele de socializare, în care președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, anunță validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Usatîi a fost scump la vorbă și doar a menționat că va avea mult de muncă. "Succes tuturor", a mai spus Usatîi. Acesta a mai anunțat că
17:40
Vadim Ceban: Modelul de plată pentru gazul livrat regiunii transnistrene rămâne neschimbat # Realitatea.md
Modelul de plată pentru gazul livrat regiunii transnistrene nu s-a modificat, a declarat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban, pentru bani.md. Potrivit acestuia, livrările continuă în baza aceleiași scheme aplicate începând cu luna februarie 2025, când fluxul de gaze a fost reluat după o întrerupere totală la începutul anului. Gazul continuă să fie livrat prin schema companiei
Acum 2 ore
17:30
Trump și Putin vor avea o convorbire telefonică înaintea întrevederii dintre SUA și Ucraina # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, urmează să aibă astăzi, 16 octombrie, o discuție telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, potrivit informațiilor difuzate de presa internațională. Convorbirea are loc cu o zi înaintea întâlnirii programate între Trump și liderul Ucrainei, care urmează să se desfășoare vineri, 17 octombrie. Până în prezent, nu au fost oferite detalii oficiale
17:30
Partidul lui Costiuc, după validarea alegerilor: ”De astăzi suntem oficial deputați ai Republicii Moldova” # Realitatea.md
Partidul Politic Democrația Acasă a venit cu o reacție publică după ce Curtea Constituțională a validat, pe 16 octombrie, mandatele celor 101 deputați aleși în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie „Astăzi, oficial, suntem deputați ai Parlamentului Republicii Moldova. Vrem să le mulțumim celor 88.679 de moldoveni care au avut încredere în noi și ne-au
17:10
Igor Grosu, după ce CC a validat rezultatele alegerilor parlamentare: Înseamnă începutul unei noi etape importante # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu un mesaj după ce astăzi, 16 octombrie, Curtea Constituțională a validat mandatele deputaților aleși la alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Acest pas înseamnă începutul unei noi etape importante – convocarea de către președinta țării a ședinței de constituire a noului Parlament. Le mulțumesc deputaților din legislatura a XI-a
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că va publica rezultatele finale ale scrutinului parlamentar în decurs de 24 de ore din momentul în care va primi documentele oficiale de la Curtea Constituțională. Curtea a confirmat, joi, 16 octombrie 2025, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, în cadrul unei ședințe publice la care au participat
17:00
Vadim Ceban: Regiunea transnistreană va primi din nou gaze în volum integral începând cu 17 octombrie # Realitatea.md
Livrările integrale de gaze naturale către regiunea transnistreană a Republicii Moldova vor fi reluate începând cu 17 octombrie, a anunțat președintele Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit acestuia, volumele livrate vor acoperi necesarul tuturor categoriilor de consumatori, scrie bani.md. Anterior, membrul Consiliului de administrație al Energocom, Alexandr Slusari, a explicat că dificultățile de procesare a tranzacțiilor prin
16:50
Curtea Constituțională a validat joi, 16 octombrie 2025, rezultatele scrutinului parlamentar, ceea ce înseamnă că președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Știrea se actualizează. Potrivit IPN, în debutul
16:50
Alexei Cotorobai, învinuit de moartea unui bebeluș, adus în fața instanței. Bunica micuțului, printre martori # Realitatea.md
Fratele criminalului de la Telenești, Alexei Cotorobai, a ajuns din nou în fața instanței. El este acuzat că ar fi ucis un bebeluș de 10 luni și ar fi violat mama acestuia. Printre ultimii martori audiați în dosar se numără bunica micuțului, transmite TVR Moldova. Acesta s-a declarat din nou nevinovat. La proces a fost
Acum 4 ore
16:20
Peste 200 de companii din Moldova, Italia, Polonia, România, Turcia și Ucraina participă la expozițiile internaționale Moldagrotech și Farmer, deschise astăzi la Moldexpo. Evenimentele prezintă produse și tehnologii agro-industriale, demonstrații, dar și oportunități de networking cu specialiști din domeniu. Expozițiile vor fi deschise publicului până la sfârșitul săptămânii, transmite IPN. „Această ediție, demonstrează relevanța și
15:20
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va veni în noiembrie la Chișinău # Realitatea.md
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua în luna noiembrie o vizită de lucru la Chișinău. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu, transmite Radio Chișinău. Roberta Metsola va sosi în capitala Republicii Moldova împreună cu o delegație a PE, imediat după învestirea noului Parlament. Pentru cele
14:50
Lucrările de construcție a Casei Atelierelor și Trapezei Mănăstirii Eroilor Români din Țiganca, raionul Cantemir, au intrat într-o nouă etapă. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), cu o contribuție totală de 2,5 milioane de lei, la care se adaugă 125 de mii de lei din fonduri proprii ale mănăstirii. În perioada
14:50
Irina Vlah acuză presiuni politice asupra partidului „Inima Moldovei” și a solicitat implicarea Ambasadei SUA # Realitatea.md
Conducerea partidului „Inima Moldovei" a avut o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, în cadrul căreia au fost discutate subiecte legate de activitatea formațiunii și de recentele evenimente electorale. Irina Vlah le-a prezentat diplomaților americani detalii despre excluderea candidaților „Inima Moldovei" din lista electorală a Blocului Patriotic – al socialiștilor, comuniștilor,
Acum 6 ore
14:30
Guvernul lui Lecornu a „supravieţuit”, la limită, moţiunii de cenzură, însă nu are majoritate în Parlament # Realitatea.md
Premierul francez Sebastien Lecornu a supraviețuit la limită primului vot de neîncredere inițiat de opoziția parlamentară. Guvernul său a fost salvat la o diferență de doar 18 voturi, relatează Antena 3 CNN. În total, 271 de deputați au votat pentru moțiunea de cenzură – un număr insuficient pentru a o face să treacă. Înaintea votului,
14:30
Țîcu îl contrazice pe Băluțel! Despre Grosu: Într-o democrație, liderul de partid exercită funcția de premier # Realitatea.md
Octavian Țîcu consideră că Igor Grosu ar trebui să își asume funcția de premier, fiind liderul formațiunii care a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie. Politicianul a făcut declarația la RLIVE TV, menționând că într-o democrație partidul care învinge la scrutin își asumă actul de guvernare. „Partidul care a
14:30
Zilele Filmului Românesc revin în Republica Moldova cu o ediție record: proiecții gratuite în 10 orașe # Realitatea.md
Cea de-a XI-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) aduce în Republica Moldova cele mai noi și apreciate producții cinematografice din România și Republica Moldova. Evenimentul se desfășoară între 17 octombrie și 2 noiembrie în zece orașe, iar toate proiecțiile au loc cu intrare liberă. „Cea de-a 11-a ediție o declarăm deschisă. Acest eveniment a
14:30
Numărul elevilor din Chișinău a crescut cu peste 12 mii în ultimii cinci ani, iar în acest timp au fost formate 265 de clase noi. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, sistemul educațional al capitalei este într-o continuă expansiune, iar rețeaua școlară pentru învățământul primar și secundar a fost aprobată pentru noul an de
13:50
Lovitură sub centură pentru fumători! Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în UE # Realitatea.md
Țigările cu filtru și cele electronice ar putea fi interzise în Uniunea Europeană. Conform unui proiect elaborat de Consiliul Uniunii Europene, măsura ar contribui semnificativ la reducerea consumului de tutun. Documentul va fi dezbătut la o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în noiembrie, informează Agerpres. Proiectul se bazează pe un raport al OMS privind
13:10
Vrancea, din nou zguduită. Cutremurul de 3,7 pe scara Richter s-a simțit în mai multe localități # Realitatea.md
În această dimineață, 16 octombrie, un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138,7 kilometri. Seismul a fost resimțit slab în mai multe localități din apropiere, transmite Adevarul.ro. Potrivit datelor oficiale, cutremurul s-a produs la: 45 km vest de Focșani; 63 km nord de
13:10
Un bătrân a decedat, după ce a gustat bucate aduse de la o masă de pomenire. Alte 29 de persoane au ajuns la spital # Realitatea.md
O persoană a decedat, iar alte 29 au ajuns la spital, după o masă de pomenire care a avut loc în satul Ciocîlteni, raionul Orhei. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), cazul a fost înregistrat la începutul lunii septembrie, iar evenimentul a avut loc într-un local neautorizat. În total la praznic au participat 126
13:00
Jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic”. Tinerii și orășenii, cei mai receptivi # Realitatea.md
51,4% dintre cetățenii României cred că în țara lor există locuri „încărcate energetic" care le pot influența starea fizică și emoțională. Informația reiese dintr-un sondaj realizat de INSCOP Research, cu tema „România între magie și ezoterie", scrie Digi24.ro. Potrivit cercetării, convingerea că anumite locuri ar avea o influență energetică specială este împărtășită în mod egal
13:00
PAS solicită Curții Constituționale validarea mandatelor tuturor, inclusiv ale Partidului Democrația Acasă # Realitatea.md
Contrar Blocului Patriotic, reprezentanții PAS au solicitat Curții Constituționale (CCM) validarea mandatelor tuturor concurenților electorale, ceea ce înseamnă că inclusiv a celor din lista Partidului Democrației Acasă, condus de Vasile Costiuc. „Considerăm că scrutinul a fost unul corect, transparent și legal, cu mici abateri care au fost constatate de către Comisia Electorală Centrală, organele de
Acum 8 ore
12:30
Blocul Patriotic solicită Curții Constituționale invalidarea rezultatelor scrutinului parlamentar # Realitatea.md
Blocului Patriotic solicită Curții Constituționale (CCM) invalidarea rezultatelor scrutinului parlamentar din 28 septembrie 2025. Știrea se actualizează.
12:20
VIDEO Încă o condamnare în cazul Serghei Oală: Cel de-al doilea inculpat va sta 22 de ani după gratii # Realitatea.md
Încă o condamnare în cazul lui Serghei Oală, tânărul ucis cu sânge rece. Nicu Gherman, cel de-al doilea inculpat, a fost condamnat la 22 de ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis, transmite TVN.md. Decizia a fost pronunțată astăzi, 16 octombrie, de magistrații Judecătoriei Bălți, sediul Fălești. Totodată, instanța l-a amendat cu
12:20
Dumitru Vataman: „Adevărata Europă este în felul în care muncim și creăm aici, în Moldova” # Realitatea.md
Dumitru Vataman este un antreprenor din Republica Moldova care a ales să revină acas
12:20
STOP CADRU TikTok – tema pentru acasă a autorităților pentru următoarele scrutine electorale în Republica Moldova # Realitatea.md
Curtea Constituțională (CCM) examinează validarea mandatelor deputaților aleși în urma scrutinului parlamentar din 28 septembrie, într-o ședință publică în care a fost abordată și influența rețelelor sociale asupra proceselor electorale. Discuțiile au scos în evidență o preocupare crescândă legată de platforma TikTok, devenită un instrument de comunicare și propagare a mesajelor electorale, adesea greu de […] Articolul STOP CADRU TikTok – tema pentru acasă a autorităților pentru următoarele scrutine electorale în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Două persoane au fost rănite prin împușcare în urma unui conflict izbucnit pe 13 octombrie, în jurul orei 12:00, la o piață de pe strada Calea Basarabiei din Chișinău. Potrivit surselor apropiate anchetei, totul ar fi pornit de la o reglare de conturi între mai multe persoane, scrie pulsmedia. Cinci bărbați originari din Ialoveni ar […] Articolul Conflict armat la o piață din Capitală: doi bărbați au ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
O femeie a fost atacată cu toporul și cuțitul de fostul soț. Incidentul a avut loc în jurul orei 3:00, pe 14 octombrie, la Rîbnița. Cuplul era divorțat de mai mulți ani, însă locuia în apartamentul pe care foștii soți îl dețin în comun. Bărbatul de 65 de ani obișnuia să consume băuturi alcoolice, conform […] Articolul Clipe de groază pentru o femeie. A fost atacată cu toporul și cuțitul de fostul soț apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Trump îl amenință pe Putin cu rachetele Tomahawk: „Ucrainenii vor să treacă la ofensivă” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că Ucraina se pregătește de o nouă ofensivă majoră împotriva Rusiei și că Washingtonul ar putea furniza armament avansat pentru a sprijini această acțiune, inclusiv rachetele de croazieră Tomahawk, care au provocat îngrijorare la Moscova. „Vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în această privință”, a […] Articolul Trump îl amenință pe Putin cu rachetele Tomahawk: „Ucrainenii vor să treacă la ofensivă” apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Cifre îngrijorătoare în Moldova: Peste 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar 22,7% obezi # Realitatea.md
Anual, la 16 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Alimentației. În Republica Moldova, malnutriția și obezitatea coexistă la niveluri îngrijorătoare, în timp ce la nivel global, peste 673 de milioane de persoane suferă de foame. Conform studiului STEPS 2021, peste 63,9% dintre adulți sunt supraponderali, iar 22,7% dintre aceștia sunt obezi. La adolescenți, studiul HBSC […] Articolul Cifre îngrijorătoare în Moldova: Peste 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar 22,7% obezi apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Țările UE vor fi pregătite până în 2030 pentru un eventual război cu Rusia, informează Politico, citând un document al Comisiei Europene, consultat de jurnaliștii publicației. Documentul ar urma să fie prezentat săptămâna viitoare liderilor din cadrul comunității europene. Foaia de parcurs privind pregătirea în domeniul apărării pentru 2030 este un semn că rolul UE […] Articolul Politico: UE va fi pregătită până în 2030 pentru un eventual război cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Inaugurarea oficială a Ambasadei Irlandei la Chișinău este planificată pentru sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de Mihai Popșoi, ministrul afacerilor externe, în urma întrevederii cu noul ambasador al Irlandei, Myles Geiran, care și-a început mandatul diplomatic în țara noastră. În cadrul discuțiilor, ministrul l-a felicitat pe ambasador cu prilejul preluării mandatului și i-a […] Articolul Inaugurarea Ambasadei Irlandei la Chișinău, planificată pentru sfârșitul acestui an apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a decis blocarea fondurilor și a resurselor economice aflate sub controlul indirect al fostului deputat Vladimir Andronachi, vizat de măsuri restrictive internaționale. Decizia a fost publicată astăzi, 16 octombrie 2025, în Monitorul Oficial. Potrivit documentului semnat de directoarea SFS, Olga Golban, măsura vizează compania „AC Full-Service” SRL, unde Ruslan Alass, […] Articolul Serviciul Fiscal a blocat bunurile controlate indirect de Vladimir Andronachi apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
CineMADE in România: Urmăriți drama „Morgen” de Marian Crișan la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Realitatea.md
Drama „Morgen” de Marian Crișan este filmul din seria „CineMADE în România” difuzat în exclusivitate de RLIVE TV joi seara. Urmăriți pelicula începând cu ora 22:00. Nelu lucrează paznic într-un supermarket dintr-o orășel amplasat la granița dintre România și Ungaria. În zori pescuiește, apoi merge la muncă, iar seara se întoarce acasă. Și așa în […] Articolul CineMADE in România: Urmăriți drama „Morgen” de Marian Crișan la RLIVE TV. Începe la 22:00 apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Marijuana, arme și valută străină: Percheziții la trei bărbați din Chișinău și Criuleni # Realitatea.md
Trei bărbați de 42, 44 și 60 de ani, originari din Chișinău și Criuleni, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia sunt suspectați de cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul Capitalei. „În cadrul măsurilor procesuale întreprinse au fost efectuate cinci percheziții autorizate la domiciliile și în automobilele suspecților. Ca urmare, polițiștii au […] Articolul VIDEO Marijuana, arme și valută străină: Percheziții la trei bărbați din Chișinău și Criuleni apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Proiectul realizat de Realitatea Film, „Codul Națiunii / Heritage Code / Код нации”, a fost prezentat în International Factual Forum Showcase la MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo (Roma) o platformă susținută de Paramount. Alături de „Codul Națiunii”, selecția a reunit formate europene și din Africa de Sud care acoperă un spectru larg: competiții de design […] Articolul „Codul Națiunii” a participat la MIA Roma, în selecția International Factual Forum apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Soprana Anastasia Dicescu, comemorată la Chișinău: Recunoaștem moștenirea care inspiră generații de muzicieni # Realitatea.md
Soprana Anastasia Dicescu a fost comemorată la Chișinău. La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) a fost dezvelită placa comemorativă dedicată muzicienei. Dicescu a fost una dintre primele artiste lirice care a evoluat pe scenele din România și din străinătate. Soprana a fondat în 1919 Conservatorul „Unirea” din Chișinău, devenit prima instituție de […] Articolul Soprana Anastasia Dicescu, comemorată la Chișinău: Recunoaștem moștenirea care inspiră generații de muzicieni apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Scuarul victimelor de la Cernobîl – locul unde sunt comemorate persoanele care au participat la lichidarea avariei # Realitatea.md
În sectorul Botanica din Chișinău, găsim un scuar amenajat în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl. Acesta se află lângă parcul Valea Trandafirilor, iar în perioada comunistă, zona era cunoscută ca „Parcul orășenesc de cultură și odihnă Lenin”. Dintr-o zonă abandonată și periculoasă, scuarul, în prezent, a ajuns un loc plăcut pentru odihnă și un […] Articolul Scuarul victimelor de la Cernobîl – locul unde sunt comemorate persoanele care au participat la lichidarea avariei apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Descoperire periculoasă la domiciliile a trei bărbați din nordul țării. Ce au găsit polițiștii # Realitatea.md
Trei bărbați cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani au fost percheziționați de polițiștii din Drochia, suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții. În urma acțiunilor desfășurate la domiciliile acestora, oamenii legii au găsit și ridicat droguri de origine vegetală, accesorii utilizate pentru consumul acestora, un […] Articolul VIDEO Descoperire periculoasă la domiciliile a trei bărbați din nordul țării. Ce au găsit polițiștii apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Doi vârstnici, găsiți inconștienți de către o rudă. S-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de o sobă necurățită # Realitatea.md
Doi vârstnici din raionul Fălești au fost găsiți inconștienți în propria casă. O rudă a depistat persoanele și a solicitat intervenția serviciilor speciale. Apel la Serviciul de Urgență 112 a fost recepționat la ora 8:32. Victimele de 65 și 52 de ani au fost resuscitate de către două echipaje medicale și transportate la spitalul raional […] Articolul Doi vârstnici, găsiți inconștienți de către o rudă. S-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, emanat de o sobă necurățită apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Dacă mandatele deputaților vor fi validate la CCM, Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament # Realitatea.md
După validarea alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională (CCM), președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament. Conform legii, aceasta trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor, adică până pe 28 octombrie. Deputații se vor reuni în prima ședință de […] Articolul Dacă mandatele deputaților vor fi validate la CCM, Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
10:30
VIDEO Doi moldoveni, prinși de vameși cu mașinile pline cu țigări. Unde au fost găsite # Realitatea.md
Doi moldoveni, de 38 și 42 de ani, sunt documentați de vameși după ce, în mașinile acestora, au fost depistate mai multe pachete de țigări de diferite mărci, transportate fără acte de proveniență. „Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal, în baza informațiilor deținute, au stopat și supus controlului două unități de transport de model „BMW […] Articolul VIDEO Doi moldoveni, prinși de vameși cu mașinile pline cu țigări. Unde au fost găsite apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Doi bărbați au fost surprinși de polițiști în timp ce dețineau substanțe interzise, în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Iurii Gagarin din Chișinău. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, în timpul serviciului de patrulare, un echipaj al Secției Asigurare Ordine Publică a observat două persoane care, la vederea polițiștilor, au aruncat la […] Articolul Doi bărbați, depistați cu „sare” ilegală în centrul capitalei apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
LIVE TEXT Validarea mandatelor de deputați: Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a deschis ședința # Realitatea.md
Judecătorii constituționali au intrat în sală puțin peste ora 10:00, iar președinta Curții Constituționale (CCM), Domnica Manole, a deschis ședința privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Reprezentanții PAS și ai Blocului Patriotic sunt prezenți, la fel și Vasile Costiuc de la Partidul Democrația Acasă, însoțit de avocata […] Articolul LIVE TEXT Validarea mandatelor de deputați: Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a deschis ședința apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
A înșelat bătrâni prin telefon, pretinzând că rudele lor au fost implicate în accidente: Un tânăr, condamnat # Realitatea.md
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru escrocherii prin schema „ruda implicată în accident”. Totodată, instanța i-a aplicat o amendă în valoare de 450. 000 de lei și l-a privat de dreptul de a desfășura anumite activități pe o perioadă […] Articolul A înșelat bătrâni prin telefon, pretinzând că rudele lor au fost implicate în accidente: Un tânăr, condamnat apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Jocuri de noroc sub acoperirea unei companii IT. Trei bărbați, reținuți după ce au făcut milioane # Realitatea.md
Trei bărbați, dintre care doi cetățeni străini, au fost reținuți, fiind bănuiți că au organizat o schemă ilegală de jocuri de noroc pe internet, cu un venit estimat la 25 de milioane de lei. Potrivit autorităților, activitatea ilegală era coordonată dintr-un oficiu clandestin din capitală, unde suspecții ar fi creat și administrat o rețea de […] Articolul Jocuri de noroc sub acoperirea unei companii IT. Trei bărbați, reținuți după ce au făcut milioane apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Olesea Stamate, mesaj pentru judecătorii CC: Pot valida alegerile nu mai devreme de soluționarea contestațiilor # Realitatea.md
Judecătorii Curții Constituționale pot valida legalitatea alegerilor nu mai devreme decât au fost soluționate definitiv toate contestațiile, afirmă Olesea Stamate. Politiciana se întreabă dacă acest aspect a fost luat în considerare înainte de ședința magistraților, la care urmează să fie confirmate sau infirmate rezultatele scrutinului. „Art 125 (2) al Codului electoral spune ca Curtea Constituțională, […] Articolul Olesea Stamate, mesaj pentru judecătorii CC: Pot valida alegerile nu mai devreme de soluționarea contestațiilor apare prima dată în Realitatea.md.
