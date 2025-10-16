Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii

08:30

Pentru prima dată în două decenii, SUA au ieșit din topul celor mai puternice 10 pașapoarte din lume, marcând o detronare semnificativă a superputerii globale, potrivit The Guardian. Conform celui mai recent indice Henley Passport, un clasament care măsoară câte țări poate vizita un călător fără a fi nevoie de viză, pașaportul american ocupă acum locul […] Articolul SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru prima dată în 20 de ani: „Dubla cetățenie este noul vis american” apare prima dată în SafeNews.