Trump vrea să creeze un fond al victoriei pentru Ucraina. De unde ar veni banii
SafeNews, 16 octombrie 2025 16:40
Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph. Trump, care a afirmat anterior că Zelenski nu […]
Acum 10 minute
16:50
Un băiețel de 8 ani dispărut de câteva zile în Germania, găsit mort în pădure. Ar fi fost ucis # SafeNews
Tragedie fără margini pentru o familie din nordul Germaniei. Trupul neînsufleţit al unui băieţel de opt ani, dat dispărut şi căutat de mai multe zile de autorităţi a fost descoperit într-o pădure din apropiere de Gustrow. Anchetatorii cred că minorul ar fi fost victima unei crime. Timp de mai multe zile, echipele de intervenție au căutat […]
16:50
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Hotărârea a fost pronunțată cu puțin timp în urmă. Știre în curs de actualizare!
Acum 30 minute
16:40
Donald Trump lucrează la înființarea unui fond pentru victoria Ucrainei, care va fi finanțat din noile tarife impuse Chinei. Președintele SUA i-a dat instrucțiuni lui Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, să prezinte planul omologilor europeni înainte de vizita lui Volodimir Zelenski la Washington DC, vineri, potrivit The Telegraph. Trump, care a afirmat anterior că Zelenski nu […]
16:30
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti de două ori taxa de salubrizare în anul 2025, după ce Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a anulat o decizie anterioară care prevedea încasarea acestei taxe prin două metode distincte. Hotărârea vine în urma presiunii publice exercitate de cetățeni și societatea civilă, care au contestat intenția autorităților de a impune […]
Acum o oră
16:10
Doi tineri din R. Moldova, Cetățeni de Onoare ai mun. Iași pentru o inovație medicală de excepție # SafeNews
Vlad Onceanu și Robert Gatman, doi tineri originari din Republica Moldova, au fost desemnați Cetățeni de Onoare ai municipiului Iași, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate pe 14 octombrie. Cei doi fac parte din echipa MAVIS Artificial Heart, care a realizat prima inimă artificială miniaturală destinată copiilor – un proiect premiat la nivel internațional și […]
16:00
Moscova susține că a obținut informații despre presupuse planuri ale Kievului și a Londrei de a comite acte de sabotaj împotriva „TurkStream". Declarația a fost făcută de directorul FSB, Alexander Bortnikov. „Avem informații despre pregătirea de către britanici, împreună cu serviciile speciale ucrainene, a unor acte de sabotaj împotriva gazoductului", a spus el. În plus, […]
Acum 2 ore
15:50
Președinta Parlamentului European Roberta Metsola va efectua o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie # SafeNews
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, urmează să efectueze o vizită oficială la Chișinău în luna noiembrie, imediat după învestirea noului Parlament al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, într-un interviu pentru Radio Chișinău. Potrivit acestuia, Metsola va fi însoțită de o delegație a Parlamentului […]
15:30
Un diplomat austriac urmărit penal în Austria cu privire la divulgarea formulei agentului neurotoxic Noviciok şi otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal # SafeNews
Parchetul austriac a lansat urmăriri împotriva unui diplomat, Johannes Peterlik. suspectat de faptul că a divulgat documente confidenţiale legate de agentul neurotoxic Noviciok şi de otrăvirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal în Regatul Unit, relatează AFP. Aceste urmăriri împotriva diplomatului Johannes Peterlik au fost lansate "cu privire la infracţiunea de abuz de putere şi delictul […]
Acum 4 ore
14:50
Un fost agent de securitate de la Ambasada SUA din Oslo, condamnat pentru spionaj în favoarea Rusiei și Iranului. Câți bani a primit # SafeNews
Un norvegian care a lucrat ca agent de securitate la Ambasada SUA din Oslo a fost condamnat la trei ani şi şapte luni de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei şi Iranului, conform unei hotărâri judecătoreşti publicate joi. Bărbatul, în vârstă de 28 de ani, a fost acuzat că a furnizat planuri şi informaţii despre […]
14:40
O fetiță de 15 zile a fost găsită îngropată de vie: „Am crezut că e o păpușă”. Micuța a primit numele „Înger” # SafeNews
Într-un sat din nordul Indiei, un fermier a făcut o descoperire care a îngrozit întreaga lume: o fetiță abia născută, îngropată de vie, dar încă respirând. Povestea ei, spusă de CNN, scoate la iveală una dintre cele mai dureroase realități ale Indiei moderne, copiii uciși sau abandonați doar pentru că sunt fete. Shyam Babu, un […]
14:30
„Spânzurați cu mâinile legate”: 38 de oameni de afaceri ruși au murit în condiții suspecte de la începutul războiului din Ucraina # SafeNews
De la începutul invaziei ruse în Ucraina, cel puțin 38 de oameni de afaceri ruși au murit în circumstanțe suspecte, multe dintre cazuri fiind declarate oficial drept sinucideri, deși tot mai multe voci pun la îndoială această versiune, relatează cotidianul Blick, parte a grupului Ringier. Mai mulți dintre acești oameni de afaceri ar fi căzut […]
14:10
Captură de medicamente ascunse la ieșirea din țară: 200 de fiole și 500 de pastile, găsite într-un colet suspect # SafeNews
200 de fiole și 500 de pastile nedeclarate, ascunse într-o transmisiune neînsoțită, au fost descoperite la vama Costești. Medicamentele erau camuflate printre alte bunuri, într-un colet transportat cu un autocar de rută regulată, care se deplasa spre Cehia. La volan se afla un conațional în vârstă de 38 de ani. Descoperirea a fost făcută de […]
14:00
Curtea Constituțională urmează să anunțe la ora 15:30 decizia privind validarea alegerilor parlamentare # SafeNews
Curtea Constituțională urmează să anunțe astăzi, la ora 15:30, decizia privind validarea sau invalidarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În cadrul ședinței, autoritățile au prezentat date privind desfășurarea scrutinului și eventualele provocări întâmpinate în procesul electoral. Președinta Curții, Domnica Manole, a informat că, în acest moment, nu există contestații electorale aflate pe rolul instanțelor. […]
13:50
Tragedie la o masă de pomenire în satul Ciocîlteni: o persoană a murit, 29 au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară # SafeNews
O persoană a murit, iar alte 29 au fost spitalizate în urma unui focar de toxiinfecție alimentară izbucnit în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, după participarea la o masă de pomenire organizată într-un local neautorizat. Potrivit anchetei epidemiologice desfășurate de specialiștii Centrului de Sănătate Publică (CSP) Orhei, evenimentul a avut loc în perioada 31 august – […]
13:40
Vlad Filat: Condamnarea mea nu are nicio legătură cu „furtul miliardului”. Și încă un detaliu important: suma de 250 de milioane de dolari a fost o minciună # SafeNews
Ex-premierul Vlad Filat a declarat că dosarul „Frauda bancară" nu stagnează, ci nu există voință politică pentru a se afla adevărul. Mai mult, el a reiterat că el a fost condamnat într-un dosar inechitabil și condamnarea sa nu are nicio legătură cu „furtul miliardului", informează SafeNews.md cu referire la TRIBUNA. El a menționat, în cadrul […]
13:20
26 de balene ucigașe eșuate, moarte pe țărm: experții investighează un eveniment extrem rar # SafeNews
Oamenii de știință sunt șocați după ce 26 de orci au fost găsite moarte în mod misterios pe o plajă din sudul Argentinei, în Golful San Sebastián, din provincia Tierra del Fuego. Este o eșuare în masă fără precedent în zonă, fiind doar a treia astfel de situație înregistrată vreodată la nivel mondial, relatează The […]
13:10
Doi bărbați au fost surprinși aruncând pliculețe cu substanțe interzise, în curtea unui bloc din Chișinău # SafeNews
Doi bărbați, în vârstă de 28 și 38 de ani, au fost surprinși de polițiști în timp ce aruncau la sol un obiect suspect, în curtea unui bloc de locuit de pe bulevardul Iurii Gagarin din Chișinău. Incidentul a avut loc în timpul unei misiuni de patrulare desfășurate de un echipaj al Secției Asigurare Ordine […]
13:10
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova # SafeNews
Peste o mie de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Rusia pentru a lupta în războiul din Ucraina, potrivit Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (HUR). Cel puțin 96 dintre aceștia sunt confirmați morți sau dispăruți în acțiune, relatează Kyiv Independent. Cel puțin 1.076 de cetățeni cubanezi au luptat sau luptă în prezent de […]
Acum 6 ore
12:40
VIDEO // Nicu Gherman, condamnat la 22 de ani pentru omorul lui Sergiu Oală. Mama victimei cere închisoare pe viață # SafeNews
Nicu Gherman, principalul suspect în omorul tânărului Sergiu Oală, și-a aflat astăzi sentința. Magistrații Judecătoriei Bălți, sediul Fălești, l-au condamnat la 22 de ani de închisoare. Acesta va trebui să achite și o amendă de 50 de mii de lei și prejudiciu moral de aproximativ 2 milioane de lei, transmite SafeNews.md cu refrire la tvn.md. […]
12:30
Întâlnire oficială pentru consolidarea relațiilor: deschiderea Ambasadei Irlandei la Chișinău, printre subiectele discuției dintre Mihai Popșoi și noul ambasador # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul de externe Mihai Popșoi a avut o discuție oficială cu Myles Geiran, noul ambasador al Irlandei în Republica Moldova, care și-a început recent mandatul la Chișinău. Cei doi oficiali au discutat despre deschiderea viitoarei ambasade a Irlandei în Moldova, un pas important ce va întări relațiile diplomatice și va sprijini colaborarea pe […]
12:20
Părinții și elevii pot raporta abaterile etice din școli, iar Consiliul de Etică va asigura intervenția necesară # SafeNews
Părinții care observă comportamente neadecvate în școli – fie că este vorba despre tratamente incorecte, favoritisme, presiuni sau alte încălcări ale normelor de conduită – pot sesiza aceste situații direct Consiliului de Etică al Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova. Același lucru îl pot face și elevii sau cadrele didactice, în condiții de siguranță […]
12:10
Realitate alarmantă în Moldova: Moldova: Peste 60% dintre adulți sunt supraponderali, iar 1 din 5 suferă de obezitate # SafeNews
În contextul Zilei Mondiale a Alimentației, marcată astăzi la nivel global, autoritățile din Republica Moldova atrag atenția asupra dezechilibrelor alimentare grave care afectează populația: malnutriția și obezitatea coexistă și continuă să se agraveze. Datele naționale arată o situație îngrijorătoare:• Peste 63% dintre adulți sunt supraponderali, iar aproape 23% suferă de obezitate;• Printre adolescenți, 16% sunt […]
11:40
Energocom explică noile reguli privind facturarea gazelor naturale. Iată ce trebuie să știi # SafeNews
În contextul tranziției la un nou model de furnizare a gazelor naturale la nivel național, SA Energocom a venit cu detalii privind rolurile și responsabilitățile din procesul de facturare, pentru a evita neînțelegerile în rândul consumatorilor. Potrivit companiei, responsabilitatea pentru citirea contoarelor revine în totalitate operatorilor de distribuție din teritoriu. Energocom, în calitate de furnizor, […]
11:30
Rafinăriile de petrol din Rusia vor amâna lucrările de întreţinere planificate anterior, pentru a putea satura piaţa, a declarat miercuri ministrul Energiei, Serghei Ţiviliov, transmite Reuters. Rusia se confruntă cu penurie în aprovizionarea cu combustibil, după o serie de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor sale. În septembrie, autorităţile de la Moscova au impus o interdicţie parţială […]
11:30
VIDEO // Trei bărbați, bănuiți de cultivarea și distribuirea ilegală a marijuanei, reținuți la Chișinău # SafeNews
Trei bărbați cu vârste de 42, 44 și 60 de ani sunt cercetați penal pentru implicare într-un grup criminal organizat specializat în cultivarea și comercializarea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău. Pe parcursul a patru luni de investigații, polițiștii Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în colaborare cu procurorii Procuraturii Chișinău – Oficiul Rîșcani, au […]
11:20
Tânăr de 21 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherie: a înșelat două persoane în etate prin metoda „ruda implicată în accident” # SafeNews
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de escrocherie. Acesta a obținut, prin înșelăciune, sume importante de bani de la două persoane în vârstă, folosind metoda cunoscută sub denumirea „ruda implicată în accident". Instanța a dispus, totodată, aplicarea […]
11:10
Prețuri-record pentru biletele la Campionatul Mondial de fotbal 2026: „900% mai scumpe ca acum 4 ani” # SafeNews
Prețurile biletelor pentru Cupa Mondială din 2026 au crescut semnificativ față de ediția din 2022, ajungând până la o creștere de 900% pentru anumite categorii, informează Blick. FIFA justifică majorările prin necesitatea de a maximiza profitul și de a reinvesti în dezvoltarea fotbalului la nivel mondial. FIFA nu a publicat o listă oficială de prețuri, […]
11:10
Trei persoane au ajuns la spital după ce un microbuz de rută a fost lovit de un camion la Ialoveni # SafeNews
Un accident rutier cu urmări grave a avut loc ieri, 15 octombrie, în orașul Ialoveni. Un microbuz de rută care transporta pasageri a fost lovit de un camion în timpul unei manevre de mers cu spatele, fiind ulterior proiectat într-un autoturism parcat. În urma impactului, trei pasageri din microbuz, cu vârste cuprinse între 55 și […]
11:00
Două persoane în raionul Fălești, intoxicate cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate # SafeNews
Două persoane din satul Glinjeni,
Acum 8 ore
10:50
VIDEO // Droguri, arme și muniții găsite la trei bărbați din Drochia, în urma unor percheziții ale poliției # SafeNews
Droguri de origine vegetală, un pistol, muniții și accesorii pentru fabricarea acestora au fost descoperite și ridicate de polițiști în urma unor percheziții efectuate la domiciliile a trei bărbați din raionul Drochia. Cei trei, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani, sunt suspectați de păstrarea și comercializarea substanțelor narcotice, precum și de deținerea […] Articolul VIDEO // Droguri, arme și muniții găsite la trei bărbați din Drochia, în urma unor percheziții ale poliției apare prima dată în SafeNews.
10:40
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea candidatului propus pentru a-i succeda în funcție, Alexandru Munteanu, în contextul apariției în spațiul public a unor informații privind presupuse afaceri în zone off-shore și conexiuni controversate în străinătate. Într-o postare pe Facebook, Recean a subliniat integritatea lui Munteanu și a afirmat că acesta este gata să răspundă […] Articolul Dorin Recean îi ia apărarea lui Alexandru Munteanu: „Va răspunde la toate întrebările” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie # SafeNews
Veniturile generate de activele ruseşti blocate în cadrul sancţiunilor impuse Moscovei este necesar să fie folosite la finanţarea reconstrucţiei Ucrainei, subliniază comisarul european însărcinat cu Economia Valdis Dombrovskis, care speră să convingă partenerii din cadrul G7 să facă acest lucru. Uniunea Europeană (UE) pregăteşte o lege a reparaţiilor de război şi îşi îndeamnă partenerii din […] Articolul Cum vrea UE să-l oblige pe Putin să plătească reparații de război Ucrainei. Legea pregătită de Comisie apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict izbucnit pe fondul consumului de alcool. Potrivit Procuraturii Cimișlia, incidentul a avut loc în noiembrie 2023. Cei doi bărbați au […] Articolul 10 ani de închisoare pentru un bărbat care și-a atacat prietenul cu toporul la beție apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Țigări fără acte în sudul țării: doi bărbați prinși de vameși cu aproape 5.000 de pachete, lângă Bugeac, UTA Găgăuzia # SafeNews
O cantitate de 4.990 de pachete de țigări, transportate ilegal, a fost depistată de ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal în apropierea localității Bugeac, UTA Găgăuzia. Produsele de tutun, de mărci diferite și cu timbru de acciz al Republicii Moldova, erau transportate fără acte de proveniență, ascunse în două automobile – un BMW 530 E […] Articolul VIDEO // Țigări fără acte în sudul țării: doi bărbați prinși de vameși cu aproape 5.000 de pachete, lângă Bugeac, UTA Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
10:00
SURSE // Focuri de armă, ziua în amiaza mare, la o piață din Chișinău. Două persoane – împușcate, pistolarul încătușat # SafeNews
Două persoane au fost împușcate, în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău. Cazul a avut loc în amiaza zilei de 13 octombrie, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Astfel, potrivit surselor, cinci persoane originare din Ialoveni ar fi […] Articolul SURSE // Focuri de armă, ziua în amiaza mare, la o piață din Chișinău. Două persoane – împușcate, pistolarul încătușat apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizării privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși # SafeNews
Articolul LIVE // Ședința Curții Constituționale de examinare a sesizării privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși apare prima dată în SafeNews.
10:00
Articolul LIVE // Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 16 octombrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // Trei bărbați, printre care doi cetățeni străini, reținuți pentru operarea ilegală a unei rețele de cazinouri online cu venituri estimate la 25 de milioane de lei # SafeNews
Trei bărbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați că au organizat și desfășurat jocuri de noroc online ilegale, generând un venit de aproximativ 25 de milioane de lei. Doi dintre suspecți sunt cetățeni străini, cu vârste de 37 și 43 de ani. Potrivit anchetatorilor, bărbații ar fi membri ai unui grup criminal organizat, […] Articolul VIDEO // Trei bărbați, printre care doi cetățeni străini, reținuți pentru operarea ilegală a unei rețele de cazinouri online cu venituri estimate la 25 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
09:40
Un nou val de furturi pune pe jar locuitorii raionului Cahul, unde mai mulți șoferi de automobile hibride s-au trezit în ultimele zile cu bateriile și alte componente esențiale furate. Cele mai multe cazuri au fost raportate în zona Lapaevca, potrivit surselor locale. În contextul acestor incidente, Inspectoratul de Poliție Cahul a transmis un set […] Articolul Mașinile hibride, ținta hoților: bateriile și piesele esențiale dispar peste noapte apare prima dată în SafeNews.
09:10
Un rus care trăia în Letonia de 40 de ani, dar nu vorbea letona, a fost expulzat. Alți 800 de rezidenți, pe făraș # SafeNews
Letonia a ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la data de 13 octombrie, după ce aceștia nu au reușit să demonstreze că stăpânesc limba letonă și să se supună verificărilor de securitate obligatorii. Și a trecut la fapte. Primul expulzat a fost un rus care locuia de 40 de […] Articolul Un rus care trăia în Letonia de 40 de ani, dar nu vorbea letona, a fost expulzat. Alți 800 de rezidenți, pe făraș apare prima dată în SafeNews.
09:00
Tentativă de trecere ilegală a frontierei: Un ucrainean a traversat Nistrul cu o barcă gonflabilă pentru a intra în R. Moldova # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 35 de ani, cetățean al Ucrainei, a traversat ilegal râul Nistru cu o barcă gonflabilă pentru a intra pe teritoriul Republicii Moldova. Incidentul a fost observat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Tudora-1”, în timpul unei patrulări de rutină pe malul râului. Bărbatul a fost depistat în momentul în […] Articolul Tentativă de trecere ilegală a frontierei: Un ucrainean a traversat Nistrul cu o barcă gonflabilă pentru a intra în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:00
Atac masiv cu rachete și avioane MiG-31 asupra Ucrainei: Rusia a lovit mai multe orașe în zorii zilei, iar sirenele au răsunat în toată țara # SafeNews
Rusia a lansat un atac masiv cu rachete asupra Ucrainei în zorii zilei de 16 octombrie. Mai multe orașe au fost vizate, iar sirenele de raid aerian au răsunat în întreaga țară, potrivit Kyiv Independent. Forțele Aeriene ucrainene au emis o alertă națională în jurul orei 5.20, avertizând despre decolarea bombardierelor rusești MiG-31. Aceste avioane […] Articolul Atac masiv cu rachete și avioane MiG-31 asupra Ucrainei: Rusia a lovit mai multe orașe în zorii zilei, iar sirenele au răsunat în toată țara apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
08:40
Donald Trump a organizat o cină pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala sa de bal # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump a organizat miercuri un dineu fastuos pentru a mulţumi miliardarilor şi marilor companii pentru donaţiile făcute pentru o nouă sală de bal, în curs de construcţie la Casa Albă, în valoare de 250 de milioane de dolari. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai companiilor din domeniul tehnologiei, precum Amazon, Apple, Meta, […] Articolul Donald Trump a organizat o cină pentru miliardarii care au făcut donaţii pentru sala sa de bal apare prima dată în SafeNews.
08:30
Cum a devenit Londra capitala hoților de telefoane. Poliția a descoperit schema ascunsă care a dus la explozia de smarphone-uri furate # SafeNews
Londra a devenit capitala europeană a hoților de telefoane, după ce anul trecut au fost furate 80.000 de smarphone-uri, iar poliția a descoperit o întreagă rețea globală de infractori ce operează magazine secondhand și vând telefoane furate pe piața neagră din China. Poliția londoneză a lansat zeci de raiduri luna trecută asupra magazinelor de telefoane […] Articolul Cum a devenit Londra capitala hoților de telefoane. Poliția a descoperit schema ascunsă care a dus la explozia de smarphone-uri furate apare prima dată în SafeNews.
08:30
SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru prima dată în 20 de ani: „Dubla cetățenie este noul vis american” # SafeNews
Pentru prima dată în două decenii, SUA au ieșit din topul celor mai puternice 10 pașapoarte din lume, marcând o detronare semnificativă a superputerii globale, potrivit The Guardian. Conform celui mai recent indice Henley Passport, un clasament care măsoară câte țări poate vizita un călător fără a fi nevoie de viză, pașaportul american ocupă acum locul […] Articolul SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru prima dată în 20 de ani: „Dubla cetățenie este noul vis american” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:00
FOTO // Trei tentative de introducere ilegală în țară a medicamentelor cu substanțe psihotrope, dejucate la PTF Sculeni # SafeNews
Peste 50 de pastile și mai multe blistere de medicamente cu posibile proprietăți psihotrope au fost descoperite de polițiștii de frontieră din cadrul PTF Sculeni, în cooperare cu funcționarii vamali, asupra unor pasageri care încercau să le introducă ilegal în țară, fără a deține documente justificative. În cadrul controlului de specialitate, au fost documentați trei […] Articolul FOTO // Trei tentative de introducere ilegală în țară a medicamentelor cu substanțe psihotrope, dejucate la PTF Sculeni apare prima dată în SafeNews.
18:00
NATO nu ar trebui să îi ia „prea în serios pe ruși”, susține Mark Rutte. Țările Alianței sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” # SafeNews
La doar două zile după ce a ironizat Rusia pentru defecțiunea submarinului Novorossiisk, care a ieșit la suprafață în apropierea coastei Franței, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat că Alianța Nord-Atlantică nu ar trebui să supraestimeze capacitățile țării conduse de Vladimir Putin, relatează Kyiv Independent. Afirmația a fost făcut miercuri, 15 octombrie, într-o […] Articolul NATO nu ar trebui să îi ia „prea în serios pe ruși”, susține Mark Rutte. Țările Alianței sunt „de 25 de ori mai mari decât Rusia” apare prima dată în SafeNews.
17:40
Zelenski instituie administrație militară la Odesa după retragerea cetățeniei fostului primar Ghennadi Truhanov # SafeNews
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a instituit miercuri o administrație militară la Odesa, la doar o zi după ce i-a retras cetățenia fostului primar al orașului, Ghennadi Truhanov, acuzat că ar fi deținut ilegal cetățenia rusă. Decizia vine într-un context tensionat și marchează o schimbare semnificativă în conducerea orașului-port strategic de la Marea Neagră. Noua administrație […] Articolul Zelenski instituie administrație militară la Odesa după retragerea cetățeniei fostului primar Ghennadi Truhanov apare prima dată în SafeNews.
17:40
Un bărbat în vârstă de 55 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, în apropierea Gării Centrale din Chișinău. Trupul neînsuflețit a fost descoperit pe strada Mitropolit Varlaam, în urma unui apel la serviciul de urgență 112. La sosirea echipajului de poliție, victima nu prezenta semne vitale. Examinarea preliminară efectuată de medicul legist nu […] Articolul Tragedie în centrul Chișinăului: Un bărbat a fost găsit mort lângă Gara Centrală apare prima dată în SafeNews.
17:30
Prima strângere de mână între Putin și noul preşedinte sirian Ahmed al-Sharaa. Cei doi au fost inamici # SafeNews
Noul lider sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit miercuri la Moscova cu președintele Vladimir Putin. Cei doi și-au strâns mâna, deși s-au aflat în tabere inamice în timpul războiului civil sirian, în care Kremlinul l-a susținut pe fostul dictator Bashar al-Assad. Contrar aşteptărilor, Rusia și-a păstrat bazele strategice din Tartus și Hmeimim, esențiale pentru influența sa militară în Siria […] Articolul Prima strângere de mână între Putin și noul preşedinte sirian Ahmed al-Sharaa. Cei doi au fost inamici apare prima dată în SafeNews.
