Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali - VIDEO

ProTV.md, 16 octombrie 2025 15:00

Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali - VIDEO

Acum 5 minute
15:20
Zelenski numește primul ombudsman militar din istoria Ucrainei
Acum 30 minute
15:00
Atac cu drone la frontiera cu SUA, împotriva unor clădiri judiciare. Dronele au lansat explozivi artizanali - VIDEO
Acum o oră
14:40
LIVE. Curtea Constituțională examinează sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare: Judecătorii au intrat în deliberare. Decizia va fi anunțată la ora 15:30
14:30
LIVE. Judecătorii CC au intrat în deliberare. Pronunțarea va avea lor la 15.30. Blocul „Patriotic”, singura formațiune care cere NEVALIDAREA alegerilor
Acum 2 ore
14:00
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
13:50
Vladimir Putin, sfidat chiar în orașul său natal. Sute de tineri au cântat melodii anti-război interzise de Kremlin
13:40
O anchetă oficială a dezvăluit cauza imploziei submarinului Titan, spulberat de presiunea Oceanului Atlantic, în timp ce cobora spre epava Titanicului
13:40
UE pregătește o lege a reparațiilor de război: fondurile din activele rusești blocate vor fi folosite pentru reconstrucție
13:40
Donald Trump asigură că Narendra Modi i-a spus că India nu va mai cumpăra petrol rusesc
13:30
Un moldovean - prins la punctul de trecere a frontierei României cu un automobil furat din Franța - FOTO
Acum 4 ore
13:20
Eximbank obține finanțare de 5 milioane de euro prin sprijinul BERD și al UE
13:20
MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, „comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme” și monitorizarea mass-mediei /DOC - zdg.md
13:10
Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială”: Va avea o Antenă IA
13:10
Moldovenii stabiliți în Slovacia vor putea beneficia de pensii. Precizările Ministerului Muncii
13:10
Vești bune pentru șoferi: Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 16.10.2025
12:40
Încă o condamnare în cazul lui Sergiu Oală, tânărului din Bălți ucis într-o pădure în anul 2024. Al doilea învinuit va sta 22 de ani după gratii - FOTO
12:40
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia”. Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului
12:20
Un bărbat din capitală - identificat de carabinieri, după ce a anunțat printr-un apel că un obiectiv ar fi minat - FOTO
12:00
Circa 100 000 țigarete, găsite în două autoturisme, la Găgăuzia. Precizările Serviciului vamal - VIDEO
11:40
Dumitru Romaniuc a deschis o nouă filială a clinicii sale: „Toate sunt exclusive pentru copii” - VIDEO
11:30
Doi bărbați, prinși de polițiști în timp ce aruncă pliculețe cu droguri, în curtea unui bloc din capitală
Acum 6 ore
11:20
Două persoane, împușcate la piața Calea Basarabiei din capitală. Bărbatul , reținut pentru 72 de ore
10:40
Serviciul Fiscal de Stat blochează fondurile economice controlate indirect de Vladimir Andronachi /DOC
10:40
Au scăpat cu viață. Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Soba n-a fost curățată
10:00
LIVE. Zi decisivă! Curtea Constituțională examinează sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare
10:00
Anunț neașteptat în Ungaria: Guvernul Viktor Orbán vrea să introducă a 14-a pensie lunară. Care este motivul
10:00
Un ucrainean a încercat să ajungă cu barca în Moldova. Ce spun polițiștii de frontieră
10:00
UE va fi „pregătită” pentru război cu Rusia până în 2030 – document al Comisiei Europene
10:00
Oficial NATO: Schimb de informații fără precedent în cadrul Alianței. SUA promite sprijin pentru securitatea Ucrainei
09:50
Trei bărbați - reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online și spălare de bani. Poliția și procurorii au descins cu opt percheziții în capitală - VIDEO
09:30
Un tânăr - condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident”. PG vine cu detalii
Acum 8 ore
09:20
A încercat să-și lovească amicul cu un topor în cap, dar victima s-a ferit, fiind lovită în spate. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
09:00
Sudic Ialoveni: Cel mai bun complex din Moldova. Darea în exploatare — martie 2026
08:50
Zi decisivă! Curtea Constituțională va examina sesizarea CEC privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare
08:40
Alexander Zverev, eliminat de „coșmarul" său la „Six Kings Slam"! Germanul nu a produs niciun break
08:30
Reparațiile la centrala Zaporojie ar putea începe în curând. Directorul general al AIEA discută cu Rusia și Ucraina
08:30
Jannik Sinner l-a învins pe Tsitsipas și e în semifinale la Six Kings Slam! Italianul, în fața unui duel de foc cu Novak Djokovic
08:20
Trump a aprobat operațiuni secrete ale CIA împotriva Venezuelei și amenință cu atacuri terestre. Reacția lui Nicolas Maduro
08:20
Hamas returnează încă două cadavre: 10 din cele 28 de victime au fost repatriate, tensiuni cresc între Israel și Hamas
08:10
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
23:00
„Pedeapsa aplicată este prea blândă.” Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul Marinei Tauber. Precizările procurorilor - VIDEO
22:50
Avionul militar care îl transporta pe secretarul Apărării al Statelor Unite, Pete Hegseth, a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență. Care este motivul
22:50
Pene de curent în aproape toată Ucraina după noi atacuri ruseşti
22:30
Gol senzațional marcat de atacantul Andorrei, Guillaume Lopez, care a deschis scorul în fața Serbiei cu un șut de la jumătatea terenului - VIDEO
22:30
Înfrângere categorică pentru reprezentativa Under 17 a Moldovei - VIDEO
22:30
Radu Albot s-a calificat în optimi la un turneu challenger din Grecia - VIDEO
22:20
Senegal, Africa de Sud și Coasta de Fildeș sunt ultimele trei țări africane calificate direct la Campionatul Mondial - VIDEO
22:00
Explozie de nemulțumire în Belgia: aeroporturi blocate, transport suspendat și ciocniri dure între manifestanți și poliție în inima Bruxelles-ului - VIDEO
