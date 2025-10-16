A ratat calificarea la Cupa Mondială, iar acum și-a reziliat contractul cu Federația Indoneziană de Fotbal
Moldova1, 16 octombrie 2025 15:00
Patrick Kluivert nu mai este selecționerul echipei naționale de fotbal a Indoneziei. Federația de resort din această țară și fostul mare atacant olandez au reziliat contactul, la 4 zile după înfrângerea din meciul cu Irak și ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
15:20
Numărul cetățenilor interziși în R. Moldova a crescut cu aproape 45% în 2025: Peste 8.5 mii de călători, întorși de la frontieră # Moldova1
Numărul persoanelor interzise în R. Moldova a crescut considerabil pe parcursul anului 2025. În primele nouă luni ale anului curent, Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a refuzat accesul pe teritoriul statului în 8.578 de cazuri, cu aproximativ 45% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre persoanele întoarse de la frontieră se numără și cetățeni ai Republicii Moldova.
Acum 30 minute
15:00
A ratat calificarea la Cupa Mondială, iar acum și-a reziliat contractul cu Federația Indoneziană de Fotbal # Moldova1
Patrick Kluivert nu mai este selecționerul echipei naționale de fotbal a Indoneziei. Federația de resort din această țară și fostul mare atacant olandez au reziliat contactul, la 4 zile după înfrângerea din meciul cu Irak și ratarea calificării la Cupa Mondială din 2026.
15:00
Aliații Ucrainei s-au angajat să plătească lunar un miliard de dolari pentru arme americane destinate Kievului # Moldova1
Statele Unite vând arme, membrii NATO le cumpără, iar Ucraina le folosește pentru a se apăra de Rusia – aceasta este noua schemă de sprijin militar pentru Kiev, denumită PURL. Miniștrii apărării din țările NATO au prezentat primele rezultate ale acestei inițiative, relatează DW.
Acum o oră
14:50
Școlile din țară devin „mai prietenoase” cu elevii cu dizabilități: Spații senzoriale moderne și acces la servicii de sprijin # Moldova1
Trei Unități de Educație Incluzivă urmează să fie amenajate, începând cu acest an, în școlile din Republica Moldova. Aceste spații vor oferi copiilor cu dizabilități severe servicii de sprijin psihologic, logopedic, precum și acces la spații senzoriale moderne. Specialiștii în educație incluzivă spun că în ultimii ani s-au făcut progrese importante, dar provocări mai rămân în ceea ce ține de integrarea în instituțiile de învățământ și atitudinea societății.
Acum 2 ore
14:20
Reprezentativa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată în play-off a Campionatelor Europene pe echipe # Moldova1
Echipa masculină de tenis de masă a Republicii Moldova a fost eliminată de cea a Sloveniei din faza play-off a Campionatelor Europene, competiție ce se desfășoară în orașul croat Zadar. Discipolii lui Igor Ni au fost învinși cu scorul general de 1:3. Singurul punct al „tricolorilor” a fost obținut de Vlad Ursu, care l-a învins în minimum de seturi pe Deni Kozul, scor general 3:0 și parțiale 11:9, 11:6, 11:9.
14:10
Zeci de persoane spitalizate după un praznic în raionul Orhei: ANSP confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani # Moldova1
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) confirmă decesul unui bărbat de 61 de ani, care a consumat alimente infectate cu Salmonella, aduse de rude de la un praznic organizat în satul Ciocîlteni din raionul Orhei, la sfârșitul lunii august. Informațiile vehiculate în presă că patru oameni și-ar fi pierdut viața după acea masă de pomenire nu s-au adeverit.
14:10
Conturile fostului deputat democrat, Vladimir Andronachi, au fost blocate de către Serviciul Fiscal de Stat. Decizia a fost publicată joi, 16 octombrie, în Monitorul Oficial.
14:00
Elevii Colegiului Agroindustrial din Ungheni învață cum să facă agricultură modernă într-o seră hidroponică, înființată cu sprijinul UE # Moldova1
Un nou sistem agricol, bazat pe tehnologia hidroponică – adică creșterea plantelor fără sol – prinde contur și în Republica Moldova. Serele de acest tip folosesc mult mai puține îngrășăminte și pesticide decât fermele convenționale, fiind considerate o alternativă ecologică și eficientă la agricultura tradițională.
13:50
LIVE TEXT | Curtea Constituțională anunță la 15.30 dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:40
Curtea Constituțională anunță la 15.30 dacă validează rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
13:30
Tehnologii, inovații și tradiție: agricultura moldovenească, prezentată la Moldagrotech și Farmer # Moldova1
Trei evenimente majore din domeniul agroindustrial – expozițiile internaționale specializate Moldagrotech (ediția a 46-a), Farmer (ediția a 28-a) și târgul Toamna de Aur – au fost inaugurate joi la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău. Manifestările, care reunesc peste 200 de companii din Republica Moldova și din alte cinci țări, sunt susținute de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și rămân una dintre cele mai importante platforme de promovare a inovațiilor și tehnologiilor agricole din regiune.
Acum 4 ore
13:20
Zilele Filmului Românesc la Chișinău | Biletele, epuizate în două ore: „De trei ori mai mulți doritori decât putem oferi locuri” # Moldova1
Cea de-a 11-a ediție a Zilelor Filmului Românesc (ZFR) la Chișinău începe joi, 16 octombrie, și propune publicului, timp de trei zile, cele mai așteptate filme ale anului, inclusiv noi producții ale unor regizori de pe ambele maluri ale Prutului și propunerea României la Premiile Oscar.
13:20
Primăria Chișinău a prezentat date privind executarea bugetului provizoriu: Consilierii PAS și PSRM acuză raportare formală # Moldova1
Raportarea executării bugetului provizoriu al municipiului Chișinău, pentru primele trei trimestre, s-a transformat într-o nouă scenă de acuzații reciproce la ședința de joi a Consiliului Municipal Chișinău, după ce, o zi mai devreme, la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cu susținerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), proiectul bugetului pentru anul 2025 a fost retras de pe ordinea de zi.
12:40
Cu jucătoare de top în echipă, FC Barcelona faci furori în Liga Campioanelor la fotbal feminin # Moldova1
FC Barcelona este neoprit în Liga Campioanelor la fotbal feminin. Echipa blau-grana a repurtat a doua victorie consecutivă în grupa unică a noii ediții. După ce în prima etapă Barça a surclasat cu 7:1 pe Bayern Munchen, de data asta discipolele lui Pere Romeu au învins cu 4:0 în deplasare pe AS Roma. În partida disputată pe Stadio Tre Fontane, în prezența a aproape 3 mii de spectatori în tribune, FC Barcelona a preluat conducerea deja în minutul 2, prin golul marcat de Esmee Brugts.
12:30
Meci dramatic la Campionatul Mondial de fotbal pentru juniori „sub 20 de ani”, turneul final al căruia se desfășoară în Chile. Echipa Marocului s-a calificat în finală după ce a eliminat în seria loviturilor de departajate selecționata Franței. Timpul regulamentar și cele două două reprize suplimentare s-au încheiat la egalitate, scor 1:1. În meciul disputat pe stadionul din orașul Valparaíso, marocanii au deschis scorul în minutul 32 din penalty.
12:30
INTERVIU | Cristina Gherasimov: R. Moldova își propune semnarea în 2028, „ca stat reintegrat”, a tratatului de aderare la UE # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău își propun să pregătească R. Moldova de aderarea la Uniunea Europeană (UE) către anul 2030, iar interesul național este ca acest pas să includă și regiunea transnistreană, a declarat viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, într-un interviu acordat corespondentului Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe.
11:50
Curtea Constituțională examinează raportul CEC privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Niciun dosar în judecată care să conteste scrutinul # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși.
11:50
Show de zile mari în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Noua echipă din NHL, Utah Mammoth, și-a prezentat mascota la primul meci jucat acasă, cel cu gruparea Calgary Flames.
Acum 6 ore
10:50
Curtea Constituțională examinează raportul CEC privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Moldova1
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședință participă președinta CEC, Angelica Caraman, precum și vicepreședintele instituției, Pavel Postica.
10:40
Curtea Constituțională s-a întrunit joi, 16 octombrie, în ședință pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților aleși. La ședință participă președinta CEC, Angelica Caraman, și vicepreședintele Pavel Postica. Blocul „Patriotic” este reprezentat de juristul Adrian Lebedinschi, iar Partidul „Democrația Acasă” – de Vasile Costiuc și avocata Doina Ioana Străisteanu.
10:40
CLASAMENT | Cât de puternic este pașaportul R. Moldova: Cetățenii moldoveni pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de țări # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova pot călători fără viză sau cu viză la sosire în 121 de state și teritorii din întreaga lume. Potrivit clasamentului Henley Passport Index 2025, pașaportul moldovenesc se află pe locul 48 din 227 de țări, cu o poziție mai sus față de anul trecut, când ocupa locul 49.
10:30
A mințit bătrâni că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente: șapte ani de închisoare pentru un tânăr de 21 de ani # Moldova1
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii comise prin schema „ruda implicată în accident”. Împreună cu alți complici, au mințit mai multe persoane în etate că rudele lor au fost implicate în pretinse accidente rutiere și au obținut de la ele, prin înșelăciune, cel puțin 550.000 de lei.
10:20
Când alimentele devin „otravă”: peste 63.9% dintre moldoveni sunt supraponderali, iar 5% suferă de malnutriție # Moldova1
O alimentație sănătoasă și echilibrată este esențială pentru prevenirea bolilor netransmisibile, transmit autoritățile sanitare în contextul Zilei Mondiale a Alimentației, care este marcată anual pe 16 octombrie. În Republica Moldova, malnutriția și obezitatea coexistă, iar responsabilitatea prevenirii acestora este „o responsabilitate comună – a fiecărui cetățean, a fiecărei instituții și comunități”, evidențiază Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
10:20
UE oferă R. Moldova acces la supercomputere și platforme moderne dedicate cercetării și inovării în domeniul inteligenței artificiale # Moldova1
Cercetătorii și antreprenorii din R. Moldova vor avea acces la infrastructuri de calcul de înaltă performanță datorită aderării Republicii Moldova la inițiativa europeană „IA Factories” – un program strategic al Uniunii Europene dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA).
10:00
Exporturi mai puține cu 2.5%, de la începutul anului. Țările din Uniunea Europeană, principalii parteneri comerciali ai R. Moldova # Moldova1
Exporturile de mărfuri realizate în luna august 2025 au însumat 332,6 milioane de dolari SUA, în scădere cu 4,2% față de iulie, dar în creștere cu 22% comparativ cu august 2024, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru produsele moldovenești, deținând o pondere de 67,5% din total exporturi, în ușoară creștere față de anul trecut.
09:50
Cazinouri online cu venituri ilegale de 25 de milioane de lei: trei bărbați au fost reținuți # Moldova1
Trei bărbați – doi dintre care sunt cetățeni străini – au fost reținuți pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online la Chișinău. Oamenii legii anunță destructurarea unei rețele de cazinouri operaționale pe internet, cu venituri ilegale de 25.000.000 de lei.
Acum 8 ore
08:20
Donald Trump pregătește un fond al victoriei pentru Ucraina, finanțat din taxe aplicate Chinei # Moldova1
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, lucrează la crearea unui fond al victoriei pentru Ucraina, care ar urma să fie finanțat din taxe impuse importurilor din China. Potrivit publicației The Telegraph, liderul american i-a cerut ministrului finanțelor, Scott Bessent, să discute planul cu partenerii europeni înaintea vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, programată pentru vineri, 17 octombrie.
08:00
Curtea Constituțională va examina joi raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare # Moldova1
Curtea Constituțională se întrunește în ședință joi, 16 octombrie, pentru a examina raportul Comisiei Electorale Centrale (CEC) cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie și validarea mandatelor deputaților. Ședința este programată pentru ora 10:00.
07:50
Rachete rusești au lovit orașul Nijîn din Ucraina: un terminal poștal și un bloc de locuințe au fost distruse # Moldova1
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat miercuri seara, 15 octombrie, un atac masiv cu drone asupra orașului Nijîn, din regiunea Cernihiv, Ucraina. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Ceaus, dronele au lovit un terminal poștal, o clădire cu mai multe etaje și alte obiective de infrastructură civilă. Din primele date, două persoane au fost rănite.
07:40
Rachete rusești au lovit orașul Nijnîn: un terminal poștal și un bloc de locuințe au fost distruse # Moldova1
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat miercuri seara, 15 octombrie, un atac masiv cu drone asupra orașului Nijîn, din regiunea Cernihiv, Ucraina. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Cernihiv, Viacheslav Ceaus, dronele au lovit un terminal poștal, o clădire cu mai multe etaje și alte obiective de infrastructură civilă. Din primele date, două persoane au fost rănite.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Balcanii de Vest vs. Ucraina - R. Moldova: stadiul cursei spre aderarea la UE # Moldova1
Președinta Comisiei Europene, executivul UE, Ursula von der Leyen, tocmai a încheiat un turneu de câteva zile în Balcanii de Vest, ca un preludiu la reuniunea la vârf a șefilor de stat și de guvern, săptămâna viitoare, la Bruxelles. Cinci dintre țările regiunii — Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia — sunt candidate pentru aderarea la UE, practic toate cele care nu sunt încă membre, cu excepția Kosovo, care reprezintă un caz particular.
07:30
Peste 1.600 de amenzi pentru arderea frunzelor. Compostarea - soluția ecologică și eficientă # Moldova1
Arderea frunzelor rămâne o practică des întâlnită la sate, deși este interzisă. Nici amenzile mari aplicate de autorități nu-i opresc pe unii gospodari. O soluție practică și viabilă este compostarea deșeurilor vegetale, care pot fi folosite ca îngrășăminte pentru sol.
Acum 24 ore
22:50
Ștefan Bejan, la Moldova 1: „Mandatul lui Recean a fost unul de securitate și i-a făcut față. Acum sunt necesare reforme economice” # Moldova1
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
22:20
Germania va oferi Ucrainei un pachet suplimentar de ajutor militar în valoare de peste 2 miliarde de euro, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei de la Bruxelles. Pachetul va include sisteme avansate de apărare aeriană, arme ghidate cu precizie și muniție, scrie presa ucraineană. Și Danemarca a promis un ajutor militar de 171 de milioane de dolari Ucrainei, în timp ce Suedia ia în considerare livrarea de avioane suplimentare.
22:20
Nicolae Negru: Atragerea capitalului străin într-un mediu geopolitic tensionat - una dintre mizele noului Guvern # Moldova1
Anunțarea candidaturii lui Alexandru Munteanu la funcția de premier este o mișcare pragmatică din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), în contextul unor reforme dificile care urmează a fi implementate. Expertul în științe politice Laurențiu Pleșca consideră că alegerea unui prim-ministru tehnocrat, cu experiență în afaceri și investiții, este o soluție. Totodată, analistul Nicolae Negru susține că misiunea noului Guvern este să asigure o dezvoltare economică într-un context geopolitic fragil.
21:30
Germania va oferi Ucrainei un pachet suplimentar de ajutor militar în valoare de peste 2 miliarde de euro, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, în cadrul reuniunii Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei de la Bruxelles. Pachetul va include sisteme avansate de apărare aeriană, arme ghidate cu precizie și muniție, scrie presa ucraineană. Și Danemarca a promis un ajutor militar de 171 de milioane de dolari Ucrainei, în timp ce Suedia ia în considerare livrarea de avioane suplimentare.
21:00
Miniștrii din Guvernul Recean, la sfârșit de mandat: Vor să se regăsească în viitorul Executiv? # Moldova1
În timp ce premierul Dorin Recean a condus, pe 15 octombrie, ultima ședință a Guvernului, miniștrii alături de care a făcut echipă spun că și-ar dori să ducă la capăt proiectele începute. Dorin Recean a fost aplaudat de miniștri, în debutul ultimei ședințe de Guvern pe care a prezidat-o. Așa cum a fost ultima ședință în actuala componență, Moldova 1 a întrebat miniștrii dacă vor să se regăsească pe lista noului Guvern.
20:20
La Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice a fost dezvelită o placă comemorativă în cinstea artistei Anastasia Dicescu, una dintre cele mai importante figuri ale operei românești și fondatoarea Conservatorului „Unirea” din Chișinău, înființat în 1919. Placa comemorativă este un gest simbolic prin care Academia de Muzică recunoaște importanța moștenirii culturale și artistice lăsate de Anastasia Dicescu care continuă să inspire generații.
19:30
Republica Moldova este percepută astăzi la nivelul Uniunii Europene ca țara cu cel mai mare potențial de a adera rapid la blocul comunitar, a declarat eurodeputatul Victor Negrescu în emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului european, progresul Chișinăului în ultimele luni a fost semnificativ.
18:50
Comisia Europeană a prevăzut într-un proiect confirmat miercuri de oficiali de la Bruxelles finalizarea așa-numitului „zid anti-drone” al Uniunii Europene (UE) până în 2027, notează AFP.
18:20
Expert: Înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat, însă tot cele second-hand sunt mai căutate # Moldova1
În ultimii opt ani, înmatriculările de autoturisme noi s-au triplat în R. Moldova, potrivit unui raport al Băncii Mondiale. Cu toate acestea, automobilele de mâna a doua rămân în continuare foarte căutate, susține expertul auto Constantin Mihalachi. Specialistul estimează că, odată cu intrarea în vigoare, din 2026, a noului TVA, achiziționarea automobilelor noi va scădea.
18:00
Țările nordice și baltice ajută MAE de la Chișinău să-și sporească reziliența cibernetică: Proiect în valoare de 3.1 milioane de dolari # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova își va îmbunătăți capacitatea de a gestiona crizele, precum și reziliența cibernetică, grație asistenței financiare oferite de țările nordice și baltice din formatul „NB-8” – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia.
17:40
NATO reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și extinde ajutorul pentru R. Moldova în fața amenințărilor rusești # Moldova1
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat satisfacția pentru atingerea obiectivelor în susținerea Ucrainei, subliniind legătura directă dintre securitatea acesteia și a țărilor membre ale Alianței. „În timp ce continuăm să ne asigurăm propria apărare, continuăm să sprijinim Ucraina. Securitatea lor este legată de a noastră”, a declarat oficialul, la o conferințe de presă organizată în cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din țările membre ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care are loc miercuri la Bruxelles.
17:30
Primăria Chișinău rămâne în continuare fără buget. PAS și PSRM au scos proiectul de pe ordinea de zi, acuzând ilegalități și formulări abuzive # Moldova1
Primăria Chișinău rămâne în continuare fără un buget aprobat pentru anul 2025. Proiectul a fost scos marți, 15 octombrie, de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal Chișinău (CMC), la propunerea fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și cu sprijinul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Motivele invocate țin de formulări noi și „neclare” în documentul propus de administrația Primăriei Chișinău. „Nu le pasă de interesele locuitorilor”, a comentat primarul capitalei, Ion Ceban.
17:10
Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii la copii. Medic: „În mare parte, sunt sugari cu pneumonie” # Moldova1
Numărul infecțiilor respiratorii crește toamna și primăvara, în special în rândul copiilor. Săptămâna trecută, au fost confirmate peste 1.700 de cazuri. Numai la Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, zilnic sunt internați, în medie, o sută de pacienți. Medicii precizează că alimentația sănătoasă și regulile cele mai simple de igienă ne pot ține departe de viroze.
17:10
Din octombrie, facturile Premier Energy includ date comparative despre consumul lunar de energie # Moldova1
Începând cu luna octombrie, pe fiecare factură emisă de Premier Energy, consumatorii vor găsi, pe lângă consumul facturat în luna curentă, și date comparative cu aceeași lună a anului trecut și consumul înregistrat în luna următoare celei de referință din anul precedent. De asemenea, va fi indicată valoarea medie de referință pentru același tip de consumator.
17:00
Prețurile pentru transportul rutier ar putea crește din 1 martie 2026: Guvernul a aprobat noua metodologie de calculare a tarifelor # Moldova1
Prețurile biletelor pentru transportul rutier de persoane în traficul raional și interraional ar putea să crească din 1 martie 2026 cu până la 20%. O nouă metodologie de calcul al tarifului, care are la bază principiul acoperirii costurilor reale ale operatorilor de transport a fost aprobată în ședința Guvernului din 15 octombrie.
16:50
Expertul Ștefan Bejan, la Moldova 1: „Mandatul lui Recean a fost unul de securitate și i-a făcut față. Acum sunt necesare reforme economice” # Moldova1
Premierul Dorin Recean a condus Guvernul într-o perioadă de criză profundă, marcată de tentative de destabilizare susținute de Federația Rusă, și a reușit să facă față provocărilor existente, consideră expertul în securitate Ștefan Bejan. Într-un interviu pentru Moldova 1, acesta a punctat și direcțiile strategice pentru viitorul Executiv: reforme economice profunde și consolidarea instituțională.
16:20
Taxele pentru procedurile de executare cresc pentru prima oară în ultimii 15 ani. Ajustările nu vor influența onorariile executorilor # Moldova1
Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc și a spezelor procedurii de executare vor fi modificate pentru prima oară în ultimii 15 ani. Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat că această ajustare se referă exclusiv la costurile procedurii de executare și nu modifică onorariile executorilor judecătorești.
16:10
Chișinău, the capital of Moldova, is operating in October without an approved annual budget for 2025.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.