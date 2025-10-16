Aliații Ucrainei s-au angajat să plătească lunar un miliard de dolari pentru arme americane destinate Kievului

07:30

Președinta Comisiei Europene, executivul UE, Ursula von der Leyen, tocmai a încheiat un turneu de câteva zile în Balcanii de Vest, ca un preludiu la reuniunea la vârf a șefilor de stat și de guvern, săptămâna viitoare, la Bruxelles. Cinci dintre țările regiunii — Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia — sunt candidate pentru aderarea la UE, practic toate cele care nu sunt încă membre, cu excepția Kosovo, care reprezintă un caz particular.