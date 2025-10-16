Două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sebastien Lecornu din Franța au fost respinse

18:10

Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin’s Eye (Ochiul lui Odin), menit să îmbunătăţească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, informează agenția de știri Reuters, citată G4Media. „Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta şi contracara...