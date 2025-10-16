Două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sebastien Lecornu din Franța au fost respinse
Ziarul de Garda, 16 octombrie 2025 15:00
Adunarea Națională a Franței a respins joi, 16 octombrie, două moțiuni de cenzură depuse de stânga radicală și de extrema dreaptă împotriva guvernului premierului Sebastien Lecornu, nereușind să obțină cele 289 de voturi necesare, relatează AFP și dpa, citează Agerpres. Cele două moțiuni de cenzură depuse de partidul de extremă stânga Franța Nesupusă (LFI) și...
Două moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Sebastien Lecornu din Franța au fost respinse
13:20
Igor Dodon, unul din liderii Blocului „Patriotic”, a acuzat în timpul campaniei electorale că alegerile ar fi fost falsificate, însă după încheierea scrutinului și anunțarea rezultatelor, nu a mai revenit cu dovezi sau explicații, se arată în raportul prezentat de comunitatea Watchdog. Deși Dodon a acuzat atât autoritățile, cât și concurenții de „fraudă”, aceste afirmații...
13:10
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Angelica Caraman, președinta CEC, cere validarea mandatelor de deputat și confirmarea listelor de candidați supleanți # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 13:04 Pavel Postică, vicepreședintele CEC, spune că deciziile CEC luate pe parcursul campaniei au avut la bază legislația. Postică vorbește inclusiv despre utilizarea resurselor...
13:00
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Costiuc cere validarea alegerilor și a mandatelor: „Suntem gata în următorul Parlament să facem un masterclass tuturor celor care vor să ne asculte” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 12:50 Partidul „Democrația Acasă” este reprezentant la Curtea Constituțională de avocata Doina Ioana Străisteanu. Ea vorbește în fața judecătorilor despre „calitatea legii” și afirmă...
13:00
Schimbare de poziție. PAS cere validarea tuturor mandatelor deputaților aleși, deși anterior a solicitat excluderea Partidului „Democrația Acasă” din cursa parlamentară # Ziarul de Garda
Deși Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a solicitat chiar în ziua scrutinului, la 28 septembrie 2025, anularea înregistrării Partidului Politic „Democrația Acasă” (PPDA) în alegerile parlamentare, astăzi, în fața magsitraților Curții Constituționale, reprezentantul PAS a solicitat „validarea mandatelor tutoror concurenților electorali”, inclusiv a PPDA. PAS a solicitat anularea înregistrării în cursa electorală a PPDA La...
12:50
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. PAS cere validarea rezultatelor scrutinului și a mandatelor tuturor deputaților aleși # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 12:40 Vasile Costiuc, președintele Partidului „Democrația Acasă” vorbește despre rezultatele alegerilor. El invocă faptul că în ultimii ani nu ar fi avut acces la...
12:40
R. Moldova devine parte a rețelei europene de „fabrici de inteligență artificială” # Ziarul de Garda
R. Moldova se alătură oficial inițiativei europene „IA Factories”, un program strategic al Uniunii Europene (UE) dedicat dezvoltării și utilizării infrastructurilor avansate de inteligență artificială (IA), transmite printr-un comunicat de presă Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED). Potrivit comunicatului, R. Moldova va fi reprezentată de FAIMA – Antena Fabricii de Inteligență Artificială din Moldova, una...
12:30
Circa 100 000 țigarete, fără acte de proveniență, depistate într-o localitate din UTA Găgăuzia # Ziarul de Garda
O cantitate totală de 4990 de pachete de țigări, fără documentele de proveniență, a fost depistată după ce două unități de transport de model „BMW 530 E” și ,,Ford Mondeo” au fost stopate și supuse controlului, în regiunea localității Bugeac, UTA Găgăuzia, transmite Serviciul Vamal. În urma controlului fizic detaliat, în habitaclu și în portbagaj...
12:30
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Blocul electoral „Patriotic” cere Curții Constituționale invalidarea rezultatelor alegerilor parlamentare # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 12:23 Adrian Lebedinschi a solicitat invalidarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. UPDATE 12:04 Adrian Lebedinschi, reprezentantul Blocului electoral „Patriotic” a acuzat președinta R....
12:30
LIVE TEXT/ Ucraina confirmă atacul cu drone asupra unei rafinării de petrol rusești din regiunea Saratov. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 Dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Saratov din Rusia în noaptea de 16 octombrie, au confirmat Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei, scrie The Kyiv Indepedent. „Rafinăria Saratov este una dintre cele mai vechi întreprinderi rusești de rafinare a petrolului, cunoscută anterior sub numele de Uzina de Cracare,...
12:20
UE va fi pregătită în caz că Rusia pregătește o altă invazie în Europa. Planul care urmează să fie prezentat liderilor UE # Ziarul de Garda
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de un potențial război, în caz că Rusia va decide să atace din nou Europa, potrivit unui plan militar care va fi prezentat Comisiei Europene și care a fost consultat de POLITICO. „Până în 2030, Europa trebuie să dețină o postură de apărare europeană...
12:10
UE va fi „pregătită” pentru război cu Rusia până în 2030. Planul care urmează să fie prezentat liderilor UE # Ziarul de Garda
Țările UE au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti de război, potrivit unui plan militar care va fi prezentat Comisiei Europene și care a fost consultat de POLITICO. „Până în 2030, Europa trebuie să dețină o postură de apărare europeană suficient de puternică pentru a descuraja credibil adversarii săi, precum și pentru a...
12:10
Dezvoltați-vă afacerea cu dobândă fixă de 8,88% – noua ofertă maib pentru antreprenori # Ziarul de Garda
Maib continuă să sprijine dezvoltarea afacerilor din sectoarele non-agro, oferind soluții financiare flexibile și adaptate cerințelor actuale ale antreprenorilor. Până pe 31 decembrie 2025 companiile din comerț, industrie, transport, HoReCa, tipăriri și alte domenii non-agro pot accesa credite pentru afaceri cu rată fixă, create pentru a oferi stabilitate, predictibilitate și acces rapid la capital. Detalii...
11:50
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Președinta CEC: Dacă am aplica modalitatea de excludere a persoanelor care se regăsesc pe listele suplimentare și cele de bază, noi, de fapt, am avea un alt procent de participare la vot # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 11:49 Angelica Caraman a precizat că sunt necesare modificări la cadrul legal pentru a avea mai multe reglementări a spațiului online în campaniile electorale....
11:40
LIVE TEXT/ Patru persoane au fost rănite în Harkiv în urma atacului cu drone și rachete de noaptea trecută din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:25 Patru persoane au fost rănite în Harkiv în urma unui atac combinat al Rusiei asupra unor obiective de infrastructură, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma unui atac combinat cu rachete și drone, care a durat câteva ore fără întrerupere, au izbucnit incendii în raioanele Bohoduhiv, Izium și Lozova ale regiunii. „Lucrările...
11:30
Cetățenii moldoveni care au lucrat oficial în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale # Ziarul de Garda
Moldovenii care au activat oficial în Slovacia vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea statului. În acest sens, la Bratislava au avut loc negocieri pe marginea proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului dintre R. Moldova și Slovacia în domeniul securității sociale, anunță printr-un comunicat Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Acest aranjament...
11:20
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Domnica Manole anunță că pe rolul instanțelor nu se află niciun dosar care are ca obiect contestații depuse în materie electorală: „Toate contestațiile au fost soluționate” # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 11:14 Președinta CC, Domnica Manole, anunță că pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) și al Curții de Apel Centru nu se află „niciun...
11:20
Trei bărbați au fost reținuți pentru trafic de droguri. Aceștia creșteau marijuana în sere improvizate la domiciliu # Ziarul de Garda
Un grup criminal organizat specializat în cultivarea și distribuirea drogurilor de tip marijuana pe teritoriul municipiului Chișinău este documentat de Inspectoratul General al Poliției (IGP), anunță joi, 16 octombrie, instituția. Potrivit informațiilor, pe parcursul a patru luni de investigații, oamenii legii au monitorizat activitatea a trei bărbați, cu vârste de 42, 44 și 60 de...
11:10
Liderul maghiar spune că se va întâlni cu Trump pentru a discuta un „acord economic” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar, Viktor Orbán, a declarat miercuri, 15 octombrie, în cadrul unui interviu, că se așteaptă să se întâlnească în curând cu președintele american Donald Trump pentru a discuta un acord economic între cele două țări, scrie Reuters. „Există o dată, iar agenda negocierilor este gata în proporție de aproximativ 80%. Când vom ajunge la...
11:00
Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate. Acestea au fost găsite inconștiente, dar medicii au reușit să le resusciteze # Ziarul de Garda
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 15 octombrie, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Conform informațiilor...
11:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu a avut o întâlnire cu Directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional, la Washington # Ziarul de Garda
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut astăzi, 16 octombrie, o întrevedere cu Alfred Kammer, directorul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional (FMI), în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și FMI, desfășurate, în perioada 13-18 octombrie 2025, la Washington, se arată în comunicatul de presă emis de BNM....
10:50
Două persoane din Fălești s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe necurățate la timp. Acesta au fost găsite inconștiente, dar medicii au reușit să-i resusciteze # Ziarul de Garda
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 15 octombrie, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 08:32, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Conform informațiilor...
10:50
VIDEO/ Vezi că poți! A zidit o afacere ca-n poveștile bunicilor: cu sute de stupi de albine, o căsuță țărănească și o locație de vis în Codrii Moldovei. Vezi istoria Victoriei Sobol # Ziarul de Garda
La marginea satului Bravicea, din raionul Călărași, printre zumzetul liniștitor al albinelor și mirosul dulce de miere proaspătă, o găsești pe Victoria Sobol – o tânără care a transformat pasiunea pentru natură într-o afacere prosperă. VEDEȚI AICI ÎNTREAGA POVESTE: Totul a început cu doar cinci familii de albine, dar și cu dorința de a face...
10:30
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Președinta CEC prezintă raportul privind rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 10:21 Președinta CEC, Angelica Caraman, prezintă raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. UPDATE 10:13 Reprezentanții blocului „Alternativa” și formațiunii „Partidul...
10:30
VIDEO/ Îmbătrânirea activă. Cât de prietenoase devin comunitățile pentru vârstnici? # Ziarul de Garda
Pentru a contribui la crearea condițiilor mai bune pentru persoanele în etate, HelpAge Moldova și Platforma pentru Îmbătrânire Activă a sprijinit orașele Florești, Strășeni și Șoldănești să monitorizeze și să îmbunătățească modul în care este aplicat conceptul de „Comunitate prietenoasă vârstei”. În fiecare comunitate au fost identificate anumite probleme, iar persoanele în etate s-au implicat...
10:20
VIDEO/ Trei bărbați au fost reținuți și sunt cercetați penal pentru organizarea unei rețele de cazinouri online cu un venit de 25 de milioane de lei # Ziarul de Garda
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului General al Poliției (IGP) și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), se arată într-un comunicat. PCCOCS anunță că trei bărbați au fost reținuți pentru organizarea și desfășurarea ilegală a...
10:20
„Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii.” Un deputat rus a propus scăderea nivelului de trai al rușilor pentru a scoate țara din scăderea demografică # Ziarul de Garda
Deputatul rus al Dumei de Stat din Federația Rusă, Oleg Matvechev a propus o soluție radicală la criza demografică din Rusia. În timpul unei discuții în Camera Civică a Dumei despre un proiect de lege care interzice avorturile forțate, parlamentarul rus a declarat că creșterea ratei natalității necesită scăderea nivelului de trai al populației. „Trebuie...
10:10
LIVE/ Soarta noului Parlament, decisă de CC. Magistrații Înaltei Curți examinează rezultatele alegerilor parlamentare și validarea mandatelor deputaților aleși # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) examinează joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. UPDATE 10:06 Ședința CC a început. Pe 6 octombrie 2025, CEC i-a prezentat Curții Constituționale procesul-verbal, raportul şi actele electorale cu privire la confirmarea rezultatelor...
10:00
Un tânăr a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin schema ,,rudei implicate în accident”. A preluat de la două persoane în etate suma de 550 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, anunță joi, 16 octombrie, Procuratura Generală (PG). Pe 14 octombrie 2024, organele de urmărire penală au demarat o anchetă în cazul unui grup criminal organizat, specializat în escrocheriile prin schema ,,rudei implicate în accident”. Astfel, în aceeași zi,...
09:40
Un ucrainean a trecut ilegal Nistrul cu o barcă gonflabilă. Acesta a cerut azil în R. Moldova # Ziarul de Garda
La Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora-1”, în timpul patrulării pe malul râului Nistru, polițiștii de frontieră au observat o persoană într-o barcă gonflabilă care se îndrepta spre malul moldovenesc din Ucraina. Ulterior s-a stabilit că străinul este cetățean al Ucrainei, în vârstă de 35 de ani, care a traversat râul Nistru cu barca pentru a...
09:40
DOC/ MerișorLeaks. Fabrica de partide a lui Șor, salariile de milioane ale deputaților și liderilor politici, „comunicarea cu anumiți judecători ai Curții Supreme” și monitorizarea mass-mediei # Ziarul de Garda
Întreținerea întregului ecosistem politic controlat de gruparea Șor ar costa milioane de lei lunar, iar cel mai plătit pion local al lui Șor, cu un salariu de 150 de mii de lei lunar, ar fi Alexei Lungu, jurnalistul transformat în politician, lider al mai multor manifestații organizate de gruparea Șor, care în ultima perioadă a...
09:10
Un bărbat care a încercat să-și lovească amicul în cap cu un topor a fost condamnat la 10 ani de închisoare # Ziarul de Garda
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor, după ce și-a atacat prietenul cu un topor în urma unui conflict generat de consumul de alcool, anunță joi, 16 octombrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc în noiembrie 2023, când...
08:40
LIVE TEXT/ Nouăsprezece țări, gata să ofere pachete de ajutor militar pentru Ucraina. Secretarul general al NATO: „Trebuie să-i arătăm lui Putin că nu poate câștiga acest război”. Război în Ucraina, ziua 1331 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 La reuniunea de miercuri a grupului de contact pentru Apărarea Ucrainei, reprezentanți din 19 țări și-au exprimat disponibilitatea de a oferi noi pachete de asistență militară Ucrainei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă, după cea de-a 31-a întâlnire a grupului, fără a oferi însă...
08:00
Va confirma rezultatele alegerilor parlamentare? Înalta Curte examinează ASTĂZI sesizarea Comisiei Electorale Centrale # Ziarul de Garda
Magistrații Curții Constituționale (CC) vor examina joi, 16 octombrie, sesizarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) care se referă la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și validarea mandatelor deputaților aleși. Ședința publică a Înaltei Curți va începe la ora 10:00, iar după pronunțarea hotărârii, președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, va susține un briefing de...
22:00
LIVE TEXT/ Secretarul american al Apărării anunță că „Ucraina va primi, în continuare, putere de foc”, iar Rusia „va plăti costul”, dacă nu face eforturi concrete pentru încetarea războiului. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:53 Miniștrii apărării din statele NATO au discutat, la cea mai recentă reuniune, subiectul încălcării spațiului aerian aliat de către drone și aeronave și pe cel al consolidării operațiunilor în cadrul misiunii Eastern Sentry, scrie CNN. Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat: „Am primit vestea bună din partea SUA, care au decis să...
21:10
Raport ONU: Concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a avut, în 2024, cea mai mare creștere din ultimii 70 de ani. Oceanele și pădurile își pierd capacitatea de a absorbi gazele nocive # Ziarul de Garda
Organizația Meteorologică Mondială (OMM) scrie în cel de-al 21-lea raport privind gazele cu efect de seră, că în 2024, concentrația medie de dioxid de carbon a crescut cu 3,5 părți per un milion, la 424 de părți per un milion. Este cea mai mare creștere de la începutul măsurătorilor moderne, în 1957, scrie The Guardian. Evoluția...
20:40
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit autorităților pakistaneze # Ziarul de Garda
Pakistanul şi administraţia talibanilor afgani au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, 15 octombrie, de la ora 18:00, ora locală din Pakistan (16:00 ora R. Moldova), au anunțat autoritățile pakistaneze, după ce au izbucnit noi lupte între cele două ţări vecine, relatează AFP, citează News.ro. Atât Pakistanul, cât şi...
20:10
LIVE TEXT/ Pentagonul a pregătit planurile pentru transferul de rachete Tomahawk în Ucrainei, e așteptată decizia finală a lui Donald Trump, scrie New York Times. Război în Ucraina, ziua 1330 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:03 Departamentul Apărării al Statelor Unite (cunoscut ca Pentagon) a pregătit un plan prin care rachete de croazieră Tomahawk ar putea fi vândute sau transferate Ucrainei, însă implementarea depinde de decizia finală a președintelui Donald Trump, a dezvăluuit miercuri The New York Times. Potrivit publicației, Pentagonul este deja pregătit tehnic pentru operațiune, dar așteaptă aprobarea...
19:40
Marea Britanie va trimite experți militari antidronă în R. Moldova. „Protejarea spațiului aerian al Republicii Moldova și siguranța cetățenilor noștri rămân o prioritate” # Ziarul de Garda
Marea Britanie va trimite în Republica Moldova un contingent de experți militari specializați în contracararea dronelor, pentru a sprijini eforturile țării de consolidare a apărării într-un context regional tot mai tensionat. Decizia, care urmează să fie anunțată oficial la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO, reflectă angajamentul Londrei de a sprijini securitatea flancului estic...
19:30
Citiți joi în ZdG: „S-a terminat cu ferestrele deschise pe timp de iarnă și cârnațul ieftin.” Din Rîbnița, la cumpărături mai ieftine în Rezina. Reportaj ZdG și MerișorLeaks # Ziarul de Garda
Cea de-a 39-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an vă prezintă, la rubrica Reporter Special, un reportaj din regiunea transnistreană. ZdG a trecut Nistrul și a vorbit cu locuitorii despre starea economiei transnistrene în această perioadă, în contextul sistărilor de apă caldă și al scumpirilor de pe rafturile rețelei de supermarketuri „Sheriff”, care...
19:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a audiat judecătorii Andrei Mocanu și Ana Panov. În cazul unui magistrat Comisia „nu a identificat dubii de integritate” # Ziarul de Garda
Astăzi, 15 octombrie, în cadrul procesului de evaluare externă, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat ședințe de audiere cu participarea judecătorilor Andrei Mocanu, vicepreședinte interimar al Judecătoriei Căușeni, și Ana Panov, judecătoare la Curtea de Apel Centru, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Vetting. În cazul judecătorului Andrei Mocanu, Comisia nu...
18:40
Țările nordice și baltice oferă 3,1 milioane de dolari SUA pentru a consolida reziliența instituțională a MAE # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) își va consolida reziliența instituțională. Un proiect de asistență tehnică privind „Îmbunătățirea gestionării crizelor și a rezilienței cibernetice a MAE” a fost semnat miercuri, 15 octombrie, la Chișinău, se arată în comunicatul de presă emis de MAE. Inițiativa este finanțată de țările nordice și baltice (NB-8) – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda,...
18:10
Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, care îmbunătățește semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete # Ziarul de Garda
Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin’s Eye (Ochiul lui Odin), menit să îmbunătăţească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, informează agenția de știri Reuters, citată G4Media. „Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta şi contracara...
17:30
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu a oferit detalii despre compensațiile oferite în sezonul de încălzire 2025-2026 # Ziarul de Garda
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că autoritățile intenționează să lanseze procesul de înregistrare pentru compensațiile la energie în la începul lunii noiembrie. „Vom stabili formula de distribuire a compensațiilor în acest an. Intenționăm să lansăm procesul de înregistrare la începutul lunii noiembrie. Guvernul și ministerul vor oferi toate detaliile, așa cum...
17:30
Giganții petrolieri Lukoil și Rosneft, pe lista de sancțiuni a Marii Britanii pentru sprijinul acordat guvernului rus: „Nu este loc pentru Federația Rusă pe piețele globale” # Ziarul de Garda
Marea Britanie a anunțat miercuri, 15 octombrie, noi sancțiuni împotriva celor două companii petroliere rusești, Lukoil și Rosneft, precum și împotriva a 51 de petroliere din așa-numita „flotă fantomă”, în cadrul unui efort de a înăspri presiunile asupra sectorului energetic rus și de a reduce veniturile Kremlinului, notează agenția britanică de știri Reuters. Potrivit autorităților...
