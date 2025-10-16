Prețul motorinei scade cu încă 7 bani: Și benzina va fi mai ieftină, mâine
UNIMEDIA, 16 octombrie 2025 15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 17 octombrie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 7 bani mai puțin, iar pentru cel de morotorină - 3 bănuți.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
15:20
(video) Bombă de dezvăluiri la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Daniel Rachier, declarații exclusive despre suma cerută de Crețu pentru un vlog. Reacția actorului # UNIMEDIA
Vloggerul Daniel Rachier, cunoscut pentru seria „Pe patru roți”, în care invită diferite personalități din Republica Moldova să-și prezinte mașinile și să discute cu el, a făcut declarații exclusive în cadrul noii ediții a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Rachier a dezvăluit că l-a invitat pe actorul și prezentatorul Emilian Crețu să participe la emisiune, însă acesta i-ar fi cerut între 2 000 și 5 000 de euro pentru a accepta provocarea.
15:20
Parlamentul Greciei a aprobat joi un proiect de lege prezentat de guvernul conservator, care poate prelungi ziua de lucru până la maximum 13 ore pe zi în sectorul privat. Reforma a provocat reacţii dure din partea sindicatelor şi a opoziţiei de stânga, scrie digi24.ro.
Acum 15 minute
15:10
(live/update) CMC a revenit în ședință, după ce „a luat masa” 2 ore: Ce subiect examinează # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
Acum 30 minute
15:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru mâine, 17 octombrie, prețuri mai mici la carburanți. Astfel, pentru un litru de benzină șoferii vor plăti cu 7 bani mai puțin, iar pentru cel de morotorină - 3 bănuți.
15:00
Intoxicația de la masa de pomenire, care înainte de alegeri era „FAKE”, s-a confirmat peste o lună, cu un deces, la Ciocîlteni: 29 de persoane, spitalizate, iar o femeie a decedat. Ce spune ANSP # UNIMEDIA
Mai multe informații despre o posibilă intoxicație alimentară în satul Ciocîlteni, raionul Orhei, au apărut încă în plină campanie electorală, însă la acel moment, autoritățile nu au confirmat incidentul. Contactați atunci de UNIMEDIA, reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică nu au oferit un răspuns, iar oamenii legii au comunicat că „un astfel de caz nu este înregistrat”. La mai bine de o lună de la eveniment, ANSP a emis un comunicat oficial în care confirmă izbucnirea unui focar de toxiinfecție alimentară soldat cu zeci de persoane infectate și un deces.
Acum o oră
14:50
(foto) Cristian Botgros, prima postare pe rețele, după situația în urma căreia a ajuns internat în stare gravă: Ce a publicat # UNIMEDIA
Interpretul Cristian Botgros, care a fost internat în stare gravă la spital, a revenit pe rețelele sociale după o perioadă de absență. Artistul le-a cerut fanilor să susțină Ansamblul de Dans „Folclor Event Group”, care se pregătește pentru marea finală a concursului „Români Talentați în Diaspora 2025”, programată în acest weekend la Londra.
14:40
Sâmbătă, 18 octombrie, ora 18:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la cel mai longeviv spectacol de comedie din Republica Moldova – „Chirița în provincie”, regizat de Petru Vutcărău. O seară de râs, relaxare și reflecție vă așteaptă!
14:40
Când vine vorba de disciplină și transformare, Beyonce este un exemplu impresionant. Artista, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit de-a lungul timpului că îşi schimbă complet rutina alimentară înainte de aparițiile majore, de la concertele din turneele mondiale până la spectacolele de la Coachella sau Met Gala, scrie profm.ro.
Acum 2 ore
14:10
(video) Vloggerul Daniel Rachier, în premieră, la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Cât „costă” interviurile cu vedete, mii de euro din online, Filat, Caras și vâltoarea dragostei # UNIMEDIA
Invitatul noii ediții din cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, este vloggerul Daniel Rachier - un tânăr ambițios, care a reușit să-și construiască o comunitate numeroasă în mediul online. Originar din Chișinău, Daniel mărturisește că își iubește țara și crede că succesul vine doar prin muncă, perseverență și sacrificiu. Deși la început nu s-a bucurat de sprijinul deplin al celor apropiați în alegerea de a-și urma pasiunea pentru crearea de conținut, el nu a renunțat. A început cu videouri despre sport și un stil de viață sănătos, iar cu timpul și-a diversificat direcția.
14:10
Mii de persoane dau în judecată Johnson & Johnson din cauza riscurilor de cancer asociate pudrei de talc # UNIMEDIA
O acțiune juridică majoră a fost inițiată în Marea Britanie împotriva gigantului farmaceutic Johnson & Johnson, compania fiind acuzată că a vândut în mod conștient pudră pentru bebeluși contaminată cu azbest, scrie adevarul.ro.
13:50
Presa română: Vučić a confirmat prezența cetățenilor ruși în tabăra militară organizată în Serbia pentru moldoveni # UNIMEDIA
Într-un moment de presiune diplomatică crescândă din partea Bruxelles-ului, preşedintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a admis oficial pentru prima dată că trei cetăţeni ruşi au fost implicaţi în operarea unei tabere paramilitare în vestul Serbiei, unde zeci de cetăţeni moldoveni ar fi fost instruiţi pentru a submina alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfăşurate pe 28 septembrie, scrie adevarul.ro.
13:40
(video) „Vrem detenție pe viață”: Reacția părinților lui Sergiu Oală, după ce unul dintre ucigașii fiului lor a fost condamnat la 22 de ani # UNIMEDIA
Revoltă și nemulțumire din partea părinților tânărului Sergiu Oală, ucis în urma unui conflict la Bălți, după ce instanța l-a condamnat la 22 de ani de închisoare pe Nicu Gherman, unul dintre inculpați. Ana și Sergiu Oală consideră că pedeapsa este prea blândă și cer detenție pe viață.
Acum 4 ore
13:00
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? BEP - împotriva validării scrutinului, PAS și „Democrația Acasă” - pentru # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
13:00
(video) Scântei la CMC. Antoci, cu reproșuri către Ursu: „Ne prezentanți în 5 minute niște cifre și plecați. Nu e un abuz și sabotaj?” Viceprimara: Ați spus o prostie! # UNIMEDIA
Ședința Consiliului Municipal Chișinău a fost marcată de un schimb de replici între consiliera PSRM, Ala Antoci și viceprimara Olga Ursu, după ce socialista a cerut o prezentare detaliată a raportului pe bugetul 2025.
12:50
Modul șocant în care a murit boxerul Ricky Hatton. Pugilistul a fost găsit fără suflare în casă de managerul său # UNIMEDIA
S-a aflat cum a murit, pe 14 septembrie, campionul de box Ricky Hatton, în vârstă de 46 de ani. Decesul a fost învăluit în mister. Abia acum s-a aflat cauza morții, scrie adevarul.ro.
12:40
Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea conturilor bancare și a resurselor economice care se află sub controlul direct și indirect al fostului deputat democrat Vladimir Andronachi, potrivit unei decizii publicate recent în Monitorul Oficial.
12:30
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Bloculul Patriotic solicită nevalidarea rezultatelor scrutinului # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
12:30
„Te dezvolți mai ușor în afaceri atunci când ai alături un partener de încredere” – Iurie Clipii, antreprenor, client Microinvest # UNIMEDIA
Uneori viața vine cu o pauză pentru a ne oferi șansa de a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Așa s-a întâmplat și cu Iurie Clipii, fondatorul și directorul centrului de diagnostic Ultramed din orașul Bălți. După câțiva ani de activitate în alt domeniu, a decis să revină în medicină, să fondeze un centru modern și, de mai bine de zece ani, îl dezvoltă împreună cu familia, cu suportul Microinvest.
12:20
Tensiuni în plenul Consiliului Municipal Chișinău, în timpul examinării raportului pe bugetul pentru anul 2025. Consiliera PSRM, Ala Antoci, a avut un schimb de replici aprinse cu un ales MAN. „Nu-mi închideți gura și nu mă șantajați!”, a declarat Antoci.
12:10
De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic: Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie # UNIMEDIA
Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe de inginerie și a faptului că nu a fost testat corespunzător, potrivit unui raport oficial, relatează BBC, potrivit digi24.ro.
12:00
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Caraman: Influențele străine nu au influențat rezultatul # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
11:50
(live/update) CMC continuă ședința, cu replici. Consilier MAN: „Sunt declarații populiste!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
11:50
(video) Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth # UNIMEDIA
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum, scrie adevarul.ro.
11:50
BERD acordă un împrumut de 5 milioane de euro băncii comerciale Eximbank, cu sprijinul UE; Proiectul este susținut de granturi de stimulare din partea UE, în cadrul inițiativei EU4Business; Împrumuturile acordate companiilor reflectă interesul crescut pentru investiții.
11:50
Bărbatul care a împușcat în alte persoane, cu care era în conflict, la piața din Calea Basarabiei, reținut pentru 72 de ore: Ce spune poliția # UNIMEDIA
Situația ieșită din comun de la o piață din Calea Basarabiei este investigată de oamenii legii. Potrivit acestora, un conflict între mai mulți bărbați a degenerat în răfuieli cu împușcături. Bărbatul, suspectat că a tras din armă, a fost reținut pentru 72 de ore, a comunicat pentru UNIMEDIA, ofițera de presă a poliției naționale, Cristina Talpă.
11:40
Protest fără precedent la Pentagon. Zeci de ziarişti şi-au predat legitimaţiile şi au părăsit clădirea, refuzând restricţiile impuse de Pete Hegseth # UNIMEDIA
Zeci de jurnaliști acreditați la Pentagon şi-au predat miercuri legitimațiile și au părăsit clădirea, refuzând să accepte noile restricţii privind presa impuse de secretarul apărării, Pete Hegseth, printr-un memorandum, scrie adevarul.ro.
11:30
(live) CMC continuă ședința, cu replici. Ala Antoci, către Olga Ursu: Veniți și ne prezentanți în 5 minute niște cifre și plecați. Nu e un abuz și sabotaj? # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
11:30
(foto) Vechea gardă de „îngeri” Victoria’s Secret, senzație la show-ul anual de lenjerie intimă: Adriana Lima, Irina Shayk și Candice Swanepoel au dominat podiumul # UNIMEDIA
Sclipici, dantelă, corpuri sculptate și o notă serioasă de nostalgie — cam așa poate fi descris show-ul Victoria’s Secret 2025, care a avut loc luni seară la Brooklyn Navy Yard din New York. După o pauză lungă și o reinventare mult discutată, brandul a revenit în forță, iar momentul cel mai așteptat nu a fost apariția noilor staruri, ci reîntâlnirea cu „vechea gardă” de îngerași, scrie protv.ro.
11:30
Vitalie Perciun: „Am reușit să ne dublăm cifra de afaceri și să consolidăm încrederea gamerilor din Moldova în produsele originale PlayStation” # UNIMEDIA
Interviu cu Directorul Energy One SRL, Distribuitorul Oficial Sony PlayStation în Republica Moldova
Acum 6 ore
11:20
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că, viitorul prim-ministru, care, cel mai probabil, va fi omul de afaceri Alexandru Munteanu, imediat după învestirea noului Guvern, ar trebui să întreprindă trei acțiuni foarte importante.
11:10
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Manole: Toate sesizările au fost soluționate # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
11:10
(live) CMC, în ședință și astăzi, după ce ieri a examinat doar 2 subiecte. Eugenia Ceban, la tribună: „Mincinoșilor!” # UNIMEDIA
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
11:10
(video) Jocuri de noroc online sub paravanul IT: Mascații au descins pe 8 adrese și au reținut 3 bărbați. „Ruleta” a învârtit circa 25 mil. lei # UNIMEDIA
Ofițerii Secției investigații infracțiuni economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, au destructurat o rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei.
11:10
Dimineață de groază la Fălești: Două persoane, găsite inconștiente într-o casă din satul Glinjeni # UNIMEDIA
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe de încălzit necurățate. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Glinjeni, raionul Fălești, anunță IGSU.
11:00
Un microbuz plin cu pasageri a fost lovit în plin de un camion, la Ialoveni: Trei persoane, rănite # UNIMEDIA
Un accident grav cu implicarea unui microbuz de rută a avut loc ieri în orașul Ialoveni. Potrivit informațiilor, trei pasageri au fost transportați la spital, după ce un camion în timpul manevrei de mers cu spatele a tamponat un microbuz care a fost proiectat într-un Hyundai.
10:50
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Șefa CEC prezintă raportul pe scrutin # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
10:50
Ultima oră! Încă o condamnare în cazul lui Serghei Oală, tânărul din Bălți ucis într-o pădure: Al doilea inculpat va sta 22 de ani la pușcărie # UNIMEDIA
Nicu Gherman, al doilea învinuit pentru omorul lui Sergiu Oală, tânărul de 21 de ani din Bălți, a fost condamnat. Instanța i-a dictat 22 de ani de închisoare, potrivit tvn.nord.
10:40
Consiliul Municipal Chișinău continuă astăzi, 16 octombrie, ședința începută ieri. Pe ordiena de zi au figurat 39 de subiecte, două dintre care au fost examinate.
10:30
Petr Vlah: Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională # UNIMEDIA
Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, politicianul spune că, chiar dacă trăim într-o lumea modernă, statele se confruntă deseori cu conflicte interne de ordin etnic, confesional, cultural, iar uneori chiar şi teritorial. El aduce drept exemplu, Spania care are probleme de acest fel cu regiunile Catalonia şi Ţara Bascilor, Franţa – periodic care are tensiuni de acest fel cu insula Corsica, Regatul Unit al Marii Britanii – cu Scoţia, Belgia – cu Flandra, Italia – cu Padania etc.
10:20
(live/update) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? Domnica Manole le citește regulile de comportament participanților la ședință # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
10:20
(foto) Cu barca peste Nistru: Un bărbat din Ucraina, prins de polițiștii din Moldova, în timp ce traversa ilegal râul # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Tudora-1” au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost surprins în timp ce traversa râul Nistru cu o barcă gonflabilă, îndreptându-se spre malul moldovenesc.
10:20
Maestrul Leonid Gorceac îți sărbătorește astăzi cea de-a 80-a aniversare. Cu această ocazie, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural, a venit cu un mesaj de felicitare pentru artist. „Cu recunoștință pentru tot ceea ce ați oferit culturii naționale, vă dorim ani mulți, cu sănătate, bucurii și noi realizări frumoase. La mulți ani”, se arată în mesaj.
10:10
(video) Cu barca peste Nistru: Un bărbat din Ucraina, prins de polițiștii din Moldova, în timp ce traversa ilegal râul # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului „Tudora-1” au dejucat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Un cetățean ucrainean, în vârstă de 35 de ani, a fost surprins în timp ce traversa râul Nistru cu o barcă gonflabilă, îndreptându-se spre malul moldovenesc.
10:00
Achiziția unui apartament nu este doar o tranzacție, ci un pas important în viața fiecărei persoane. Atunci când alegi o locuință, compartimentarea joacă un rol esențial, influențând confortul, estetica și funcționalitatea casei tale.
09:50
Dacă ai planificat o excursie cu mașina, motocicleta sau chiar cu o rulotă spre vestul Europei, șansele sunt mari să treci prin Ungaria. Drumurile lor sunt bine întreținute și rapide, dar accesul pe autostrăzi și drumurile expres este permis doar cu o vigneta valabilă. Iar dacă nu o ai… portofelul tău s-ar putea să simtă serios consecințele. Hai să vedem cât costă, ce se întâmplă dacă uiți de ea și cum poți evita amenzi costisitoare fără stres.
09:50
(live) Curtea Constituțională decide soarta alegerilor parlamentare din 28 septembrie: Da sau Ba? # UNIMEDIA
Curtea Constituțională se întrunește în ședință pentru a examina dosarul privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a decide dacă vor fi rezultatele scrutinului validate sau nu. UNIMEDIA transmite live ședința.
09:40
Trump: „Israelul va relua luptele în Gaza de îndată ce le dau voie, dacă Hamas nu respectă acordul”. Reacția grupării palestiniene # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, pentru CNN, că ia în calcul să permită Israelului să reia acțiunile militare în Gaza dacă gruparea Hamas nu respectă acordul de încetare a focului, scrie presa română.
09:40
Puls: Focuri de armă, ziua în amiaza mare, la o piață din Chișinău. Două persoane - împușcate, pistolarul încătușat # UNIMEDIA
Două persoane au fost împușcate, în urma unor reglări de conturi la o piață din Chișinău. Cazul a avut loc în amiaza zilei de 13 octombrie, în jurul orei 12:00, pe strada Calea Basarabiei din Chișinău, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei.
09:30
De la scop la rezultat: Philip Morris International atinge pragul de un milion de dispozitive recondiționate # UNIMEDIA
Philip Morris International (PMI) marchează un nou succes în eforturile sale de sustenabilitate: un milion de dispozitive încălzire a tutunului au primit deja o a doua viață prin programele de recondiționare derulate la nivel global. Deși compania și-a propus să atingă acest obiectiv până la sfârșitul anului 2025, realizarea a fost obținută mai devreme, confirmând angajamentul de a reduce impactul deșeurilor electronice asupra mediului și de a promova un model sustenabil de economie circulară.
Acum 8 ore
09:20
(video) „Maia Sandu sau Dorin Recean au discutat cu el”: Deputații PAS nu prea cunosc cum a ajuns Munteanu propus la funcția de premier # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, explică că înaintarea lui Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru a fost o decizie asumată de întreaga echipă PAS, însă a menționat în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” că discuțiile inițiale cu Munteanu ar fi avut loc cu Maia Sandu sau Dorin Recean.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.