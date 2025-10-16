Prețul motorinei scade cu încă 7 bani: Și benzina va fi mai ieftină, mâine

10:30

Petr Vlah, ex-deputat, consideră că Autonomia găgăuză trebuie să devină un furnizor de stabilitate internă şi un exemplu pe arena internaţională. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, politicianul spune că, chiar dacă trăim într-o lumea modernă, statele se confruntă deseori cu conflicte interne de ordin etnic, confesional, cultural, iar uneori chiar şi teritorial. El aduce drept exemplu, Spania care are probleme de acest fel cu regiunile Catalonia şi Ţara Bascilor, Franţa – periodic care are tensiuni de acest fel cu insula Corsica, Regatul Unit al Marii Britanii – cu Scoţia, Belgia – cu Flandra, Italia – cu Padania etc.