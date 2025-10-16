Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică, distinși cu Ordinul Republicii pentru contribuția lor la independența Moldovei

10:10

Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel către colegii săi să depășească disputele politice și să aprobe bugetul capitalei cât mai curând. „Alegerile au trecut, campaniile s-au încheiat, iar cetățenii și-au exprimat voința. Este timpul să revenim la administrația responsabilă a Chișinăului și să răspundem așteptărilor locuitorilor", […]