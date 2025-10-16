Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică, distinși cu Ordinul Republicii pentru contribuția lor la independența Moldovei
Democracy.md, 16 octombrie 2025 13:40
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat, doi dintre semnatarii Declarației de Independență, Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică. Distincțiile au fost oferite ca semn de recunoștință pentru contribuția lor esențială la proclamarea independenței țării și pentru devotamentul față de promovarea valorilor naționale. Vasile Șoimaru a fost deputat în Primul Parlament al
• • •
Acum 10 minute
13:40
Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică, distinși cu Ordinul Republicii pentru contribuția lor la independența Moldovei # Democracy.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit Ordinul Republicii, cea mai înaltă distincție de stat, doi dintre semnatarii Declarației de Independență, Vasile Șoimaru și Ion Tăbîică. Distincțiile au fost oferite ca semn de recunoștință pentru contribuția lor esențială la proclamarea independenței țării și pentru devotamentul față de promovarea valorilor naționale. Vasile Șoimaru a fost deputat în Primul Parlament al
Acum o oră
13:10
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a reacționat la investigația realizată de RISE Moldova, care a relevat legături ale acestuia cu companii offshore și cu un avocat cipriot sancționat internațional. Munteanu a dezmințit acuzațiile, afirmând că în prezent nu deține nicio companie înregistrată în
Acum 2 ore
12:40
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea lui Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, în contextul acuzațiilor de implicare în afaceri offshore și legături controversate. Recean a subliniat că Munteanu este o persoană integră și a criticat abordarea acuzatoare a unor investigații recente, afirmând că acestea nu sunt bazate pe
12:10
Anca Dragu la Washington: Moldova oferă stabilitate macroeconomică și standarde europene # Democracy.md
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a reprezentat Republica Moldova la Washington, în cadrul forumului „Stabilitate, securitate și prosperitate în Europa de Sud-Est", unde a vorbit despre evoluțiile economice, reformele structurale și angajamentele țării în direcția stabilității și integrării europene. În discursul său, Dragu a subliniat că Republica Moldova oferă în prezent stabilitate macroeconomică, o politică monetară
Acum 4 ore
11:40
După validarea rezultatelor alegerilor parlamentare și a mandatelor de deputat de către Curtea Constituțională, în Republica Moldova urmează un proces instituțional cheie pentru funcționarea noului Parlament și formarea Guvernului. Primul pas este convocarea primei ședințe a Parlamentului de către președintă, care trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la data alegerilor. În cadrul
11:30
Mai multe state aliate din cadrul NATO se angajează să cumpere arme americane pentru Ucraina, prin intermediul inițiativei Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), ca urmare a scăderii recente a sprijinului militar occidental. Programul PURL permite țărilor europene și Canadei să achiziționeze armament din SUA care va fi livrat Ucrainei, pentru a susține apărarea acesteia împotriva agresiunii
11:20
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a explicat unui membru al Fondului Monetar Internațional (FMI) evoluțiile macroeconomice și perspectivele economice ale Republicii Moldova, în cadrul unei întrevederi bilaterale din marja Reuniunilor Anuale ale FMI și Băncii Mondiale. Discuțiile s-au concentrat pe progresele în implementarea reformelor structurale, pe strategia guvernamentală de consolidare a stabilității sectorului financiar
10:00
Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este convins că ar putea contribui semnificativ la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, dacă ar reveni la Casa Albă. Într-un interviu recent, Trump a menționat că are „relații bune" cu mai mulți lideri internaționali și că experiența sa diplomatică din perioada mandatului i-ar permite să găsească o soluție
Acum 6 ore
09:30
Procesul de corupție împotriva prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, continuă cu audieri recente, în ciuda întârzierilor din cauza vacanțelor, deplasărilor oficiale sau recuzării părților implicate. În instanță, Netanyahu și soția sa, Sara, sunt acuzați de infracțiuni ce includ mită, fraudă și abuz de încredere, în mai multe cazuri distincte. Într-una dintre sesiunile recente, Netanyahu a fost chemat să
09:10
Statele Unite îndeamnă Europa și Canada să susțină cu fermitate inițiativa PURL (Lista Prioritară de Cerințe pentru Ucraina), un mecanism care permite livrarea rapidă de echipamente militare și sprijin necesar Ucrainei. Oficialii americani subliniază că succesul PURL depinde de participarea activă a aliatele europene și a Canadei în furnizarea de armamente, muniții și sisteme de
Acum 24 ore
18:10
Republica Moldova participă activ la cel de-al 7-lea Congres al Academiilor Olimpice Europene # Democracy.md
Cel de-al 7-lea Congres al Academiei Olimpice Europene s-a desfășurat la Praga. La acest eveniment, Academia Olimpică din Moldova a fost reprezentată de Eugen Draganov, directorul executiv al instituției. Pe parcursul celor patru zile, participanții au fost implicați în diverse ateliere de lucru și sesiuni tematice dedicate educației olimpice, egalității de gen și valorilor fundamentale
17:40
Președintele american Donald Trump și-a exprimat recent profundă dezamăgire față de președintele rus Vladimir Putin, acuzându-l că prelungește inutil războiul din Ucraina, un conflict pe care Trump îl consideră cel mai grav după al Doilea Război Mondial, din punct de vedere al pierderilor de vieți omenești și al impactului asupra economiilor implicate. Trump a subliniat că
17:00
Primăria Chișinău continuă lucrările de reabilitare: Str. Nicolae H. Costin intră în ultima etapă # Democracy.md
Lucrările de reparație a străzii Nicolae H. Costin din sectorul Buiucani al Capitalei se apropie de finalizare. În aceste zile este aplicat ultimul strat de asfalt pe tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Liviu Deleanu, marcând o etapă importantă în modernizarea infrastructurii rutiere din zonă. Până la această fază, echipele de muncitori au efectuat frezarea asfaltului uzat, reparația și aducerea la
17:00
Deși mai multe partide au inclus tineri pe listele de candidați la alegerile parlamentare, aceștia au fost plasați pe poziții neeligibile, fără șanse reale de a ajunge în Parlament. Reprezentanții Consiliului Național al Tineretului din Moldova susțin că prezența tinerilor în politică a fost tratată, în multe cazuri, mai mult simbolic decât strategic. În cadrul
16:40
Vasile Tofan, antreprenor și investitor, a refuzat propunerea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a deveni prim-ministru al Republicii Moldova. Motivul invocat de Tofan a fost imposibilitatea de a părăsi brusc afacerea sa, care include 22 de companii și o echipă de peste 51.000 de angajați, fără a asigura o tranziție corespunzătoare. El a subliniat
16:10
Daniel Vodă încheie mandatul de purtător de cuvânt al Guvernului: „A fost o onoare deosebită” # Democracy.md
Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, a anunțat retragerea sa din funcție, încheind astfel un mandat de aproape doi ani. În cadrul ultimei conferințe de presă, Vodă a declarat: „A fost o onoare deosebită pentru mine să vă informez de la această înaltă tribună publică. Mulțumesc din toată inima pentru interesul și
15:40
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că Parlamentul European rămâne cel mai puternic susținător al Republicii Moldova în procesul său de integrare europeană. În cadrul unei întâlniri cu viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, desfășurată la Bruxelles, Mureșan a subliniat progresele remarcabile realizate de Chișinău, inclusiv deschiderea negocierilor în mai puțin de doi ani și finalizarea
15:10
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a încheiat un mandat marcat de provocări fără precedent, inclusiv pandemia și fluxul mare de refugiați din Ucraina. În cadrul ultimei ședințe a Executivului, ea a prezentat realizările și dificultățile întâmpinate în această perioadă. Printre realizările menționate se numără extinderea rețelei de farmacii rurale cu peste 100 de unități și implementarea altor 67
14:10
Primăria critică consilierii care blochează bugetul și asigură continuarea investițiilor # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău a reacționat după ce bugetul pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi de către consilierii PAS și PSRM, criticând abordarea politică a acestora. Executivul local subliniază că capitala nu va rămâne fără buget și proiecte, iar lucrările pentru dezvoltarea orașului vor continua conform planului stabilit. Reprezentanții primăriei atrag atenția
14:00
Guvernul Republicii Moldova a aprobat o majorare semnificativă a fondului destinat investițiilor publice, stabilind suma la 4 miliarde de lei pentru anul în curs. Această decizie face parte din politica fiscală și vamală pentru anul 2020, care include 21 de măsuri importante pentru stimularea economiei naționale. Printre principalele măsuri aprobate se numără: Aceste măsuri sunt menite să
Ieri
13:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Acordul de primire și schimbare reciprocă a datelor și informațiilor clasificate cu Azerbaidjan. Semnat la 19 septembrie 2025 în capitala Baku, acest acord stabilește un cadru legal pentru schimbul de informații între cele două țări, consolidând cooperarea în domeniul securității și al protecției datelor sensibile. Potrivit viceprim-ministrului și ministrului
13:10
Astăzi, Andrei Strah, secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova, și-a depus cererea de demisie, iar aceasta a fost aprobată de către Cabinetul de Miniștri. Strah a fost numit în această funcție în urma unui concurs public organizat de Cancelaria de Stat, decizia fiind aprobată oficial la 4 octombrie 2023. Activitatea sa efectivă a început pe 1
13:10
Proiecte finanțate din fonduri europene și tehnologie modernă: Priorități ale Chișinăului în parteneriat cu Germania # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău a avut onoarea de a se întâlni cu Excelența sa Hubert Knirsch, ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, pentru a discuta direcțiile de dezvoltare ale capitalei și oportunitățile de colaborare cu sprijinul Ambasadei și al statului german. În cadrul întrevederii, au fost abordate mai multe domenii de interes comun: proiecte finanțate din fonduri europene, eficiență
12:30
Vicepremierul Cristina Gherasimov subliniază angajamentul Moldovei față de integrarea europeană # Democracy.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a afirmat recent că Republica Moldova se află într-un punct favorabil pentru accelerarea parcursului său european, beneficiind de un sprijin larg în rândul cetățenilor și de o voință politică solidă. Potrivit oficialului, țara a încheiat cu succes procesul de screening bilateral, o etapă tehnică esențială în cadrul negocierilor de aderare la
12:00
Olesea Stamate comentează candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru # Democracy.md
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, a reacționat la anunțul privind candidatura economistului Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Stamate a apreciat profilul profesional al lui Munteanu, considerând că acesta corespunde cerințelor economice ale momentului. Totodată, ea a exprimat îngrijorări legate de posibilele provocări în formarea unei echipe
11:40
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, a reafirmat angajamentul Bucureștiului față de integrarea europeană a Republicii Moldova, în cadrul unei întrevederi cu omologul său german, Johann Wadephul, desfășurată la București. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat teme precum securitatea europeană, cooperarea în regiunea Mării Negre și extinderea Uniunii Europene, punând un accent deosebit pe
11:00
În cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, a avut o întrevedere cu Eugene Rhuggenaath, director executiv al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. Discuțiile s-au concentrat pe perspectivele macroeconomice ale țării, rezultatele Programului de Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP)
10:40
De Hramul Orașului Chișinău, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi" a venit pe lume primul bebeluș al zilei – Eva Romanciuc.A devenit deja o
10:20
Anunț important: se închide circulația rutieră pe strada Nicolae Costin, pe tronsoane # Democracy.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 15 – 18 octombrie 2025, va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, pe tronsoane, pe perioada diurnă, orele 09:00-19:00. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea lucrărilor de reparație îndeplinite pe str. Nicolae Costin. ▶️Astfel, pe 15.10.2025, în intervalul orelor 09:00-19:00, va fi suspendat […] Articolul Anunț important: se închide circulația rutieră pe strada Nicolae Costin, pe tronsoane apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Un moment protocolar tensionat: strângere de mână prelungită între Trump și Macron la summitul pentru Gaza # Democracy.md
La summitul internațional desfășurat în Sharm el-Sheikh dedicat pactului de pace în Fâșia Gaza, scena diplomatică a fost marcată de un moment memorabil: președinții Donald Trump și Emmanuel Macron au stat față în față într-o strângere de mână prelungită de peste 25 de secunde, presărată cu schimburi de priviri, gesturi și ajustări ale poziției mâinilor. […] Articolul Un moment protocolar tensionat: strângere de mână prelungită între Trump și Macron la summitul pentru Gaza apare prima dată în DemocracyMD.
09:00
Moldova face progrese majore în transportul rutier internațional: digitalizare și autorizații multilaterale # Democracy.md
Republica Moldova face pași importanți pentru modernizarea și creșterea competitivității în domeniul transportului rutier internațional. Agenția Națională Transport Auto (ANTA), condusă de Ina Angheliuc, a participat la reuniunea Grupului pe Transport Rutier din cadrul Forului Internațional de Transport (ITF), desfășurată la Valletta, Malta. Tema centrală a întâlnirii a fost digitalizarea autorizațiilor multilaterale CEMT, ce va […] Articolul Moldova face progrese majore în transportul rutier internațional: digitalizare și autorizații multilaterale apare prima dată în DemocracyMD.
14 octombrie 2025
18:10
În timpul summitului privind Gaza desfășurat luni în Egipt, președintele american Donald Trump a lăudat aspectul fizic al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, singura femeie între liderii prezenți la reuniune „Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârșitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă”, a declarat […] Articolul Donald Trump, către Giorgia Meloni: Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă? apare prima dată în DemocracyMD.
17:50
Municipiul Chișinău rămâne principalul motor economic al Republicii Moldova, concentrând peste 60% din activitatea economică națională și mai mult de jumătate din producția industrială a țării. Datele au fost prezentate de analistul economic Veaceslav Ioniță, cu prilejul Hramului capitalei, sărbătorit pe 14 octombrie. Potrivit expertului, citat de Moldova 1, PIB-ul per capita în Chișinău este de […] Articolul Un oraș cât o țară: Peste 60% din activitatea economică, concentrată la Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Ion Ceban solicită Parlamentului soluții legislative pentru parcări și trafic în Chișinău # Democracy.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un apel către viitorul Parlament pentru a sprijini rezolvarea problemelor legate de parcările insuficiente și traficul congestionat din capitală. În cadrul emisiunii „PE FAȚĂ” de la Moldova 1, Ceban a subliniat importanța colaborării între autoritățile locale și cele centrale pentru implementarea unor soluții eficiente. El a […] Articolul Ion Ceban solicită Parlamentului soluții legislative pentru parcări și trafic în Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Capitalei marchează una dintre cele mai importante sărbători spirituale și comunitare ale anului. Cu această ocazie, chișinăuienilor le sunt transmise gânduri de sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. Această frumoasă zi este, în primul rând, despre oamenii care trăiesc, muncesc, studiază și își întemeiază familii în Chișinău — un oraș în continuă dezvoltare, […] Articolul Hramul Chișinăului: zi de sărbătoare, credință și unitate în Capitală apare prima dată în DemocracyMD.
15:40
Ministerul Afacerilor Externe al României a emis o alertă de călătorie pentru cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii, în contextul fenomenelor meteorologice severe care afectează coasta de est a țării. O furtună puternică de tip nor’easter a provocat inundații semnificative și vânturi cu rafale de până la 96 […] Articolul lertă de călătorie în SUA: Vânturi puternice și risc major de inundații apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat oficial că îl va înainta pe economistul și omul de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Propunerea vine în contextul în care noul Parlament urmează să fie constituit, iar mandatele deputaților validate, pregătind terenul pentru formarea unui Guvern stabil și profesionist. Alexandru Munteanu este recunoscut pentru […] Articolul PAS înaintează candidatura lui Alexandru Munteanu pentru postul de premier apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat că fenomenul corupției reprezintă o problemă majoră pentru societate și trebuie abordat în mod direct. El a declarat că Serviciul Român de Informații (SRI) trebuie implicat în lupta împotriva corupției, dar sub condiția ca acest rol să fie exercitat prin mecanisme constituționale și juridice clar definite. De asemenea, Nicușor […] Articolul Nicușor Dan: „Fenomenul corupției trebuie atacat frontal” apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Venezuela închide ambasada din Norvegia după laureata Nobel pentru Pace, María Corina Machado # Democracy.md
Venezuela a anunțat închiderea ambasadei sale din Oslo, Norvegia, la doar trei zile după ce lidera opoziției, María Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace. Ministerul Norvegian de Externe a declarat că a fost informat despre acest demers „fără ca Venezuela să ofere un motiv oficial”. Purtătoarea de cuvânt Cecilie Roang a menționat că […] Articolul Venezuela închide ambasada din Norvegia după laureata Nobel pentru Pace, María Corina Machado apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Vasile Tofan, investitor și om de afaceri din Republica Moldova, a refuzat propunerea de a deveni prim-ministru al țării. Potrivit șefului Cabinetului președintei Republicii Moldova, Adrian Băluțel, Tofan a invocat angajamentele profesionale existente ca motiv principal pentru refuzul său. Băluțel a menționat că Tofan a informat autoritățile că nu este disponibil din cauza acestor angajamente, […] Articolul Vasile Tofan refuză funcția de prim-ministru din motive profesionale apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
O delegație a Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatoarea Anca Dragu, participă în perioada 13–18 octombrie 2025 la reuniunile anuale ale Fondului Monetar Internațional (FMI) și Băncii Mondiale, desfășurate la Washington, SUA. Evenimentul se concentrează pe teme precum cooperarea financiară internațională, stabilitatea macroeconomică, reformele structurale și sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii. Un […] Articolul Delegația BNM participă la reuniunile anuale ale FMI și Băncii Mondiale apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
La summitul de la Sharm el-Sheikh, Donald Trump a generat zâmbete pe scena diplomatică, între altele întrebând teatral: „Unde e Canada?” în momentul în care mulțumea liderilor prezenți. Într-un alt moment, el l-a căutat pe Emmanuel Macron din spatele său, spunând „Nu pot să cred, astăzi adoptați o abordare discretă.” Comentariile cele mai discutate au […] Articolul Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt, glumind cu liderii europeni apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Trump declară că, oricât de mult s-ar specula, un conflict global nu este pe agenda lumii. Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat la summitul pentru soluționarea conflictului din Fâșia Gaza, desfășurat la Sharm el-Sheikh, că nu va avea loc un al Treilea Război Mondial. El a precizat că deși se vorbește frecvent despre această posibilitate, […] Articolul Donald Trump: „Nu va exista un al Treilea Război Mondial” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Un sondaj recent arată că sprijinul public pentru președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scăzut semnificativ. Doar un sfert dintre ucraineni consideră că acesta ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului, în timp ce peste o treime consideră că ar trebui să se retragă din politică. Cu toate acestea, nivelul general de încredere în președinte rămâne relativ ridicat, […] Articolul Zelenski pierde sprijinul electoral, dar rămâne un simbol al conducerii în criză apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Zi de sărbătoare în Chișinău: evenimente culturale și folclorice dedicate Hramului Orașului # Democracy.md
Cu ocazia sărbătorii Acoperământul Maicii Domnului, zi în care este marcat Hramul Chișinăului, conducerea municipiului și echipa Primăriei au depus flori la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, aducând un omagiu simbolurilor istoriei și identității naționale. Pe parcursul zilei, în Piața Marii Adunări Naționale și în scuarul Catedralei Mitropolitane se desfășoară un amplu program […] Articolul Zi de sărbătoare în Chișinău: evenimente culturale și folclorice dedicate Hramului Orașului apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat pe 13 octombrie 2025 că se retrage din viața politică, renunțând la funcția de prim-ministru și la mandatul de deputat obținut în urma alegerilor din 28 septembrie. Decizia sa a stârnit reacții împărțite în rândul opiniei publice și al clasei politice. Unii lideri politici, precum deputatul Radu Marian […] Articolul Dorin Recean se retrage din politică: reacții împărțite în clasa politică apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel către colegii săi să depășească disputele politice și să aprobe bugetul capitalei cât mai curând. „Alegerile au trecut, campaniile s-au încheiat, iar cetățenii și-au exprimat voința. Este timpul să revenim la administrația responsabilă a Chișinăului și să răspundem așteptărilor locuitorilor”, […] Articolul Șova: „Cel mai bun cadou de Hram pentru chișinăuieni este adoptarea bugetului” apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Radu Daniel Miruță rămâne ministru al Economiei în România, după ce moțiunea simplă depusă de AUR împotriva sa a fost respinsă în Senat pe 13 octombrie. Moțiunea a primit doar 34 de voturi „pentru”, 66 de senatori au votat „împotrivă”, iar trei s-au abținut. Inițiatorii moțiunii îl acuzau pe Miruță de transformarea Ministerului Economiei într-o […] Articolul Radu Miruță scapă de moțiune: rămâne ministru al Economiei în România apare prima dată în DemocracyMD.
09:00
Discuții la Stockholm: Popșoi reafirmă sprijinul Suediei pentru reziliența democrației din Moldova # Democracy.md
La Stockholm au avut loc discuții importante privind reziliența democrației în Republica Moldova, cu participarea vicepremierului și ministrului afacerilor externe, Mihail Popșoi. Oficialul moldovean a subliniat rolul Suediei ca partener-cheie în promovarea integrării europene, consolidării securității naționale și reformei în domeniul justiției. În cadrul întrevederilor cu ministrul suedez al apărării civile, Carl-Oskar Bohlin, secretarul de […] Articolul Discuții la Stockholm: Popșoi reafirmă sprijinul Suediei pentru reziliența democrației din Moldova apare prima dată în DemocracyMD.
08:10
Denis Șova: „E timpul pentru o administrație responsabilă, nu pentru dispute politice” # Democracy.md
Denis Șova, Partidul Nostru, apel către consilieri municipali: Cel mai bun cadou pentru chișinăuieni de Hramul orașului va fi adoptarea bugetului capitalei! Consilierul municipal Denis Șova, reprezentant al Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, a lansat un apel public către toți colegii săi din CMC, îndemnându-i să lase deoparte disputele politice și să voteze bugetul […] Articolul Denis Șova: „E timpul pentru o administrație responsabilă, nu pentru dispute politice” apare prima dată în DemocracyMD.
