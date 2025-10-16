Irlanda deschide ambasada la Chișinău până la sfârșitul anului: relațiile bilaterale intră într-o nouă etapă

Ziarul National, 16 octombrie 2025 13:30

Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată până la sfârșitul acestui an, conform anunțului făcut de ministrul afacerilor externe, Miha...

Acum 30 minute
13:30
Irlanda deschide ambasada la Chișinău până la sfârșitul anului: relațiile bilaterale intră într-o nouă etapă Ziarul National
Ambasada Irlandei în Republica Moldova va fi inaugurată până la sfârșitul acestui an, conform anunțului făcut de ministrul afacerilor externe, Miha...
13:30
Italienii blochează extrădarea unui ucrainean acuzat de sabotarea gazoductului Nord Stream și retrimit dosarul spre rejudecare Ziarul National
Curtea de Casație italiană a blocat extrădarea către Germania a unui ucrainean arestat în legătură cu sabotarea gazoductului Nord Stream, care leag...
Acum 2 ore
12:30
Curtea de Casație italiană oprește extrădarea lui Kuzniețov în cazul sabotării gazoductului Nord Stream Ziarul National
Curtea de Casație italiană a blocat extrădarea către Germania a unui cetățean ucrainean arestat în legătură cu sabotajul din 2022 asupra gazoductul...
12:30
Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Parlament: ce urmează după validarea alegerilor parlamentare Ziarul National
După ce Curtea Constituțională a validat alegerile parlamentare și mandatele de deputat, președinta Maia Sandu va convoca prima ședință a noului Pa...
Acum 4 ore
11:30
INTERVIU // Andreea Nicolae: „Programul Golden Visa va urca prețurile locuințelor și va schimba profilul cumpărătorului străin în București” Ziarul National
Guvernul României pregătește lansarea unui nou program destinat atragerii de investiții străine — „Rezidență prin Investiție”, cunoscut interna...
11:15
„Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de premier: un profil remarcabil și sprijin total” Ziarul National
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a avut o primă întâlnire cu deputații formațiuni...
11:15
UE pregătește o lege pentru reconstrucția Ucrainei prin utilizarea veniturilor din activele rusești blocate Ziarul National
Veniturile generate de activele rusesti blocate în urma sancțiunilor impuse Moscovei ar trebui folosite pentru a finanța reconstrucția Ucrainei, a ...
11:15
Curtea Constituțională examinează validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie: PAS preia conducerea cu 55 de mandate Ziarul National
Curtea Constituțională va analiza subiectul validării rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie. În urma scrutinului, se preconizează ...
11:15
Dorin Recean apără integritatea lui Alexandru Munteanu în fața acuzațiilor privind afaceri internaționale Ziarul National
Premierul Dorin Recean a sărit în apărarea viitorului său succesor propus, Alexandru Munteanu, după ce au apărut informații despre afacerile acestu...
11:15
Răsunător: rețea de cazinouri online ilegale, cu venituri de 25 milioane lei, destructurată de poliție în Chișinău Ziarul National
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de Poliție, au anunțat destructurarea unei rețele de cazinouri online. Aceasta ar fi generat ilegal venitur...
10:15
Tentativă de omor cu toporul în Basarabeasca: Condamnat la 10 ani de închisoare după ce victima s-a ferit în ultima clipă Ziarul National
Un bărbat de 36 de ani din raionul Basarabeasca a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Incidentul a avut loc după ce...
10:15
Lecție pentru cei care încă se mai gândesc să se pricopsească de pe urma SCHEMEI „ruda implicată în accident”. Un tânăr de 21 de ani a fost CONDAMNAT la 7 ani de închisoare și o amendă de 450 000 de lei Ziarul National
Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare și amendat cu 450 000 de lei, după ce a pus în aplicare schema „ruda implicată în...
10:00
Statele Unite îndeamnă Japonia să renunțe la importurile de energie rusească Ziarul National
Washingtonul solicită Japoniei să oprească importurile de produse energetice din Rusia, a declarat miercuri secretarul Trezoreriei SUA, Scott Besse...
10:00
Tânăr condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii prin metoda „rudei implicate în accident” cu pagube de peste jumătate de milion de lei în Cimișlia Ziarul National
În urma acțiunilor procesuale realizate de procurorii Procuraturii Cimișlia, un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru e...
Acum 6 ore
09:00
Horoscopul zilei 16.10.2025 Ziarul National
♈️ BerbecNoul început aduce oportunități neașteptate. Cu încredere și curaj, vei depăși obstacolele și vei găsi soluții inovatoare. Energia ta deb...
Acum 12 ore
02:45
Panica la bordul avionului lui Pete Hegseth: aterizare neplanificată din cauza unei fisuri în parbriz! Ziarul National
Avionul C-32, care îl transporta pe secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a fost obligat miercuri să efectueze o aterizare neplanificată î...
Acum 24 ore
23:45
România, bastion al independenței și securității Republicii Moldova, afirmă Gheorghe Bălan Ziarul National
Statul român a fost un pilon esențial în susținerea Independenței Republicii Moldova. Această opinie a fost exprimată de Gheorghe Bălan, ex-vicepre...
22:45
SUA avertizează Rusia: sancțiuni iminente dacă războiul din Ucraina nu se oprește! Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a adresat un avertisment clar către Moscova miercuri, subliniind că Statele Unite și aliații săi sun...
21:45
Ucraina sub asediu: penele de curent afectează întreaga țară din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii electrice Ziarul National
În întreaga Ucraină, miercuri, au avut loc întreruperi de curent cauzate de avariile produse asupra infrastructurii electrice prin atacurile ruseșt...
21:45
Moldova și Azerbaidjan își consolidează relațiile printr-un acord crucial de schimb de informații clasificate Ziarul National
Guvernul a aprobat acordul privind primirea și schimbul reciproc de date și informații clasificate între Moldova și Azerbaidjan, transmite IPN. Aco...
20:45
Moldova se încălzește! Prognoză pentru 16.10.2025 Ziarul National
În întreaga Republică Moldova vremea se va menține însorită și fără precipitații în ziua de 16 octombrie 2025, cu schimbări considerabile în temper...
20:45
Cehia investește un milion de euro pentru reformarea asistenței sociale în Republica Moldova Ziarul National
Cehia oferă un milion de euro pentru modernizarea asistenței sociale din Republica Moldova. Aceasta include sprijinirea implementării reformei REST...
19:45
Summitul UE promite perspective noi pentru aderarea Moldovei la toamnă Ziarul National
Liderii statelor Uniunii Europene se vor reuni pe 23 și 24 octombrie la summitul oficial al blocului comunitar din această toamnă. Conform unei cio...
19:45
Zelenski își consolidează controlul la Odesa cu numirea unui general SBU în fruntea administrației militare Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski l-a desemnat pe generalul Serhii Lîsak, actualul șef al administrației militare regionale din Dnipropetrovsk, în fu...
19:45
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto critică politica energetică a UE din Moscova în timp ce NATO dezbate sprijinul pentru Ucraina la Bruxelles Ziarul National
Ungaria riscă să fie afectată semnificativ dacă și-ar pierde accesul la energia rusească, a afirmat miercuri ministrul de externe al Budapestei, în...
18:45
Cristina Gherasimov discută integrarea Republicii Moldova în UE cu oficiali europeni la Bruxelles Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrarea Europeana, Cristina Gherasimov, a avut o întâlnire cu comisarul european pentru Democrație, Justiție și Stat de dre...
18:45
Hegseth solicită aliaților NATO să intensifice achizițiile de arme americane pentru a sprijini Ucraina în fața amenințărilor rusești Ziarul National
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a cerut, miercuri, aliaților din NATO să mărească cheltuielile pentru a achiziționa arme americane d...
18:45
Candidatul PAS la funcția de premier, Alexandru Munteanu, clarifică acuzațiile și își afirmă integritatea în afaceri și decizii publice Ziarul National
Candidatul PAS pentru funcția de premier, Alexandru Munteanu, a venit cu dezmințiri în urma acuzațiilor din partea mai multor instituții de presă r...
18:45
Colaborare tehnică între Moldova și experții britanici pentru întărirea capacităților de apărare, fără a afecta neutralitatea țării Ziarul National
Recent, în spațiul public s-a creat o agitație în legătură cu posibila încălcare a neutralității Republicii Moldova. Se vehicula că forțele britani...
17:45
R. Moldova și Ucraina pregătesc negocieri pentru drepturile sociale ale cetățenilor Ziarul National
Chișinăul și Kievul sunt pe punctul de a negocia proiectul pentru Aranjamentul administrativ care vizează aplicarea Acordului interstatal în domeni...
17:45
Moldova la Bruxelles: un pas important spre standarde europene în învățământul superior Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, inclusiv secretarul de stat responsabil pentru învățământul superior și cercetare, Adriana ...
17:45
Ediția de toamnă a expozițiilor MOLDAGROTECH și FARMER debutează la Chișinău Ziarul National
În data de 16 octombrie 2025, la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A., se va deschide ediția de toamnă a expozițiilor internaționa...
17:00
Elena Druță renunță la funcția de consilier pentru relațiile cu diaspora: un pas important pentru viitorul Moldovei în UE Ziarul National
Consilierul pentru relațiile cu diaspora al președintelui Republicii Moldova, Elena Druță, și-a anunțat demisia din această funcție. Ea a făcut ace...
17:00
Moldova intră puternic în rețeaua europeană de inteligentă artificială cu lansarea FAIMA Ziarul National
Republica Moldova aderă oficial la inițiativa europeană „IA Factories”, o strategie a Uniunii Europene dedicată dezvoltării și utilizării infrastru...
17:00
ULTIMA ORĂ // Premierul propus de PAS, primele clarificări despre ACUZAȚIILE care i se aduc: „Sunt gata să răspund pentru fiecare investiție, companie și decizie luată. Întotdeauna m-am ghidat de principii, și nu de „profituri ușoare” sau ilicite” Ziarul National
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, dezminte unele informații apărute î...
16:30
Bugetul Chișinăului pentru 2025, blocat de consilierii PAS și PSRM din cauza suspiciunilor și întârzierilor Ziarul National
Proiectul de buget pentru anul 2025 a fost scos de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului municipal Chișinău, printr-un vot comun al Partidului Ac...
16:30
Creșterea locurilor de muncă în agricultură: Peste 3 200 de oportunități create în perioada 2022-2024 Ziarul National
15 octombrie 2025, Chișinău - Sectorul agricol continuă să fie unul dintre cei mai importanți angajatori ai țării. Oferă locuri de muncă pentru o m...
16:30
Consultări de piață și finanțare BERD pentru modernizarea sistemului de termoficare din Chișinău: Cum va beneficia capitala țării Ziarul National
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare oferă finanțare Republicii Moldova pentru modernizarea sistemului de termoficare administrat de ...
15:30
Republica Moldova: Apreciată la Washington pentru progresele în reforme și integrarea europeană Ziarul National
Delegația Băncii Naționale a Moldovei (BNM), condusă de guvernatorul Anca Dragu, a avut o întâlnire cu Antonella Bassani, vicepreședinte al Băncii ...
15:30
VIDEO, FOTO // START pentru a 11-a ediţie a Zilelor Filmului Românesc la Chişinău. PROGRAMUL complet festivalului Ziarul National
Cele mai apreciate filme noi, un focus dedicat regizorului Radu Jude, o retrospectivă Alexandru Tatos, un film pentru copii, o lansare de carte ...
14:30
Guvernul dublează fondurile pentru investiții: ajutorul de stat primește un nou impuls în Moldova Ziarul National
15 octombrie 2025 - Guvernul a aprobat modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiții realizate în Republica Moldova.Pe fondu...
14:30
Delegație ucraineană în discuții cu Raytheon în SUA pentru posibila livrare de rachete Tomahawk către Kiev Ziarul National
O delegație de oficiali ucraineni de rang înalt aflată în prezent în Statele Unite a anunțat miercuri că a avut o întâlnire cu reprezentanți ai uno...
14:30
Guvernul a stabilit reguli noi pentru calcularea tarifelor în transportul rutier de pasageri Ziarul National
Transportul rutier de pasageri va fi reglementat prin reguli clare, care vor lua în considerare costurile reale ale operatorilor și interesele călă...
Ieri
13:45
PAS cere socoteală primarului Ion Ceban pentru gestionarea netransparentă a fondurilor municipale ale Chișinăului Ziarul National
Consilierii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC), afiliați PAS, îl acuză pe primarul Ion Ceban de utilizarea fondurilor municipale fără ...
13:45
ULTIMA ORĂ // Procurorii insistă pe o pedeapsă mai DURĂ în cazul Marinei Tauber – 13 ani de închisoare cu executare. Sentința Judecătoriei Chișinău, CONTESTATĂ de Procuratura Anticorupție Ziarul National
Procurorii anticorupție insistă ca Marina Tauber să fie condamnată la 13 ani de închisoare cu suspendare, dublu față de pedeapsa aplicată la 30 ...
13:15
Dosar soluționat după două decenii: criminal periculos, adus în fața justiției pentru dublul omor de la Grătiești Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat că a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată un dosar complex, implicând un bărbat în vârstă...
12:15
Ministrul Finanțelor, la Washington: România, deschisă pentru noi investiții care să stimuleze creșterea economică Ziarul National
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou în Statele Unite și a anunțat miercuri că programul său oficial la Washington a debutat cu ...
12:15
Dorin Recean îi mulțumește lui Alexandru Munteanu pentru preluarea funcției de prim-ministru: „Va aduce o schimbare pozitivă în Guvern și societate” Ziarul National
Dorin Recean a transmis un mesaj de mulțumire către Alexandru Munteanu, care a acceptat să preia funcția de prim-ministru în viitorul guvern. La în...
12:15
Miniștrii Apărării NATO se Reunesc pentru Întărirea Apărării împotriva Amenințărilor Aeriene Rusești Ziarul National
Miniștrii Apărării din statele membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a discuta despre modalități de consolidare a Alianței. Aceasta...
12:15
Dorin Recean mulțumește Guvernului pentru eforturile depuse în parcursul european al Moldovei Ziarul National
Premierul Dorin Recean a adresat mulțumiri în cadrul ultimei ședințe a Guvernului, marcând astfel încheierea actualului mandat al Cabinetului de mi...
